DHA YURT BÜLTENİ-14

12 yılda 3 bin 198 hasta kurtardılar

Erzurum Sağlık Müdürlüğü acil müdahale ekipleri, 2007 yılından bugüne kadar kış aylarında 5 paletli ambulans ve 2 snowtrackla, yolu kardan kapalı köylerden toplam 3 bin 198 hastayı hastanelere ulaştırdı. Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, "Bu araçlar olmasa, bu hastaların belki yarıya yakını veya üçte biri hayatta olmkayacaktı. Paletli ambulanslar kış aylarında insanlar için umut oluyor" dedi.

Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, 112 Acil Komuta Merkezi'nde kışa yönelik hazırlıkları hakkında bilgi verdi. 112 görevlileri, paletli ambulanslar ve snowtrack ambulansın bulunduğu toplantıda konuşan Bedir, sağlık ekibi olarak kışa hazır olduklarını belirtti. 71 ambulans, 5 paletli ambulans ve 2 snowtrackla kışa yönelik tedbirlerini aldıklarını ifade eden Bedir, paletli ambulansların 3'ünün kış mevsiminin ağır geçtiği güney ilçelerinde konuşlanacağını anlattı.

Erzurum Sağlık Müdürlüğü'ne 2007 yılında gönderilen 5 paletli ambulans ve 2 snowtrackın bölgede özellikle kış aylarında insanlar için umut olduğunu kaydeden Bedir, "2007 yılından itibaren 3 bin 198 hastamızı bu araçlarla kent merkezindeki hastalara nakletmişiz. Bu araçlar olmasa bu hastaların belki yarıya yakını ya da üçte biri hayatta olmayacaktı. Paletli ambulanslar, bölge insanı için bir umut oluyor. İlimizde geçen yıl 473 vaka kar üstü paletli ambulans ile 46 vaka ise ulaşılması mümkün olmayan köylerden snowtracklarla alındı. Snowtrack araç önünü görebildiği zaman gidebilen bir araç. 2-3 metre kara kadar bu aracı kullanma şansımız var. Bu araçlar sayesinde Erzurum'da ulaşamadığımız köy, mahalle ya da mezra yok. Kış aylarında yolu kapalı yerleşim birimlerinden aldığımız hastaların önemli bölümünü kadın doğum hastaları oluşturuyor. Bir bölümünü kalp damar hastaları yaşlılar, bir bölümünü ise muhtemel travma hastaları oluşturuyor" diye konuştu.

ANNE OTELİNDE 400 GEBE MİSAFİR EDİLDİ

Erzurum'da kış aylarında bir uygulamanın da anne oteli olduğunu vurgulayan Bedir, geçen yıl 400 annenin doğuma 10-15 gün kala bulundukları yerden alınarak otelde misafir edildiklerini söyledi. Türkiye genelinde 700 civarında kadının anne otellerine alındığını vurgulayan Bedir, Erzurum'da ise bir yılda 400 annenin doğum öncesi misafir edildiği bilgisini verdi.

KADIN EĞİTMEN PALETLİ AMBULANS KULLANDI

Basın toplantısının ardından Sağlık Müdürlüğü'nde 9 yıldan beri paramedik olarak görev yapan Büşra Bayoğlu, paletli ambulansla kısa bir sürüş gösterisi yaptı. Ambulans sürüş teknikleri eğitmeni olduğunu vurgulayan Bayoğlu, vatandaşlara hizmet ettikleri için mesleğini çok sevdiğini söyledi. Erzurum'un kışına alıştıklarını ancak Tekman, Hınıs, Karayazı, Karaçoban gibi güney ilçelerinde görev yapmanın çok zor olduğunu ifade eden Bayoğlu, 2-3 metre kar kalınlığında paletli ambulanslarla hastaları hastanelere nakletmeye çalıştıklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-112 komuta merkezi ve sağlık çalışanları

-Sağlık çalışanlarından görüntü

-Sağlık Müdürü Gürsel Bedir'in konuşması

-Snowtrack'ın araca yüklenmesi

-Paletli aracın karda sürülmesi

-Büşra Bayoğlu'nun paletli ambulansla gösteris

-Büşra Bayoğlu ile röp

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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'Cezaevinde isyan' ihbarı, tatbikat çıktı

Karaman'da M Tipi Kapalı Cezaevi'nde siyasi hükümlülerin yangın çıkararak isyan başlattığı ihbarı üzerine, çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Cezaevine ulaşan ekipler, olayın tatbikat olduğunu öğrendi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı 'Acil eylem planı' kapsamında bugün Karaman M Tipi Kapalı cezaevinde yangın tatbikatı planladı. Cezaevi görevlilerinin isyan çıkaran mahkumların koğuşlarda yangın çıkardığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve iş makinesi sevk edildi. Kısa süre içerisinde cezaevine ulaşan ekipler olayın tatbikat olduğunu öğrendi. Cezaevine sevk edilen ekipler, tutulan tutanakların ardından normal görevlerine döndü.

Görüntü Dökümü

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Cezaevine sevk edilen ekiplerden detay

Ekiplerin cezaevine girişi

Jandarma ve yetkililerin cezaevi bahçesindeki önlem almaları

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde kent merkezi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan şehirlerarası yolcu terminali çıkışında meydana geldi. Nevşehir'den Ankara'ya giderken Kırıkkale terminalinden yolcu alan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 SYK 78 plakalı Kamil Koç firmasına ait otobüs, otogar çıkışında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Süleyman Bulut (50), Ramazan Bulut (50), Nefise Bayraktar (19), Öner Barut (30), Evren Yüksel (45), Abdullah İşler (40) ve Neriman Günaydın yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla otobüsten çıkarılarak, ilk müdahalelerinden sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Konya'da sis etkili oldu

Konya'da yoğun sis hayatı etkiledi. Özellikle karayolunda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, dün akşamdan sabah saatlerinde kadar Konya- İstanbul arası uçak seferleri de iptal edildi.

Kentte son 4 gün de sis hayatı etkisi altına aldı. Akşam saatlerinde başlaşan sis, ertesi gün öğle saatlerinde kadar etkisini sürdürdü. Özellikle karayolunda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Son günlerde de uçak seferleri akşam saatlerinden, sabah saatlerine kadar Konya- İstanbul arası uçak seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre kente sisin yarında etkili olacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Sis ve araçlardan detay

TIR şoförleri röp.

_Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK- Mehmet OKUYUCU KONYA

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İzmit Kadın Kooperatifi 23 bin lavantayı toprakla buluşturdu

İzmit Belediyesi tarafından, kadınlara işgücü ortamı oluşturmak, kadınların kültürel ve ekonomik yönden faydalanmaları sağlamak amacıyla kurulan İzmit Kadın Kooperatifi, 23 bin lavanta fidesini toprakla buluşturdu.

İzmit Belediyesi iş sahibi olamayan kadınlara işgücü ortamı sağlamak, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yönden faydalarını gözetmek, mesleki veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan İzmit Kadın Kooperatifi, İzmit'e bağlı Durhasan ve Karaabdülbaki mahallelerinde 23 bin lavanta fidesini toprakla buluşturdu.

Her iki mahallede toplamda yaklaşık 14 dönüm alan üzerine kurulu olan bahçelere dikilen 23 bin lavanta fidesinden elde edilen mahsulün, kozmetik sektöründen, sanayi sektörüne kadar birçok alanda kullanılarak gelir elde edilmesi hedefleniyor. Amaçlarının kadınların işgücüne katkı sağlaması ve ekonomik anlamda gelir elde edebilmeleri olduğunu ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Çocuklar gülerse, dünya güler. Kadınlar gülerse aile güler dedik ve o yüzden çalışmalarımızı hep kadınlar ve çocuklar üzerine yoğunlaştırarak devam ettik" dedi.

"HEM İSTİHDAM YARATTIK, HEM DE KADININ GÜCÜNÜ KULLANDIK"

Yaptıkları bu projeyle kadınların ekonomik hayata katılımlarını hedeflediklerini ifade eden Fatma Kaplan Hürriyet şunları söyledi: "Kalkınma hamlelerimizden bir tanesinin kadın kooperatifleri olacağına dair söz vermiştik. Kadınlar buralarda gerektiğinde toprakla, gerektiğinde el sanatlarıyla, gerektiğinde üretim mekanizmalarıyla buluşacak. Bu sayede hem istihdam yaratmış olacak hem de kadınların üreten gücünü Türkiye'ye bir katkı olarak kazanmak istedik. Kadınlar üretsin, kente değer katsın istedik bu yüzde kooperatifleri hayata geçirdik. Hepimize hayırlı olsun"

Görüntü Dökümü

-Lavanta bahçesinden detaylar

-İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in konuşması

-Kadınların lavanta fidelerini dikmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Başkan Ercengiz'den gelin arabası sürprizi

Burdur'da Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kendisine mesaj atarak gelin arabası konusunda destek isteyen Emre ve Ayşe Aslan çiftine, süslettiği lüks marka bir otomobil tahsis etti.

Burdur'da evlenen Yunus Emre Aslan ve Ayşe Ceylan çifti, gelin arabası olarak lüks marka bir araç kullanmak istedi. Ancak lüks araç bulamayan çift, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e sosyal medya hesabından ulaşarak yardım istedi.

Çiftin ricasını geri çevirmeyen Başkan Ercengiz, süslettiği lüks marka bir aracı gelin arabası olarak tahsis etti. Yunus Emre Aslan ve Ayşe Ceylan Çifti gelin arabasıyla Başkan Ercengiz'i ziyaret ederek teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı açıklamada, "Bugün iki güzel kardeşimizin mutlu günü. Benden bir istekleri olmuştu. Onların isteklerini yerine getirdik. Allah mutluluklarını daim etsin. Yüreklerinde sevgiyi, saygıyı hoşgörüyü hiç kaybetmesinler. İnşallah çocukları olduğunda biz de onları evlerinde ziyaret ederiz. Hayırlı olsun" dedi.

Yunus Emre Aslan da "Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisinin bize her konuda yardımcı olduğunu biliyoruz. Her zaman kapısını çalabileceğimizi ve yanına gidebileceğimizi biliyorum. Bu isteğimizi kırmadığı ve yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Başkan Ercengizin arabanın yanıan gelmesi

-Gelin damatla konuşması

-Başkan Ercengiz'le röp.

-Yunus Emre Aslan ile röp.

Haber: Mesut MADAN- Kamera: BURDUR-DHA)