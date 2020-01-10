DHA YURT BÜLTENİ - 14

Bitlis'te düdüklü tencereler içerisine gizlenmiş 100 kilo patlayıcı ele geçirildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 4 düdüklü tencere içerisine gizlenmiş, 100 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Patlayıcı, olay yerinde uzman ekiplerce imha edildi.

Bitlis Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Kıran-8 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Aşkar 2020-8' operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Açıkmada, Tatvan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenlendiği belirtilerek şeyle denildi:

"Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Kıran-8 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Aşkar 2020-8' operasyonu başlatıldı. Operasyonda kapsamında toprağa gömülü vaziyette 4 düdüklü tencere içerisinde 100 kilogram ağırlığında fünyeleri takılı amonyum nitrat ve motorinle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Patlayıcılar, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli incelemenin ardından yerinde imha edilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bulunan patlayıcının imha görüntüleri

HABER: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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8'inci kattan düşen minik Mina yaşamını yitirdi

KAHRAMANMARAŞ'ta 8'inci kattan düşen 1,5 yaşındaki Mina Demir, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Senem Ayşe Mahallesi Ali Ulvi Yetişen Bulvarı'nda meydana geldi. iddiaya göre Mina Demir, 8'inci kattaki evin penceresinden dışarı bakarken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ağır yaralanan Mina Demir, olay yerine gelen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Minik Mina, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mina'nın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı İmirze Demir'in çocuğu olan Mina'nın ölüm haberini alan İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile yönetimi hastaneye geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Polisin inceleme yapması

Mina'nın düştüğü ev

Olay yerinden detay

Görgü tanığı ile röp.

Ambulans

Acil servis önü

Debgici'nin (Telefonla konuşan) hastaneden çıkması

Hastane içindeki kalabalık

HABER: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile başına düşen çocuk sayısı 2'ye düştü

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bizim geçmişte aile başına düşen çocuk sayısı 4'ler, 5'lerle ifade ediliyordu ama şimdi 2'lerde. Bunu 2'nin altına düşürmememiz lazım" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geldi. Programları kapsamında Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ı makamında ziyaret eden Erbaş, açıklamada bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aile başına düşen çocuk sayısının 2'nin altına indiği yönündeki araştırmasına değinen Erbaş, aile yapısının sağlam olması için çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi. 2019 yılının Mevlid-i Nebi Haftası'da 'Peygamberimiz ve aile' konusunu seçmelerinin en önemli nedeninin de bu olduğuna dikkat çeken Erbaş, "Hem neslimizi gençliğimizi daha dinamik, daha verimli, daha inançlı, Peygamber Efendimize layık bir ümmet olarak yetiştirmeye çalışmak, hem de bu konuda özellikle nikah, evlilik, aile yapısını sağlam tutmak, çocuklarımızı iyi yetiştirmek ve hepsinden de önemlisi evliliği gençlerimizde teşvik etmek, çocuk sayısını artırmak gibi bütün bu konularda farkındalık oluşturmaya çalıştık" diye konuştu.

'2 ÇOCUĞUN ALTINA DÜŞÜLMEMESİ LAZIM'

Erbaş, geçmişte aile başına düşen çocuk sayısının 4- 5 olduğunu ancak şimdi ortalama 2 olduğuna dikkat çekerek, "Bizim geçmişte aile başına düşen çocuk sayısı 4'ler, 5'lerle ifade ediliyordu ama şimdi 2'lerde. Bunu 2'nin altına düşürmememiz lazım. 2'nin üzerinde, 3- 4 gibi geliştirerek, nüfus yapımızı hem sağlam, hem nicelik olarak hem de nitelik olarak geliştirmemiz ve sağlam hale getirmemiz gerekiyor. Bu konuda toplumumuzun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturmamız lazım. Çünkü aile toplumumuzun bel kemiği. Aile sağlam olursa hem sayısal hem de nitelik olarak sağlam olursa biz toplum olarak sağlam bir yapıya sahip oluruz. Millet ve devlet olarak vatanımız, birliğimiz ve beraberliğimiz noktasında da her zaman iyi bir noktada oluruz" dedi.

Prof. Dr. Erbaş, ziyaretin ardından Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Bilgiden Bilince' konulu konferansa katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Prof. Dr. Ali Erbaş'ın rektörlük önünde karşılanması

-Rektörlük makamından ziyaret görüntüsü

Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklaması

Haber/Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA

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Eşinin şiddetiyle gözünü kaybeden Elif: Dünyamı kararttı, ışığa hasret kalsın

SAMSUN'da, 10 yıllık eşi Mehmet Kesler (33) tarafından darbedilen Elif Kesler'in (30) görme yetisini kaybettiği tek gözü, ameliyatla alınacak. Tedavi gördüğü hastaneden kendi isteğiyle taburcu olan ve başka doktorlara gidip umut arayan Elif Kesler, "Bir anlık öfkeyle beni bu hale getirdi. Herkes hak ettiği cezayı alsın. Dünyamı karartı. Beni bu hale düşüren, ışığa hasret kalsın" dedi.

Olay, 29 Aralık 2019'da akşam saatlerinde Bafra ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yıldır evli olan Elif ve Mehmet Kesler çifti arasında, tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşünce Mehmet Kesler, eşini dövdü. Kesler, yaralanan Elif Kesler'i aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Elif Kesler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mehmet Kesler'i gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kesler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

KARDEŞİNİN EVİNDE KALIYOR

Eşi Mehmet Kesler tarafından dövülürken gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybeden Elif Kesler, tedavi gördüğü OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nden isteği üzerine taburcu edildi. Görme yetisini kaybettiğine inanamayan Kesler, bir umutla başka hastanelere de başvurdu ancak, 'Hasar gören gözün acilen alınması lazım, yoksa diğer gözde de görme kaybı olabilir' cevabını aldı. 13 Ocak'ta tekrar OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gidecek olan Kesler'in görme yetisini kaybeden gözü ameliyatla alınacak. Eşi Mehmet Kesler'e boşanma davası açan ve şu an kızları Zeynep (7) ve Beyza (5) ile kardeşi Ersin Keskin'in evinde kalan Elif Kesler, çocukları için mücadele etmeye devam edeceğini anlatarak, yardım istedi.

'BİR UMUTLA BAŞKA DOKTORLARA DA GİTTİM AMA AYNI CEVABI ALDIM'

Doktorların, 'ameliyat olmalısın' dediğini ancak hastaneden kendi isteğiyle taburcu olduğunu ifade eden Elif Kesler, "Doktorlarım, 'ya ameliyat edelim seni ya da taburcu edelim' dediler. Ben de ameliyat olmak istemedim ve başka doktorlara danışmak istedim, içimin rahat etmesi için bir umutla başka doktorlara gittim. Ancak diğer doktorlar da gözümü kaybettiğimi ve ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ameliyat olmazsam diğer gözümde de görme kaybı olabileceğini öğrendim. Hep bir risk olduğunu anlattılar. Çok kötü durumdayım. Herkes hak ettiği cezayı alsın, beni bu hale düşüren de en ufak bir ışığa hasret kalsın. Benim dünyamı kararttı, insanı yaşarken öldürmek demek bu. Kolumu kanadımı kırdı. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIM İÇİN YARDIM İSTİYORUM'

Çocukları için ayakta durmaya çalıştığını belirten Kesler, "Çocuklarımın eğitimlerini düşünüyorum. Onların geleceği benimki gibi karanlık olmasın, aydınlık olsun, bir meslekleri olsun. Beni öldürseydi, kim ne yapabilirdi? Versin bana yeniden gözümü, aydınlatsın benim hayatımı, yapabilecek mi? Bir anlık öfkeyle beni bu hale getirdi. Emine Bulut cinayetinde çok etkilenmiştim, 2-3 gün aklımdan çıkmamıştı. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Sesimizi duysunlar, bu olayı sadece ben yaşamadım, benim gibi yüzlerce kadın var. Boşanma davamı da açtım, inşallah yakın zamanda ondan boşanacağım. Ayrı bir eve çıktım, evde sadece çocuklarımın yatağı ve elbiselerimiz var. Çok fazla ihtiyacımız var, çocuklarım için yardım istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Detaylar

Elif Kesler röportajı

Haber-Kamera: Tayfur KARA, Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN,

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