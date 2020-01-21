DHA YURT BÜLTENİ - 14

Otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, önünde ilerleyen TIR'a yandan çarpan otomobildeki Suriyeli sürücü Muhammed Elcuneyd (39) ve oğlu Hüsam Elcuneyd (3), hayatını kaybederken eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı-Gaziantep Karayolunun 7'nci kilometresi Çakmak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönünde ilerleyen Suriye uyruklu Muhammed Elcuneyd yönetimindeki 79 AAD 579 plakalı otomobil, önünde ilerleyen A.D (49) idaresindeki 33 BYL 86 plakalı TIR'a yandan çarptı. Otomobilde büyük hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü Muhammed Elcuneyd ile oğlu Hüsam Elcuneyd'in öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan anne Aliye (38) ile çocukları Hazım (4) ve Ali Elcuneyd (11) ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden sürücü ve oğlunun cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma kazayla ilgili olarak TIR sürücüsü A.D.'yi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan aracın görüntüleri

-Eşi ve çocuğunu kaybeden kadının üzüntüsü

Haber: Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep),

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18 yaşındaki genç annesini 15 kez bıçaklayarak yaraladı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, K.A. (18), sokak ortasında annesi Ummuhan A.'yı (53) 15 kez vücudunun farklı yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ummuhan A. hastanede tedaviye alınırken, K.A. polise teslim oldu. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine anbean yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kula'ya bağlı Seyitali Mahallesi'ndeki eski sanayi sitesinde meydana geldi. K.A. eski sanayi sitesinde oturan annesi Ummuhan A.'nın evinin önüne geldi. Annesini cep telefonuyla arayan K.A., dışarı çıkmasını istedi. Evden çıkan Ummuhan A.'ya oğlu K.A. bıçakla saldırdı. Annesini 15 kez vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan K.A. kaçarken Ummuhan A., kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine geler sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ummuhan A., ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki müdahalenin ardından Ummuhan A., hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

K.A. ise Kula Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, suç aleti bıçakla teslim oldu.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ayrıca, olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, K.A.'nın, olay yerine geldiği, annesini cep telefonu ile arayıp dışarı çağırdığı ve annesinin gelmesini beklediği görünüyor. Daha sonra K.A.'nın annesini defalarca bıçaklayıp, olay yerinden kaçtığı yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-18 yaşındaki gencin olay yerine gelmesi ve annesini beklemesi

-18 yaşındaki gencin defalarca annesini bıçaklaması

-Sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine gelişi

-Ağır yaralı anne Ummuhan A.'ya ilk müdahale ve hastaneye kaldırılışı

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

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Devrilen elektrik sobası binayı yaktı: 1 yaralı

İZMİT'te, 3 katlı binanın ikinci katında elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangında, Halit Tanık yaralanırken, kendisini kurtarmaya çalışan damadı Adnan Sertel ise dumandan etkilendi.

Akşam saatlerinde, İzmit Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak'ta Sertel ailesinin yaşadığı 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Binanın ikinci katında oturan Adnan Sertel'in kayınpederi Halit Tanık evde yalnız olduğu sırada elektrik sobasını devirdi. Sobanın devrilmesiyle başlayan yangın, kısa sürede daireyi sararak üst kata sıçradı. Binadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahalede bulundu. Yaşlı adamın halen dairenin içerisinde olduğunun öğrenilmesi üzerine binaya giren itfaiyeciler, vücudunun bir kısmı yanan Halit Tanık'ı apartmandan çıkardı. Ağır yaralanan Halit Tanık, ambulans ile İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayınpederini kurtarmak için binaya girmeye çalışan Adnan Sertel ise dumandan etkilenerek fenalaştı. Ambulansa alınan Adnan Sertel'e oksijen verildi.

Adnan Sertel'in, şizofreni hastası kayınpederi Halit Tanık'ı yanında kalması için 2 ay önce Afyonkarahisar'dan getirdiği öğrenildi. Yangında evde bulunan 3 kedi ise yanarak öldü. 3 katlı binanın ikinci ve üçüncü katları kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yanan binadan görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Dumandan etkilenen Adnan Sertel'in ambulansta görüntüsü

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Marketten çaldığı sigaraları satmak isterken yakalandı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde marketten çaldığı sigaraları satmak isteyen şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, önceki gece Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde işlettiği markete gelen Hasan Kalkan, işyerine girildiğini farkedince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede 15 bin lira değerinde sigara ve bilgisayar kasasının çalındığını belirledi.

SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatan ekipler akşam saatlerinde Bahçeli Evler Mahallesi'nde Yusuf Başkara'ya büfeye gelen Ahmet K.'nın elinde bulunan sigaraları satmak istediğini öğrendi. Büfeye gelen ekipler Ahmet K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ahmet K.'nin işyerine sigara satmak isterken işyeri sahibi tarafından oyalanması ve polis tarafından yakalanma anı işyerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası

Yakalanma anı

Polis ekipleri

Şüpheli gözaltına alınması

Büfe

Toplanan kalabalık

Çalınan sigaralar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-

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Seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirip öldü

TOKAT'ta kullandığı servis minibüsüyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren Ahmet Kerçek(53) kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, kent merkezi Bedestenlioğlu Mahallesi üzerinde, Şahin Tepesi mevkisinde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesinden 60 S 0028 plakalı boş servis minibüsü ile evine gitmek için hareket eden sürücü Ahmet Kerçek, Şahin Tepesi civarında rahatsızlanarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karlı zeminde kayarak yol kenarındaki istinat duvarı üzerindeki tellere takıldı. Kazayı gören mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 5 metrelik istinat duvarı üzerinde asılı kalan aracın sürücüsü Kerçek, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kerçek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün kalp krizi geçirdiği saptandı. Servis minibüsü ise aslı kaldığı yerden kepçe ve çekici yardımıyla kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden görüntüler

-Minibüsün görüntüsü

-Bulunduğu yerden kaldırılması

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Adana Hipodromunda 751 polis ile hava destekli arama

ADANA Hipodromu ahırlar bölgesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 751 polisin katıldığı hava destekli yapılan aramalarda cinsel taciz suçundan aranan bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bugün 20.00 ile 22.00 saatleri arasında narkotik suçlar uygulaması kapsamında merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Adana Hipodromu ahırlar bölgesinde 4'ü sabit 67 noktada 751 polis ile helikopterle hava destekli arama yaptı. 24 araçta incele yapan, 402 kişinin ise kimlik sorgusunu gerçekleştiren ekipler, cinsel taciz suçundan aranan bir kişiyi yakaladı. Ahırları da didik didik arayan ekipler, yakalanan şüpheliyi Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adana Hipodromu'nun girişinden görüntü

-Adana Hipodromu yazısından görüntü

-Ahırlar önündeki polislerlerden görüntü

-Ahırda arama yapın polisler

-Havadaki polis helikopterinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Meral Akşener, Antalya'da (5)

KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR

Antalya'nın doğu ilçelerine ziyaretlerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugünkü son durağı Aksu ilçesi oldu. Parti binası önünde çiçeklerle karşılanan Akşener, salonda vatandaşlara hitap etti. İYİ Parti'nin anti demokratik uygulamalara, kuvvetler ayrılığının ortadan kalkmasına itiraz ettiğini söyledi. İYİ Parti'nin ilk kurulduğu tarihte gerçekleştirilen genel seçimlere sokulmak istenmediğini belirten Akşener, CHP'nin 15 milletvekilinin geçici süreyle partilerine gelerek seçimlere katılmalarını sağladığını kaydetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Akşener, iki günde 150 bin imza ile partisinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu vurguladı.

'BAŞKA SİYASİ OLUŞUMLARA ÖRNEK OLDUNUZ'

31 Mart Yerel Seçimleri'ne ittifak olarak gitmesine partililerin oy birliği ile karar verdiğini dile getiren Meral Akşener, "Eğer İstanbul, Ankara, Antalya, Adana kazanılmışsa bunu siz sağladınız. Türkiye'yi sıkıntılı durumdan çıkardınız. Şehirli seçmenin 'biz de yapabilirmişiz' kararını güçlendirdiniz. Korkmadan bizim siyasi oluşumumuzun içinde yer aldınız. Kalıcı olmaya yönelik inadınız başka siyasi oluşumlara örnek oldu. Korku duvarından arkadaşlar geçer oldular. Tarih sizi yazacak" diye konuştu.

YARIN DA BATI İLÇELERİNİ GEZECEK

Aksu'daki konuşmanın ardından Meral Akşener, basına kapalı bir toplantıda sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Antalya merkezde bir araya geldi. Akşener, yarın da Antalya'nın batı ilçelerine ziyaret gerçekleştirecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Partililerin Meral Akşener'i karşılamaları

-Meral Akşener'in konuşması

HABER: Hasan DEMİRBAŞ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,