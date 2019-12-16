DHA YURT BÜLTENİ - 14

1,5 milyon liralık vurgun yapan 7 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te, trafolardan elektrik kablosu ve kamu kurumlarından hırsızlık yaparak devleti 1,5 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edilen 7 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda, elektrik kabloları ve kamu kurumlarından klima çalındığı ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, kamu kurumlarının çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelediklerinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin M.H.H., F.P., İ.A., N.P., M.K., S.K., M.K. olduğunu belirledi. Polis, takibe aldığı şüphelileri adreslerine yaptığı eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu belirlenen malzemeler ele geçirilirdi. Emniyetteki sorgularında çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekiplerinin gelişi

Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP

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Sarıçam'da yol çilesi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde şiddetli sağanak yağışın ardından yollar çamur deryasına döndü. Vatandaşlar, yol çilesinden biran önce kurtulmak istediklerini söyledi.

Merkez Sarıçam ilçesinde son günlerde etkisini gösteren yağışlı havadan dolayı içi su dolu çukurlar ve çamur oluştu. Yoldan geçen araçlar çukurlu alanlara batıp çıkarak ilerlemeye çalıştı. Çamur deryasına dönen yollarda yayaların geçişleri de çileye döndü.

Araçlarının yolların durumundan dolayı içi su dolu çukurlara girdikçe arızalandığını ve 2 güne bir oto tamircisine gitmek zorunda kaldıklarını söyleyen minibüs şoförü Ali Yılmaz, "Sarıçam'da yıllardar yol çilesi çekiyoruz. Belediyenin artık bu yolları düzeltmesini istiyoruz. Mağdur olduk. İşimizin aksamasından ziyade canımız da tehlikeye giriyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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Çamurlu yollar

Yollardaki çukurlar ve su birikintilerinden detaylar

Vatandaş ile röp.

Şoförler ile röp.

Bozuk yollardan geçen araçlar

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Can ÇELİK-Gülşah ÖZGEN/ADANA,

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Uzmanlar, soba zehirlenmelerine karşı uyarıyor

Mersin'de uzmanlar, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte kullanılmaya başlanan, soba, kalorifer ve elektrikli ısıtıcılardan çıkabilecek yangınlar konusunda vatandaşları uyardı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, temizlenmeyen ve uygun yapılmayan soba bacalarının zaman içerisinde kurum bağlayarak, tıkanmalara sebep olduğunu ve tahliye edilemeyen karbonmonoksit gazlarının ölümleri, kurum tutuşmalarının ise yangınları beraberinde getirdiğini belirtti. Uzmanlar, kurallara uygun olarak kurulmayan ve yakılmayan soba, kalorifer, baca ile elektrikli ısıtıcı ve voltaj dalgalanmalarından zarar gören diğer elektrikli eşyaların, yangın ve zehirlenme riskini artıran faktörler arasında yer aldığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı merkez çavuşu Engin Özer, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte dikkat edilmesi gereken hususlarda şunları söyledi:

"Temizlenmeyen ve uygun yapılmayan soba bacaları zamanla içerisinde kurum biriktirir. Bu kurumlar bacayı tıkar ve daha sonra tutuşarak ev yangınlara sebep olur. Bacalarda biriken kurumlar, evlerimizin içine karbonmonoksit gazı verip, zehirlenip ölmemize sebebiyet vermektedir. Tahliye edilmeyen karbonmonoksit gazı ölümlere, kurumlar da ev yangınlarına neden olmaktadır."

YANGINLARI ÖNLEMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, odun ve kömür sobası kullanan vatandaşların soba kurulumunda çok fazla dirsek kullanmamaları, sobayı yakmak için benzin, tiner gibi kolay parlayıcı ve yanıcı maddelerden uzak durmalarının büyük önem taşıdığınına dikkat çekiyor.

Baca bakımı konusunda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, iş yerlerinin yılda 2, konutların ise yılda 1 defa baca temizliği yaptırması gerektiğini belirtti.

Elektrikli ısıtma cihazlarının tesisat ve genel bakımlarının yapılması, sigorta kutularında kaçak akım rölesi bulunması ise yangınları önlemek açısından önem taşıyor.

Ayrıca, vatandaşların soba gibi ısıtma ünitelerinin yakın çevresinde hızlı yanabilen, kolay tutuşabilen tül gibi eşyaları bulundurmamaları ve çoklu elektrik priz kullanımında da fazla akım çeken birden fazla cihaz kullanmamaları gerekiyor.

Görüntü Dökümü

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-Engin Özer'in bilgi vermesi

-Baca görüntüsü

-Şehirden genel görüntü

-Ekipleri baca temizliği için hazırlanması

-Baca temizliği yapılırken

-İtfaiyeden genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: MERSİN;

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Ayvacık'ta 98 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 98 kaçak göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu mevkisi ve Babakale köyü açıklarında 2 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen, Afganistan uyruklu 98 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

KJ: Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale),

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Kahraman şoföre altın hediye edildi

Adapazarı'nda, havale geçiren çocuğu hastaneye yetiştiren dolmuş sürücü Samet Sarı'ya çalıştığı durak yönetimi tarafından altın hediye edildi.

Adapazarı'nda dolmuş şoförlüğü yapan Samet Sarı, geçen hafta Çarşamba günü Ankara Caddesi üzerinde bir anne ile çocuğunu aracına aldı. Bir süre gittikten sonra yolcu indirmek için durağa yanaşan sürücü, 4 yaşındaki Muhammet Ali'nin nefes alamadığını fark etti. Panik halinde bağıran anneyi sakinleştiren dolmuş sürücüsü Samet Sarı, aracındaki yolcuları indirdikten sonra aracın dörtlülerini yakarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 dakika içerisinde çocuğu hastaneye yetiştiren sürücü, Muhammed Ali'nin hayatını kurtardı. Çocuğun yapılan muayenesinde soğuk havale geçirdiği anlaşıldı.

Samet Sarı'nın duyarlılığı takdir edildi. Cezaevi-Serdivan Taksi Dolmuş Durağı Başkanı Sinan Tetik duraklarında şoförlük yapan Samet Sarı'ya plaket vererek, altın hediye etti. Sinan Tetik, "Cezaevi-Serdivan Taksi Dolmuş Durağı Yönetimi olarak, Samet Sarı arkadaşımıza duyarlı ve özverili davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Samet kardeşimizin gösterdiği özveriyi diğer arkadaşlarımızın da göstereceğine eminiz. Can taşıyoruz ve bunun bilincindeyiz, herkesin ailesi bizlere emanet" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sürücüye plaket ve altın verilmesi

-Konuşmalar

-Duraktan detaylar

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ/SAKARYA,

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