DHA YURT BÜLTENİ-14

'Tayyip dedemin geleceğini öğrenince sabaha kadar uyumadım'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü Ak Parti İzmir İl Başkanlığı ziyaretine, okuduğu ilahi ile damga vuran 4,5 yaşındaki Belinay Yıldız, "Tayyip dedemin geleceğini öğrenince, sabaha kadar uyumadım. Oraya gittim ve Tayyip dedemin bacağına sarıldım. Onu çok seviyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cuma günü Ak Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyareti sırasında ilginç anlar yaşandı. Teşkilat üyeleriyle basına kapalı toplantıda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlardan çok çalışmalarını isterken, hemen yanı başında ayakta duran Ak Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Yıldız'ın torunu 4,5 yaşındaki Belinay Yıldız'ın, "Dede Selamün aleykümö diyerek söze girmesi, Erdoğan'ın yanı sıra salondaki yüzlerce kişinin yüksek sesle gülüşmesine neden oldu. Belinay Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı söylediği ilahi ile de mest etti. Minik Belinay'ın "Selamün aleyküm, Aleykümselam, bu ne güzel kelam, yaşasın İslam. Elimizde Kur'an bir Allah'a inanan Müslüman'ım Müslüman" sözleri, cep telefonları ile kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgi gösterdiği Belinay Yıldız, İzmir'in Bornova ilçesindeki evinde o anları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'dede' diye hitap eden Belinay, "Dedemi çok seviyorum. Onun İzmir'e geleceğini öğrenince sabaha kadar uyumadım. Ben de gitmek istedim. Babaannem beni götürmek istemedi ama ben ısrar ettim. Dedemi görünce çok sevindim, sarıldım ona ağlaya ağlaya 'Tayyip dede' dedim. Onu özledim. Sonra yanına oturdum ve öğrendiğim ilahiyi okudum. Yanağımı okşadı, çok mutlu oldum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyonda izlediğinde, ekrana sarıldığını ifade eden Belinay Yıldız, "Onu çok seviyorum. Dedemi tekrar görmek istiyorum. O benim en büyük dedem. Onu çok seviyorum. Dünya lideri dedem. En büyük lider" diye konuştu.

'TAYYİP DEDE DİYEREK BACAKLARINA SARILDI'

Emre Yıldız (31) ile Reyhan Yıldız'ın (28) iki çocuğundan büyüğü olan Belinay'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen Fatma Yıldız, torununun o anda yaptığı hareketle herkesi şaşırttığını kaydetti. Yıldız, "Aniden bir refleksle elini tutarak bunu söylemesi bizi de şaşırttı. Belinay, Reis sevdalısı. Cumhurbaşkanımızın geleceğini duyunca, 'Babaanne ben de geleceğim' dedi. Ben, ona yorulacağını ve gelmemesi gerektiğini söyledim ama çok ısrarcı oldu. Cumhurbaşkanımızı görünce 'Tayyip dede' diye bağırarak bacaklarına sarıldı. Cumhurbaşkanımız da yanına götürdü. Cumhurbaşkanımız konuşurken araya girmesi, onu da şaşırttı. Güldü. Sonra selam vermeye başladı. Sağ olsun çocuk sevdalısı. Çocuklara karşı büyük bir sevgisi var" diye konuştu.

Kendisinin de o anda büyük bir mutluluk yaşadığını belirten Fatma Yıldız, "Televizyona çıktığında, 'Susun, dünya lideri Tayyip dedem çıktı. Siz bilmiyor musunuz, anlamıyor musunuz' diyor. Bizi susturup kendisi dikkatli bir şekilde dinler. Bu aileden gelen bir sevgi. Hepimiz liderimize ayrı sevdalıyız. Yok böyle bir lider. Böyle biri dünyaya gelmez bile. Böyle bir lider yok" dedi.

İlahiyi Belinay Yıldız'a kendilerinin öğrettiğini de söyleyen Yıldız, aile olarak Erdoğan'ı çok sevdiklerini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Belinay Yıldız'ın evinden görüntü

-Belinay Yıldız'ın ailesi ile görüntüsü

-Belinay Yıldız'ın resim yapması

-Kendi görüntülerini izlemesi

-Belinay yıldız ve Fatma Yıldız ile röp.

-genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

==================

'KİMYASAL TOZ OLAYINDA' KOMŞUDAN İLGİNÇ İDDİA: ASILSIZ İHBAR, DAVA AÇILMALI (2 YENİDEN)

AKSARAY'da, açılan zarfın içinden çıkan toz nedeniyle hastaneye kaldırılarak karantina altına alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Komşusu İlyas Köse'nin asılsız bir ihbarda bulunmuş olabileceğini düşündüğünü ifade eden Altın ise, "Konuyu gündeme getiren kişi hakkında, gereken işlemlerin yapılmasını ümit ediyorum. Dava açmak gerekiyor şu anda. Çünkü zaman kaybım, iş gücü kaybım benim bütün planlarımı altüst etti. Mağdurum. 3 gündür eşim hastanede yatıyor" diye konuştu. Toz üzerinde yapılan inceleme sonuçlanana kadar karantinaya devam edileceği belirtildi. Polis, zarfı iş yerinin kapısının altından atan kişinin belirlenmesi için çalışmasını sürdürürken, zarftan içinde sadece toz bulunduğu, not veya mektup herhangi bir not veya mektup bulunmadığı ortaya çıktı.

Kentte cep telefonu satışı yapan ve 1 hafta İstanbul kalan İlyas Köse (51), pazar günü, Aksaray'a geldiğinde iş yerine uğradı. Kapının altından atılan isimsiz zarfı alan Köse, Hamidiye Mahallesi'ndeki evine gidip, açtığında içinden toz çıktı. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. İlyas Köse, eşi Emine Köse (38), çocukları Nisa Yağmur (9) ve Kadir Nazım Köse (18), ile o sırada apartmana giren ve yardım etmek isteyen komşuları Bahtışen Altın (56), AFAD tarafından kurulan arınma çadırında dezenfekte edildikten sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Acil Servis'in yoğun bakım ünitesinde karantina altına alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Zarftan çıkan toz ile ilgili yapılan detaylı incelemede kimyasal ve biyolojik maddeye rastlanmadığı takdirde 5 kişinin taburcu olacağı bildirildi. Bina sakinlerinin çoğunun bugün de tedbir amaçlı akrabalarının yanında kaldığı görüldü.

ZARFTAN SADECE TOZ ÇIKMIŞ

Aksaray'da İlyas Köse'nin iş yerinin kapısının altından atılan isimsiz zarfın içinden sadece toz bulunduğu, herhangi bir not veya mektup bulunmadığı ortaya çıktı. Köse'nin zarfı evine götürüp açması ve toz çıktığını fark etmesi üzerine polis ve sağlık görevlilerini aramasının ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak karantina altına alındıkları belirtildi. O sırada apartmana giren yardım etmek isteyen komşuları Bahtişen Altın'ın da yine tedbir amaçlı karantina altına aldığını, 5 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zarftan çıkan toz ile ilgili yapılan detaylı incelemede kimyasal ve biyolojik maddeye rastlanmadığı takdirde 5 kişinin taburcu olacağı bildirildi. Bina sakinlerinin çoğunun bugün de tedbir amaçlı akrabalarının yanında kaldığı görüldü.

Eşi Bahtışen Altın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirten Mehdi Altın, "Tesadüf hiç alakamız olmadığı halde, apartmana giriş yaparken olayın üzerine geldik. Hiçbir konudan bilgimiz yok ama asılsız bir olay" dedi.

Komşusu İlyas Köse'nin asılsız bir ihbarda bulunmuş olabileceğini düşündüğünü ifade eden Altın, "Konuyu gündeme getiren kişi hakkında, gereken işlemlerin yapılmasını ümit ediyorum. Dava açmak gerekiyor şu anda. Çünkü zaman kaybım, iş gücü kaybım benim bütün planlarımı altüst etti. Mağdurum. 3 gündür eşim hastanede yatıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------

Yoğun bakım ünitesinin dışından detay

Hastanenin dışından detay

Mehdi Altın röp.

Binanın dışından detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

============================

Etil alkolü, çekici üstündeki kamyonette taşıdılar

Muğla'nın Milas ilçesinde, arıza yaptığı için çekiciyle götürüldüğü izlenimiyle taşınan kamyonette 1020 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Bodrum'a yüklü miktarda etil alkol getirileceği bilgisine ulaştı. Dün saat 18.00 sıralarında plakası önceden belirlenen kamyonet, Milas'ın Bafa Mahallesi'nde jandarma tarafından durduruldu. Çekicinin üzerinde taşınan, 07 BDS 49 plakalı kamyonetin bagajında, 1020 litre etil alkol ele geçirildi. Araçlarının arıza yaptığı ve çekiciyle taşındığı izlenimi veren şüpheliler E.G., E.D. ve T.İ.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin güvenlik güçlerini atlatmak için böyle bir yönteme başvurduğu belirtildi. Sahte alkol yapımında kullanılan etil alkole ve araçlara jandarma tarafından el konuldu. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çekici üzerindeki kamyonette yapılan aramada etil alkollerin ele geçirilmesi

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

==========

Babası tarafında öldürülen kızı toprağa verildi

İstanbul Fatih'te, emekli başkomiser olan babası Kemal Akar tarafından öldürülen Nihal Akar (40), Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde toprağa verildi.

Önceki gün, İstanbul Fatih'te yaşayan emekli başkomiser Kemal Akar yatağında uyuyan kızı Nihal Akar'ı tabanca ile başına ateş ederek öldürdü. Yaklaşık 3 hafta önce babasının yanına giden Nihal Akar'ın babası tarafından öldürülmesi yakınlarını yasa boğarken, cenazesi dün gece saatlerinde Bartın'ın Kurucaşile ilçesi Kapusuyu Köyü'nde yaşayan annesi Ayşe Akar'ın evine getirildi. Bugün evin önünde dualar okunmasının ardından Nihal Akar'ın cenazesi köy camiine getirildi. Nihal Akar'ın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Kardeşi Fatih Akar, yaşadığı acı nedeniyle güçlükle ayakta durdu.

Tutuklanan baba Kemal Akar'ın olayın olduğu gün, ilk olarak Kapusuyu Köyü'ndeki akrabalarını arayarak, "Benim sözümü kesmeden dinleyin, Nihal'i vurdum, öldü mü ölmedi mi bilmiyorum. Haberiniz olsun" dediği öğrenildi.

Nihal Akar'ın ölmeden önce düğünlerde ve etkinliklerde şarkı söylemesi ise görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü

------------

-Camiden detay

-Yakınlarından detay

-Cenaze namazı

-Kardeşinden detay

-Cenazenin götürülmesi

-Ölen Nihal Akar'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

================================

Okul bahçesinde, boğazı kesilmiş köpek ölüsü bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Gemlik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde, boğazı kesilmiş köpek ölüsü bulundu. Polis, köpeğin boğazını kesen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gemlik Anadolu Lisesi öğrencileri, sabah okula geldiklerinde, okulun bahçesinde boğazı kesilmiş köpek ölüsüyle karşılaşıp, durumu okul yönetimine bildirdi. Okul yönetiminin ihbarı üzerine okula polis ve Gemlik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kesici aletle boğazının kesildiği belirlenen köpek, görevliler tarafından okuldan alındı.

Polis ekipleri, köpeğin boğazını kesen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------

-Boğazı kesilen köpekten görüntüler

-İnceleme yapan polis ekibi ve öğrencilerden görüntüler

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),

================================