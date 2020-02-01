DHA YURT BÜLTENİ - 14

Karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor (2)

KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILDI

Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında fırtınada sürüklenip, karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı. Gemi ve 10 kişilik mürettebat, bölgeye sevk edilen, özel şirkete ait römorkör ile açığa itilerek, kurtarıldı. Hasar oluşmadığı bildirilen gemi, ilçedeki özel bir limana çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Geminin römorkörler tarafından çekilmesi

Römorkörlerin gelişinden görüntü

Haber-Kamera: Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL,(Hatay),

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Depremzedeler için bin kapasiteli konteyner kent kuruluyor

ELAZIĞ'da, depremzedeler için kent merkezinde bin kapasiteli konteyner kent kuruluyor.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan ve hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyacını gidermek için Elazığ merkezde ilk etapta bin konteynerin yer alacağı kent kuruluyor. Elazığ spor tesislerinin yanındaki 85 dönümlük alan üzerine kurulacak konteyner kent için iş makinaları hummalı bir çalışma yürütüyor. Zemin iyileştirme çalışmalarının önümüzdeki Salı günü tamamlanması hedefleniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kurulacak konteyner kent ile ilgili, "Konteyner eksiğimiz yok. Boş konteyner kentlerimiz var. O konteyner kentleri alıp, buraya getirme fırsatına sahibiz. Yeni konteynerlerimiz var. Her birini planlıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu da konteynerlerin sevkinin başladığını, hedeflerinin çalışmaları iki hafta içinde bitirmek olduğunu açıklamıştı. Güllüoğlu, açıklamasında, "Konteyner alanların önemli kısmı, altına zemin hazırlamak. Önümüzdeki iki hafta içinde alt yapı çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Çadır, okul, spor salonu gibi geçici barınma alanları bu süreçte hizmet vermeye devam edecek. İlk başta bin konteyner, sonra ihtiyaca göre bin konteyner, Sivrice için de 200 konteyner planlamamız var" demişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İş makineleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/ELAZIĞ,

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Bitişikteki dükkanın duvarını delerek kuyumcuyu soyan hırsızlar yakalandı

GAZİANTEP'te bir kuyumcu dükkanı, bitişikteki iş yerinin duvarını delen kişiler tarafından soyuldu. Kuyumcuyu soyan 2 şüpheli, polis operasyonu ile yakalandı. Şahinbey İlçesi Şahintepe mahallesinde bir kuyumcunun arka duvarını deldikten sonra oksijen kesim aleti ile kasanın bir kısmını kesen 2 şüpheli, bir miktar ziynet eşyası ve para aldıktan sonra kayıplara karıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu soygunu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, soygunu yapan 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

Belirlenen adreslere operasyon yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Zanlıların kaldığı adreslerde yapılan aramada ise, çalıntı olduğu belirlenen bir miktar altın ve para, eldiven, maske, 2 adet tabanca ve şifreli kasaları açmak için özel yapıldığı belirlenen aparat ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerden birinin cezaevi firarisi olarak arandığı ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri fotoğraflar

Şahısların iş yerine yönelmesi

Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

Genel ve detay görüntüler

Haber: - Kamera: -GAZİANTEP

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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi yolunda meydana geldi. İsaören Mahallesi'nden İnegöl'e giden Tahsin Çabuk (44) yönetimindeki 16 J 0456 plakalı otomobil, Osman Ergül'ün (39) kullandığı 54 ADP 904 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan otomobillerde sürücüler ile Ergül'ün aracındaki Ersin Çelik (34) ile Fatih Altundağ (38) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tahsin Çabuk'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

Görüntü dökümü;

-Kaza sonrasından detaylar

-Yaralıdan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Beraber eğlendiği arkadaşları tabutunu taşıdı

SAKARYA'da, askere gidecek arkadaşının asker eğlencesine katılan İlker Kaçar (22) kazada yaşamını kaybederken, yaklaşık 1 saat önce birlikte eğlendiği arkadaşları tabutunu taşıdı.

Dün gece saatlerinde, Erenler ilçesi Dörtyol Sanayi mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul istikametine giden 54 DN 965 plakalı otomobil, Nurullah Özmert idaresindeki 35 TT 582 plakalı otomobile arkadan çarptı. Nurullah Özmert'in kullandığı otomobilin arka kısmı parçalandı. Kazada sürücü Nurullah Özmert, Zafer Dirik, Hüseyin Doğukan Saraç ve İlker Kaçar yaralandı. Yaralanan 4 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. İlker Kaçar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazaya neden olan sürücü ise kazanın ardından başka bir araçla olay yerinden kaçtı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden İlker Kaçar'ın cenazesi, bugün Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Şerefiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EĞLENİRKEN ÇEKİLEN GÖRÜTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazadan yaklaşık 1 saat önce İlker Kaçar'ın, askere gidecek arkadaşının asker eğlencesine katıldığı ve burada arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı öğrenildi. İlker Kaçar ile birlikte eğlenceye katılan arkadaşları ve kazada yaralanan bazı arkadaşları, bugün cenaze namazına katılırken, Kaçar'ın tabutunu taşıdı.

Kaza anını gören Dursun Çınar, "Araçları bizim solumuzdaydı. Arkadan savruldu ve hiçbir şey yapamadık. Elimizden bir şey gelmedi." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İlker Kaçar'ın asker eğlencesinde çekilen görüntüleri (Amatör kamera)

Cenazeden görüntüler

Görgü tanığı Dursun Çınar röp.

Detay

HABER-KAMERA: Nuri KURU/AKYAZI(Sakarya),

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Sokak köpeği, acıkınca uğradığı fırında karnını doyuruyor

TUNCELİ'de, 'Coni' isimli sokak köpeği, acıkınca uğradığı fırında, işletme sahibi tarafından verilen yiyeceklerle karnını doyuruyor.

Çevredekilerin 'Coni' ismini verdiği sokak köpeği, kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'ndeki fırına her akşam gidiyor. Burada fırın ustası tarafından ekmek ve simitle beslenen 'Coni' karnını doyuruyor. 'Coni'nin karnını doyurduğu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, Coni'nin fırın sahibinin getirdiği simiti yedikten sonra uzaklaştığı yer alıyor.

Coni'nin genellikle akşam saatlerinde iş yerinin önüne geldiğini söyleyen fırın sahibi Nihat Kahraman, "Her akşam geliyor. Biz de fırında elimizde kalan boğaca simit, ya da lahmacunları ona -veriyoruz. Yiyecekleri yedikten sonra buradan uzaklaşıyor acıkınca bir gün sonra tekrar geliyor" dedi.

Görüntü dökümü

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Köpeğin fırın kapısına beklemesi

Fırın sahibinin köpeğin sevmesi ve pati uzat demesi

Köpeğe simit verilmesi ve köpeğin oradan uzaklaşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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