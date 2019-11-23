DHA YURT BÜLTENİ-14

HDP önündeki eylemde 82'nci gün (2)

AİLELERDEN MHP'YE ZİYARET

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 82 gündür HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüren aileler, MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp'ı ziyaret etti. Aileleri karşılayan MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, desteklerini ileterek, en kısa zamanda çocuklarına kavuşmalarını diledi. Ziyarette aileler, kendilerine verdiği desteklerden dolayı MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp'e teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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MHP İl teşkilatı ziyareti

Cihan KAYAALP'IN ailelerle ziyaret sohbeti

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Gediz Nehri'ndeki balık ölümleri araştırılıyor

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Gediz Nehri'nde görülen toplu balık ölümlerinin neden gerçekleştirildiğinin anlaşılması için alınan numune sonuçları bekleniyor.

Gediz Nehri'nin Turgutlu'dan geçen Çampınar Geçidi mevkisinde boyları 10- 50 santimetre arasında değişen yayın ve aynalı sazan balıkları telef olarak su yüzeyine çıktı. Şişmiş ve ağızları açık halde kıyıya vuran balıkları gören vatandaşlar durumu jandarma, Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Bu arada bazı kişiler, ekipler gelene kadar su üstüne çıkan balıkları çuvallara ve kasalara doldurup evlerine götürdü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise sudan ve ölü balıklardan aldığı numuneleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Çallı, "Balık ölümleriyle ilgili gereken her türlü tedbirimizi aldık. Gereken numuneler alınarak, gerekli mercilere ulaştırdık. Sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde belli olmasını bekliyoruz" dedi.

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ise, "Bölgemizde daha önceki yıllarda da yaşandı. Vatandaşlarımıza önlem için balıkların yenmemesi, sağlık açısından zarar görmemeleri konusunda gerekli uyarıları yaptık. Ekiplerimiz gerekli çalışmaları yaptı. Numunelerden çıkacak sonuca göre, gerekli işlemleri yapılacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ölü balıklardan görüntü

Genel ve Detay görnütü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Kuyumcuda altınları verdiği eşini emniyette tanımadığını söyledi (EKİYLE)

ADANA'da, kuyumcu dükkanından aldığı 65 bin lira değerindeki 7 altın bileziği 3 gün önce evlendiği eşine vererek, çalmaya çalışan Kemal A., (30)yakalanınca eşini tanımadı. Kemal A. ile bilezikleri eşinin kendisine 'mihr' parası olarak verdiğini öne süren Hale Nur A. (21), gözaltına alındı.

Çukurova İlçesi Şehitler Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen Kemal A., iddiaya göre satın almak için 7 burma bilezik siparişi verdi. Yaklaşık bir saat sonra geri geleceğini söyleyip, dükkandan çıktı. Daha sonra geldiği kuyumcuda Kemal A., eline aldığı bilezikleri, arkasından içeri giren eşi Hale Nur A.'ya verdi. Hale Nur A., altınları alıp, kuyumcudan ayrıldı.

Bir süre altın küpelere bakan Kemal A., bilezikleri almaktan vazgeçtiğni söyledi. Kuyumcu da "O zaman altınları neden kadına verdin?" diye sordu. Kemal A.'nın yanıtı ise "Ben o kadını tanımıyorum, sen altınları ver dedin, ben de verdim" oldu. Bunun üzerine, iş yeri çalışanları polisi aradı.

EŞİNİ TANIMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Kuyumcu dükkanına gelen polis ekipleri, Kemal A.'yı gözaltına aldı. Hale Nur A. da altınlarla birlikte yakalandı. Hale Nur A.'yı tanımadığını öne süren Kemal A.'nın, kadınla 3 gün önce evlendiği ortaya çıktı. 'Karşılıksız çek verme', 'Konut dokunulmazlığının ihlali', 'Uyuşturucu', 'Polise direnme' suçlarından sabıkalı olduğu belirlenen Kemal A., poliste susma hakkını kullanarak, ifade vermedi.

'MİHR' OLARAK VERMİŞ

Hale Nur A. ise, "Üç gün önce evlendik, bana bu altınların 'mihr' (İslam dininde kadına verilmesi taahhüt edilen para) parası olduğunu söyleyerek, verdi" dedi. Altınlar kuyumcuya teslim edilirken, çift adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Kemal A.'nın kuyumcu ile konuşması

Eşinin kuyumcuya girmesi

Kuyumcunun altın bilezikleri Kemal A.'ya vermesi

Kemal A.'nın bileziklerin olduğu kutuyu eşine vermesi

Eşinin kuyumcudan çıkması

Zanlıların emniyet bunasından çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Asayiş Şube Müdürlüğü tabelası

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Kuyumcunun dış görüntüsü

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,

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Rus araştırma ve istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi 'Donuzlav' Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait olan, anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi 'Donuzlav', saat 15.00 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemi saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur yolcu' yazısı önünden geçen gemi Donuzlav, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemiye, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Boğazından geçen Rus araştırma ve istihbarat gemisinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Mersin'de kadınlar şiddete karşı yürüdü

MERSİN'de '25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü' dolayısıyla bir araya gelen yüzlerce kadın yürüyüş yaptı.

Mersin'de bir araya gelen kadınlar, ellerindeki pankart ve dövizlerle yürüyüşe geçti. 100 metrelik turuncu renkte bez açan kadınlar, yoğun güvenlik önlemleri altında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan Adnan Menderes Bulvarı Sahili'nde yer alan Özgecan Aslan Meydanı'na kadar yürüdü. Bisikletli sürücülerin ve çevredeki vatandaşların da destek verdiği yürüyüşte ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle açıklama yapan Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu, kadınların birlikte örgütlü daha da güçlü olacağı inancıyla bir araya geldiklerini söyledi. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin başarılı olabilmesi için yetkililerin üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması gerektiğini kaydeden Demircioğlu, "Öncelikle eğitim sisteminde yapılacak değişiklikle ana sınıfından başlayarak kadının anne ve bakım sağlayıcı şeklindeki geleneksel rollerinin vurgulanmasına son verilerek kadın ve erkeğin aile ve toplumdaki rollerinin eşit olduğu, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının bir insanlık suçu olduğunun eğitim müfredatında acilen yer almasını sağlaması gerekmektedir. Son dönemlerde kadına yönelik şiddeti önlemede kadın mücadelesinin kazanımları olan düzenlemelere karşı yapılan saldırılar kabul edilemez. Kadına yönelik ekonomik şiddetin bir başka yansıması olan nafaka tartışması ve buna yargının dahil olması, kadınları şiddet dolu evliliklere mahkum edip, esas amacın ne pahasına olursa olsun boşanmaların önüne geçerek ailenin bekasını korumak olduğunu göstermektedirö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadınlar yürürken

-Saygı duruşu ve istiklal marşı

-Konuşma

SÜRE: 01'15" BOYUT: 140 MB

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Ara tatilde görev yaptıkları okulun çehresini değiştirdiler

HATAY'da bir anaokulundaki miniklerin ara tatilde olması, okul idaresi ve öğretmenler tarafından fırsata çevrildi. Hatay Büyükşehir ve Dörtyol Belediyesi'nin desteği ile okulun eksikleri giderilip, peyzaj çalışması yapıldı. Çalışmalara öğretmenler de katıldı.

Dörtyol'da, Portakal Çiçeği Anaokulu Müdürü Ömer Burgaç ve kurum personelleri, ara tatil döneminde okuldaki eksikleri ve tadilatları tamamlamak için çalışma başlattı. Okul bahçesinde çocuklar için oyun parkuru oluşturulurken, peyzaj, çimlendirme faaliyetleri de gerçekleştirildi. Çalışmalarda, okulda görev yapan öğretmenler de görev aldı.

Ara tatil dönemini okulun eksiklerini tamamlamak adına çalışma yürüterek geçirdiklerini belirten Portakal Çiçeği Anaokulu Müdürü Ömer Burgaç; "Kurumumuz tam ve yarım gün olmak üzere 3-6 yaş arası çocuklarımıza hizmette veren bir devlet okuludur. İki ay önce bu kurumda göreve başladığım andan itibaren mesai arkadaşlarım ile birlikte okulun eksiklerini tamamlamak için çalışmalara başlamıştık. Çin ve Finlandiya'daki iyi eğitim uygulamalarından örnekler alıp okulumuzda uygulamaya geçirmeye başladık. 9 günlük ara tatil dönemi ise bize bir fırsat yarattı. Mesai arkadaşlarımızla birlikte Hatay Büyükşehir ve Dörtyol Belediyesi'nin de katkı ve destekleriyle bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek halkımızın okulumuza bakış açısını iyileştirecek yönde peyzaj, çimlendirme ve oyun parkurumuzu düzenleme faaliyetlerimizi yürüttük" dedi.

Müdür Burgaç, kendilerine destek veren Dörtyol Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile mesai arkadaşlarına da teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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Öğretmenlerin anaokulunda boyama ve tadilat yapması

Süs havuzu yapan öğretmen

Çalışmalardan detay görüntüler

Anaokulu müdürünün konuşması

SÜRE: 02'55" BOYUT: 324 mb

Haber-Kamera: Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL,(Hatay),