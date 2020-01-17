DHA YURT BÜLTENİ - 14

Konya'ya şehit ateşi düştü

HAKKARİ'de nöbet sırasında yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit düşen sözleşmeli piyade er Fevzi Altınayak'ın (22) şehadet haberi, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Baba Mehmet Altınayak'ın, cuma namazı sonrası geldiği evinde, oğlunun şehit olduğunu öğrendiği belirtildi.

34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nda görev yapan, 1 yıllık sözleşmeli er Fevzi Altınayak, bu sabah Demirtepe Üs Bölgesi'nde, nöbet sırasında yaralandı. Derecik Sahra Sıhhiye Hastanesi'ne kaldırılan Altınayak, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Altınayak'ın acı haberi, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet Altınayak ve annesi Elif Altınayak'a askeri yetkililer tarafından verildi. Baba Altınayak'ın, cuma namazı için gittiği camiden dönüşte, oğlunun şehit olduğunu öğrendiği belirtildi. Acılı ailenin evine Türk bayrağı asıldı.

Bekar ve 5 kardeş olan Fevzi Altınayak'ın cenazesinin yarın mahalle mezarlığına defnedilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehit evinin dışından detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA

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İskele çöktü, 2'si ağır 3 işçi yaralandı

ADANA'da, öğrenci yurdu inşaatındaki vincin çökmesi sonucu 2'si ağır 3 işçi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sarıçam İlçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yapımı devam eden bin yataklı öğrenci yurdu inşattının dış sıvasını yapan 3 işçi, iskelenin çökmesi sonucu 5 metre yükseklikten aşağı düştü. İşçilerden 2'si ağır yaralandı. Kazanın ardından 112 ekipleri, yaralı işçilerin hastaneye kaldırdı. İnşattaki çalışmayada ara verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İskelenin çöktüğü inşaat alanından genel ve detaylar

Polis olay yeri incelemenin gelişi

Olay yerindeki polis aracı

Haber- Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Tuvalette ölü bulunan bebeğin 19 yaşındaki annesi, adliyede

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki, devlet hastanesinin tuvaletinde doğum yapıp, orada bırakıp kaçtığı bebeği ölü olarak bulan ve sonrasında polis tarafından tespit edilip, evinde gözaltına alınan 19 yaşındaki A.K. (Ayşe Kukmen), hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki kadınlar tuvaletinde, geçen 15 Ocak'ta saat 12.30 sıralarında, temizlik görevlileri tarafından bir bebek ölüsü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kız bebeğin göbek bağının üzerinde olmasından yeni dünyaya geldiği belirlendi. Bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Bebeğin ölü mü doğduğu yoksa tuvalette doğum yapıldıktan sonra mı yaşamını yitirdiğinin otopsi raporundan sonra netlik kazanacağı bildirildi. Polis, olayın ardından hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden bebeğin, hastanenin tuvaletinde doğum yapan 19 yaşındaki A.K.'ye ait olduğu belirlendi. A.K., aynı gün akşam saatlerinde Torbalı'daki evinde gözaltına alındı. Nişanlı olduğu öğrenilen A.K., hijyenik olmayan ortamda doğum yaptığı için tedbir amacıyla Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. A.K. tedavisinin ardından bugün önce İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilip, ifadesine başvuruldu. A.K., ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-A.K.'nin adliyeye getirilişi

-Adliye bahçesinden görüntü

Haber - Kamera: İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir), DHA)

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Otomobilin tavanında uyuşturucuya 2 tutuklama

DENİZLİ'de kontrol edilen bir otomobilin tavanında, saklı halde 2 kilo 85 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Denizli'ye uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Narkotik polisleri dün (perşembe), Denizli- Ankara karayolu polis denetim noktasında içinde 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobildeki H.H. ile T.B., gözaltına alındı. Narkotik köpeği 'Jibby' ile otomobilde arama yapıldı. 'Jibby'nin otomobilin tavanına tepki vermesi üzerine polisler, tavan döşemesini söktü. Yapılan aramada tavana gizlenmiş 7 ayrı paket halinde 2 kilo 85 gram metamfetamin ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polislerin otomobilde arama yapmasından

Narkotik köpeğinin tavana tepki vermesinden

Uyuşturucuların tavanda bulunmasından

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Başkan Zolan'dan otizmli özel öğrencilere en özel karne

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü Dentaş Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde karne dağıtım törenine katıldı. Başkan Zolan, otizmli çocuklara karneleri vererek, sevincine ortak oldu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, Dentaş Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret ederek, 2019- 2020 Eğitim-Öğretim Yılı 1'inci Dönem Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı. Karne dağıtımı öncesi merkezde eğitim gören otizmli öğrencilerin gerçekleştirdiği dans ve sahne gösterileri, beğeni topladı. Başkan Zolan, çocukların gelişmesi ve ülkemizin ilerlemesi açısından eğitimin çok önemli olduğunu belirterek, "Özel eğitim kurumları daha da önemli bir iş yapıyor. Biz böyle güzel okullar yaparsak, öğrencilerimize sahip çıkarsak ve herkesi kucaklarsak, bayrağımız daha güçlü dalgalanır. Bütün imkanlarımızla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün çocuklarımız karne sevinci yaşıyor. İlk yarıyıl sona erdi. İkinci yarıyılın da başarılı bir şekilde geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından karne dağıtım törenine geçildi. Öğrencilere karnelerini veren Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin gösterisinden detay

Başkan Osman Zolan'ın konuşması

Karne dağıtımından detay

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Şırıngalı çikolatayla ölen Umut'un karnesini alan annesi aldı

DİYARBAKIR'da şırıngalı çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu yaşamını yitiren ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Miraç Umut Bilge'nin karnesini anne Gülşen Bilgi aldı. Acılı anne, "Oğlumun ilk karnesi değildi ama son karnesi oldu. Bunu bir ömür boyu saklayacağız, çünkü oğlumdan kalan son hatıra" dedi.

Diyarbakır'da, 2019- 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın yarıyıl tatiline girmesiyle, 1900 okulda eğitim gören yaklaşık 500 bin öğrenci karne aldı. Geçen 5 Aralık günü şırıngalı çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölen ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Miraç Umut Bilge'nin annesi Gülşen Bilgi ise, en acı karne törenini yaşadı.

'OĞLUMUN İLK KARNESİ DEĞİLDİ AMA SON KARNESİ OLDU'

Diyarbakır Yenişehir Seyrantepe İlkokulu'na gidip oğlunun karnesini alan anne Bilgi, "Oğlum yaşasaydı bugün beraber gidip karnesini alacaktık ama kısmet olmadı" dedi. Tek başına giderek oğlunun karnesini aldığını ve çok üzgün olduğunu ifade eden anne, "Oğlumun ilk karnesi değildi ama son karnesi oldu. Bunu bir ömür boyu saklayacağız, çünkü oğlumdan kalan son hatıra. Acımızı hala yaşıyoruz, acımız çok taze" diye konuştu.

'DAVAYLA İLGİLİ BİR GELİŞME YOK'

Oğlunun ölümüne neden olan şırıngalı çikolata firması hakkında şikayetçi olduklarını hatırlatan Gülşen Bilgi, davayla ilgi henüz bir gelişme olmadığını söyledi. Bilgi, "Bütün o ürünler o zaman toplatıldı, Allah razı olsun bakanlıktan. Sonuç ne olacak bilmiyoruz. Ama inşallah iyi olur, hayırlısı olur. Oğlumun ve diğer çocuğun bu acıdan sonra boş gitmesini istemiyoruz. İnşallah hiçbir çocuk ve ailesi bir daha böyle bir şey yaşamaz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Okulun görüntüleri

sınıfın görüntüleri

Gülşen Bilgi'nin konuşması

Karneden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Okuluna dönen Burak, karnesiyle Milli Eğitim Müdürü'ne koştu

AĞRI'da, maddi imkansızlık nedeniyle dönem başında okulu bırakıp ayakkabı boyacılığı yapmaya başlayan 8'inci sınıf öğrencisi Burak Elsin, 'Benim Öğrencim' projesi kapsamında okuluna geri döndürülmesinin ardından bugün karnesini aldı. Onur belgesi de alan Elsin, kendisiyle bizzat ilgilenen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i ziyaret etti.

Ağrı merkez İpek Yolu Ortaokulu'nda okuyan Burak Elsin, dönem başında ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle okulunu bırakarak ayakkabı boyacılığı yapmaya başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kent genelinde çeşitli sebeplerle okulu bırakan öğrencilerin tespit edilip, tekrardan okula kazandırılması amacıyla başlatılan 'Benim Öğrencim' projesi kapsamında oluşturulan ekiplerin çalışmaları sonucunda Burak'ın durumunu öğrenen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kendisi ile bizzat ilgilenerek, yeniden okula dönmesini sağladı. Burak'ın ailesinin maddi sıkıntılarının çözümü konusunda Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın da desteği ile Burak Elsin'in eğitimine devam etmesi sağlandı.

Girişimler sonucu çok sevdiği okuluna devam eden Burak, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının 1'inci döneminin sona ermesi ile karnesini alır almaz kendisine sahip çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e koştu. Karnesini ve aldığı onur belgesini gösteren Burak'ı tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, çeşitli hediyeler verdi.

İl genelinde okula devam edemeyen öğrencilerin okula tekrardan kazandırılması için başlatılan 'Benim Öğrencim' projesi hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "Başlattığımız 'Benim Öğrencim' projemiz devam ediyor. Bu proje ile il genelinde çeşitli sebeplerden dolayı okula devam edemeyen öğrencilerimizi tekrar okula kazandırıyoruz. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ılk döneminde 82 kız, 70 erkek öğrenci okula kazandırılıdı. Burak da bu öğrencilerimizden biri. Bugün karnesini alır almaz bizlere gelmesi mutlu etti. Biz bu öğrencilerimizin tamamının durumunu oluşturduğumuz ekiplerimizle takip ediyoruz. İhtiyaçlarını Sayın Valimizin desteği ile karşılıyoruz. Bundan sonraki eğitim hayatlarını da takip edip, kendilerine gerekli bütün desteği sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Karnesini alır almaz Milli Eğitim Müdürü Tekin'in yanına koşan Burak, okulu zorunlu olarak bıraktığında çok pişman olduğunu ancak İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in başlattığı proje ile yeniden okullu olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Elsin, "Sekizinci sınıfa gidiyorum. Sene başında ailemin durumu kötü olduğu için okulu bırakmak zorunda kaldım. Ama Milli Eğitim Müdürümüz bunu öğrendi. Adliyedeki Hakim ve Savcı ağabeylerimin de desteği oldu. Okuluma yeniden başladım. Bundan sonra hiç okulu bırakmayacağım. Müdürüme söz verdim. Büyüyünce savcı olacağım. Allah onlardan razı olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Milli Eğitim müdürünün çocukla konuşması

-Genel detaylar

-Milli eğitim müdürünün Okul Müdürüne telefonda talimat vermesi

-Milli eğitim Müdürünün çocukla ilgilenmesi

-Öğrencinin dersteki görüntüsü

-Genel detaylar

-Öğrencinin karnesi ile Milli eğitim müdürülğüne gelmesi

-Öğrencinin müdüre karnesini göstermesi

-Milli eğitiim müdürünün öğrenciye hediye vermesi

-Milli eğitim müdürünün çocukla sohbet etmesi

-Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile röp

-Öğrencinin yolcu edilmesi

Haber-Kamera: Ramazan DEMİR/ AĞRI/

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BTSO Başkanı Burkay: Sanayi yatırımları Bursa'nın gelecek 50 yılını şekillendirecek

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında, 2020 yılının ilk fuar organizasyonu, Heimtextil Fuarı'nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, fuarda 111 Bursalı firmanın stant açtığını belirterek, "Bursa'mız ev tekstilindeki performansı ile dünya ligindeki konumunu her geçen dönem güçlendiriyor" dedi.

Bursalı firma yöneticileri, BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında dünyanın en önemli fuar organizasyonlarını incelemeye devam ediyor. Son 7 yılda üyelerini 190'a yakın fuar organizasyonuyla buluşturan BTSO, yeni yılda ilk fuar programını, ev tekstili sektörünün en önemli buluşmaları arasında gösterilen, Almanya Frankfurt Heimtextil Fuarı'na düzenledi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Küresel Fuar Acentesi'nin, Bursa'nın ihracat odaklı büyüme hamlesine ivme kazandırdığını söyledi.

Başkan Burkay, Küresel Fuar Acentesi'nin yanı sıra 'Ur-Ge' ve 'Ticari Safari' programlarının katkısıyla Bursa'daki ihracatçı firma sayısının son 7 yıllık dönemde 1500'den fazla artış kaydettiğini dile getirdi. Heimtextil'de 111 Bursa firmasının yer almasının, kentin dünya ligindeki güçlü konumunun ispatı olduğunu kaydeden Burkay, "Fuarda Türkiye'den 350'ye yakın firma yer alıyor. Türkiye'den en fazla stantla katılım sağlayan kent 111 firma ile Bursa. Bursa'mız ev tekstili sektöründe hem Türkiye'de hem de dünyada en önemli oyunculardan olmayı sürdürüyor" dedi.

'2020 HEDEFİNE İHRACAT RAKAMLARIYLA ULAŞACAĞIZ'

BTSO Başkanı Burkay, 65 ülkeden 3 bini aşkın yabancı firmanın yer aldığı Heimtextil Fuarı'nda Bursalı firmaların, Ar-Ge ve tasarım ekipleriyle hazırladığı son koleksiyonları dünyadaki alıcılarla buluşturduğunu kaydetti. Yılın ilk fuarı olan Heimtextil'in, tekstil sektörünün yeni ihracat bağlantıları kurması açısından önemli olduğunu kaydeden Burkay, "Fuarın üyelerimize ve sektör temsilcilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2020 yılında 50'ye yakın fuarı takvimimize aldığımız Küresel Fuar Acentesi projemiz ile de sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesine destek olacağız" diye konuştu.

SEKTÖRÜN LİDER FUARLARINDAN

BTSO Meclis üyesi ve Heyet Başkanı Necip Şahin ise Almanya Heimtextil'in Evteks ve Şanghay Ev Tekstili Fuarı gibi sektörün kalbinin attığı en önemli organizasyonlarından olduğunu vurguladı. Heyet olarak fuarda stant açan Bursalı firmaları ziyaret ettiklerini dile getiren Şahin, "Fuar, Bursalı firmalar için ayrı öneme sahip. Kentimiz, en fazla katılım gösteren kentlerden biri. Bursa iş dünyası olarak mutlaka ihracat kanallarımızı genişletmeliyiz. Sadece Avrupa değil, Afrika ve Güney Amerika gibi noktalarda da dış ticaret hacmimizi artırmamız gerekiyor. Özellikle odamızın firmaların ihracatını artırmaya dönük projeleri ile iş dünyamız önemli başarılar elde ediyor" dedi.

Heyet Başkan Yardımcısı Fatma Ayyıldız da yurt dışı fuar programlarının Bursalı firmalara yeni ufuklar kazandırdığını belirterek, "Katılımcı firmalarımız yeni kreasyonlarını bu fuarda görücüye çıkardı. Gerek ürünlerimizin kalitesi gerekse de sunumuyla firmalarımız fuarda kalitesini gösterdi. Fuarın sektörümüzün ihracatına daha fazla ivme kazandırmasını diliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantıdan detaylar

-Başkan Burkay'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Cansel ORUÇ/BURSA,

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Vali Kocabıyık karne dağıtım törenine katıldı

UŞAK'ta 61 bin 431 öğrenci karne alarak 2 hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, TOKİ Şevkat İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer de Vali Kocabıyık'a eşlik etti. Öğrencilere iyi bir tatil geçirmeleri dileğinde bulunan Vali Kocabıyık, "Şubat tatilinde eve kapanmasınlar. Daha az bilgisayar, telefon oyunları ve televizyonla ilgilensinler. Doğayla ilgilensinler. Kitap okusunlar, aileleriyle vakit geçirsinler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Törenden görüntü

Haber- Kamera: UŞAK,

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Başkandan sigarayı bırakan personele çeyrek altın

BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, sigarayı bırakan personelini çeyrek altınla ödüllendireceğini belirtti. Ercengiz, ödülü aldıktan sonra sigaraya başlayan personelden ise ceza olarak iki çeyrek altın alacaklarını söyledi.

Başkan Ali Orkun Ercengiz, bağımlılıkla mücadele savaşını Burdur Belediyesi bünyesinde başlattıklarını açıkladı. Başkan Ercengiz, sigarayı bırakan belediye çalışanlarını çeyrek altınla ödüllendireceğini belirtti. Başkan Ercengiz, "Valiliğimiz ve tüm kamu kurumları tarafından bir araya gelerek, yaptığımız toplantı neticesinde uyuşturucu ile mücadele konusunda topyekün bir savaş vereceğiz. Bununla birlikte uyuşturucu ve madde bağımlılığının yanı sıra, toplumda yaygın olarak kullanılan ve kötü alışkanlıkların belki başlangıcı olan sigara ile mücadelenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, kendi önümüzü temiz tutmak adına öncelikle kendi kurumumuzdan başlayarak, sigara alışkanlığını bırakan arkadaşlarımızı ödüllendirmek istiyorum" diye konuştu.

CEZASI İKİ ÇEYREK ALTIN

Ödülü kazandıktan sonra tekrar sigaraya başlayan personeli de cezalandıracağını ifade eden Başkan Ercengiz, "Tabii bu işin bir de ceza kısmı var. Bizden ödül alıp, sigaraya tekrar başlayan arkadaşımız olursa, bu başlattığımız sisteme katkı vermeleri ve sigarayı bırakan diğer arkadaşlarımızı ödüllendirme adına geriye 2 çeyrek altın alacağız. Sigarayı bırakmak isteyen tüm arkadaşlarımızı bu kampanyaya davet ediyorum. Sigarayı bıraksınlar, sağlıklı yaşasınlar" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Başkanın açıklamasından

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,