DHA YURT BÜLTENİ -14

Kılıçdaroğlu: Vatandaşa hizmet mücadelesinin değerini herkese anlatacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de 'Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Demokrasi Buluşması'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, "Birlikte mücadele ettik. Yerel yönetimlerde ilkleri yazıyoruz. Önünüze engeller çıkabilir, önemi yok. Belediye başkanları olarak birlikte mücadelenin, vatandaşa hizmet mücadelesinin değerli olduğunu herkese anlatacağız" dedi.

İzmir'de, CHP'li belediye başkanlarının katıldığı 'Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Demokrasi Buluşması' düzenlendi. Yarın da devam edecek, 'Kardeş Kentler Çağdaş Kentliler' temalı çalıştaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda ilçe belediye başkanı ve partililer katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yer almadığı toplantıda, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen hazır bulundu. Çalıştayda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, yerel seçim sonrası 7 ayı devirdiklerini söyledi. Geçen 7,5 aylık sürede çok güzel şeyler olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Birlikte mücadele ettik. Yanlışları düzeltip, doğruları büyütmeye çalıştık. Ortak hedefler belirlendi. Yerel yönetimlerde ilkleri yazıyoruz. Bu da bize nasip oldu. Sıradan bir iş yapmıyorsunuz. Bulunduğunuz beldenin sorunlarını çözmede yetki aldınız. Yetkinin gereğini yerine getiriyorsunuz. Önünüze engeller çıkabilir, önemi yok. Azim ve kararlılıkla sonuçları elde etmek mümkün. Belediye başkanları olarak birlikte mücadelenin, vatandaşa hizmet mücadelesinin değerli olduğunu herkese anlatacağız" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR

Toplantıya katılan tüm belediye başkanlarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Başka partilerden devraldığınız başkanlık görevinde zor bir tabloyu aldınız. 'Tablo ne kadar ağırsa bunları aşma gücüne sahibiz' algısını toplumun belleğine kazıdınız. 'Biz koşullar ne kadar zor olursa olsun hepsini aşabilecek yeteneğe sahibiz' dediniz. 'İsraf haramdır' diyoruz. En yaşlısı da en küçüğü de bunu söylüyor. Siz israftan özenle kaçındınız. Tasarruf yaptınız. Bir beldenin, belediyenin hakkıyla hukukuyla nasıl yönetileceğini tüm Türkiye'ye gösterdiniz. Sade bir belediye başkanı için güveni tetikleyen ana unsur; israftan, şatafattan kaçınmaktır. Siz vatandaşın cebinden alınan her kuruşun hesabını vatandaşa hizmet olarak götürdünüz. Ankara Büyükşehir Belediyesi 7,5 ayda, 387 milyon 821 bin 378 lira bütçe fazlası verdi. Yeni aldığmız belediyedir. Rize Fındıklı'da 25 yıl sonra kazanıldı, 600 bin lira tasarruf yapıldı" dedi.

'ŞEFFALIK' VURGUSU

Şeffaf yönetimin önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bir teşekkürüm daha var. Bu da bütçede, ihalede şeffaflık için. Meclis toplantıları, televizyonda izlenir gibi internet üzerinden izleniyor. Düne kadar yoktu bunlar. CHP'li belediyeler, şeffaflık konusunda üstlerine düşeni yapıyor. Bu da bir ilktir. 'Birlikte yöneteceğiz' dedik. Doğrudan vatandaşın katılımıyla projeler hayata geçiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yüz binlerce kişinin görüşü alınarak proje yapılıyor. 'Her şeyi ben bilirim' mantığından siyaseti kurtarmak gerekir. Sosyal yardımda muhtarı göz ardı edemezsiniz. Kentin mimarisinde meslek kuruluşları yok sayılamaz" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu yıl dar gelirli 30 bin üniversite öğrencisine 96 milyon liralık yardım yapılacağını anlatan Kılıçdaroğlu, "Bu para, israfı önleyerek elde edilecek. İsrafı kesti, 30 bin öğrenciye verilecek. Bunu nasıl önlediğimizi halka anlatmalıyız" dedi.

İSTANBUL'DA 150 MAHALLEYE 150 KREŞ

Ankara'da, 250 bin öğrencinin ulaşımını ucuzlattıklarını belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde anlattıkları 'aile sigortası' ile ilgili bilgi verdi. Belediye başkanlarının, kendi bölgelerindeki ihtiyaç sahibi aileler için sigorta uygulamaya çalıştığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Ankara'da bu uygulama, kart üzerinden bütün Ankara için yapılacak. Biz yerel yönetimler bunu yapıyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan bunu yapıyoruz" dedi.

Yoksul mahallelerden başlayarak, İstanbul'da 150 mahalleye 150 kreş yapılacağını anlatan Kılıçdaroğlu, "Demokrasi kültürü geliştikçe kişi başına düşen gelir artar, yatırımcı önünü görür. Hepimizin savunması gereken, hukukun üstünlüğü. Sizler başkan seçildiniz. Yüksek Seçim Kurulu'na gitti dosyalarınız. Vatandaşa gittiniz, sokak sokak dolaştınız. Vatandaş size güvendi, belediye başkanı koltuğuna oturttu. Hangi parti olursa olsun, herkesin demokrasi ve insan hakları gibi hedefleri vardır. Eğer siz beğenmediğiniz bir partinin başkanını topluca görevden alıp, yerine kayyum atarsanız vatandaş niye oy kullandı? İktidara sormak lazım, o zaman sandığı niye koydunuz?" diye konuştu.

SOYER: BİLGİYİ DOĞRU ÜRETMELİ VE PAYLAŞMALIYIZ

Toplantıda konuşan İzmir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer ise insan odaklı belediyecilik anlayışına vurgu yaptı. Her icraatın, ülkeye ve dünyaya yön verdiğini kaydeden Soyer, "Şehrin bilgi birikimini iyi analiz etmeliyiz. Bilgiyi en doğru şekilde üretmeli ve paylaşmalıyız. Şehirlerin her biri tarihsel köklü bir geçmişe sahip. Her şehrin kimliği böyle oluşmuş. İçecek suyumuz, karnımızı doyurcak tohumlar kalmadığında zaten yönetecek şehirler olmayacak. Doğa odaklı bir yönetim anlayışı olmalı. Eskiden sadece devletler arası ilişkiler varken 'kent diplomasisi' adı altında yeni bir alan açılıyor. Ankara'da masabaşında hazırlanan yerel yönetimler tasarısı umarız bunları görmezden gelmez. Aksi takdirde bu taslak geri gidiş olacaktır" dedi.

Kızıltepe'deki cinayetlerin ardından kadına şiddet çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Mustafa Tezdönen ve kardeşi Emin Tezdönen'in, Mustafa Tezdönen'in şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açan eşi Mehtap Tezdönen'in dedesi İbrahim Y. tarafından öldürüldükleri ortaya çıktı. 2 kardeşi, torununu yolunu kestikleri otomobilden zorla indirip, götürmeye çalıştıkları için öldürdüğü belirlenen dede, her yerde aranıyor.

Kızıltepe'ye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde Mustafa Tezdönen ve kardeşi Emin Tezdönen'in dün tabancayla vurularak öldürülmelerinin ayrıntıları ortaya çıktı.

İddiaya göre, Mustafa Tezdönen, 2 yıl önce ikinci evliliğini Mehtap Tezdönen ile yaptı. Ancak eşine şiddet uyguladı. Mehtap Tezdönen de yaşadığı şiddete dayanamayarak, ailesinin evine dönüp, boşanma davası açtı. Yine iddiaya göre Mustafa Tezdönen, eşini, eve dönmesi için tehdit etmeye başladı.

TORUNUNU ZORLA ALIKOYMAYA ÇALIŞAN KARDEŞLERİ ÖLDÜRDÜ

Mehtap Tezdönen, dün anneannesi Perihan Y. ve dedesi İbrahim Y. ile birlikte bir nişan törenine katıldı. Araçla evlerine döndükleri sırada ise yolları, Mustafa Tezdönen ve kardeşi Emin Tezdönen tarafından kesildi. Mustafa Tezdönen, eşini zorla araçtan çıkarmak istedi. Anneanne ve dede engel olmaya çalıştı. Mustafa Tezdönen anneanneye sopayla saldırdı. Bunun üzerine dede İbrahim Y. aracındaki tabancayı alıp, Tezdönen kardeşlere ateş etti. Kardeşler olay yerinde hayatlarını kaybederken, dede İbrahim Y. kaçtı. Yaralanan anneanne Perihan Y. ise ihbarla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tezdönen kardeşler, toprağa verilirken, kaçan dede her yerde aranıyor.

Denize düşen köpeği itfaiye kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, düştüğü denizden kıyıya çıkamayan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Akarca Mahallesi 3'üncü Etap Sahil Bandı'nda denize düşen kurt köpeği, kıyıya çıkamadı. Köpeğin kıyıya çıkamadığını gören vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, uzun süre suda kaldığı belirtilen köpeği kurtarmak için harekete geçti. Kurtarma çalışmaları sırasında aynı cins bir başka köpeğin, deniz kenarında beklemesi dikkat çekti. Bitkin haldeki köpek, boynuna geçirilen kanca yardımıyla sudan çıkarıldı. Karaya ayak basan köpek, diğer köpek ile birlikte gözden kayboldu.

