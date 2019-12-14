DHA YURT BÜLTENİ - 14

Seyir halindeki TIR alev alev yandı

KONYA'da seyir halindeki TIR, henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Konya-Aksaray karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan 35 HD 8164 plakalı TIR'ın kupa kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, TIR'ı yol kenarına çekip, durumu iftaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen ve kasa kısmına sıçrayan yangına hemen müdahale etti, Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrası söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası TIR, tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

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TIR'ın yanmasından detaylar

Haber-Kamera: KONYA

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Ordu'da araçlar, buz tutan yolda kaldı, gölet dondu

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Çambaşı Yaylası'ndaki gölet dundu. Buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde soğuk hava etkili oluyor. Ordu'nun Kabadüz ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Çambaşı Yaylası'nda bazı araçlar, buz tutan yolda kaldı. Yolda kalan TIR, başka bir TIR tarafından yol kenarına çekildi. Turnalık mevkiinde ise Çambaşı gölü döndü. Vatandaşlar donan gölü seyrederek, fotoğraf çekti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ORDU

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Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

KIRŞEHİR'de, cenaze evine taziyeye giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, yolcu otobüsü ile çarpıştı. Otomobil sürücüsü Hacı Salih Çiçek (51) ve 3 çocuğu öldü.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesi Erevik yolunda meydana geldi. Mustafa Köseoğlu (39) yönetimindeki 38 H 2600 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu yolcu otobüsü, kavşakta Hacı Salih Çiçek'in kullandığı 40 AK 547 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otobüsün önünde metrelerce sürüklenen otomobil hurda yığınına döndü.

Otomobil sürücüsü Hacı Salih Çiçek ile çocukları Yasin Çiçek (19) ve Seda Çiçek (18) olay yerinde hayatını kaybetti, Merve Nur Çiçek (14) ise, kaldırıldığı hastanede öldü. Ölen baba ve çocuklarının cesetleri yapılan incelemeden sonra aynı hastanenin morguna götürüldü. Akçakent ilçe belediyesinde şoför olarak çalışan Hacı Salih Çiçek'in, çocuklarıyla bir yakınlarının cenazesi için taziyeye gittikleri öğrenildi. Çiçek'in eşi Serpil Çiçek'in (47) ise rahatsız olduğu için büyük kızı Pınar Çiçek (23) ile birlikte araca binmedikleri, Akçakent ilçesinde bulunan evlerinde kaldıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Genel detay

Haber: Kırşehir,

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Yaşam savaşını 7 ay sonra kaybeden Süleyman toprağa verildi

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, 7 ay önce geçirdiği trafik kazasında yaralanan 19 yaşındaki Süleyman Demirer, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Demirer, bugün gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, geçen 10 Mayıs'ta Demirci- Salihli karayolunun 20'nci kilometresi Kılavuzlar Mahallesi çıkışında meydana geldi. Süleyman Demirer yönetimindeki motosiklet, 45 BA 832 plakalı Ramazan Ç. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Motosikletten düşen Süleyman Demirer ve arkasındaki kuzeni Mustafa Demirer (19), kazada ağır yaralandı. Yaralı kuzenler, ambulansla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Mustafa Demirer, geçen 28 Ekim'de yaşamını yitirdi. Mustafa Demirer, kentte toprağa verildi. Tedavisi süren Süleyman Demirer ise, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Demirer'in ölüm haberi, yaşadığı mahallede üzüntü yarattı. Süleyman Demirer için bugün saat 11.00'de, Demirci'nin Öksüzlü Mahallesi'ndeki mezarlıkta tören düzenlendi. Mezarlıkta kılınan namaz sonrası Süleyman Demirer, aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye aile yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cenaze namazından görüntü

Mezarlığa cenazenin götürülmesi

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Kamil AKYOL/ DEMİRCİ (Manisa),

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Tavla turnuvasında zarlar engelli çocuklar için sallandı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde spastik engelli çocuklar yararına tavla turnuvası düzenledi. 120 yarışmacının katıldığı turnuva, renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli Modern Tavla Spor Kulübü Derneği ve Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği, ortaklaşa yürüttükleri proje kapsamında spastik engelliler yararına Derince ilçesindeki bir alışveriş merkezinde tavla turnuvası düzenledi. 120 kişinin katıldığı, iki gün sürecek turnuva, renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvaya katılanlar bağışta bulunurken, yarışmada dereceye girenlere 750 ile bin 500 TL arasında alışveriş puanı verilecek.

Turnuvadan elde edilecek olan gelirin spastik engellilere bağışlanacağını aktaran Kocaeli Modern Tavla Spor Kulübü Derneği Başkanı Aziz Keleş, "Derneğimizin misyonunda tavla ve ötesi var. Ötesi kısmında sosyal projeleri destekliyoruz. Daha önceden sokak hayvanları için bir turnuva düzenlemiştik, bugün spastik engelli kardeşlerimiz için bir turnuva düzenliyoruz. Bir sonraki turnuvamızı da otistik çocuklarla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla düzenlemeyi planlıyoruz. Biz farkındalık yaratmaya çalışan bir derneğiz. Bu amaçlar doğrultusunda talep edilen alışveriş merkezlerinde turnuvalar düzenleyip, ihtiyacı olan kurumlara bağışlıyoruz" dedi.

'SPASTİK ENGELLİ ÇOCUKLARA YARARIMIZ OLACAĞI İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Spastik engellilere katkı sağladıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden yarışmacı Tuba Özden, "Bir farkındalık yaratmak istedik, öncelikle spastik çocuklara bir yararımız olacağı için çok mutluyum. Küçüklüğümden beri tavlaya çok meraklıyımdır. Ortaokul yıllarımdan beri oynuyorum, severek oynadığım bir oyun olduğu için katılmak istedim. Ödül konusunda iddialıyım. Daha önce Çınarcık'ta yapılan bir turnuvada 70-80 yaşındaki amcalarla yarıştım ve orada birinci oldum. Burada da iddialıyım. Bu oyunun kadını erkeği yok, iki taraf da biliyorsa iş tamamen şansa kalıyor" diye konuştu.

'KAZANMAK VEYA KAYBETMEK ÖNEMLİ DEĞİL'

Amaçlarının engelli çocuklara yardım etmek olduğunu belirten yarışmacı Hüseyin Gökmen ise, yarışmada iddialı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Böyle bir organizasyona katılmak keyif veriyor tabii ki. Kazanmak ya da kaybetmek çok önemli değil, burada bulunmak önemli bence. Buradaki diğer arkadaşlarımın da aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Küçük de olsa bir katkıda bulunmak istedik spastik engelli kardeşlerimize. Bunun da iyi yerlerde kullanılacağına inanıyorum. Katılım çok iyi bence, şimdiden bir farkındalık yaratmış ki bu kadar insan burada toplanabilmiş. Her tavlacı iddialıdır ben de kendi çapımda iddialıyım. Biraz da şans faktörü var. Şans da yanımda olursa, bir şeyler yapabileceğime inanıyorum."

Turnuvanın birinci gününde spastik engelli Fatih Büyükyeşer'in halk oyunları gösterisi yarışmacılar ve izleyenler tarafından beğeni gördü.

Görüntü Dökümü

-Tavla turnuvasından görüntüler

Kocaeli Modern Tavla Spor Kulübü Derneği Başkanı Aziz Keleş ile röportaj

-Yarışmacılarla röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),