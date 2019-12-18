DHA YURT BÜLTENİ - 14

Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı: 4 yaralı -

Kahramanmaraş'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, polis otosuna çarptıktan sonra öğrencilerin arasına daldı. Faciadan dönülen kazada 3'ü öğrenci, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Piri Reis Mahallesi 55017'nci sokakta meydana geldi. Hülya Nar (27), 46 D 2578 plakalı otomobili ile çocuğunu okula bıraktıktan sonra okul önünden ayrılmak istedi. İddiaya göre bu sırada aracın direksiyonu kilitlendi, freni tutmadı ve yokuş aşağı inmeye başladı.

Kontrolden çıkan otomobil, önce park halindeki polis otosuna çarptı daha sonra lise öğrencilerin arasına daldı. Hızını alamayan otomobil, park halindeki başka otomobil ile bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü Hülya Nar ile birlikte lise öğrencileri Beyza Diken, Seher Toprak ve Halide Toğuzoğlu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Sağlık durumu iyi olan yaralılardan sürücü Hülya Nar, "Direksiyon kilitlendi, kontak da dönmedi. Fren de tutmadı" dedi.

Görgü tanıkları ise otomobilin önce polis otosuna, ardından da kaldırıma çıkarak öğrencilere çarptığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Duvara çarpan otomobil

Hülya Nar'a sağlık ekiplerinin müdahalesi

Nar'ın, öğrencilerin durumunu sorması

Hülya Nar ile röp.

Nar'ın sedyeye alınması

Ambulansa taşınması

Yaralı öğrencilere ambulansta müdahale edilmesi

Olay yerinden detay

Otomobilin çarptığı polis otosu

Polislerin inceleme yapması

Görgü tanıkları ile röp.

HABER: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

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O babadan açıklama: Çocukları kaçırmadım anneleri teslim etti

Antalya'dan, boşanma davaları süren Rus eşi Ekatarina Efimova'nın (32) yanındaki yaşları 4 ile 5 yaşındaki çocuğunu kaçırarak Denizli'de Suriyeli bir ailenin yanında sakladığı ileri sürülen Bekir A. (35), hakkındaki iddiaları yanıtladı. Bekir A., çocuklarını kaçırmadığını, annelerinin bakamadığı gerekçesiyle kendisinin teslim ettiğini belirtip, "Evlenmeden önce gazinolarda çalışmış, benden bunu gizledi. Öğrenince kavga ettik. Bu yüzden daha önce de çocuklarımı Rusya'ya kaçırdı. İkinci kez kaçırmasına izin veremem. Çocuklarımı kaçırmadım, kendisi bana teslim etti" dedi.

Denizli'de yaşayan Ekatarina Efimova ve Bekir A. çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2018 yılında yollarını ayırmaya karar verdi. Çiftin boşanma süreci devam ederken Efimova, çocuğu Irmak Liona A. (5) ve Edgar A.'yı (4) yanına alarak, Antalya'ya yerleşti. Efimova'nın çocukları, 28 Kasım 2018'de ortadan kayboldu. Rus anne Efimava, polise gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Çocukları bulmak için yapılan arama çalışmaları sonuç vermeyince Efimova, ülkesi Rusya'ya döndü. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) timleri, 2 ay önce kayıp çocuklarla ilgili çalışma başlattı. Efimova'nın boşanma aşamasında olduğu Bekir A.'yı takibe alan jandarma ekipleri, Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki bir eve 13 Aralık'ta operasyon düzenledi. Suriyeli Faysal Muhammed ve eşi Senal Muhammed'in yaşadığı eve baskın yapan ekipler, 13 aydır kayıp olan Irmak Liona A. ve Edgar A.'ı buldu.

Faysal Muhammed ve Senal Muhammed ile yaşadıkları evde yakalanan çocukların babası Bekir A. da gözaltına alındı. Bekir A.'nın 13 ay önce çocuklarını Antalya'dan kaçırarak Denizli'ye getirdiği ve Suriyeli bir ailenin evinde çocukları sakladığı ortaya çıktı. Bulunan çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Denizli İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Jandarma Karakolu'nda ifadeleri alınan şüphelilerden Bekir A. çocuklarını 'zorla alıkoyma ve kötü muamele', Faysal Muhammed ve eşi Senal Muhammed ise 'zorla alıkoyma' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Devlet koruması altına alınan Irmak Liona A. ve Edgar A.'nın Türkiye 'ye gelecek olan annelerine teslim edileceği bildirildi.

'GAZİNOLARDA DANSÖZLÜK YAPMIŞ, KONSMATRİS OLARAK ÇALIŞMIŞ'

Serbest bırakılan maden mühendisi olan baba Bekir A., Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Rus eşi Ekatarina Efimova ile 2014 yılında Mersin'de bir otelde tanıştıklarını, kendisini Rus gazeteci olarak tanıttığını ve Türkiye'de turist olarak bulunduğunu söylediğini ileri süren Bekir A., "Evlendikten sonra İstanbul'da yaşamaya başladık, Şu an 5 yaşında olan kızımız Irmak Liona'nın dünyaya geldi. Ardından eşim Edgar'a hamile kaldı. O dönemde eşimin eşyaları arasında dansöz kıyafetleri buldum. Daha sonra internette yaptığım araştırmada eşimin benimle evlenmeden önce Adana'da, Samsun'da Antalya'da gazinolarda dansözlük yaptığını ve konsomatris olarak çalıştığı dönemdeki fotoğraflarıyla karşılaştım. Tüm bunları benden gizledi. Bunun hesabını sorunca da kavga ettik" dedi.

'ÇOCUKLARIMI RUSYA'YA KAÇIRDI' İDDİASI

Kavgalarının ardından eşinin kızını da alarak, hamile halde Rusya'ya kaçtığını ileri süren Bekir A. şöyle devam etti:

"Oğlumun doğduğunu, emeklediğini bile göremedim. Yaklaşık 2 yıl uğraşmama, yalvarmama rağmen Rusya'dan dönmedi. O dönem Türkiye ile Rusya arasında uçak krizi vardı. Krizin ardından ben de yanıma yüklü miktarda para alıp, Rusya'ya gittim. Kendisini ikna ettim, Türkiye'ye döndük. Denizli'de yaşamaya başladık. Sürekli tartıştığımız için ben anlaşmalı boşanmak istedim. Kendisi anlaşmalı boşanma protokolünde, çocukların velayetini bana vereceğine dair imza attı. Boşanma davası açtım. Kendisi çocuklarımı alıp, Antalya'ya gitmiş. Kaldıkları otelde buldum. Hatta çocuklar hastaydı. Çocukları sadece çorbayla beslemiş. Bir geliri de yoktu. Bir daha çocuklarımı kaçırmasına izin vermem."

'ÇOCUKLARI BAKAMADIĞI İÇİN KENDİSİ VERDİ, KAÇIRMADIM'

Rus eşi Ekatarina Efimova'nın çocukları kendi isteğiyle verdiğini, kaçırmadığına dikkati çeken Bekir A. "Eşim daha önce çocukları Rusya'ya götürmeyeceğine söz vermişti. Ama sözünü tutmadı. Geçmişini benden sakladı. Ancak, tüm bunlara rağmen ben kendisine, 'Çocuklarımın annesidir' diyerek, hiçbir haksızlık yapmadım. Beni, olmayan ithamlarla suçladı. Hatta tecavüzle bile suçladı. Ancak, savcılık suç olmadığına karar verdi. Antalya'da en son bakamadığı için çocukları bana teslim etti. Hatta çocukları bir ev ve araba karşılığında bana verecekti. Çocukların velayetini bana vermeyeceğine inandığım için evi ve arabayı vermedim. Ceza almam için sürekli koruma kararı aldırıyordu. Çocukları bana bir alışveriş merkezinde teslim etti. Ben de onları alıp İstanbul'a gittim. 8 ay boyunca ona ulaşmak için uğraştım. Kendisi çocukları görmek istemedi" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMI RUSYA'YA KAÇIRACAK'

Kızının ve oğlunun anneleri tarafından Rusya'ya kaçırılacağını, bir daha hiç göremeyeceğinden korktuğunu belirten Bekir A., "Çocuklarımı aldıktan sonra İstanbul'un ardından Denizli'ye geldim. Burada çocuklarımla mutluyduk. Anneleri çocukları görmek istemiyordu. Ailemden hasta olanlar vardı. Onların sağlık işleri ile uğraşıyordum O dönemde işçim ve dostum olan Suriyeli ailenin yanına çocukları sadece 2 gün için bıraktım. Onlara güvendiğim için bıraktım. Ancak, Jandarma nasıl bulduysa çocuklarımı alıp götürmüş. Çocukları annelerine teslim edilir ve Rusya'ya götürülürse benim hiçbir hakkım olmayacak. Onları bir daha göremeyeceğim. Devlet büyüklerimiz buna izin vermesin. Çocuklarım annelerine değil bana teslim edilsin. Çocuklarım Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşasın istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Baba Bekir A. görüntü

Bekir A. ile röportaj

Ekatarina Efimova'nından söz kıyafetiyle fotoğrafları

Haber: Ramazan ÇETİN -Kamera : Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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TIR'ın çarptığı yolcu minibüsünde ölen Zehranur'a hüzünlü uğurlama

Trabzon'da, yabancı plakalı TIR'ın çarptığı yolcu minibüsünde yaralanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Zehranur Tütüncü (22), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında, ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Trabzon'dan Giresun yönüne giden Mardale İshvili Emzali yönetimindeki ZZ-295-BB Gürcü plakalı TIR, aynı yöne giden Şaban Akyüz'ün kullandığı 61 M 1152 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada, minibüsteki 22 yolcu ve TIR sürücüsü yaralandı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık görevlileri ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

3 YOLCU KURTARILAMADI

Kazada yaralanan ve hayati tehlikesi olan yolculardan Halim Kurt (74), Zehranur Tütüncü (22) ve Neslihan Karkaç (23) tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 20 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÜNİVERSİTELİ ZEHRANUR UĞURLANDI

Kazada yaşamını yitiren KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Zehranur Tütüncü için Söğütlü Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, genç kızın arkadaşları ile babası İsmail ve annesi Hacer Tütüncü ve çok sayıda kişi katıldı. Zehranur Tütüncü, Ulu Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, aile kabristanlığında toprağa verildi. Genç kızın cenazesine katılanlar acılı ailesine taziye dileklerinde bulunurken, arkadaşları da gözyaşı döktü.

OKUL ÇIKIŞI EVİNE GİDİYORMUŞ

Ölümüyle ailesi ve arkadaşlarını hüzne boğan Zehra Tütüncü'nün okul çıkışı Söğütlü Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere minibüse bindiği ve evine 1 kilometre mesafe kala kazanın yaşandığı ortaya çıktı.

Öte yandan kazada hayatlarını kaybeden Halim Kurt'un, ikindi vakti Düzköy ilçesinde, Neslihan Karkaç'ın ise yarın Akçaabat ilçesinde kılınacak cenaze namazlarının ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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-Cami avlusundan detaylar

-Baba İsmail Tütüncü taziyeleri kabul ederken görüntüler

-Zehranur Tütüncü'nün cami avlusunda okul arkadaşlarından görüntüler

-Cenaze namazı kılınırken detaylar

-Babadan detaylar

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Aleyna KESKİN-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-

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Rektör Çomaklı: Oyunlar aracılığıyla musallat oluyorlar çocuklara

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, FETÖ ve PKK terör örgütleriyle ilgili olarak, "Sosyal medyada oyunlar aracılığıyla musallat oluyorlar şu anda çocuklara. Bunlara dikkat etmeniz gerek. PKK, uyuşturucu bağımlısı yapabiliyor oyun aracılığıyla" dedi.

Safranbolu Kaymakamlığı ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 'Farklı Yönleri ile Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar' paneli düzenlendi. Şehit Murat Akdemir Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen panelde konuşan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, gençlere seslenerek, "10-15 yıl sonra sizlere bırakacağız yönetimi. O yüzden sizlerin çok iyi olması gerekiyor. Bizden daha zekisiniz. ve sizlerin bizlerden kat ve kat daha iyi olması gerekiyor. Bunun içinde şu anda dijital dünyada siz farkında olmasanız da bir dijital dünyaya geçiş yapıyoruz. Fiziksel dünyadan sanal bir ortama geçiş yapmak üzereyiz. Tren şu anda istasyonda bekliyor. ve o dijital dünyaya geçiş yapan trene binemezsek 20-30 yıl daha bu dünyayı dizayn edenlerin peşinden gitmek ve onların dizaynının içerisinde yaşamak zorunda kalacağız" dedi.

Çomaklı gençlerin dijital dünyanın avantajlarını çok iyi bilmeleri gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Şu anda ağlayan bir çocuğun önüne anne çaresiz bir şekilde telefonunu bırakıyor. Eskiden emzik veriyorlardı ağzına. Şimdi yanına telefonunu koyup açıyor. Bir çizgi film ya da çocuğun istediği bir oyunu açıyor ve öyle susturuyor. Yani fiziksel dünyadan gittikçe uzaklaşılıyor. İşte bu dünyanın avantaj ve dezavantajlarını 3-4 yaşını yaşamayla başlıyoruz. Biz yaş itibariyle geçiciyiz şu anda. Bu dijital dünyanın göçmeniyiz. Fakat sizler yerlisi olarak bu dünyanın avantajlarını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Burada hocalarımıza da velilerimize de çok iş düşüyor. Çünkü bu dünyanın yerini bilmeden bu dünya ile mücadele edemezsiniz. Telefonu kaldır, kapat, yasaklıyorum. Bunlarla da mücadele edilmiyor. Böyle bir mücadelede yok. Yasaklamayla da bu mücadeleyi gerçekleştiremiyorsunuz."

Konferans verilen okulun eskiden FETÖ yapılanmasına ait olduğunu belirten Çomaklı, "Kıymetli öğrenciler; Siz oyunlarınız üzerinden bu dünyaya dalış yaptığınız için doğrudan sizi daha çok etkiliyor. Sizi kimin kontrol ettiğini bilmiyorsunuz. Mesela Fethullahçı terör örgütü denilen bir terör örgütü var değil mi? Şu anda bu okulu kendi örgütlenmeleri için üretmelerine rağmen yine millete dönüş yapan bir süreçteyiz. O manada da bu okul çok anlam içeriyor bizim için. Sosyal medyada oyunlar aracılığıyla musallat oluyorlar şu anda çocuklara. Bunlara dikkat etmeniz gerek. PKK, uyuşturucu bağımlısı yapabiliyor oyun aracılığıyla. 'Şunu şuradan al, şunu kullansan.' Çok basit geliyor ama oyunda siz fark etmeden bunlar sizi dahil edebiliyor."

Görüntü Dökümü

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-Salondan detay

-Şafak Ertan Çomaklı'nin konuşması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),

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Adana'da kebapçılara gıda denetimi sürüyor

Adana Valiliği, kebapçılara sağlık, hijyen, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Adana Valiliği'nin koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kebapçılara yönelik sağlık, hijyen, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler denetlendi. İşyerlerini tek tek gezen ekipler, kebap yapımında kullanılan et ile etlerin saklama koşullarını, baharatların içeriklerini ile diğer tüm gıda kalmezemelerini tek tek inceledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 2019 yılı içerisinde kent genelinde toplam 32 bin 512 denetim gerçekleştirildiği ve denetimlerin aralıksız olarak sürdürüldüğü ve mevzuata aykırı davranan işletmeler hakkında gerekli cezai yaptırımların uygulandığı bildirildi.

İNSAN SAĞLIĞI ÖN PLANDA

Denetlenen restoranın işletme müdürü İbrahim Bağış, gıda denetimlerinin sürdüğünü ve bu denetimleri desteklediklerini belirterek, "Bizim için insan sağlığı ön plandadır. Ürünlerimiz barkodu ve faturalıdır. Ne kullanırsak kullanalım, temiz ve hijyenik olması gerekiyor. Etlerimizin hepsi mühürlüdür" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Görevlilerin denetimi

Ürünlerin kontrolünün yapılması

Kebap yapımı

Kebabın pişirilmesi

Restoranın işletme müdürü İbrahim Bağış'ın konuşması

Genel ve detaylar

Haber- Kamera: Rüşan Anıl ATAR- Can ÇELİK/ADANA,

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İŞKUR Genel Müdürü: 2019 yılında 1 milyon 450 bin kişi işe yerleşti

Gaziantep İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve çok sayıda işveren ile iş arayanı buluşturan 7'nci Gaziantep İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı 'GAİF 2019' törenle açıldı. Fuar öncesi konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, kurumun 2019 yılında 1 milyon 450 bin kişiyi işe yerleştirmede aracılık yaptığını söyledi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen fuara; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İşkur İl Müdürü Sıraç Ekin, Turizm Konaklama ve Yemek Hizmetleri Çalışanları (Tur-İş) Sendikası Genel Başkanı Mezine Sırakaya ile firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye'nin istihdam açısından Avrupa Birliği'nden önde olduğunu belirterek, "2007-2018 yılları arasındaki bir periyoda baktığımızda Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi'nin ortaya koyduğu verilere baktığımızda AB'deki 28 ülkenin işgücü piyasasına dahil olan işgücü 10 milyon 186 bin kişidir. Türkiye'nin ise 9 milyon 460 bindir. Yani bu şu anlama geliyor; Türkiye tek başına AB'deki 28 ülke kadar yeni işgücüne iş ortamları, fırsatları ve istihdam ortamı oluşturmak durumundadır. Yine bu yıllara baktığımız zaman AB, ancak ve ancak 10 milyon 269 insanı işe yerleştirmiş, Türkiye tek başına 7 milyon 984 bin insanın istihdamını gerçekleştirmiştir" dedi.

GENÇ NÜFUSTAKİ İŞSİZLİK ORANI

Genç nüfusun işsizlik rakamlarının Türkiye'nin önemli gündem maddesi olduğunu ifade eden Uzunkaya, "Yine zaman zaman kamuoyunda, basında genç işsizlik, kadın istihdamı, üniversite mezunlarının istihdamı gibi rakamların konuşulduğu da bir hakikattir. Elbette bu meseleler Türkiye'nin önemli gündem maddesidir ama sadece Türkiye'nin gündem maddesi değil Avrupa'nın da gündem maddesidir. Genç istihdamına baktığımız zaman Avrupa'da 4,5 milyonunu üzerinde yine 2007-2018 yılları arasında iş gücüne katılımda azalma 3,5 milyonun üzerinde genç istihdamında azalma olmasına rağmen, Türkiye 934 bin gencin işgücü piyasasına 622 binin ise istihdamını gerçekleştiren bir ülke konumundadır. Yine kadın istihdamına baktığımız zaman, kadın iş gücümüze 4 milyon 561 bin kişi dahil olmuş 3 milyon 661 bin kişinin istihdamını gerçekleştiren bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yine üniversiteliler açısından rakamlara baktığımız zaman, bu süreçte 4 milyon 506 bin 500 üniversiteli işgücü piyasasına dahil olmuş ve 3 milyon 850 bin kişiyi istihdam eden bir Türkiye'den bahsediyoruz" diye konuştu.

İSTİHDAM RAKAMI ARTTI

Cafer Uzunkaya 3 yıl önce başlayan istihdam seferberliği ile Türkiye'nin önemli başarılara imza attığını belirterek şöyle devam etti:

"Son 3 yıl Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye'de istihdam seferberliği ilan ettik. Tabi zaman zaman kamuoyunda 'istihdam seferberliği ilan ediliyor ama bir hayli işsiz var. Bu da neyin nesi?' gibi istihdam seferberliğinin anlamsızlığını ortaya koyan rakamlarla yüzleşmekten çevreler var. Buna rağmen Türkiye bu istihdam seferberliğinde sadece Türkiye'de rakamlarla uğraşanlarla değil, tüm dünya istihdam kurumlarının ve dünyanın dikkatini çeken başarılara imza atan bir ülkedir. Bunun ne anlama geldiğini ifade için şu rakamı da sizlerle paylaşmak isterim; daha 2000'li yılların başında 1 yılda sadece 24 bin 482 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR yani Türkiye'nin istihdam kurumu, bu seferberliğin başladığı 2017 yılında tarihinde ilk defa 1 milyonun üzerine çıkarak 1 milyon 57 bin 249 kişiyi işe yerleştirdi. 2018 yılında istihdam seferberliğinde bu rakam 1 milyon 240 bin 308'e çıkmıştır. "

Yarın da devam edecek olan fuarda, konuşmaların ardından istihdama katkı sağlayan kurum ve firmalara ödül verildi.

Görüntü Dökümü

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Programa katılanlar

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın açıklaması

Fuardam görüntü

Ödür Töreni

Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA

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Şanlıurfa'da kaçak sigara ve tütüne gözaltı

Şanlıurfa'da, TIR'ın dorsesinde, çuvallar içinde 20 bin paket kaçak sigara ile 263 kilogram tütün ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Van'dan Mersin'e giden Suat E. yönetimindeki TIR'ı kent girişinde durdurdu. Arama yapılan TIR'ın dorsesinde, un çuvallarına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ile 263 kilogram nargile tütünü geçirildi. Sigara ve tütüne el koyan polis, sürücü Suat E.'yi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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Durdurulan TIR

TIR'da arama yapan polis ekipleri

Çuvallar içerisinde gizlenmiş kaçak sigara

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA

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