DHA YURT BÜLTENİ - 14

Çeşme'de, kaçak göçmenlerin taşındığı tekne battı: 8'i çocuk 11 ölü

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan 'a geçmeye çalışan 19 kaçak göçmenin taşındığı fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti. Kurtarılan 8 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi Şifne Koyu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 19 göçmenin bulunduğu fiber tekne koydan çıktı ve bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu. Denize düşen kaçakların yardım çığlıklarını duyanlar durumu sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde bulunan göçmenlere müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmada 8'i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kurtarılan 8 kişi ise sağlık ekiplerince Çeşme Alpen Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtarılan 8 kişinin hastanede tedavisi sürerken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Hastane önünden görüntüler

-Hayatını kaybedenlerin yakınlarının feryadı

-Detaylar

Haber : Halil İbrahim KARABIYIK- Kahraman DURAK/ÇEŞME ( İzmir ),

================================

Bakan Varank: İhracatta rekorlar kırıyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kaynakları yatırımlara yönlendirmenin tam vakti olduğunu ifade ederek, "Finansman maliyetleri düşüyor, ekonomiye olan güven artıyor. İç talep canlanıyor, ihracatta rekorlar kırıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzincan'da Milli Teknoloji Güçlü Sanayi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Vali Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı MHP'li Bekir Aksun, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu ile iş insanları ve sanayiciler katıldığı toplantıda konuşan Bakan Varank bakanlık olarak sanayicilerin üretime daha sıkı sarılabilmeleri için yenilikçi politikalar geliştirdiklerini söyledi. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde başlayan büyümenin, bu yıl güçlenerek devam edeceğinin altını çizen Varank, "Dolayısıyla bu koşullar altında yatırım yapan, kazanır. Büyüyen ekonomiden hak ettiği payı alır. Bakanlık olarak, sanayicilerimiz üretime daha sıkın sarılsın diye, yenilikçi politikalar geliştiriyoruz. Türkiye stratejik sektörlerde kritik ürünleri kendisi üretebilsin, dışa bağımlılığını minimuma indirsin ve bir sonraki aşamada da bu ürünleri ihraç etsin istiyoruz. Tabi bu işin arka planında çok detaylı teknik analizler yaptık, kabiliyetlerimizi ölçtük, sıçrama yapabileceğimiz ürünleri belirledik. Biz bu programda alıcı ve satıcıyı aynı anda destekliyor, tüm teşviklere tek pencere üzerinden başvuru imkanı getiriyoruz" dedi.

'EKONOMİDE YATIRIMLAR ÖNCÜLÜĞÜNDE GÜÇLÜ BİR CANLANMA OLACAK'

Makine sektöründe yoğun bir taleple karşılaştıklarını belirten Bakan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk çağrıya makine sektöründe çıktık ve yoğun bir taleple karşılaştık. Ön-değerlendirme sürecini geçen 153 proje başvurusu oldu. Sadece tek bir sektörde açılan çağrıya 5,3 milyar liralık yatırım başvurusu aldık. Şimdi bu başvuruların programda yer alan temel kriterleri sağlayıp sağlamadığını değerlendiriyoruz. Temel kriterleri sağlayan firmalar; detaylı fizibilite hazırlayacak ve nihai destek başvurularını yapacak. Bunun için de son tarihi 19 Ocak olarak belirledik. Sonraki aşamada bağımsız danışmanlık raporu, TÜBİTAK teknik değerlendirmesi ve Bakanlık incelemesi gibi adımlar olacak. Nisan ayında da inşallah sonuçları açıklayacağız. Süreçleri özellikle bu detayda anlattım. Çünkü makine sektörü çağrısı, aslında pilot uygulama. Asıl çağrımıza yılın ilk yarısında çıkacak; kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda başvuruları alacağız. Bakanlık olarak; gerek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesiyle, gerekse KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerimizle her zaman yanındayız. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye ve işlerinizi büyütmeye odaklanın. Bu sene ekonomide yatırımların öncülüğünde güçlü bir canlanma gerçekleşecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Salondan genel detay görüntü

-Bakan Varank'ın açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

===============================

Darıca'da ilçe emniyet müdürlüğünde yangın

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde emniyet müdürlüğü binasında yangın çıktı. Emniyet müdürlüğü boşaltılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gece saatlerinde, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının birinci katındaki büro kısmında yangın çıktı. Birinci katı dumanlar sarması üzerine bina boşaltıldı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının elektrik kablolarının tutuşması sonucu çıktığı öğrenildi. Yangında büro kısmında hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Haluk TURGUT/DARICA(Kocaeli),

===================================

Dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı

KARABÜK'te, dağdan kopan kayalar Karabük- Zonguldak yolunun 1 saat kapanmasına neden oldu. Ambulansta mahsur kalan hasta, başka bir ambulans ile hastaneye ulaştırıldı.

Gece saatlerinde Karabük- Zonguldak yolu Bolkuş Tüneli girişine dağdan kopan kaya parçaları düştü. Bu sırada herhangi bir aracın geçmemesi olası, bir facianın önüne geçerken, Karabük'e hasta taşıyan bir ambulans ise tünelde mahsur kaldı. Hasta, sedye ile Karabük'ten gelen başka bir ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü. Karayolları ekipleri kaya parçalarını yoldan kaldırarak, yolu ulaşıma açtı. Jandarma ekipleri, yaklaşık 1 saat kapalı kalan ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tünel girişindeki kayalar

-Kayaların yoldan kaldırılması

-Bazı vatandaşların tünele doğru koşarak karşıya geçmeleri

-Bekleyen sürücüler

-Kontrollü olarak açılan yoldan araçların geçmeleri

-Ambulansın tünelde beklemesi sedyeye ile diğer ambulansa taşınması(cep telefonu)

Haber-kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,