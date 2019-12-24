DHA YURT BÜLTENİ - 14

Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi (2)

YAĞMUR SUYUNA OLTA ATTI

Mersin'in Tarsus ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle Bahşiş Mahallesi Gazi Duran Caddesi suyla doldu. Bir vatandaş, yoğun yağış nedeniyle göle dönen yol üzerinde evinden getirdiği oltayı suya attı. Olta atan vatandaş, kendisini görüntüleyen bir kişinin 'Ne yapıyorsun burada?' sorusuna, "Kısmet arıyoruz, yolu su bastı balık arıyoruz" yanıtını verdi.

SERALAR YIKILDI

Anamur ilçesinde gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağış, sabah saatlerinde yerini şiddetli fırtınaya bıraktı. Saat 07.00'den itibaren başlayan fırtına nedeniyle bazı seralar yıkıldı. Anamur Çeltikçi ve Ören Mahalleleri'nde oluşan hortumun ekili alanlara zarar verdiği kaydedildi. Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Mustafa Aytugan, "Saat 03.00 sıralarında Çeltikçi Camisi civarından Sanayi Sitesi'ne doğru meydana gelen hortumda, yaklaşık 22 dönümlük sera ve ayrıca ekili alanlar zarar gördü" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Yağmur görüntüleri

-Yıkılan seralardan görüntüler

-Başkan ve muhtarla birlikte mağdur olan üreticilerle röp.

-Şiddetli yağış görüntüleri genel ve detay

-Hortum alanı genel ve detay.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),

=================================

Jandarma balkondan girdi, şüphelileri uyurken yakaladı

Düzce'de, 'Suriye'ye yardım' adı altında topladıkları parayı terör örgütlerine aktardıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, evlerden birinin balkonuna, minibüsün üzerinden çıkan jandarma özel hareket timleri, uyuyan şüphelileri yakaladı. Operasyon kapsamında toplam 25 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, El Nusra, Fetih El Şam, Heyet-i Tahriri Şam ve El-Kaide terör örgütlerinin finansal faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. 'Suriye'ye yardım' adı altında topladıkları parayı yine bu ülkedeki terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren kişilere aktardıkları, yurt içinden örgüte eleman temin ettikleri belirlenen kişilerin evleri tespit edildi. Düzce ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve Jandarma Özel Arama Kurtarma Komutanlığı desteğiyle şafak vakti operasyon düzenlendi. 5 eve düzenlenen operasyonla 25 kişi gözaltına alındı.

Jandarma özel harekat timleri, operasyon düzenlenen evlerden birinin yanına çektikleri minibüsün üzerine çıkarak birinci kattaki dairenin balkonuna çıktı. Bu sırada diğer ekip ise evin kapısında bekledi. Aynı anda evin balkon ve giriş kapısından içeri girildi. Uyuyan şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerden 18'i jandarmadaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 7 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

POLİS DE OPERASYON DÜZENLEDİ

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla şüphelilerden 5'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında bulunduğu, 1 kişinin ise arandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-İl Jandarma Komutanlığı'ndan görüntü

-Ekiplerin çıkışı

-Evin balkonundaki ekibin içeri girmesi

-Evin kapısındaki ekibin içeri girmesi

-Evin içerisinde zanlıların gözaltına alınması

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

==========================

Babasının yaptığı mekanizmayla yürümeyi öğrenen Özge ilk karnesini alacak

Antalya'da, 6,5 aylıkken yanlış müdahale sonucu sol bacağını kaybettiği öne sürülen Özge Yıldırım (6), evde eğitime başladı. Haftada beş gün eve gelen anaokulu öğretmeni Tuğba Kılıç'ın ders verdiği Özge, bu yıl ilk karnesini alacak.

Kepez ilçesinde Ali İhsan Yıldırım (40) ve eşi İlknur Yıldırım'ın (36) 'Özge' adını verdikleri kızları, 1 Ocak 2013 tarihinde, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 6,5 aylık olarak dünyaya geldi. Kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybettiği öne sürülen Özge, alüminyum doğrama ustası babasının, evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle ilk adımlarını attı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken, Demirören Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği Özge için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda kişi, protez bacak ve tedavi masrafını karşılamak üzere yardımcı oldu.

Protez bacakla yürümeye başlayan Özge, okullu oldu. Özge, evde eğitim programı kapsamında hafta içi her gün 13.00- 17.00 saatleri arasında anaokulu öğretmeni Tuğba Kılıç eşliğinde eğitim alıyor. Resim çizen, oyun hamuruyla oyunlar oynayan ve el becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan Özge, anasınıfı öğrencilerinin aldığı eğitimi birebir alıyor.

2 YIL EVDE EĞİTİM

Hayali öğretmenlik olan Özge, 2 yıl boyunca evde eğitim almaya devam edecek. 2'nci sınıfta ise kayıtlı olduğu Şahinevler İlkokulu'nda arkadaşlarıyla aynı sınıfta oturarak eğitimine devam devam edecek. Özge Yıldırım, evdeki eğitiminin yanı sıra kendisine alınan bastonla de yürüme egzersizleri yapıyor.

Doğrama ustası olan Ali İhsan Yıldırım, en büyük hayalinin kızını sırt çantasıyla okula giderken görmek olduğunu söyledi. Kızının bu yıl anasınıfına başladığını belirten Yıldırım, "Okula gitmesini çok istiyorduk. Ancak protez bacakla dengesini çok iyi sağlayamıyor. Arkadaşlarıyla oynarken düşmesinden çok korkuyoruz. Bu nedenle 2'nci sınıfa kadar evde eğitim almasını istiyoruz. Eğer denge sağlamakta gelişme sağlarsa okula göndereceğiz" dedi.

Eğitim öğretim yılının başında evde eğitim için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurduklarını belirten Ali İhsan Yıldırım, öğretmen olmadığı için 9 Aralık'tan itibaren eğitime başladıklarını kaydetti. Kızının kısa sürede uyum sağladığını vurgulayan Yıldırım, "Anne ve babası olarak biz de destek veriyoruz. Okula başladığında arkadaşlarından geri kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

BASTON İLE YÜRÜYOR

Kızının günde en fazla 4 saat protez kullanabildiğini vurgulayan Yıldırım, "Sonrasında protez sıkmaya başlıyor. Bu nedenle kendisine baston aldık. Protez kullanmadığı zaman onunla yürüyor. Şimdi bunun egzersizlerini yapıyoruz. Kendim yaptığım ve tavana takılı mekanizmayı da bu egzersizler sırasında kullanıyoruz" dedi.

MAHKEME TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ

Ali İhsan Yıldırım, kızının bacağının kesilmesine ilişkin hastane ve doktorlar hakkında açılan davaya ilişkin ise mahkemenin takipsizlik kararı verdiğini söyledi. "Doktorların ve hastanenin ihmali yoksa kızımın bacağına ne oldu?" diye soran Yıldırım, "Konuyla ilgili Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunacağız. İç hukuk yolları tükenirse kızımın hakkını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde arayacağım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

Özge ve babasından detay görüntüler

Özgenin bacağından detay

Bastonla yürümeye çalışan özgeden detay

Babasının yapmış olduğu düzenekte yürüyen Özge'den detaylar

Protez bacağın takılma görüntüsü

Özge'nin protez bacakla yürümesi

Özge'nin öğretmeniyle birlikte yapmış olduğu resimlerden detay

Baba Ali İhsan Yıldırım'ın röportajı

Özge ve babasının ders çalışmasından detay görüntüler

Haber- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

======================================

Gemlik Körfezi'nde balıkçılar deniz deşarjına karşı eylem yaptı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde özel bir firmanın derin deniz deşarjı istemesine balıkçılar, eylem yaparak tepki gösterdi.

Gemlik Körfezi'nde özel bir firmanın kapasite artırması sonrasında, derin deniz deşarjı istemesi Gemlik'te tepki ile karşılandı. Gemlik Körfezi'ndeki balıkçılar denize açılarak eylem gerçekleştirdi. Eyleme Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da destek verirken, Gemlik, Kurşunlu, Narlı, Kapaklı ve Yalova'da bulunan balıkçılar da körfeze gelerek tekneleri ile eyleme katıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Eylemden ve balıkçılardan detaylar

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),

=================================

Drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza

Antalya'da plakasız otomobille drift yapıp ters şeritten kaçan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi. Otomobil, 60 gün trafikten men edildi. Araç sürücüsü ise psikoloğa sevk edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren, plakası olmayan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, uzun süre ters şeritten gitti. Birkaç kez kaza yapmaktan son anda kurtulan sürücü, kovalamaca sonucu Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Drift atmak ve kent trafiğini tehlikeye sokmak suçlarından 15 bin lira ceza kesilen sürücünün otomobili de 60 gün trafikten men edildi. Ehliyetine el konulan sürücünün psikoloğa sevk edildiği belirtildi. Kaçma anı ise görüntülere saniye saniye yansıdı.

İl merkezi ve ilçelerde drift atanlara yönelik denetimlerini sıklaştıran Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 2019 yılında 590 sürücüye 2 milyon 955 bin lira ceza kesildiğini belirtti. 2018 yılında ise il merkezinde 35 araca 175 bin 350 lira, il genelinde 65 araca 325 bin 650 lira ceza kesildiği ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Sürücün otomobil ile dritf atıp kaçması

-Plakasız otomobilin drift atıp kaçması

-Polisin peşinden gitmesi

-Sürücünün ters şeritten ilerlemesi

-Sürücünün kaza tehlikesi atlatması

-Polisin megafondan kaçma ve yolu açın diye bağırması

-Detaylar

Haber Bülent TATOĞULLARI- Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

============================

Çiçek açan şeftali ağacı şaşırttı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, şeftali ağacı çiçek açtı.

Safranbolu Emek Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesindeki şeftali ağacı çiçek açtı. Çiçek açan şeftali ağacı görenleri şaşırttı. Sıcak havaya aldanan ağacın çiçek açtığını belirten site sakinlerinden Şerife Deniz (72), "Bu seneye kadar aralık ayında ağaçların çiçek açtığını hiç görmedim. Bu yaşıma kadar da bilmiyordum. Havalar sıcak gitti. Şeftali ağacı da bahar sandı herhalde. Onun için çiçek açtı" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Çiçek açan şeftali ağacından detay

-Şerife Deniz'in çiçekleri incelemesi

-Şerife Deniz röp

Haber-Kamera: Okan ŞİMŞEK/SAFRANBOLU(Karabük),

============================