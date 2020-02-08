DHA YURT BÜLTENİ - 14

Feke 'de heyelan nedeniyle yol çöktü

ADANA'nın Feke ilçesinde Kayadibi Mahallesi'nini merkeze bağlayan yol heyelan nedeniyle çöktü. İlçede bir ev de yıkılarak kullanılmaz hale geldi.

İlçede 3 gündür etkili olan yağış sonrası Kayadibi Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan yolun 200 metrelik bölümü heyelan nedeniyle çöktü. Yol üzerinde elektrik telleri ve köyün içme suyunun borularının bulunduğu kısım da zarar gördüğü için köyün elektrik ve suyu kesildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yol araç trafiğine kapandı. Uğurlubağ Mahallesi'ndeki Osman Çelen'e ait yayla evi oluşan heyelan nedeniyle yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Geçen yıl Şubat ayında heyelan nedeniyle yine aynı yolda çökme meydana geldiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Çöken yoldan genel ve detay görüntüler

Yıkılan evden görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/FEKE,(Adana),

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Destici: Toplumun vicdanını yaraladığını, kanattığını düşünüyorum

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kızılay'la ilgili tartışmalara "Ben bunu doğru bulmuyorum, ahlaki de vicdani de bulmuyorum. Dolayısıyla toplumumuzun da vicdanını yaraladığını, kanattığını düşünüyorum" yorumunda bulundu.

BBP Lideri Mustafa Destici, Eskişehir'de bir otelde basın toplantısı düzenledi. Kızılay'a yapılan eleştirilerle ilgili konuşan Destici, şunları kaydetti:

"Toplumumuzda en çok tartışılan konulardan bir tanesi Kızılay üzerinden yürütüldü. Kızılay'a Başkent Gaz'ın şartlı bağışı, aslında buna şartlı bağış denmesinin de çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü şartlı bağıştan bizim anladığımız, bağış yaptığınız zaman 'ben bu bağışı yapıyorum, bununla birlikte buraya bir okul yapılmasını, cami yapılmasını, Filistin'e, Elazığ'a, Suriye 'ye gönderilmesini istiyorum' diyebilirsiniz. Benim anladığım şartlı bağış böyle. Yani ben parayı Kızılay'a vereyim, öbür vakfa ver, o da götürsün başkasına versin. Ben bunu doğru bulmuyorum, ahlaki de bulmuyorum, vicdani de bulmuyorum. Dolayısıyla toplumumuzun da vicdanını da yaraladığını, kanattığını düşünüyorum. Toplumumuzda müthiş bir olumlu algı var. Kızılay dediğimiz zaman hepimizin güvendiği bir kurumdan, kuruluştan bahsediyoruz. Yardımlarımızı güvenle yapabildiğimiz. 'Mutlaka yerine ulaşır' diye düşündüğümüz bir kurumdan bahsediyoruz. Bu kurumumuzun toplumdaki bu algısını zedelemeye de yıpratmaya da hiç kimsenin hakkının olmadığını düşünüyorum. Bu yanlıştan dönülebiliyorsa dönülsün, dönülmüyorsa da çıkıp topluma izah edilsin, özür dilensin. Bir daha böyle bir hülle yoluna başvurulmamasını ben buradan tavsiye ediyorum. Bu yanlışı savunmanın bir anlamı yok."

'İDLİB'TE ANLATILAMAZ BİR İNSANLIK DRAMI VAR'

Türkiye'nin bölgedeki varlığının hem Türkiye'nin güvenliği, hem Suriye'nin toprak bütünlüğü ve mazlumların güvenliği açısından çok önemli olduğunu söyleyen Destici, şöyle konuştu:

"İdlib hem Suriye hem de Türkiye açısından çok önemli ve kritik bir bölge. Sadece İdlib denince bir şehir akla gelmemeli. Burası bir vilayet. Bu kente bağlı şehirler, kazalar, köyler var. 4 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Maalesef emperyalistlerin dünyada oluşturduğu algıyla ve Esed rejimi ile birlikte sanki İdlib'de yaşayan insanların tamamı teröristmiş gibi bir hava estirilmeye çalışılıyor. Burada yaşayanların tamamına yakını neredeyse masum sivil insanlar, bunların üzerlerine bomba, kurşun yağdırılıyor. Bazı dönemlerde binlerce masum sivil kadın, çocuk, insan hayatını kaybediyor. İdlib'de inanılmaz, dayanılmaz ve anlatılamaz bir insanlık dramı var. Aslında gözlerin oraya çevrilmesi gerek. Bosna'da yaşananların bir benzeri orada yaşanıyor. Türkiye bunun için orada. Yapılan anlaşmalara ve mutabakatlara uyulmadığını görüyoruz. 'Bizim Suriye'de ne işimiz var' diyenler şunu bilmelidirler ki eğer biz bugün Suriye'de olmasaydık, orada bir PKK/PYD devleti çoktan kurulmuştu. 4 milyon değil belki şu anda 8-10 milyonluk bir mülteciyle karşı karşıyaydık. Türkiye'nin oradaki varlığı hem bizim güvenliğimiz hem de Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye'deki mazlumların güvenliği açısından çok önemli. Biz asla orada geri adım atmamalı sonuna kadar bu mücadeleyi götürmeliyiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Toplantıya katılanlar

-Mustafa Destici'nin konuşması

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR-DHA

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Konya'da 17 araçlı zincirleme kaza: 15 yaralı

İsmail AKKAYA/KONYA, - KONYA'da kar ve tipi nedeniyle görüşme mesafesi 1 metreye kadar düştü, 17 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i hamile kadın 15 kişi yaralandı.

Konya- Ankara Karayolu'nun Gelemiş Mevkisi'nde kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düşünce aralarında TIR'ların da bulunduğu 17 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 hamile kadının da aralarında bulunduğu 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle karayolunun her iki yönü de uzun süre ulaşıma kapalı kaldı. Uzun araç kuyrukları oluşan yol, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yapan araçlardan detay

Kaza yerinden detay

Bekleyen araçlardan detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA DHA

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Suriye'de kazada şehit olan Uzman Onbaşı, memleketine uğurlandı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Telabyat kentinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan uzman onbaşı Ceyhun Taş'ın (23) cenazesi, törenle memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örğütü PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde devriye görevi sırasında zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) devrildi. Kazada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na getirildi. Buradaki törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İl Müftü yardımcısı tarafından okunan duanın ardından şehit Taş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konuldu. Şehit Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın cenazesi toprağa verilmek üzere karayoluyla memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Törene katılan protokol

Şehit Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın naaşı tören alanına getirilmesi

Şehidin özgeçmişi okunması

Şehidin naaşı helikoptere konulması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK -ŞANLIURFA - DHA

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Fırtına balıkçıları vurdu

KARADENİZ'de etkili olan fırtınalı ve kar yağışlı hava nedeniyle balıkçılar avlanmak için denize açılamadı.

Karadeniz'de etkili olan fırtınalı ve kar yağışlı hava, günlük yaşamın yanı sıra balıkçıları da olumsuz etkiledi. Samsun'daki balıkçılar, şiddetli rüzgar nedeniyle avlanmak için denize açılamadı. Teknelerini balıkçı barınaklarına çeken balıkçılar, fırtınanın dinmesini bekliyor.

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, olumsuz hava koşullarının iki gündür etkili olduğunu söyleyedi. Malkoç "Geç gelen bir kış bu. Bir iki ay önce bu soğuklar olsaydı balıkçıya da bir faydası olurdu. Şuan bize hiç bir faydası yok maalesef. Hava çok sert. Zaten balıkçılarımız boy standartları nedeniyle zorluk çekiyor şuan sadece çaça balığı avı yapabiliyorduk fırtına nedeniyle ava da çıkamıyoruz. Önümüzdeki hafta salı gününe kadar olumsuz hava şartları devam edecek. Balıkçıyı hem fırtına hem de bu boy standartları vuruyor. Çaça avı olmasa ayakta duracak halimiz yok. Çaça avcılığı 15 Mayıs'a kadar sürecek. Bu balığı balıkçılarımız avlayıp balık unu ve yağı fabrikalarına satıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Balıkçı teknelerinden detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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