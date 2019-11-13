DHA YURT BÜLTENİ - 14

Engelli gence 'şaka' adı altında eziyet ettiler

İzmir'in Konak ilçesinde, yüzde 50 engelli olduğu öğrenilen A.H. (18)', iş arkadaşları tarafından streç filmle sarıldıktan sonra tekme-tokat dayak atıldı. Ayrıca A.H.'nin üzerine su dökülüp, cinsel tacizde de bulunulurken, o anları başka bir çalışan telefonla kaydetti.

Olay, geçen mart ayında Konak'ta bulunan bir pompa şirketinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 50 engelli olan şirket çalışanı A.H., N.S. ve F.K. isimli iş arkadaşları tarafından streç filmle sarıldı. Tüm vücudunu sardıktan sonra A.H.'yi yere yatıran iş arkadaşları, engelli gence sopa, tekme ve tokatla vurmaya başladı. Bununla da yetinmeyen N.S ve F.K, A.H.'nin üzerine su döküp cinsel tacizde bulundu. Yaşanan olayı başka bir çalışan telefonla kaydetti. Görüntülerde N.S. ve F.K.'nın, engelli gencin vücudunu sardıktan sonra yere yatırıp dayak attığı görüldü. A.H., dayak atıldığı sırada 'Durun abi yapmayın' demesine rağmen iş arkadaşlarının dinlememesi de kamera kayıtlarında yer aldı. A.H.'nin üzerine su dökülüp cinsel tacizde bulunulduğu da yine kameraya yansıdı.

WHATSAPP GRUBU ELE VERDİ

A.H.'ye yapılan eziyeti telefonla kaydeden A.S., videoyu bir A.H.'nin de yer aldığı WhatsApp grubunda paylaştı. Videoyu izleyen A.H.'nin eşi R.H., savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine ifadeleri alınan N.S. ve F.K., 'şaka' yaptıklarını söyledi. N.S.'nin ifadesinde, A.H. ile kardeş gibi olduklarını ve 'şakalaşma' görüntülerini de A.H.'nin isteği ile WhatsApp grubuna attıklarını söylediği belirtildi. F.K.'nın ifadesinde de olayı 'şaka' olarak anlattığı öğrenildi. Sanıkların, 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tensip zaptıyla tahliye edildiği belirtilirken, dosyaya ilişkin ilk duruşma 21 Kasım'da görülecek.

Görüntü Dökümü

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Görgü tanığının çektiği telefon görüntüsü

HABER: İZMİR

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Evden kaçtığı için öldürülen Sultan'ın babası ile ağabeyi adliyede

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde evden kaçtıktan sonra babası Okan K.'nin (45), bulduğu ve otomobil içinde 2 kurşunla öldürülen Sultan K. (18) cinayetinde, olayla ilgili çelişkili ifadeler veren baba ile cinayet sırasında olay yerinde olduğu iddia edilen ağabeyi Oktay K., polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Çerkezköy'deki fabrikada işçi olarak çalışan Okan K.'nin kızı Sultan K., iddiaya göre, bir süre önce evden kaçtı. Okan K., ilçe dışında bulduğu kızını dün akşam saatlerinde kiraladığı otomobille alıp, Çerkezköy'e getirdi. Önceki gün saat 20.00 sıralarında ilçenin Kuşbahçe mevkinde baba-kız, araç içinde, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Sultan K. babasına, "Sen yarın işe git, ben yine kaçacağım" dedi. Bunun üzerine Okan K., yanında bulunan tabancayla kızına 2 el ateş etti. Ağır yaralanan Sultan K., babası tarafından aynı araçla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başı ile boynuna 2 kurşun isabet eden Sultan K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hastane polisi ise acil servis önünde, üzerinde tabanca bulunan Okan K.'yi gözaltına aldı. Otomobilde, polis ekiplerinin detaylı incelemesi sonucu 2 boş kovan buldu.

AĞABEYİN DE OLAY YERİNDE OLDUĞU BELİRLENDİ

Olayın ardından polisin gözaltına aldığı baba Okan K., emniyette verdiği ifadede kızının kendisine bir daha kaçacağını söylemesi üzerine sinirlerine hakim olamayıp vurduğunu söylediği öğrenildi. Ancak savcının aldığı ifadelerde çelişkiler olması üzerine soruşturma genişletildi. Yapılan araştırmada Sultan K.'nin ağabeyi Oktay K.'nin HTS kayıtlarının incelemesinde cinayetin işlendiği saatte olay yerinde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.

Baba ile oğul, emniyetteki soruşturmalarının ardından elleri kelepçeli şekilde adliyeye sevk edildi. Öldürülen Sultan K.'nin ise İstanbul Adlı Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Adliyeden detaylar

-Şüphelilerin getirilmesi

-Baba Okan K,. polisler arasında

-Ağabey Oktay K. polisler arasında

-Şüphelilerin adliyeye alınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ),

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Şarkıcı Fatih Bulut'un asker eğlencesindeki görüntülerine soruşturma

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısıyla popüler olan Fatih Bulu'un kentte katıldığı asker eğlencesinde belinden silahını çıkararak havaya ateş ettiği görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Son günlerin en çok dinlenen şarkılar arasına giren 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısını seslendiren Fatih Bulut, geçtiğimiz günlerde Niğde'de yeğeninin asker uğurlama eğlencesine katıldı. Belinden silahını çıkartarak havaya ateş etmeye başladığı görülen Bulut'a davetlilerden biri müdahale ederken, sosyal medyaya düşen görüntüler, tepki topladı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nden yürütülen sanal devriye ve sosyal medya araştırmaları üzerine Fatih Bulut hakkında soruşturma açıldığı açıklandı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Müdürlüğümüz'ce yürütülen sanal devriye ve sosyal medya araştırmalarında, ses sanatçısı F.B.'nin ilimiz merkezinde yeğeninin asker uğurlama eğlencesinde havaya silahla ateş etme görüntülerinin tespit edilmesi üzerine, konu ile ilgili olarak adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan 12.11.2019 tarihinde gerekli tahkikata başlanmıştır."

Görüntü Dökümü

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Fatih Bulut'un belinden silah çıkarması

Havaya ateş açması

Asker ile oynarken görüntüsü

SÜRE: 26" BOYUT: 50 MB

Haber: Ali KADI-Kamera: NİĞDE,

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'Kasada koyun var' dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı

Tekirdağ'da jandarmanın yaptığı uygulama sırasında durdurduğu kamyonun sürücüsü, "Kamyonun kasasında koyunlar var" dediği araçta yapılan aramada 69 kaçak göçmen yakalandı. Kamyon sürücüsünün de aralarında bulunduğu 4 organizatör gözaltına alınırken üzerlerinde yüklü miktarda para ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muratlı ilçesi Ballıhoca Mahallesinde 'şok yol kontrol ve araması' kapsamında yaptığı kontroller sırasında üzeri brandayla kapalı kamyondan şüphelenip durdurdu. Sürücü M.D. ile beraberinde bulunan 1 kişinin paniğe kapıldığını fark eden jandarma, kamyonda ne olduğunu sordu. Sürücü de 'Küçükbaş hayvan yüklü' dedi. Sürücü M.D.'ye inanmayan jandarma ekipleri, brandayı açtıklarında kasa içinde tıklım tıklım halde çok sayıda kaçak göçmen ile karşılaştı. Yapılan incelemede kasada Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenen 30 Pakistan, 28 Afganistan, 6 Nepal, 4 Bangladeş ve 1 Hindistan uyruklu 69 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı ve kamyona öncülük yaptığı belirlenen araçta bulunan 2 kişi ile kamyonda bulunan M.D., B.D., C.B. ve S.B. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 1 şişme bot, 1 takım bot küreği ve 1 pompa ele geçirildi. Jandarma her iki araca el koydu.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE HAT ÇIKTI

Organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.D., B.D., C.B. ve S.B'nin yapılan üst ve araçlarındaki aramalarda, 8 cep telefonu, 6 GSM hattı ve üzerlerinde ise 9 bin 900 dolar, 2 bin Euro ile 21 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi şüpheli jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilirken, göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kamyon kasasındaki göçmenlerden detay

-Kamyondan detay

Jandarma ekiplerinin çalışması

Detaylar

Haber: Murat YAYIN/TEKİRDAĞ,

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Evdeki büyükbaşların tahliyesinde arbede; 2 polis yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evde bakılan 3 büyükbaşın tahliyesi sırasında çıkan arbedede, 2 polis memuru bıçakla ellerinden yaralandı. Polislere bıçakla saldıran ev sahibi ise müdahale sırasında, biber gazından etkilendi.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Yıldırım Mahallesi Alpaslan Sokak'ta meydana geldi. İlçe İdare Kurulu'nca 1995'te alınan kararla Turgutlu merkezde hayvan besleme yasağı getirildi. İlçe Hıfzı Sıhha Kurulu, ilçe merkezinde Ahmet Avcıoğlu'na (65) ait tek katlı evde büyükbaş beslendiğini öğrendi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleri, hayvanların tahliyesi için eve gitti. Karara karşı çıkan Avcıoğlu, eve gelen ekiplere bıçakla saldırdı. Ev sahibini etkisiz hale getirmeye çalışan polis memurları Veysel Yavuz ve Barış Yağar, arbede sırasında bıçakla ellerinden yaralandı. Avcıoğlu ise polislerin kullandığı biber gazından etkilendi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evden çıkarılan hayvanlar ise kamyona yüklenerek, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na yediemin olarak teslim edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Yaralıların ambulansa bindirilmesi

Hayvanların kamyona yüklenmesi

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Hayranlık uyandıran oluşumların bulunduğu mağara turizme kazandırılacak

Elazığ'ın Keban ilçesinde, 10 bin metrekarelik alana yayılan ve 200 metre derinlikte bulunan Gümüşkaya Mağarası'ndaki milyonlarca yıllık olduğu değerlendirilen oluşumlar hayranlık uyandırıyor. Mağaranın turizme kazandırılması için Elazığ Valiliği tarafından çalışma başlatıldı.

Bir süre önce Keban Barajı'nda keşfedilen Gümüşkaya Mağarası'nın tam olarak hangi jeolojik çağa ait olduğu henüz bilinmezken, milyonlarca yıllık tarihi olduğu düşünülüyor. Yöre halkı tarafından 'Keban Sarkıt Dikit Mağarası' olarak bilenen mağarada milyonlarca yıl öncesinde oluşan damla ve akma taşlar, perde ve normal sarkıtlar ile dikitler gibi yapıtlar yer alıyor. Dağın eteğindeki dik kayalıklardan zorlu tırmanışın ardından ulaşılan mağara, el değmemiş doğallığını korurken, bazı oluşumların insan figürlerini andırması dikkat çekiyor.

Görüntü Dökümü

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Mağaradan görüntü

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 44 MB

Haber: Erkan BAY/ Kamera: ELAZIĞ,