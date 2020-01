DHA YURT BÜLTENİ - 14

4 ilde 'sahte engelli raporu' operasyonu: 11 gözaltı

ŞANLIURFA merkezli 4 ilde, polisin düzenlediği operasyonda, sahte evrakla engelli raporu alıp, evde bakım yardımından faydalandığı öne sürülen 11 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sürdürülen takip sonucu hastanede sahte epikrizlerle sağlık kuruluna sokulan bazı kişilere, engelli raporu çıkarıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Şanlıurfa merkezli Şırnak, Mardin ve Kilis'teki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte engelli sağlık kurulu raporu alarak, ÖTV indiriminden yararlanıp, araç satın aldığı ve evde bakım yardımından faydalandığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerin, sahte belgelerle kamuyu 480 bin liralık zarara uğrattığı belirlendi.

Batman'da, beyin erimesi hastalığı olan Ahmet için seferberlik

BATMAN'da öğretmenlik yapan Fatma- İhsan Abay çiftinin çocukları Emircan (12) ile Ahmet Çınar (6) Abay, nadir görülen ve ölümcül olarak bilinen NCL (Nöronal Ceroid Lipofuscinosis) (beyin erimesi) hastalığına yakalandı. Emircan, tedaviye yanıt vermezken, Ahmet için 3 milyon liraya ihtiyaç duyulmasının ardından Batman Valiliği, yardım komisyonu kurdu. Kent sakinleri de Cumartesi günü saat 19.30'da sosyal medyada '#ahmeteumutolalım' etkinliğini başlatacak.

Türkiye'de ender görülen, ölümcül olan ve beyin erimesi olarak bilinen NCL hastası Emircan Abay'a teşhis geç koyuldu. Aynı hastalık, daha sonra kardeşi Ahmet Çınar Abay'da da ortaya çıktı. Batman'da yaşayan ve tedavi masrafı fazla olan hastalıkla mücadele edemeyen öğretmen çift Fatma- İhsan Abay, Batman Valiliği'nden yardım talep etti. Aile, Ahmet Çınar'ın tedavisi için 3 milyon lira gerektiğini belirtti.

İLK BAĞIŞ VALİDEN

Batman Valisi Hulusi Şahin, 2 gün önce makamında, baba İhsan Abay ile görüşerek, oğlu Ahmet'in tedavi masrafının karşılanması için komisyon kurduklarını söyledi. Komisyona 10 bin lira bağış yapan Vali Şahin, "Böylesine bir olaya kayıtsız kalamayız. Edirne'den Ardahan'a Türkiye'nin her bir köşesinde devlet, vatandaşının 24 saat yanında, emrindedir. Minik Ahmet Çınar'ın tedavisi için ne gerekiyorsa yapacağız. Ailenin başka ihtiyaçları varsa onlar da karşılanacak" dedi.

Batmanlılar da paranın toplanması için seferber oldu. Batman Lisesi, Fen Lisesi ve Gültepe Anadolu Lisesi öğrencileri, sosyal medyanın yanı sıra okullarında gerçekleştirdikleri etkinliklerle kampanyaya destek oldu. 50'nci Yıl İlkokulu'ndan bir grup öğrenci, dün yağışa rağmen Ahmet Çınar için başlatılan yardım kampanyasının hesap numaralarının yazdığı broşürlerden kentin işlek noktalarındaki esnafa dağıttı. Kampanyanın duyurusu, kentteki minibüs duruklarına asılan afişlerle duyuruldu.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK

Minik Ahmet Çınar için kent sakinleri, cumartesi günü saat 19.30'da sosyal medyada '#ahmeteumutolalım' etkinliğini başlatacak. Baba İhsan Abay, halkın duyarlılığı karşısında duygulandıklarını belirterek, "Kampanyaya kısa sürede büyük destek var. Tedavi masrafının büyük olması bizi karamsarlığa itmişti; ancak Batman kamuoyunun büyük desteği bize moral oldu. Cumartesi günü sosyal medyada etkinlik gerçekleştirilecek. Öğrenciler başta olmak üzere duyarlılık gösteren herkese şükranlarımızı iletiyoruz" dedi.

İhsan Abay, oğlu Ahmet Çınar için kampanya kapsamında Batman Ziraat Bankası şubesinde açılan hesaba destek olunmasını talep etti.

Sudenaz koruyucu babası sayesinde sağlığına kavuştu

DÜZCE'de, 4 yaşındayken ailesinin terk ettiği Sudenaz'ın (8) yaşamı koruyucu ailesiyle değişti. Emekli polis memuru Cengiz Poyraz, skolyoz hastası Sudenaz'ın tedavisinin gerçekleşmesini sağlayarak, koruyuculuğunu üstlendiği küçük kızının sağlığına kavuşmasını sağladı.

Düzce'de yaşayan emekli polis memuru Cengiz Poyraz, 4 yaşındayken ailesinin terk ettiği Sudenaz Ö.'nün koruyucu babası oldu. Cengiz Poyraz, koruyuculuğunu üstlendiği çocuğun skolyoz hastası olduğunu öğrendi. Cengiz Poyraz yaptığı araştırmalar sonucunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde skolyoz tedavisi yapıldığını öğrendi. Cengiz Poyraz'ın girişimi sonrası BAİBÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cengiz Işık, Sudenaz'ın tedavisi muayene etti. Röntgeni çekilen küçük kıza 96 derece skolyoz teşhisi konularak tedaviye başlandı. 2016 yılının Ocak ayında gerçekleştirilen ameliyatla omurgasına yerleştirilen manyetik uzayabilen çubuk sayesinde Sudenaz'ın hem boyu uzayarak gelişimi normale döndü, hem de skolyoz derecesi 20'ye düşürüldü.

Dr. Cengiz Işık, Sudenaz Öztürk'ün kendisine geldiğinde 95-96 derecede eğriliği olduğunu belirterek, "Sudenaz bize geldiğinde 5 yaşındaydı. Omurgasında skolyoz omurga eğriliği dediğimiz önden ve arkadan baktığımızda eğriliği vardı. Yalnız Sudenaz gibi 10 yaş altındaki erken başlayan skolyozlarda ilerleme çok fazla olabiliyor. Sudenaz'ın çok ciddi 95-96 derecede eğriliği vardı. Biz o yüzden Akciğer eğriliğini tamamlayabilmek için bir sürece ihtiyacımız var. Omurgayı düzeltmek yetmiyor beraberinde akciğerin gelişmesi için fırsat vermemiz gerekiyor. O yüzden aşamalı olarak bu omurganın uzamasını sağlamamız gerekiyor. Sudenaz büyüdükçe biz de ona müdahale edeceğiz. Akciğerin normal bir insan gibi gelişmesine yol açmamız gerekiyor." dedi.

Doç. Dr. Cengiz Işık, Sudenaz'a omurgada uzayan manyetik rod diye bilinen bir sistem kullandıklarını, 10 yaşını geçtikten sonra bir cerrahi işlemi olabileceğini kaydederek, "2016'nın Ocak ayında ameliyatını yaptık. Omurgada uzayan manyetik rod (uzayan çiviler) dediğimiz bir sistem kullandık. Daha önce ameliyatını yaptığımız çocuklarda her altı ayda bir omurgayı uzatmak için bir konnektör dediğimiz bağlantı vardı. 6 ayda bir orayı açıp kendimiz genişletirdik hem omurganın uzaması hem akciğerin gelişimi olsun diye bir fırsat yaratırdık. Ama bu sistemde tekrar cerrahi yapmadan 3 ya da bazen 6 ayda bir kendimiz dışarıdan bir cihazla ayarlama yapıp oradan boy uzamasını sağlamaya çalışıyoruz. 5 yaşındaki bir çocuğun akciğeri ile 14 yaşındaki bir çocuğun akciğeri hücre sayısı ve kapasitesi olarak aynı değil. Omurgasının dondurmadığımız için akciğerin yetişkin gibi olabilmesi için 14 yaşına kadar bir ihtiyacımız var. O dönemde biz uzatmalarını yaparak bu gelişime fayda sağlıyor. Biz dönem dönem uzatmalarını yaptık. En son hali zaten normalde 96 derece iken 20 derecede yani sıfıra yakın bir derecede bıraktık. Uzatmayı artık sonlandırdık. Bekleme dönemimiz var. Belki 10 yaşının geçtikten sonra bir cerrahi daha gerekecek, kalıcı dediğimiz cerrahi. Ama onu bize zaman gösterecek. Şu an bizim istediğimiz hem omurganın düzelme miktarı hem akciğerin gelişmesi açısından olan çabalarımız şu an istediğimiz hedefimizdeki seviyeye ulaştı." diye konuştu.

"TIRTILIN KELEBEĞE DÖNÜŞMESİ GİBİ BİR ŞEY OLDU"

Koruyucu baba emekli polis memuru Cengiz Poyraz, Sudenaz'ın skolyoz rahatsızlığı ile yaşadığı süreci anlatarak, "2015 yılında, ebeveynleri yıkarken sırtındaki yamukluktan dolayı bir rahatsızlık olduğunu fark ettiler. Sudenaz o zamanlar 4,5 yaşındaydı. Sırtında 96 derecelik bir eğrilik vardı. Sırtı bildiğiniz yılan şeklindeydi. Sudenaz o zaman yürüyemiyor, yemek yiyemiyor, nefes alamıyordu. Daha sonra yaptığımız araştırmalarda rahatsızlığının skolyoz olduğunu öğrendik. Esas ebeveynler tarafından terkedildiği için biz bakımını üstlendik. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi şehirlerde bu ameliyatların yapıldığını öğrendik. Fakat ameliyat iki türlüydü, bir tanesi omurgaları delip, demir takılıp, uzun bir süreç geçirmesi gerekiyordu. Bu ameliyat Sudenaz'ı çok üzeceği için yeni bir ameliyat tipi olduğunu, vücuda implant takıldığını, bu implantların Sudenaz büyüdükçe uzatıldığını öğrendik. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'nde Cengiz Işık bey ile tanıştık. Kendisi sağ olsun bize çok yardımcı oldu. 2016'nın birinci ayında Sudenaz'ı ameliyat ettirdik. O dönemden sonra Sudenaz'da boy uzaması, nefes alıp vermede rahatlamalar, hareketlerinde özgürlük, yani tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi bir şey oldu." dedi.

Tekirdağ'da durumu iyi olmayan öğrencilere bedava kokoreç kampanyası

TEKİRDAĞ'da kokoreç dükkanı işleten Efkan Kılıç, maddi durumu kötü olan öğrencilere iki şubesinde de bedava kokoreç ikram ediyor. İş yerinin önüne astığı yazıyla duyuru yapan Kılıç, "Bende öğrencilik yılları yaşadım. Yurtlarda kaldım. Açlığın tokluğun ne olduğunu çok iyi bilirim. Yemek yedirmek sorun değil, ben verdikçe Allah da bana veriyor" dedi.

Tekirdağ'da iki işletmesinde kokoreç, sucuk ekmek, köfte ve tavuk satışı yapan Efkan Kılıç, soğuk kış günlerinde öğrenciler için işyerinin kapısında bir yazı asarak bedava yemek ikramı kampanyası başlattı. Kılıç, astığı yazıda, "Bu soğuk kış günlerinde durumu olmayan öğrenci kardeşlerimize kapımız her zaman açıktır. Öğrenciler Çarşı ve Değirmenaltı şubelerimizde ücretsiz yemek yiyebilir" ifadelerini kullandı.

'AÇ KALMANIN NE DEMEK OLDUĞUNU BİLİRİM'

İşyerinde 10 yıldır gazi ve şehit yakınlarına bedava yemek ikramında bulunan Kılıç, "Bende öğrencilik yılları yaşadım. Yurtlarda kaldım. Açlığın tokluğun ne olduğunu çok iyi bilirim. Yemek yedirmek sorun değil ben verdikçe Allah da bana veriyor. Öğrenci kardeşlerimiz hiç çekinmesinler her zaman gelsinler. Ama gerçek ihtiyaç sahipleri kardeşlerim gelsinler, yesinler hiç sorun değil. Ben ekmeği paylaştığım zaman daha çok huzur buluyorum. Öğrenci kardeşlerimiz de aç kalsın istemem. Öğrencilik hali, durumu olmayan öğrencilerimiz oluyor. İhtiyacı olan öğrencilerimiz istedikleri zaman gelip iki şubemizde de ücretsiz yemek yiyebilir. Paylaşmayı bileceğiz. Paylaşmak güzeldir her zaman" dedi.

Kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi

KIRIKKALE'de Afgan uyruklu Mujgan Rahmeni (30) yolun karşısına geçerken kamyonun çarpması sonucu öldü. Rami Rahmeni, tesadüfen kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Tepebaşı Mahallesi 635'inci sokakta meydana geldi. Afgan uyruklu Mujgan Rahmeni'ye yolun karşısına geçerken, Zübeyir Turgut (66) yönetimindeki 40 DR 520 plakalı kamyon çarptı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Rahmeni'nin öldüğü belirlendi.

İş çıkışı evine giderken tesadüfen kaza yerinden geçen Rami Rahmeni, kaza yerinde bulunan Afgan uyruklu yakınlarından ölen kişinin eşi Mujgan Rahmeni olduğunu öğrendi. Kaza yerinde inceleme yapan polislerle konuşan Rami Rahmeni, büyük üzüntü yaşadı. 2 çocuk annesi Rahmeni'nin cesedi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Zübeyir Turgut, gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakan Yardımcısı Özkaldı, Tarsus'ta hasar gören tarım arazilerini inceledi

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Mersin'in Tarsus ilçesinde sağanak yağış nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Tarsus'a bağlı 21 mahallede 3 gün süren sağanak yağış nedeniyle 50 bin dekar alanda ekili ürünler zarar gördü, 20 bine yakın arı kovanı da sular altında kaldı. Sağanak ve fırtına dolayısıyla zarar gören kırsal mahallelerde hasar tespit çalışmaları devam ederken, zarar miktarının hasar tespit çalışmalarından sonra açıklanacağı kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı da İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Tarsus Kaymakam Vekili Ahmet Hikmet Şahin, Tarsus Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, DSİ Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte afetin en çok yaşandığı Aliefendioğlu ve Mantaş mahallelerinde yıkılan seddelerdeki çalışmaları inceledi, ilgililerden bilgi aldı. Muhtarların sorunlarını da dinleyen Özkaldı, ekiplerin 24 saat görev yaptığını ve yaraların sarılacağını anlattı.

Tahliye edilen 4 katlı binanın üst 2 katı büyük gürültüyle yıkıldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamına alınan ve yalnızca bir baba- oğlun oturduğu binanın üst katının bir bölümü yıkıldı. Beton bloklar, baba- oğlun oturduğu dairenin balkonu ve bahçesine büyük bir gürültüyle düştü. Bina giriş çıkışlara kapatılırken, şans eseri yara almadan kurtulan baba- oğul apart otele yerleştirildi.

Olay, bu sabah Alanya'nın sahil kıyısındaki Cumhuriyet Mahallesi Ananas Sokak'ta bulunan ve bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamına alınan 4 katlı, 17 dairelik 2 bloktan oluşan Denizkent Sitesi'nde meydana geldi. Bloklardan birinin üst iki katının bir bölümü büyük bir gürültüyle yerinden koparak düştü. Dev beton parçalar binanın zemin katında babası Birol Durukan ile birlikte oturan Sonat Durukan'ın dairesinin balkonu ve bahçesiyle yan binanın bahçesine düştü. Çevre sakinlerinin büyük korku yaşamasına neden olan olayın ardından gelen itfaiye ekipleri binada oturan Durukan ailesini çıkararak, binanın giriş çıkışlarını şeritlerle kapattı. Alanya Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ise Durukan ailesi ve köpeklerini ilçede bulunan bir apart otele yerleştirdi.

'GÜRÜLTÜYLE UYANDIK'

Binanın üst katlarının yıkıldığı sırada evde olduklarını belirten Sonat Durukan (33), çökmenin gürültüsüyle büyük korku ve panik yaşadıklarını söyledi. Binaya 1 yıl önce taşındığını, babası ve 2 köpeğiyle yaşadığını aktaran Sonat Durukan, "Alanyalıyım ve burada şarkıcılık yapıyorum. Bu bina kentsel dönüşüme girecek. Biz zemin katta yaşıyoruz, üst katlar malum çürümüştü. Bu sabah üst kat yıkıldı ve büyük bir gürültüyle uyandık. İtfaiye geldi ve girmemizin yasak olduğunu söylediler ama sosyal hizmetleri bekliyoruz şu an. Tak diye evi boşaltamam. Yardım istedik" dedi.

DAİREYİ UCUZ DİYE TUTMUŞ

Eve kira ücretinin uygun olmasından dolayı taşındığını anlatan Sonat Durukan, "Kirası uygun ve seviyorum, bahçeli müstakil bir ev. Ben taşındığımda apartmanda başka kimse yaşamıyordu. Toplam 17 dairelik bir apartman ama sadece biz yaşıyoruz. Ben müzisyen olduğum için rahatça provalarımı yapabiliyordum. Hayvanlarım da olunca bahçesini kullanıyordum. En üst kat olduğu gibi yıkıldı. Alanya'da maşallah kiralar da çok pahalandığından ben aniden göçemem, sosyal hizmetlerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

Çocuklara kar jesti

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, karın nadir yağdığı Efeler ilçesindeki bir ortaokula eğitim gören öğrenciler için kamyonla kar taşıdı. Daha önce hiç kar görmemiş çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Kocagür İlköğretim Okulu'nda bugün kar sevinci yaşandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla, okula kentin yüksek kesimindeki Paşa Yaylası'ndan bir kamyon kar getirildi. Çocuklar, Aydın'ın yüksek dağlarında görüp büyüklerinden dinledikleri karla, öğretmenleriyle birlikte diledikleri gibi oynadı. Okulun öğrencilerinden Şadiye Haykır, "Bölge alçakta olduğu için çocuklar kar göremiyor. Ben de arkadaşlarım da şimdiye kadar hiç kar görmemiştik. Yaşanan heyecanı siz de görebilirsiniz. Çoğu arkadaşlarımın kar yağan yerlere gitmeye imkanı yok. Çok eğleniyoruz" dedi.

Kocagür Mahallesi Muhtarı Orhan Akrancı, "Çocuklarımızı, tehlikeli olabileceği için Paşa Yaylası'na götüremiyoruz. Özlem Başkanımıza bir telefon edip 'Biz Paşa Yaylası'na gidemiyoruz, ama bize Paşa Yaylası'nı getirir misiniz' dedik. Talebimizi hemen yerine getirdi. Onun sayesinde çocuklarımız kar gördü" diye konuştu.

Mahmut ve Tevfik Göksu'nun acı günü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi 22'nci dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun vefat eden anneleri Fatma Göksu, memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.

Yoğun bakımda tedavi görmekte olduğu Bağcılar Medipol Hastanesi'nde dün sabah hayatını kaybeden 85 yaşındaki Fatma Göksu'nun cenazesi Gölbaşı'na getirildi. Bu gün ikindi vakti Gölbaşı Günaydın Camii'nde oğlu Mahmut Göksu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Gölbaşı Gölkuzu Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına; AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Batman Valisi Hulusi Şahin, Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Erdüger, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İstanbul İlçe Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahmut ve Tevfik Göksu kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek taziyeleri kabul etti.

Çift kol nakilli Yusuf Oğuz'un tırnakları uzamaya başladı

AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif Estetik ve Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'nin dördüncü çift kol nakillisi Yusuf Oğuz Şimşek'in (26) tırnaklarının uzadığını, bunun çok önemli ve güzel bir gelişme olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özkan, Yusuf Oğuz'un cuma günü evine döneceğini kaydetti.

Antalya'da, yaklaşık 5 yıl önce güneş enerjisi paneli montajı sırasında elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden ve 26 Kasım'da Prof. Dr. Özlenen Özkan, Öğretim Üyesi eşi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek'in Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Yusuf Oğuz Şimşek'in son durumuyla ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Özkan, nakil sürecinde 1.5 ayı geride bıraktıklarını belirterek, "Bu zaman içinde hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadık. En çok zaman alan, bu süreçte ilaç düzeyini ayarlamaktı. Cerrahi açıdan ilk 10 gün risk teşkil ediyordu. Bu süreyi de sıkıntısız atlattık. Şu an için tedavisi devam etmekte, herhangi bir sıkıntımız yok. Her şey yolunda giderse 10 Ocak Cuma günü taburcu etmeyi planlıyoruz. Aslında biz taburcu etmiştik. Yusuf kendi isteğiyle taburcu olmayı erteledi. 2 gün sonra evine uğurlayacağız" diye konuştu.

AİLE EĞİTİM ALIYOR

Fizik tedavi sürecinin hastanın evinde ve hastanede devam edeceğini aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Aynı zamanda aile de eğitim görüyor. Fizik tedavi uzunca, tüm güne yayılması gereken bir süreç. Böyle olunca sonucu daha hızlı alıyoruz. Kolun dirseğe çok yakın kısmında hissetme başladı. Bu, zamanla daha iyi olacak. Sinir iyileşmesi zaman aldığı için fonksiyonlar ve duyu büyük miktarda yerine geliyor. Bir yılın sonunda fonksiyonları göreceğiz. His biraz daha erken geliyor bu tür hastalarda. Tırnakları da uzamaya başladı. Bu da çok güzel bir gelişme" dedi.

'DOKTORUM TIRNAKLARIMIN UZADIĞINI SÖYLEDİ'

Yusuf Oğuz Şimşek ise nakilden sonra heyecan ve mutluluk yaşadığını, şimdi de evine gidecek olmasından dolayı aynı duygular içinde olduğunu belirterek, "Tırnaklarımın uzadığını hocamız gördü. Bana da söylediler. Gelişme olduğu için çok sevindim. Dirseklerimde his var, eve gittiğimde de fizik tedavilerim devam edecek. Bana bağış yapan aileden Allah razı olsun. Onlar bağış yapmasaydı ben bu şekilde olamazdım" dedi.

