DHA YURT BÜLTENİ - 14

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Mirza Murat yönetimindeki 02 BA 390 plakalı otomobil, Börgenek köyü yakınlarında Ömer Ünsal'ın kullandığı 02 HC 758 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Mehmet Ali Köse, Necmettin Ünsal, Yunus Ünsal, Yusuf Ünsal ve Mahmut Ünsal yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Ünsal (23), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ambulansların acil servise girişi

Yaralılar sedye üzerinde acil servise götürülmesi

Kazaya karışanların yakınları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB

==========================

Karabük'te mevsimin ilk kar yağışı

KARABÜK'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Kentte dün gece saatlerinden itibaren yağmur yağışı devam ederken, yüksek kesimlerde ise kara dönüştü. Kentin kuş bakışı izlenebildiği 1200 metre yükseklikteki Sarı Çiçek Yaylası da beyaza büründü. Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Yaylaya araçları ile ulaşan vatandaşlar doğal güzelliklerin hakim olduğu bölgede kar yağışının keyfini kartopu oynayarak çıkardı, bol bol da fotoğraf çekildi. Kar üzerinde yürüyenler doğayla iç içe bir gün geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar yağışı

-2 kız arkadaşın kartopu oynaması, fotoğraf çekilmesi

Büşra Nur Yeniaydın röp

Süre: (02.11) Boyutu: (245 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),

==============================

Saldırıya uğrayan teknik direktör, futbolcuları maçta yalnız bırakmadı

TFF 3'üncü Lig takımlarından Medical Park Batman Petrolspor A.Ş. Kulübü'nün tesislerinde bir grubun saldırısına uğrayıp, yaralanan teknik direktör Tarık Yurttaş ile yardımcısı Erkan Çakır, maçta takımını yalnız bırakmadı.

Medical Park Batman Petrolspor A.Ş. Kulübü tesislerine cuma günü gelen 12 kişilik grup, ellerindeki demir çubuk ve sopalar ile teknik direktör Tarık Yurttaş, yardımcısı Erkan Çakır ve bir sporcuyu dövdü. Saldırının ardından hastanede tedavi edilen teknik direktör Yurttaş ile yardımcısı Çakır, taburcu edildi. Medical Park Batman Petrolspor, bugün sahasında Gölçükspor'u konuk etti. Yurttaş ve yardımcısı da takımlarını izledi. Burnunda sargı bezi olan Tarık Yurttaş, oyuncularına moral vermek amacıyla maça geldiğini belirterek, "Takımımı yalnız bırakmamak için sağlık raporuna rağmen kulübede yerimi aldım. Futbolculara moral vermek için onları yalnız bırakamazdım. Salgınlarla ilgili hukuki süreç başladı" dedi.

Öte yandan karşılaşma, konuk takım Gölçükspor'un 2-4 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Görüntü Dökümü

------------

Yedek kulübesi

Tarık Yurttaş'ın, futbolcu ve vatandaşlarla tokalaşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/ BATMAN,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 39 MB

============================

Tokat'ta kış lastiği denetimi

TOKAT'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yaptı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki trafik uygulama noktasında ticari araçları tek tek durdurarak lastik diş derinliklerini ölçtü. Denetimler sırasında kış lastiği takmayan araçlara Karayolları Kanunu'nun 65/A maddesine belirtilen yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmamaktan 625 lira idari para cezası uygulandı.

Ordu'dan Gaziantep'e giden TIR şoförü Niyazi Genç (40) uygulamalardan memnun olduklarını ifade ederek, "Kış lastiği uygulamasının başlayacağını biz de biliyorduk. Arkadaşlar hep bu işe duyarlılar. Kışa hazırız, yolumuz açık olsun. Kış lastiklerimizi yaklaşık 1 ay önceden taktırdık. Cezalar bir tarafa can güvenliğimiz var. Yağmurlar başladıktan sonra kar yağmasını beklemeden önlemimiz almaya çalıştık" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Denetimlerden görüntü

-Konuşma

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

==============================

Evinde ölü bulunan akademisyen, İzmir'de toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR'da evinde ölü bulunan akademisyen Prof. Dr. Murat Tosun (54), görev yaptığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (AFSÜ) düzenlenen törenin ardından gönderildiği İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, geçen cuma Selçuklu Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, AFSÜ Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Tosun'dan haber alamayan mesai arkadaşları, şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, Tosun'un hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Tosun'un cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. İki çocuk babası Prof.Dr. Murat Tosun'un, epilepsi hastalığının bulunduğu ve olaydan bir gün önce de katarakt ameliyatı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Tosun'un cenazesi, memleketi İzmir'e getirildi. Örnekköy Dizdar Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze namazına Tosun'un çocukları ve yakınları katıldı. Namazın ardından Tosun'un cenazesi, Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan, geçen perşembe katarakt ameliyatı olan Tosun'un, sosyal medya hesabında, 'Yaşlanıyoruz be dostlar. Ama bu zor günlerimde yanımda olan bölüm arkadaşlarıma sonsuz minnetler. Yalnız olmadığını bilmek, insanı mutlu kılıyor' notuyla fotoğraf paylaştığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze namazından görüntü

Tabuttan görüntü

Cenaze taşınırken görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

========================

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 15 milyonu aştı

TURİZMDE bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya'ya, yılın 11 ayında yurt dışından hava yoluyla gelen turist sayısı, 15 milyon 37 bin 331'e ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısı yüzde 16,73 arttı.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, 2019 yılı yabancı turist sayılarında rekorlar kırmaya devam ediyor. Antalya'ya bu yıl 1 Ocak- 30 Kasım tarihleri arasında hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 14 milyon 444 bin 251 oldu. Geçen yıl aynı dönemde sayı 12 milyon 333 bin 790 olmuştu. Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısı 2 milyon 110 bin 461 artarken, oransal artış ise yüzde 17,11 oldu. Yurt dışında yaşayıp kenti ziyaret eden Türk vatandaşları da dahil edildiğinde, Antalya'ya 11 ayda gelen toplam ziyaretçi sayısı 15 milyon 37 bin 331'e ulaştı.

RUS TURİST ZİRVEDE

Milliyetlere göre yapılan analize göre ise kayı ayı sonu itibarıyla 203 ülkeden turist ağırlayan kenti en çok Ruslar tercih etti. Rusya'dan geçen seneye göre yüzde 16,08'lik oran ve 765 bin 203 kişi artışla toplam 5 milyon 524 bin 160 kişi geldi. Rusların toplam turist sayısındaki payı yüzde 38,24 oldu.

ALMANYA, UKRAYNA VE İNGİLTERE

En çok turist ağırlanan ikinci ülke Almanya'dan ise geçen yıla göre yüzde 15,42'lik oran ve 347 bin 960 kişilik artışla gelen toplam ziyaretçi sayısı 2 milyon 602 bin 725 oldu. Almanların toplam ziyaretçi sayısındaki payı ise yüzde 18,02 olarak açıklandı. Üçüncü sıradaki Ukrayna'dan yüzde 12,13'lük oran ve 86 bin 807 artışla toplam 802 bin 628 turist geldi. Ukrayna'nın toplam sayıdaki payı da yüzde 5,56 oldu. İngiltere pazarında da yüzde 11,76'lık oran ve 74 bin 261 artışla toplam 705 bin 917 turist ağırlanırken, İngilizlerin payı da yüzde 4,89 oldu.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, -