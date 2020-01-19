DHA YURT BÜLTENİ - 14

Ahşap 2 katlı bina yangında küle döndü, 1 kişi dumandan etkilendi

BURSA'da, iki katlı ahşap binada elektrik kontağındaki arıza nedeniyle çıkan yangın paniğe neden oldu. Binanın bitişiğinde bulunan elektrik kablolarının alevlerden zarar görmesi nedeniyle elektrik direğinden kıvılcımlar yükseldi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında iki katli binada büyük hasar oluşurken, dumandan etkilenen ev sahibi M.A. hastaneye kaldırıldı.

Yangın 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi 2'nci Uğur Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı ahşap binada, elektrik kontağındaki arıza sebebiyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iki katlı ahşap binanın tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Alevler evin bitişiğinde bulunan elektrik kablolarına zarar verdi. Elektrik kablolarının erimesiyle birlikte, elektrik direğinden kıvılcımlar yükseldi. Binadan gelen patlama seslerini duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Paniğe sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangının çıktığı binada oturan M.A., hafif şekilde dumandan etkilendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

-Yanan evden detaylar

-İtfaiye ekliplerinden detaylar

-Mahalle sakinlerinden detaylar

-Elektrik kablolarının patlamasından detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/ BURSA,

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Devrilen elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında ev küle döndü

ANTALYA'da anne ve oğlunun oturduğu ev, elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece geç saatlerde Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan isimleri öğrenilemeyen anne ve oğlu ısınmak için elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı. Bir süre sonra elektrikli ısıtıcının devrilmesi nedeniyle zeminde duran halı alev aldı. Yanan halıyı söndürmeye çalışan anne ve oğlu başarılı olamayınca evden çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından her ihtimale karşı bina boşaltılırken, büyüyen alevler ise evin her yerini sardı.

İtfaiye ekipleri yangına bina içerisinden ve dışarısından müdahalede bulundu. Yangın, diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda söndürüldü. Evi kullanılamaz hale getiren yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye ekiplerinden görüntüler

Evin yanarken görüntüleri

Çevredeki vatandaşlardan görüntüler

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

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Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler bulundu (4)

MEDİNE VE BÜNYAMİN EVLERİNE GELDİ

Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde dün sabah karnelerini almak için evden çıktıktan sonra kendilerinden haber alınamayan ve bu akşam saatlerinde Şanlıurfa kent merkezinde bulunan ortaokul öğrencileri Medine ve Bünyamin Baturalp kardeşler, ailesine teslim edildi. Şanlıurfa'da işlemlerinin tamamlanmasının ardından babası İbrahim Baturalp ve yakınlarının teslim aldığı iki kardeş, saat 23.30 sıralarında Siverek'e geldi. Yakınları tarafından karşılanan iki çocuğu otomobilden inişleri sırasında anne Mülkiye Baturalp gözyaşları içerisinde karşılayarak uzun süre kucakladı. Çocuklarına sokakta sarıldıktan sonra eve giren anne Mülkiye Baturalp, burada da öpüp, kokladığı çocukları Medine ve Bünyamin için gözyaşı dökmeyi sürdürdü.

Dün sabah çıktıkları evlerine bu gece geç saatlerde sağlıklı şekilde yeniden dönmeleriyle yakınlarını sevince boğan Medine ve Bünyamin Baturalp kardeşlerin yorgun ve bitkin görüntüsü dikkat çekti.

Çocuklarına kavuşmanın sevinciyle mutluluk gözyaşı döken anne Mülkiye Baturalp, çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok şükür kavuştum çok mutluyum. Çok endişelendim ve ağladım. Herkes farklı bir şey söylüyordu ve endişeleniyordum. Çocuklarıma kavuştuğum için çok mutluyum. Kendimi dünyaya yeniden gelmiş gibi hissadiyorum" dedi.

Medine Baturalp ise ailesini üzdüğü için üzgün olduğunu ifade ederek, "Yanlış yaptım ve çok üzgünüm. Şanlıurfa'da polisler bizi bulunca eve döneceğimizi hissederek çok mutlu oldum. Şanlıurfa'da polisler bizi bulduktan sonra babamı görünce duygulandık, kendimi çok iyi hissettimö diye konuştu.

Yorgun olduğu görülen Bünyamin Baturalp ise gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak annesine sarıldı.

Dün sabah saatlerinden itibaren gözyaşlarıyla aradığı çocuklarının bulunmasıyla mutlu olan baba İbrahim Baturalp ise polislere teşekkür etti. Çocuklarıyla yeniden eve dönmenin mutluluğunu yaşayan İbrahim Baturalp, "Çocukları gördük çok mutluyuz. Polislere çocuklarımı bulmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Siverek'te çocukların izini bulup, güvenlik kamerası kayıtlarını takip ederek Şanlıurfa'ya kadar gittik ve orada polisler çocuklarımızı buldu. Çok mutluyuzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kapıda bekleyen yakınları

Anne Mülkiye'nin çocukları ile buluşması

Çocuklar ve annenin sarılması

Anne Mülkiye'nin gözyaşları

Çocuklarına kavuşan anne ve baba

Anne Müliye Baturalp ile Röp.

Çocuklar ile Röp.

Baba İbrahim ile Röp.

Hasan Kırmızıtaş anons

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - Mehmet SEZGİN/ SİVEREK(Şanlıurfa),

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Arama kurtarma ekipleri yaşlı adam için seferber oldu

DÜZCE'de, sabah saatlerinde evinden ayrılan alzheimer hastası Mehmet Albayrak (85) kayboldu. Arama kurtarma ekipleri yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı.

Düzce'nin İslahiye Köyü'nde oturan Mehmet Albayrak sabah erken saatlerde evinden ayrıldı. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Mehmet Albayrak'ı çevrede arayan ailesi bulamayınca durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Jandarma ekiplerinin de çevrede arama çalışmalarından sonuç çıkmayınca AFAD ve Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) devreye girdi. Yaklaşık 30 kişilik arama kurtarma ekipleri köy çevresindeki ormanlık alanlar ile meralarda arama çalışması başlattı. Jandarma da köpeklerle arama çalışmalarını sürdürdü. Saat 19.00'da başlayan arama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Arama çalışmalarından görüntü

Köpeklerden görüntü ve detaylar

Dosya adı dzcarama

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

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Köprüden uçup duvara çarpan otomobildeki 2 genç yaşamı yitirdi

BOLU'da, köprüden uçup duvara çarptıktan sonra parçalanan otomobildeki Eray Acar (21) ve Sabri Sadıç (22) yaşamını yitirdi. Otomobilin çarptığı duvardaki "Oradasın gökyüzünde" yazısı görenleri üzdü.

Kaza, saat 24.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Sabri Sadıç yönetimindeki 14 AAP 967 plakalı otomobil, yaklaşık 4 metre yükseklikteki Kuruçay köprüsünden uçtu. Köprünün duvarına çarptıktan sonra karayoluna düşen otomobil parçalara ayrıldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil ve polis ekiplerine haber verdi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sabri Sadıç ve araçta bulunan arkadaşı Eray Acar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Gençlerin cansız bedenleri Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı duyan gençlerin yakınları ve arkadaşları olay yerine geldi. Sinir krizleri geçirenleri polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

DUVARDAKİ YAZI KAHRETTİ

Otomobilin çarptığı duvara daha önce sprey boyayla yazılmış olan "Oradasın gökyüzünde" yazısı görenleri üzdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Kaza yapan araç

-Ekiplerin çalışmaları

-Yakınlarının gelmesi

-Ağlamaları

-Polisin vatandaşları uzaklaştırmaya çalışması

-Duvardaki yazı

-Gençlerin fotoğrafları

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

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Aydın Valiliği'nden yazılı açıklama

AYDIN Valiliği'nce Didim ilçesinde bir firma tarafından yapılması planlanan 'Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisi' ile ilgili ÇED raporu kapsamında engellemeler nedeniyle yapılacak olan bilgilendirme toplantısının yapılamaması üzerine yazılı açıklaması yapıldı. Yapılan basın açıklamasında, konu ile ilgili yayımlanan haberlerde eksik bilgiye dayalı, gerçek dışı iddialara yer verildiği ifade edildi.

Didim ilçesinde bir firma tarafından yapılması planlanan 'Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisi' ile ilgili ÇED raporu bilgilendirme toplantısının, engellemeler nedeniyle yapılamamasına yönelik basında yer alan bazı haberler nedeniyle Aydın Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada haberlerde eksik bilgiye dayalı, gerçek dışı iddialara yer verildiği belirtilerek şöyle denildi:

"İlimiz, Didim İlçesi Arapça-Karacagöl Dalyanı açıkları, 3 nolu potansiyel su ürünleri yetiştiricilik alanında, bir firma tarafından yapılması planlanan 'Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisi' ile ilgili ÇED raporu kapsamında, İlgili Müdürlüğümüz personelleri tarafından, 16.01.2020 tarihinde Halkın Katılımı Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, halkın bilgilenmek istememesi ve yoğun tepkilerden dolayı danışman firma tarafından sunum yapılamamış ve toplantı sonlandırılarak belirtilen hususlar tutanak altına alınmıştır. Personellerin toplantı alanına geçişini engellemeye çalışan bazı kesimlerin taşkınlıklarına rağmen, yol açma esnasında haberde geçen Milletvekili ve Belediye Başkanı da dahil olmak üzere toplantı öncesi ve sonrasında hiçbir kimseye ve toplanan kalabalığa karşı güvenlik güçlerince herhangi bir fiziki müdahale söz konusu olmamıştır. Diğer yandan, İlimizde bulunan Jeotermal Santralların başta Hidrojen Sülfür olmak üzere zehirli gazlar yaydıkları şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.

Aydın ilinde bulunan jeotermal enerji santral ve jeotermal üretim kuyu faaliyetlerinden kaynaklanan ve şikayet konusu olan Hidrojen Sülfür (H2S) ile ilgili olarak Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli gözetiminde) JES'lerin etki alanında, yerleşim yerleri konumu dikkate alınarak Bakanlıktan yeterlik belgesi almış Laboratuvarlar aracılığı ile ölçümler yaptırılmıştır.

2016 ve 2019 tarihleri arasında gerek şikayet ve gerekse çevresel izleme amaçlı yaptırılan Hidrojen Sülfür (H2S) ölçüm değerleri maksimum 4,42 µikrog/m3, minimum 0,018 µikrog/m3 (Yönetmelikte limit değer 20 µg/m3) olarak ölçülmüştür. Ölçüm sonuçları Yönetmelikte yer alan sınır değerleri aşmadığı tespit edilmiştir.

İlimizde faaliyet gösteren tüm JES'lerden kaynaklanan hava ve koku emisyonları, çevresel gürültü ve atıksu kimyasal analiz ölçümleri Kurumumuz gözetiminde halen yaptırılmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Haber: Bahattin ALBAYRAK/ EFELER(Aydın),

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'Sahte polis' suçüstü yakalandı

ANKARA'da, kendisini polis olarak tanıttığı kişileri hesaplarından FETÖ'ye para aktarıldığı yalanıyla kandırarak dolandıran H.A., polis operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradığı kişilere kendisini polis olarak tanıtan ve bankadaki hesaplarından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) para transferi yapıldığı bahanesiyle dolandıran H.A.'yı takibe aldı. Şüphelinin kaldığı otele baskın düzenleyen ekipler, H.A.'yı bir kişiyi daha dolandırmak üzereyken suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: ANKARA,

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