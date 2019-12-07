DHA YURT BÜLTENİ - 14

Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

BURSA'da, komşular arasında çıkan kavgaya müdahele ederken Murat Dağkoçak (26) tarafından tabancası alınıp, başından vurularak şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir (44), memleketi Kütahya'da toprağa verildi.

Olay, geçen Salı günü saat 19.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Su Deposu Caddesi'ndeki meydana geldi. Apartmanda komşular arasında çıkan kavga nedeniyle polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu arada yaşanan arbede sırasında kavga eden taraflardan Murat Dağkoçak, polis memuru Alaattin Özdemir'in silahını almaya çalıştı. Özdemir'in tabancasını alan Dağkoçak, silahı, onun başına doğru ateşledi. Ağır yaralanan Özdemir, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli Dağkoçak, olay yerine gelen diğer polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dağkoçak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özdemir, 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan polis memuru Alaattin Özdemir için bu sabah Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Özdemir'in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'ya gönderildi. Kütahya'ya getirilen Özdemir'in cenazesi önce baba evine götürülerek, helallik alındı. Şehit polis için daha sonra Kütahya Merkez Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile şehit polisin yakınları, meslektaşları ile çok sayıda kişi katıldı.

İkindi namazının ardından şehit polis için cenaze namazı kılındı. Alaattin Özdemir'in cenazesi Maltepe Mahallesi'ndeki Kütahya Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

-Şehit evinden görüntü

-Cenazenin evden alınması

-Camiye getirilmesi

-Şehidin ailesinden görüntü

-İçişleri Bakan Yardımcısı ve Emniyet Genel Müdürü'nün aileye taziyede bulunması

-Cenaze namazı

-Tabutun cenaze aracına taşıması

-Alaattin Özdemir'in sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KUTAHYA-DHA

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Restorandaki kadının çantasından 750 lira çalan hırsız yakalandı

ANTALYA'da, 2 gün önce öğle yemeği için restorana giren Ebru Avaz'ın (21) elini yıkamaya giderken masada bıraktığı çantasından 750 lirayı çalan şüpheli O.Ç., bugün başka bir kadının parasını çaldıktan sonra yakalandı.

Antalya'daki bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan Ebru Avaz, geçen perşembe günü, öğle yemeği için restorana gitti. Çantasını masada bırakıp, elini yıkamaya giden Avaz, döndüğünde çantasındaki 750 liranın olmadığını fark etti. Avaz, polisi arayarak, yardım istedi. Restorana gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarından, çantanın içinden parayı alan şüpehiliyi tespit etti.

FIRINDA KADININ CÜZDANINDAN PARA ÇALDI

Polis , eşkalini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma sürdürürken, bugün saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki bir fırında çalışan Filiz Durmaz'a (40) ait çantadan para çalındığı ihbarı geldi. Adrese giden polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde şüphelinin, Ebru Avaz'ın cüzdanından para çalan kişi olduğunu saptadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa süre sonra şüpheli O.Ç.'yi olay yerine yakın bir bölgede gözaltına aldı. Filiz Durmaz polise verdiği ifadesinde şüphelinin lavaboyu kullanma bahanesiyle iş yerine girdiğini belirterek, "Üst kata çıkınca benim çantayı görmüş. Çantanın içindeki 110 lirayı almış. Yukarı çıktığımda çantam yerdeydi, içine baktım param yoktu. Kameralara bakınca hırsız çalmış. Burada da hırsız aynı bahaneyi kullanmış" dedi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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CHP İl Başkanına 'Garsondan ilçe başkanı olmaz' tepkisi

CHP Burdur Merkez İlçe Başkanı Sıdıka Gül Oğuzkan, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut'un bir yakınının, "Kahvede garson olarak çalışandan ilçe başkanı olmaz" sözlerini duyduğunu belirterek, bu nedenle ay sonu yapılacak seçimde tekrar aday olmayacağını açıkladı. Oğuzkan, "Partim demokrasiyi kaybetti. Yıkıldım. İl başkanımın en yakınının 'kahvede garson olarak çalışandan ilçe başkanı olmaz' şeklinde sözlerini duydum. İşte ekmeğimi küçümseyenlere karşı yıkıldım" dedi. CHP İl Başkanı İzzet Akbulut ise "Üzüldüğüm konu yalan ve iftiraya dayalı söylemlerin geliştirilmesi. Bu sadece ve sadece şahsımın yıpratılmasına yönelik bir takım çalışmalardır" diye konuştu.

CHP Merkez İlçe Başkanı Sıdıka Gül Oğuzkan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilmesinin yıldönümü olan 5 Aralık günü, Facebook'taki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut'un bir yakınının, "Kahvede garson olarak çalışandan ilçe başkanı olmaz" şeklinde sözlerini duyduğunu belirterek, 28 Aralık'ta yapılacak Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde tekrar aday olmayacağını duyurdu.

Sıdıka Gül Oğuzkan, yaptığı paylaşımda, "Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden birisinin, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıldönümü. Ben doğmadan 37 yıl önce bu hak bana tanınmış ve doğduktan 49 yıl sonra bu hakkım elimden alınmıştır. Böylesine önemli bir günde, bir kadın siyasetçi olarak maruz kaldığım duruma dikkati çekmek istiyorum. Siyasette kazanmak da var kaybetmek de ama seçim kazanmak adına partilim olduğunu iddia edenler tarafından aşağılanmak, küçümsenmek, hor görülmek siyasetin anlayışında yoktur. Ayrıca benim kaybetmem için belediye başkanı başta olmak üzere seçilmiş yöneticiler tarafından ben dahil tüm üyelere yapılan baskılar gerek benim gerekse demokrasiye inanan herkesin üzülmesine, yıpranmasına ve en önemlisi hayal kırıklığına uğramasına sebep olmuştur" dedi.

'LAFA GELİNCE İŞÇİ, EMEKÇİ DİYENLER, SÖZDE DEMOKRATLAR'

Oğuzkan açıklamasında şunları söyledi: "Dediler ki; 'Sen ilçe başkanı olamazsın, giyim kuşamın bize uymuyor.' Dedim ki, 'Ben köyde şalvarımı giyerim, pazar tezgahımda eşofmanımı, protokolde nasıl giyineceğimi bilirim.' Yıkılmadım. Dediler ki, 'Senin akademik eğitimin bize uymuyor.' Dedim ki 'Benim Atatürk sevdam, parti sevdam, insan sevdam sizinle aynı diplomada olamaz.' Yıkılmadım. Dediler ki, 'Bu yönetimde, bu partide ak saçlılar gitmeli.' Dedim ki, 'Siz uyurken bu ak saçlılar sokak sokak dolaştı.' Yıkılmadım. Dediler ki, 'Bu parti arabasını bizden habersiz alamazsın, bizden habersiz çalışamazsın.' Dedim ki, 'Ben partimin için kendi arabamı kullanırım ama yine de çalışırım.' Yıkılmadım. Dediler ki, 'Oğlu AKP çadırlarındaydı.' Dedim ki, 'Ben partim uğruna ne evladımı ne de başkasını tanımam' dedim. Yıkılmadım. Dediler ki, 'Gül, AKP için çalıştı.' Dedim ki, 'Bana her şeyi diyebilirsiniz ama bunu diyemezsiniz.' Yıkılmadım. Bunun gibi akla gelmedik olaylarla beni ve yönetimimi yıkmaya çalıştılar ama biz tüm seçimlerde mahalle mahalle, köy köy dolaşıp partimiz için çalıştık. ve yine bunlara pabuç bırakmamak için yeniden aday olduk. Üyelerimizin demokrasi şenliğiyle oy verememesine yıkıldım. Bana ve yönetime oy vermemelerine üzülmezdim. Ama baskı ile oy kullanmalarına yıkıldım. Partim demokrasiyi kaybetti. Yıkıldım. İl başkanımın en yakınının 'kahvede garson olarak çalışandan ilçe başkanı olmaz' şeklinde söylemini duydum. İşte ekmeğimi küçümseyenlere karşı yıkıldım. İşimle, aşımla dalga geçenler, lafa gelince işçi, emekçi diyenler, sözde demokratlar. Ekonomik zorluklar çektiğim doğrudur. Ben ailemi ayakta tutmak adına garson da olurum, pazarcı da olurum. Namusumla para kazandığım için mi ilçe başkanlığına yakışmıyorum? Hiç bir menfaatim olmadığı için mi ilçe başkanı olamıyorum? Belediyeden ayrı bir maaş almadığım için mi başkan olamıyorum? Kumandalı oyuncak olmam birileri gibi dediğim için mi başkanlığa yakıştırılmıyorum? Bir ailenin maddi sıkıntı çekmesini en iyi anlayacak kişi de sizsiniz. Ama bir seçim uğruna bu söylemi kendinize yakıştırdınız. İşçiyle emekçiyle dalga geçenler, küçümseyenler, nasıl ileride milletvekili olacak adayınız için işçilerden, emekçilerden oy isteyeceksiniz? Sayın İl Başkanım bunu duyup sustunuz mu? Yoksa her zaman ki gibi yalanlayacak mısınız? Bir insan olarak, bir partiliniz olarak tarafıma son yapılanlar kabul edebileceğim şeyler değildir. Onurumu kırdılar o nedenle adaylıktan çekiliyorum."

'28 ARALIK'TA KONGREDE KONUŞACAĞIM'

Sıdıka Gül Oğuzkan, konuyla ilgili soru soran gazetecilere ise "28 Aralık'ta kongremiz var. Her şeyi orada konuşacağız" diyerek, soruları yanıtsız bıraktı.

'UYDURMALAR ÜZERİNE YAPTIĞI KONUŞMALAR'

CHP İl Başkanı İzzet Akbulut ise, Oğuzkan'ın iddiaları üzerine Demirören Haber Ajansı'na açıklama yaptı. İzzet Akbulut, şöyle dedi:

"Sosyal medya üzerinden cevap vermeyeceğimi açıklamıştım. Merkez ilçe başkanımızın açıklamasında, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'nın bir yakını tarafından bir şey söylendiği iddia edildi. Bugün 'Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı,garsondan ilçe başkanı olmaz, dediği için ilçe başkanı adaylıktan çekildi' diye bir haber çıktı. Merkez İlçe Başkanımızın bir takım uydurmalar üzerine yaptığı konuşmalar olayı buraya kadar getirdi. Bu konu parti içerisinde konuşulması gereken bir konu olduğu kanısındayım. Parti içerisinde yapılacak konuşmaların yeri de il danışma kurulu toplantılarıdır. Kendi aile sorunlarımızı burada halledebileceğimizi düşünüyorum. Üzüldüğüm konu yalan ve iftiraya dayalı söylemlerin geliştirilmesi. Bu sadece ve sadece şahsımın yıpratılmasına yönelik bir takım çalışmalardır. Zannediyorum beni tanıyan Burdur kamuoyu da bu haberlere itibar etmemektedir. İtibar etmeyen tüm gönül dostlarımıza da sizin aracılığınızla selam ve saygılarımı gönderiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sıdıka Gül Oğuzkan açıklaması (sosyal medyadan)

HP İl Başkanı İzzet Akbulut açıklaması

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR-DHA)

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Şehit kadın pilotun adının yaşatılacağı savaş uçaklı kavşak açıldı

TÜRKİYE'nin ilk şehit kadın pilotu Teğmen Ayfer Gök'ün adının yaşatılması için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinden ayrılarak Burdur'a getirilen F-4 Fantom tipi savaş uçağının konulduğu kavşak törenle açıldı. Şehit Ayfer Gök'ün annesi Ümmü Gülsüm Gök tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'nde görev yapan Teğmen Ayfer Gök, 9 Şubat 2001'de, F-5 uçağıyla eğitim uçuşu sırasında, irtifa kaybı nedeniyle uçağın Ermenek ilçesinin Yunt Dağı eteklerinde düşmesi sonucu 24 yaşında şehit oldu. 'Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu' unvanına sahip olan ve kabri, memleketi Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan Ayfer Gök'ün adının yaşatılması için çalışma başlatıldı. 2 yıl önce Burdur Belediye meclisinde alınan kararla yürütülen proje kapsamında TSK envanterinden ayrılan F-4 Fantom tipi savaş uçağı, Eskişehir Ana Jet Üssü'nden yaklaşık 1 ay önce Burdur'a getirildi. Savaş uçağının yerleştirildiği kavşak düzenlenerek açıldı. Bugün yapılan açılış törenine CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, Ayfer Gök'ün annesi Ümmü Gülsüm Gök, akrabaları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve Burdurlular katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, şöyle dedi:

"Türkiye'nin ilk kadın şehit pilotu olan Ayfer Gök kardeşimizin ismi altında ebediyete intikal etmiş, vatan uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizin anısını yaşatmak üzere bir kavşağın açılışını yapacağız. 2016 yılında aklımızdan geçen ve başlayan bu macera, bu serüven bugün burada sizlerin de katılmasıyla güzel bir açılış olarak Burdur tarihine geçecek. Yaklaşık 5.5 yıldır yaptığım görev içerisinde benim için en duygusal, en anlamlı açılışlardan bir tanesi olacak. Çünkü ben ne zaman Gülsüm teyzemi evinde ziyaret ettim o zaman şehidimiz sevgili Ayfer'i daha iyi anladım ve ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anladım. Biz bu ülke topraklarını kazanırken, korurken ve vatan savunmasını yaparken, bu toprakların kolay kazanılmadığını biliyoruz. Bir evladın nasıl yetiştiğini, annelerin, babaların o evlat için nasıl endişe ve kaygı duyduğunu çok iyi biliyoruz ama yüreğine, bağrına taş basıp, vatan sana canım feda, vatanımız sağ olsun diyen annelerin ellerinden bir kez daha öpmek istiyorum. Bu kavşakta Ayfer Gök'ün ismini yaşatacağız."

Şehit pilot Ayfer Gök'ün ablasının eşi Mehmet Yazar, "Sayın Başkan tarafından yapılan bu çalışmaya çok teşekkür ederiz. Burdur'a da çok yakıştı" dedi.

Törende zaman zaman gözyaşlarını tutamayan şehit pilot Ayfer Gök'ün annesi Ümmü Gülsüm Gök de "Güzel bir şey. Memnun olduk. Kızımın adı yaşatılacak" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi. Şehit Ayfer Gök'ün adının verildiği kavşağın tabelasının kurdelesi Ali Orkun Ercengiz ve Ayfer Gök'ün annesi Ümmü Gülsüm Gök tarafından açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kavşaktan detay

Ercengiz'in konuşması

Mehmet Yazar'ın konuşması

Kurdelenin açılması

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Yunuslar, balıkçı teknesine eşlik etti

TEKİRDAĞ'dan Marmara Denizi'ne açılan balıkçı teknelerine eşlik eden iki yunus amatör kamera ile görüntülendi.

Tekirdağ limanından avlanmak için denize açılan balıkçıların cep telefonu kameralarıyla görüntülediği yunuslar Marmara Denizi'nde uzun süre teknelere eşlik etti. Yaklaşık 30 dakika su yüzeyinde ilerleyen yunuslar, zaman zaman akrobatik hareketler yaptıkları görüldü. Teknelere eşlik eden iki yunus daha sonra gözlerden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tekneden çekilen görüntüler

-Teknenin yanında yüzen yunuslar

-Yunusların akrobatik hareketleri

-Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Çilek bu sezon yüz güldürecek

ANTALYA'da geçen yıl düşük rekolteyle üreticiyi, 2 katına çıkan fiyatıyla da tüketiciyi üzen çilek, bu yıl yüzde 50'lik verim artışıyla yüz güldürecek.

Türkiye'de örtü altı yaş sebze meyve üretiminde söz sahibi olan Antalya'da, çilek üreticisi bu yılki sezondan umutlu. Geçen yıl fidelerin çoğunluğunun 'erkek' çıkması nedeniyle rekoltesi düşen ve fiyatı 2 katına çıkan çilekten zarar eden üreticiler, bu yıl hem rekolteden hem de fiyattan umutlu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ile Aksu ilçesindeki bir üreticinin 20 dönümlük modern serasında ilk mahsulün hasadını yaptı. Karaloğlu ve Zeybekci, dalından kopardıkları çilekleri kasalara doldurup, sezonun üretici için bereketli geçmesini diledi.

'GEÇEN YIL KIŞ AĞIR GEÇMİŞTİ BU OLUMSUZLUK YOK'

Kentin tarımsal üretimde merkez olduğunu ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, hasat sezonunu başlattıklarını söyledi. Antalya'da çileğin 13 bin dönüm arazide üretilip, 45 bin tonluk bir rekoltesinin olduğunu kaydeden Özen, çilek üretiminde Gazipaşa ve Serik ilçelerinin söz sahibi olduğunu kaydetti. Kaliteli üretime büyük önem verdiklerini anlatan Özen, "Geçen sene kış şartlarının ağır geçmesinden kaynaklı üretim miktarlarında bir sıkıntı yaşamıştık. Ancak bu yıl genel duruma bakınca şu ana kadar olumsuz bir tablo görünmüyor. Vatandaşlarımız hem çileğe hem de diğer tarım ürünlerine doyacaklar" dedi.

Diğer yandan çilek üretiminde söz sahibi olan Serik ilçesine bağlı Kadriye bölgesinde de hasat başladı. Burada 12 dönüm arazide çilek üreten Şaban Aksoy da bu yıl tüketicinin çileğe doyacağını ifade etti. Geçen yıl kötü bir kış geçirdiklerini, ürünün de kötü olmasının kendilerini çok etkilediğini ifade eden Aksoy, "Bu yıl hava şartları da çok güzel. Üretim bu yıl çok olacak. Geçen yıla oranla yüze 50- 60 oranında çilek fazla olacak" diye konuştu.

Bu yılki fiyatların 10 TL'yi geçmeyeceğini belirten Aksoy, fiyat istikrarının sağlanacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çilek seralarından detay

Çileklerden detay

Nihat Zeybekci, Vali Münir Karaloğlu'nun çilek toplaması

Çilek kasalarından detay

Vali Karaloğlu röp

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen röp

Üretici Şaban Aksoy röp

Genel detaylar

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,