DHA YURT BÜLTENİ- 14

Ercişli minik Ömür'den, Elazığ 'a anlamlı yardım

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Eyüp Ömür Dindaroğlu (8), kumbarasında biriktirdiği harçlıklarıyla, depremde evleri hasar gören Elazığlı çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemesi aldı. Minik Ömür, kolinin içine duygularını anlatan mektup bıraktı.

23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de 2 büyük depremin meydana geldiği ve halen acıların taze olduğu Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ilkokul 2'inci sınıf öğrencisi Eyüp Ömür Dindaroğlu, Elazığ'a anlamlı bir yardım kolisi gönderdi. Biriktirdiği harçlıklarıyla oyuncak ve kırtasiye malzemesi alan Eyüp Ömür Dindaroğlu, koliyi yetkililere teslim etti. Yardım kolisine, "Elazığlıların derdini en iyi bilen Ercişliler olarak yanınızdayız ve elimizde olan imkanları sizinle paylaşmak istedik. Biz kocaman bir aileyiz. Çünkü biz Türkiyeyiz. Ben 2/A öğrencisi Eyüp Ömer Dirdaroğlu olarak sizleri Alah'a emanet ediyorum. Erciş'ten kucak dolusu sevgiler" yazılı bir mektup bıraktı.

Dindaroğlu'nun Dayısı Gökhan Aldeşer (28) ise Ömür'in, sabah uyandığında televizyonu açarken depremde mağdur olan çocukları gördüğünü, çok etkilendiğini belirterek, "Bize, kumbarasında biriktirdiği parasıyla oradaki çocuklara oyuncak ve kitap almak istediğini söyledi. 8 yaşındaki bir çocuğun bu şekil düşüneceğini bilemezdik. Gurur duyduk. Ömür'ü aldığımız gibi önce kırtasiye gittik. Beğendiği kitapları aldı. Daha sonra da oyuncakçıya geçip, oyuncaklar aldık. 23 Ekim 2011 yılında biz de bir deprem yaşadık. Bu acıları en iyi biz biliriz. Yeğenim Ömür'ün biriktirdiği harçlıklardan aldığımız kitaplar ve oyuncakları, yine kendisinin yazdığı mektup ile paketleyip Elazığ'a gönderdik. Allah orada mağdur olan bütün kardeşlerimize yardım etsin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Oyuncaklardan görüntüler

-Minik Ömür'ün mektup okuması

-Gökhan Aldeşer ile röportaj

-Detaylar

-2 Dakika 37 saniye -138 MB

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), -

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Kaza yapan motosikletlinin kanında uyuşturucu bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü Khalid H. yaralandı. Motosiklette 59.21 gram esrar bulunması üzerine yapılan tahlilde kanında uyuşturucu madde tespit edilen Khalid H. hakkında, adli işlem yapıldı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Manavgat Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Birleşik Arap Emirlikleri asıllı Türk vatandaşı Khalid H.'nin kullandığı 34 FE 4609 plakalı motosikletle Kerim Özkan'ın kullandığı 07 D 3991 plakalı otomobil ışık ihlali nedeniyle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Khalid H. çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevrede bulunanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye götürülen Khalid H.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazanın ardından yapılan incelemede, motosikletin oturağının altına gizlenmiş 59.21 gram esrar maddesi ele geçirildi. Kanında uyuşturucu madde tespit edilen Khalid H. hakkında, 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından adli işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaralıya ilk müdahalenin yapılması

Vatandaşın yaralı Khalid H.'nin eşini araması ve olayı haber vermesi

Yaralının ambülansa alınması

Motosikletten görüntü

Otomobilden görüntü

244 MB/// 02.12"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Takla atan otomobildeki Helin öldü, sürücü yaralı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, elektrik direğine çarpan otomobil, takla atıp, devrildi. Kazada araçtaki Helin Tepeli (20) yaşamını yitirirken, sürücü Hasan Durmaz da yaralandı.

Kaza, dün gece, Serik'e bağlı Belek Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Durmaz'ın kullandığı 07 LDV 52 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, elektrik direğine çarptıktan sonra takla atıp, devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçtaki Helin Tepeli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olduğu anlaşılan sürücü Hasan Durmaz ise ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Antalya'nın Serik ilçesinde Helin Tepeli'nin yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda seyreden otomobilin, kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki bordür taşına çarpması, ardından yan yatarak elektrik direğine çarpması yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza anı görüntüsü

00.06"

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Mahkumların yaptığı eşyalar, adliyede satışa sunuldu

Bursa 'da bulunan üç ayrı cezaevinde, hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan çeşitli eşyalar ve yiyecekler, Bursa Adliye Sarayı'nda satışa sunuldu. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, "Hükümlü ve tutukluların mevcut mesleklerinde gelişimlerine devam etmeleri veya meslek sahibi olmalarını, topluma tekrar döndüklerinde faydalı birer birey olmalarını ve sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamayı amaçlıyoruzö dedi.

Bursa E tipi, Gemlik Yarı açık ve H tipi Cezaevlerinde, hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen çeşitli eşyalar, yiyecekler, oyuncaklar, tekstil ve takı ürünlerinin yanı sıra el işi ahşap oymacılığıyla yapılan hediyelik eşyalar Bursa Adliye Sarayı girişinde satışa çıkarıldı.

Sergi açılışına Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Hasan Yalçın, Mehmet Ayaz, Hakan Demirci ve Bursa adliyesinde görevli hakim ve savcılar katıldı. Açılış kurdelesini yargı mensuplarıyla birlikte kesen Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, "Hükümlü ve tutukluların mevcut mesleklerinde gelişimlerine devam etmeleri veya meslek sahibi olmalarını, topluma tekrar döndüklerinde faydalı birer birey olmalarını ve sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu bakımdan bu projeleri çok önemsiyoruz. Hükümlülerimizin ellerine, emeklerine sağlık. Cezaevi idarelerine, müdürlerimize ve hükümlülerimize teşekkür ediyorumö dedi.

CEZAEVİNDE ÇALIŞAN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLUYA KAR PAYI

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Gemlik Yarı Açık Cezaevi Müdürü Hasan Torun, "Bu yıl Bursa Adliyesi'nde üç ayrı cezaevimizde hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan el emeği ürünlerini üçüncü defa sergiliyoruz. Gemlik Yarı açık cezaevinde zeytin, zeytin yağı, sabun, mobilya üretimi yapıyoruz. Mobilyalarımızı genelde kamu sektöründe bulunan kurumlara gönderiyoruz. Demir atölyesinde masa, sandalye, sıra gibi ürünlerimizi yapıyoruz. Kamu ihtiyaçları giderilirken, tutuklu ve hükümlüler bir meslek sahibi oluyor. Cezaevimizde 500 hükümlü, sigortalı olarak çalışıyor. E Tipi Cezaevi'nde 300 e yakın çalışanımız var. Burada da tekstil atölyemiz, oyuncak, mobilya, fırın, el işleri ve birçok iş alanında üretim yapılmakta. Yapılan kaliteli üretimden dolayı kamu kuruluşları, sağlam ve daha ucuz ürün almış oluyor. Satıştan elde edilen karlardan yine hükümlülere yıl sonunda kar payı veriyoruz. Yıllık gelirimizden elde edilen para ile yeni cezaevleri, iş yurtları ve kurumuza yeni yatırımlar yapıyoruz " dedi.

Bursa Adliye Sarayı'ndaki sergi, 31 Ocak tarihine kadar Bursa Adliyesi giriş salonunda devam edecek.

Görüntü Dökümü:

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-Sergiden görüntüler

-Gemlik cezaevi müdürü ile röportaj

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,

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2 kardeşin çakmakla oyunu, evde yangın çıkardı

Kayseri'nin Talas ilçesinde, 15 katlı binanın 12'nci katındaki evde 2 kardeş, çakmakla oynarken yatağı tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Talas'a bağlı Anayurt Mevlana Mahallesi Cemilbaba Caddesi'nde bulunan 15 katlı Gözde Apartmanı'nın 12'nci katında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Umut A. (4) ile kardeşi Beyza A. (2), iddiaya göre, anneleri Elif A. evde iş yaparken buldukları çakmakla yatak odasında oynamaya başladı. Bu sırada yatak tutuşunca yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri söndüremeyen anne Elif A., çocukları ile evden çıkarak, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, binayı tahliye ederken, itfaiyeciler de yangına müdahale etti. Sağlık görevlileri ise bu sırada anne ve 2 çocuğunun sağlık durumunu kontrol etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, evde hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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Hacizli araçları ucuza alıp, yedek parça olarak satmışlar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerinde haciz ya da arama kararı bulunan araçları piyasa değerinin altında satın alıp, parçalarını yedek parça olarak satan 3 kişi gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bir ihbar üzerine haciz veya arama kaydı bulunan araçları ucuza satın alıp, parçaladıktan sonra yedek parça olarak piyasaya süren şüphelileri takibe aldı. İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş tarafından bizzat yürütülen operasyon için Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, önceki akşam harekete geçti. İskenderun Sanayi Sitesi'nde bir iş yerine baskın düzenledi. Araç parçalarının bulunduğu iş yerinde şüphelilerin, motorların şase numaralarını sildikleri de saptadı.

6 otomobil ile motor numaraları spiralle silinmiş motorların da bulunduğu iş yerinde, piyasa değeri 100 bin TL'yi bulan araçların 15 bin TL gibi rakamlarla satın alınarak, parçalandığı belirlendi. Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

Görüntü Dökümü

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-Polisin baskın yaptığı yerdeki araçlardan görüntü

-İlçe emniyet müdürü ekiplerle bir arada inceleme yaparken

-Araçlar ve otomobil parçalarından görüntüler

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),