DHA YURT BÜLTENİ-14

Fındık fabrikasında yangın

Ordu'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık fabrikasında yangın çıktı. Yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fındık fabrikasının fındık kavurma departmanında bugün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ordu'da Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir fındık fabrikasının fındık kavurma departmanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekipler, fabrikada soğutma çalışması gerçekleştirip, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ORDU- DHA

=======================

Ceren'in kabri çiçek bahçesine dönüştü (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Ordu'da, evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, kendisini telefonla arayarak, başsağlığı dileğinde bulunan ve konunun takipçisi olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Acılı baba Özdemir, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyorum. Taziyelerini iletti, konunun takibinde ve bizzat yardımcı olacağını söyledi. Bugünkü açıklamalarını da dinledim. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'ma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kendisini ziyarete gelen, Giresun'un Eynesil ilçesindeki evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan ile acılarını paylaşan herkese teşekkür eden Yılmaz Özdemir, "Türkiye'nin her tarafından bize ulaşan tüm dostlara, vatandaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. Bu konuda bizi yalnız bırakmadılar. Taziyeye gelenlerimiz var, sağ olsunlar. Moral veriyorlar, destek oluyorlar bize. Kapımız 24 saat herkese açık. İsteyen her zaman taziyeye gelebilir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Baba Yılmaz Özdemir konuşma

-Taziye evi detaylar

HABER KAMERA: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

==============================

Çifte cinayet şüphelisi Afgan tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kendisi gibi Afganistan uyruklu olan 2 ev arkadaşını bıçaklayarak, öldüren Daşmurat Nazari (26), mahkemece tutuklandı. Nazari, cinayetleri kendisine nitelikli cinsel istismarda bulundukları için işlediğini ileri sürdü; ancak yapılan adli tıp muayenesinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Afgan Daşmurat Nazari, Topraklık Mahallesi'nde aynı evi paylaştığı vatandaşları Feraydun Yagubi (23) ve Lal Mohammad Rezaei'yi (26) dün saat 11.00 sıralarında, uyurken boğazlarından bıçaklayarak, öldürdü. Nazari, olayın ardından polise gidip, teslim oldu. İfadesinde, suçunu itiraf edip, Yagubi ve Rezaei'yi kendisine nitelikli cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle öldürdüğünü anlatan Nazari, "Yagubi, birlikte kaldığımız evde, bana iki kez nitelikli cinsel istismarda bulunmuş, farkına varamadım. Ayrıca Rezaei de Lal Mohammad de bana nitelikli cinsel istismarda bulunuyordu. Uykum ağır olduğu için anlayamadım. Ağrım olunca fark ettim. Elimde delil olmadığı için polise gidemedim. Emin olmak için fermuarımın arasına kürdan ve ip koyuyordum. Sabah kalktığımda yerinde olmuyordu. Bu durum bir kaç kez tekrar etti. O zaman nitelikli cinsel istismara uğradığımın farkına vardım. Bana cinsel istismarda bulunduklarını anlatıp, dalga geçtikleri için gururum kırıldı. Bu nedenle ikisini de öldürdüm" dedi.

Daşmurat Nazari'nin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'ndaki muayenesinde, nitelikli cinsel istismar bulgusuna rastlanmadığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Daşmurat Nazari, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zanlı Daşmurat Nazari'nin adliyeden çıkartılırken görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera : Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

==============================

HDP önündeki eylemde 97'nci gün (2)

BÜYÜKELÇİLERDEN ZİYARET

Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği ile Diyarbakır Valiliği'nin ortaklaşa düzenlediği organizasyon kapsamında kente gelen, 9 ülkenin Ankara büyükelçisi, HDP il binası önünde oturma eylemindeki aileleri ziyaret etti. Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, Irak Büyükelçisi Hasan al-Janabi, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev, Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak ve İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile Dışişleri Bakanlığı İl Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı, HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle görüştü. Çocukları kaçırılan anne- babalar, büyükelçilere, eylemi neden sürdürdüklerini anlattı. Aileler, büyükelçilerden çocuklarının bulunması için yardım talebinde bulundu.

Ziyaretin ardından büyükelçiler bina önünden ayrılırken, Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, eşi ve çocuğunu yanına alarak, tekrar nöbet çadırına gidip, annelerle konuştu ve acılarını paylaştığını, yanlarında olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

-------

Büyükelçilerin ziyareti

Ailelerle büyükelçilerin diyalogu

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

==============================

Çorum'da apartman çatısındaki yangın paniğe neden oldu

Çorum'da, 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, altındaki daireye de sıçradı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Üçtutlar Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın çatısında, akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle, yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, Tülay Akça'ya ait en üst kattaki daireye de sıçradı. Gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri ise apartman sakinlerini tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Paniğe neden olan yangında fenalaşan bir kadına, sağlık görevlileri müdahalede bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi

-Sokağa çıkan mahalle sakinleri

İtfaiye, sağlık ekipleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,