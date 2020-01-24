DHA YURT BÜLTENİ-14

Adıyaman 'da fırtınanın uçurduğu çatı 3 otomobile zarar verdi

ADIYAMAN'da, şiddetli fırtına nedeniyle uçan çatı, otomobillerin üzerine düştü. 3 otomobilde hasar oluştu.

Kentte dün gece başlayan fırtına, gün içerisinde de etkisini sürdürdü. Eskisaray Mahallesi'nde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait lojmanın çatısının bir bölümü, fırtına nedeniyle kopup, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. 3 otomobilde hasar meydana gelirken, çatı görevliler tarafından kaldırıldı. Öte yandan Adıyaman Belediyesi hoparlörlerden anonslar yaparak, vatandaşları fırtınaya karşı uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri ve uçan çatı

-Hasar gören otomobil

-Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alınması

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN

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Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu; hayvanlar telef oldu, araç kullanılamaz hale geldi (3)

YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Kahramanmaraş'ta çatıları uçuran, ağaçları kökünden söken şiddetli fırtınada nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Fırtına anı bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde berber Harun Altınsoylu'nun reklam flamasını alarak iş yerine götürmek istediği ancak fırtına nedeniyle başaramadığı görülüyor.

Güçlükle yürüyen Altınsoylu'nun, fırtınanın şiddetiyle geri geri gitmek zorunda kalması, kentteki fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Harun Altınsoylu'nun flamayı taşıması

-Yürümeye çalışması

-Fırtına nedeniyle geri gitmesi

-Tekrar yürümesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-

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Soylu: 'Zeytin Dalı' yapılmasa Afrin, uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu (3)

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NDA KONUŞTU

Antalya 'da ziyaretlerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam geçirdiği trafik kazasında yaralanan AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın'ı, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Daha sonra Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nda incelemelerde bulunan Bakan Soylu, ardından AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Bakanlık birimlerinin Antalya'da aralık ve ocak ayında düzenlediği toplantılar nedeniyle Antalya'ya çok sık geldiğini belirten Soylu, kentin sadece havasının değil insanlarının da sıcak olduğunu söyledi.

Türkiye 'nin hayal ötesi duruma geldiğini belirten Bakan Soylu, bir dönem Türkiye'nin kapısının anahtarının IMF'in elinde olduğunu söyledi. Soylu, "Türkiye 1 hafta arayla sırasıyla ABD ve Rusya devlet başkanları ile aynı masada oturup tezlerini ortaya koyacak güçtedir. Buradan artık çırak çıkaramayacaksınız. Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletten razı olsun. AK Parti büyük işler yaptı. Erdoğan olmazsa aklımızda 1 dakikada oynayıp bizi çırak çıkarırlar. Yıllarca sahada kazanıp masada kaybettik. Dünyada her türlü haksızlık yapılırken kendi kabuğumuza çekildiğimiz dönemlerde yetiştik. Özgüvenden yoksun yetiştirildik. Şimdi başının önüne eğilmediği bir Türkiye var" dedi.

'CHP, PKK'NIN YAZDIĞI OYUNDA YER ALMAK İÇİN ÇABALIYOR'

Derik kaymakamının çocuklara park yapmaya çalışırken, şehit olduğunu kaydeden Soylu, "Cumhuriyet Halk Partisi de PKK'nın yazdığı tiyatro oyununda birinci sırada yer almak için çaba sarf ediyor. Kimin hangi niyet ve zihniyette olduğunu milletimiz biliyor. Türkiye'nin 19 yıldır sürdürdüğü başarı hikayesi sadece bize ait değildir. Hangi muhatabımız ile karşı karşıya kalırsak hiçbir zaman boynumuz yere eğilmiş değildir. Bizi bugüne kadar yenemediler. Teşkilatımızı mağlup edemediler. Onlara tekrar bir haykırış koymamız lazım. Cumhuriyetin 100'üncü yılının bilançosunu bağlama şerefi inşallah AK Parti ve Erdoğan'a nasip olacaktır. Bunu sağlayabilecek vizyon bizdedir. Dürüstlük, çalışkanlık bizdedir. Başınız minareler kadar dik olsun" diye konuştu.

DİYARBAKIR AİLELERİNE 78'İNCİ KATILIM

Konuşması sırasında uzatılan notu inceleyen Bakan Soylu, Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan ailelere 78'inci ailenin katıldığını aktardı. Güneydoğu nasıl huzurlu hale geldiyse Orta Doğu'yu huzurlu hale getirecek olanın da bu millet olduğunu belirten Soylu, "Daha yeni başladık. Millete ve ülkeye yapacağımız çok şey var. İdlib'de bombaların altında çocuklar parçalanıyor ama dünya sırtını dönmüş, bizim millet sırtını dönmüyor. Başarımızın sırrını sağlayanın Allah olduğunu biliyoruz. Bizden sonrakilerin PKK ile karşı karşıya kalmaması için yapmamız gerekenler var. Türkiye ilk kez böyle bir lider ve kadro yakaladı. Elini kaldırıp Türkiye'yi korkutanlara karşı 'Sizden ürkmüyoruz ve medeniyetin ne olduğunu gösteren galibiyetler serisinden geliyoruz' diyoruz. Dağdaki teröristlerin sayısı 500'e düştü. 'Kışın operasyon olur mu?' diyorlar. Canlarını çıkarana kadar operasyonlar devam edecek. 2020 PKK için başka bir yıl olacak" dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Soylu, ilçe teşkilatlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Soylunun sabahki toplantısından detay görüntüler

-Süleyman soylunun detay görüntüleri

-Soylu'nun AK Parti il binasındaki konuşması

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Avustralya Büyükelçisi roman kadınları ziyaret etti

MERSİN'de bir dizi temaslarda bulunan Avustralya Büyükelçisi Marc Innes- Brown, 'Roman Kadınlar İşe Çocuklar Kreşe ' projesi kapsamında hasır kargı atölyesinde çalışan roman kadınları ziyaret etti.

Büyükelçi Marc Innes-Brown, ilk olarak roman kadınların çalışarak ev ekonomisine katkı sağladığı hasır atölyesini gezdi. Burada çalışmaları izleyen Büyükelçi Brown kadınlarla ve eğitmenlerle bir süre sohbet etti. Milletvekilleri Alpay Antmen ve Özcan Purçu'nun da eşlik ettiği Buradan Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti. Ziyarette kısa bir konuşma yapan Federasyon Başkanı Ali Daylam, projeye katkılarından dolayı Avustralya Büyükelçiliğine ve yerel yöneticilere teşekkür etti. Gördükleri karşısında mutlu olduğunu dile getiren Büyükelçi Brown ise, bu tür projelere katkı vermeye devam edeceklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Proje kapsamında çalışan kadınlardan görüntü

-Büyükelçi Marc Innes- Brown'un kadınları ziyareti

-Federasyon Başkanı Ali Daylam açıklaması

-Avustralya Büyükelçisi Marc Innes- Brown açıklama

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Baroların 'Adalet Nöbeti', Antalya'da düzenlendi

İSTANBUL Çağlayan Adliyesi'nde başlayan, Türkiye'nin birçok ilinde barolar tarafından devam ettirilen Adalet Nöbeti, bu ay Antalya'da gerçekleştirildi.

Antalya Barosu'nun ev sahipliğinde Antalya Adliyesi'nde gerçekleştirilen Adalet Nöbeti'ne CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, CHP eski milletvekilleri Tuncay Ercenk ve Gürkut Acar ile Antalya Barosu Başkanı avukat Polat Balkan ile İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep, Bursa, Kocaeli gibi çok sayıda ilin baro başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar katıldı. Yaklaşık 20 il barosunun başkan ve yöneticilerinin açıklama yaptığı Adalet Nöbeti, yaklaşık 1, 5 saat sürdü.

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Adalet Nöbeti'nin, 85 hafta boyunca İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlendikten sonra Bursa, İzmir, Ankara, Hatay, İstanbul, Van, Kocaeli, Artvin, Diyarbakır ve Adana'da tutulduğunu kaydetti. 2020 yılının ilk Adalet Nöbeti'nin Antalya'da düzenlendiğini belirten Balkan, şöyle konuştu:

"Bugünkü nöbetimiz, kalemi hep gerçekleri yazan büyük devrimci Uğur Mumcu başta olmak üzere, alçakça katledilen akademisyenlere, avukatlara, aydınlara, gazetecilere, sanatçılara ve yazarlara adanmıştır. Bizler adaleti, demokrasiyi ve hukuk devletini savunanlar olarak, faili meçhul cinayetler, yargısız infazlar aydınlanıncaya, cezasızlık politikası sona erinceye kadar toplumumuzun belleği olacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Baro Başkanı Polat Balkan'ın konuşması

Avukatlardan ve pankartlardan detay görüntü

Adliye dış plan

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Kilis gastronomisi ile dünyaya açılacak

KİLİS yemeklerinin tanıtılması için 'Kilis Gastronomisi Dünyaya Açılıyor' etkinliği düzenlendi.

İslambey ÇATOM Konağında gerçekleştirilen etkinliğe; Vali Yardımcısı Osman Demir, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ile davetliler katıldı.

Törende konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir, projeyle tarihi ve kültürel geçmişe sahip Kilis'i dünyaya tanıtacaklarını ifade etti.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, son dönemlerde şehirlerin birbiriyle rekabet etmek için kendilerini tanıtmaya çalıştığına dikkat çekerek, "Gastronomi gerek üretim alt yapısıyla gerekse oluşturduğu istihdam kapasitesiyle günümüzde kalkınma eksenli, ekonomi büyüme modeli olma yolunda hızla yürümektedir. Kilis'in kendi özelinde gastronomi anlamda çok önemli bir alt yapıya tarımsal bir ürün alt yapısına sahiptirö dedi.

Konuşmaların ardından Kilis'a ait yemek, tatlı ile zeytinyağının tanıtıldığı stantlar açıldı ve davetlilere ikramlarda bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kilis yemeklerinden görüntüler

-Halk oyunları gösterisi

-İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Cuma Özdemir'in konuşması

-İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'ın konuşması

-Halk oyunları gösterisi

-Yapılan röportajlar

-Belediye başkanı Abdi Bulut'un konuşması

-Etkinlikten görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-