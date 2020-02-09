DHA YURT BÜLTENİ - 14

Sevgilisinin dövdüğü kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir'e, Twitter 'dan destek

KONYA'da sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken ölümüne yol açan ve tutuklanan Kadir Şeker'in serbest kalması (20) için Twitter'da '#kadiricinadalet' etiketiyle sanatçılar, siyasetçiler, kadın hakları savunucuları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, kampanya başlattı.

Olay, geçen çarşamba günü saat 21.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. Antalya'da yaşayan Özgür Duran ile o dönem evli olan Ayşe D. 4 ay önce Konya'ya gelip, yerleşti. Olay akşamı evde alkol alan Duran ile bu süreçte eşinden boşanan Ayşe D. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Duran, Ayşe D.'yi dövdü. Ayşe D. de evden çıkıp, yakınlardaki parka gitti. Özgür Duran da, Ayşe D.'nin peşinden parka gitti. Parkta kadını dövmeye devam eden Duran'a, kütüphaneden çıkıp yanında yaşadığı teyzesinin evine doğru yürüyen Kadir Şeker, müdahale etti. Ancak Duran, Şeker'e de saldırdı. Boğazını sıktığı Şeker'i yere yatırıp, yumruklamaya başladı. Kadir Şeker, kurtulduktan sonra kaçmak istedi. Duran ise peşinden gittiği gence tekrar saldırdı. Bunun üzerine üniversiteye hazırlanan genç, meyve soymak için kullandığı bıçağı çıkardı. Boğuşma sırasında bıçak Özgür Duran'ın kalbine saplandı. Şeker, olay yerinden kaçtı.

Ayşe D.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duran, hayatını kaybetti.

KADININ ÇIĞLIĞINI DUYAN TEK BENDİM

Olay yerinde inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden başlayan kan izlerini takip ederek, Kadir Şeker'i parka yaklaşık 1,5 kilometre mesafede bulunan teyzesinin evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şeker, ifadesinde tek amacının dövülen kadının kurtarmak olduğunu, öleninin kendisine saldırması nedeniyle korkutmak amaçlı bıçağı çıkardığını ancak boğuşma sırasında olayın yaşandığını söyledi. Kadir Şeker ifadesinde "Olay günü kütüphaneden çıkıp eve gidiyordum. Yürüyüş yolumdaki parkta bir adam kadını dövüyordu. Kadının çığlıklarını duyan tek bendim, etrafta kimseler yoktu. Karnımda açtı bir an önce eve gitmek istiyordum ama kadının çığlıklarına dayanamadım. Kadını döven adama 'Ayıp değil mi gücün kadına mı yetiyor' dedim. Bana bağırarak 'Karım değil mi lan sana ne' dedi. Bana bağırıp küfür ve hakaret ediyordu. Üstüme gelip yumruklamaya başladı. Yüzüme o kadar çok vurdu ki hatırlamıyorum" dedi.

BENİ TAKİP ETTİ Mİ DİYE SÜREKLİ PENCEREDEN BAKTIM

İfadesinde olay yerinden kaçtıktan sonra, kendisini takip etmiş olabileceğini düşünerek sürekli pencereden baktığını söyleyen Kadir Şeker, "Boğazımı sıkmaya başlayınca geriye kaçtım. Kaçmak istiyordum, boğazımı bırakmıyordu. Bir süre nefes alamadım. Cebimdeki bıçağa elim gitti. Bıçağı açıp geri gitmeye çalışırken ayakkabımın topuğu takılınca yere düştüm. Adam da benimle beraber yanıma düştü. Adam düşünce elim acıdı. Bir anda kurtulup eve gittim. Eve geldiğimde sürekli pencereden bakıyordum, acaba beni takip edip evimi öğrenmiş olabilir mi? Eve gelebilir mi? diye. Sonra adamın öldüğünü öğrendim "dedi.

BENİ KURTARMAYA GELDİ

Ayşe D. de geçen yıl mayıs ayında tanıştığı Özgür Duran ile 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleştiklerini, daha sonra eşinden boşandığını, olay günü Duran'ın kendisini önce evde, sonra parkta dövdüğünü, yanlarına gelen gencin kendisini kurtarmaya çalıştığını anlattı.

19 SUÇ KAYDI ÇIKTI

'Kasten yaralama', 'hırsızlık', 'yağma' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından toplam 19 suç kaydı olan Duran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yüzünde çok sayıda yara izi bulunan Kadir Şeker ise sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker de oğlu adliyeye sevk edildiği sırada yaptığı açıklamada "Oğlum fen lisesi mezunu. Karıncayı bile incitmeyecek yufka yürekli birisi. Hayali doktor olmaktı. Kadını kurtarmaya gittiğinde bu olay yaşanmışö dedi

KADİR ŞEKER İÇİN TWİTTER'DA KAMPANYA

Kadir Şeker tutuklandıktan sonra, aralarında Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Haluk Levent, Zülfi Livaneli gibi sanatçılar ile siyasetçiler, kadın hakları savunucuları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar '#kadiricinadalet' etiketiyle başlattıkları kampanya Twitter'da dün Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu. Bugün de Twitter'da "#kadirsucsuzdur" etiketiyle sürdürülen kampanya yine Türkiye gündeminde en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Aileden detay

Olayın işlendiği park

Twitter destekleri

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA

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Hakkari'de okullara kar tatili

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle 75 köy ve 205 mezra yolunda ulaşım sağlanamazken, kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, yarın için tatil edildi.

Hakkari ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 75 köy ve 205 mezra yolu, ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edildi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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Kuşlar için ağaçlara ekmek asıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ayakkabı boyacısı Hüseyin Öztürk, kar yağışında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için parktaki ağaçların dallarına ekmek bıraktı.

Üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kuşların yiyecek bulmakta güçlük çekeceğini düşünen ayakkabı boyacısı Hüseyin Öztürk, her gün ağaçların dallarına dilimlenen ekmekleri geçiriyor. Öztürk, fırından aldığı ekmekleri ağaçlara bırakarak kuşların aç kalmamasına çalıştığını söyledi. Hayvanları çok sevdiğini belirten Öztürk, "10 yıldır ayakkabı boyacığı yapıyorum. Hayvanları çok seviyorum. Ayakkabı boyarken köpeklere de bakıyorum. Soğuk kış günlerinde kuşlar yiyecek bulamadıkları için onlar için kolaylık olması için ağaç dallarına ekmek asıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Herkesin aç kalan kuşları sokak hayvanlarını beslemesini istiyorum" diye konuştu.

Öztürk'ün bu davranışı vatandaşların takdirini topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hüseyin Öztürk'ün ekmeklerle parka gelmesi

-Ağaçlara ekmek asması

-Hüseyin Öztürk ile röp.

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),

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Diyarbakır'da ' Kudüs bizimdir' mitingi

Diyarbakır'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın anlaşması' diye açıkladığı 'Orta Doğu Barış Planı', Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Mustazaflar Cemiyeti'nce düzenlenen 'Kudüs bizimdir' mitingiyle protesto edildi.

İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu, ABD Başkanı Başkanı Trump'ın açıkladığı planın, 'Filistin'i yok etme planı' olduğunu savundu. Müslümanlara, Kudüs'e sahip çıkmaları için çağrıda bulunan Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

"Kudüs düşerse Kahire, Bağdat, Ankara, Beyrut, Amman da düşer. Kudüs düşerse Tahran, Hartum, Diyarbakır, İslamabad ayakta kalamaz. Kudüs düşerse yarın Mekke'ye, Medine'ye de göz dikecekler. Kudüs yine ırkçı siyonistler ve onların hamisi emperyalist Amerika'nın hain planlarına konu olmakla dünyanın gündemine geldi. 28 Ocak günü yani 12 gün önce Amerika'nın başkanı sağa sola göz kırpmayı da ihmal etmeden Kudüs'ün, İsrail'in bölünmez başkenti olacağına dair bir ihanet planı açıkladı. Bu planın bağımsız Filistin devleti ve Filistinliler için son şans olduğunu söyleyerek aklınca Filistinlileri ama aslında bütün Müslümanları tehdit etti. Bu kez yanlarında bazı İslam ülkelerinin hain idarecilerini de alarak Kudüs'ü satın alma ve Mescid-i Aksa'yı yıkma planları yapıyorlar. Bu planda bağımsız Filistin devleti yoktur. İki devletli çözüm falan da yoktur. Bu planda 'büyük İsrail devleti' ve onun kontrolünde bir nevi yarı özerk Filistin yönetimi hayali vardır. Bu plan Filistin'e yönelen en tehlikeli tehditlerden biridir. Bu plan Filistinin parçalanması değil, tamamen işgal edilmesi ve yok edilmesi planıdır."

Konuşmaların ardından Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahilerin okunmasının ardından miting, sona erdi.

Görüntü Dökümü

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Miting alanı

Mitinge gelen vatandaşlar

İlahi şatkılar ve sloganlar

Hudapar Gnl. Bşk. Yrd. konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Karda rafting yaptılar

Düzce'de, 2 gündür etkili olan kar yağışını fırsat bilenler doyasıya eğlendi. Bazı vatandaşlar kayak pisti haline getirilen alana botlarla gelerek karda rafting yaptı.

Düzce'de 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Kalıcı Konutlar bölgesinde oturan vatandaşlar kar yağışını eğlenceye çevirdi. Kalıcı Konutlar Anıtpark meydanındaki rampayı kayak pistine çevirenler kayarak eğlendi. Bazı vatandaşlar ise alana botla geldi. Kar üzerinde rafting yapan vatandaşlar doyasıya eğlenirken büyük heyecan yaşadı.

Kar üzerinde rafting yapan vatandaşlar, "Çok eğleniyoruz. Bu botlar suda gittiği gibi karda da gidiyor. Karda rafting yapıyoruz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Karda rafting yapan vatandaşların görüntüsü

Rafting yapan vatandaşlarla röp

Alanda eğlenen vatandaşların görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı

Şırnak'ın Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.,'nin adliye binasına bombalı saldırı planladığı ihbarının ardından harekete geçen polis ekipleri, bina içinde yapılan aramada 4 kilo 400 gram patlayıcı ele geçirildi. B.Ç. ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Silopi ilçesinde dün meydana geldi. Silopi Cumhuriyet Başsavcısı'nı telefonla arayan bir kişi, Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.'nin 4 ay önce definecilik amaçlı 45 kaya kırıcı olarak tabir edilen patlayıcıyı kendisine temin ettirdiğini ve B.Ç.'nin patlayıcıyı Silopi Adliyesi'nde yerleştirdiğini ihbar etti. E.A.'nın ihbarının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekipleri adliye binasında arama yaptı. Yapılan aramada, Silopi Adliyesi'nde bulunan bilgi işlem odasında 4 kilo 400 gram patlayıcı bulundu.

Ele geçirilen patlayıcının ardından gözaltına alınan B.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise alüminyum folyo içerisine sarılı 1 patlayıcı madde, 3 balya halinde 29 bin 805 dolar bulundu. Operasyonu genişleten terörle mücadele ekipleri, B.Ç.'nin dışında 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Patlayıcıların bulunduğu yer

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: ŞIRNAK,

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Bitlis'te ekipler kalp hastasına 4 saatte ulaştı

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Yalnızçamlar Köyü'nde kalp hastası Gülan Sarıdağ(67), ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla yol açılarak hastaneye götürüldü.

Bitlis Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yalnızçamlar Köyü'de oturan Gülan Sarıdağ, aniden rahatsızlandı. Kalp hastası Sarıdağ'ın yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Ancak 112 ekipleri köy yolunun yoğun tipi nedeniyle kapanmasıyla hastaya ulaşamadı. Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Karla mücadele ekipleri iş makineleriyle yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığının bulunduğu yolu açmak için çalışmalara başladı. Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonrası ambulans köye ulaştı. Sağlık ekipleri, evinde ilk müdahaleyi yaptığı Sarıdağ'ı branda üzerinde ambulansa taşıdı. Sarıdağ, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN

Sarıdağ'ın eşi Abdurrahim Sarıdağ,"Eşim kalbinden rahatsızdır. 112'yi aradım, durumu anlattım. Köyün yol durumunu sordular. Bende kapalı dedim. Onlar da özel idare ile irtibata geçerek, yolumuzu açtırdılar. Yol açıldıktan sonra eşimi hastaneye götürdük. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

4 SAATTE KÖYE ULAŞTILAR

İl Özel İdaresi Personeli Caner Cayhan, ise, kendilerine gelen ihbar üzerine bölgeye giderek köy yolunu 4 saat süren bir çalışma sonucunda açtıklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yolun açılmasından detaylar

-Brandayla taşınan kalp hastası

-Hastanın eşi ile röportaj

-Sağlık ekiplerinden detaylar

-Hastanın ambulansa konulması

-İl Özel İdaresi personeli ile röportaj

-Genel ve detaylar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Sakarya'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonla 2 adet Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Akyazı'da sanayi sitesinde iş yeri bulunan H.G.'nin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma şüphelilerin bulunduğu aracı takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan aramada evrak çantasının içerisine konulan 2 adet Tevrat olduğu düşünülen tarihi eser ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili olarak iş yeri sahibi H.G. ile birlikte E.B., N.A., B.K., A.E. ve H.Y.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Araçta bulunan çantanın alınması, çantanın açılması ve kitaplara bakılması

HABER: SAKARYA,

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Develer Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler için güreşti

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, 120 namlı deve, Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlar için güreştiler.

Kuyucak Belediyesi tarafından geçen 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremle sarsılan Elazığı ve Malatya'daki depremzedeler yararına deve güreşi düzenlendi. Kuyucak Deve Güreşi Arenası'ndaki güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri'nden gelen 120 namlı deve katıldı. Ücretsiz olan güreşleri soğuk havaya rağmen yaklaşık 3 bin kişi izledi. Güreşlerde, develer rakipleri kıyasıya mücadele verirken, sahipleri büyük heyecan yaşadı. Öfkeli develeri ayırmakta zaman zaman sahipleri ve urgancılar zor anlar yaşadı. Güreşleri izlemeye gelen kimileri de traktör römorkları üzerinde piknik yaparak güreşleri izleyerek, keyifli anlar yaşadı.

AK Partili Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Bugün Ege Bölgesinin en büyük deve güreş arenalarından olan Kuyucak Deve Güreş arenasında güreşen develerimizin tüm gelirlerini Malatya ve Elazığ'da meydana gelen deprem felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza göndereceğiz. Bizler bu güreşler ile Türk örf ve adetlerimizi, Yörük kültürümüzü bu arenalarda yaşatmaya çalışıyoruz. Ülkemizin dört bir yanından bu arenalara gelen vatandaşlarımız hem güreşleri izliyorlar hem de birbirleri ile sohbet etme imkanı buluyorlar" dedi.

Güreşler sonunda güreşlerde dereceye giren deve sahiplerine kupaları verildi. Deve güreşleri için komitenin ilçede bulunan iş adamlarından ve esnaflardan toplamış oldukları bağışların depremzedelere gönderileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Deve güreş arenasından görüntü

-Deve güreşlerini izleyen vatandaşlardan görüntü

-Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ile röp.

-Deve güreşlerinden görüntü

-Develerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ KUYUCAK (Aydın),

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Sevgi Mina'nın ölümüne ihmal iddiasıyla suç duyurusu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan Çetin ailesinin kızları Sevgi Mina, 20 aylıkken gördüğü lösemi tedavisi sırasında yaşamını yitirdi. Çocuğun ailesi, hastane personelini ihmalkarlıkla suçlayarak, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Anne Nejla Çetin (33), bebeğinin mezarı başında, "Keşke ben o hastaneye hiç gitmeseydim. Bir akşam öğrendik, sabahına bu hale geldik. Götürdük çocuğu ama işte şu anda çocuğum yok. Hemşiresinden doktoruna, hepsinden şikayetçiyim" dedi.

Alanya'da yaşayan Nejla Çetin ile Ali Çetin (44) çiftinin bebekleri Sevgi Mina, 19 aylıkken ishal şikayetiyle ilçedeki hastaneye götürüldü. Burada kan testi istenen Sevgi Mina'ya lösemi teşhisi koyuldu. Ardından Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Sevgi Mina için Aralık 2019'da lösemi tedavisi başlatıldı. Hastanede tedavisi sürdüğü sırada Sevgi Mina'nın vücudunda şişlikler oluşmaya başladı. Anne Nejla Çetin'in iddiasına göre doktorlar, şişliklerin normal olduğunu söyledi. Bu süreçte sağlık durumu daha da kötüleşen Sevgi Mina, 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 16 Ocak 2020'de enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdi. Aile ise hastane hakkında ilgisizlik, ihmal ve hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DOKTOR 'ŞU AN GELEMEM, INI ÇEK' DEMİŞ

Alanya'daki mezarı başında kızı için adalet istediğini belirten Nejla Çetin, Sevgi Mina'nın ikinci çocukları olduğunu, bir de Abbas Efe (5) adlı oğlunun bulunduğunu söyledi. Kız çocukları olduğu için çok mutlu olduklarını aktaran Çetin, Sevgi Mina'nın hastalanmasıyla hayatlarının kabusa döndüğünü anlattı. Kızı 19 aylıkken ishal başladığını ve 'Neden oldu?' diye düşünerek hastaneye gittiğini aktaran Çetin, 23 Aralık 2019'da başvurdukları Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çocuğuna akut lösemi teşhisi koyulduğunu kaydetti. Lösemi teşhisinin ardından 1 aylık tedaviye başlanıldığını anlatan Nejla Çetin, şunları söyledi:

"15'inci gün belinden sıvı alınıp tedavinin nasıl gittiğine bakılacağı söylendi. 6 Ocak'ta belinden sıvı alındı. Profesörler geldi. Tedavinin nasıl gittiğini sordum, 'Gayet iyi, hiçbir sorun yok' dediler. Çocuk 2 gün sonra ishal oldu, simsiyah bir ishal. 2 gün sonra tahlil yapıldı. Sonucunu sorduğumda kanlı ishal olduğunu söylediler. Daha sonra doktorlar geldi. Doktorun yanında çocuğun sağ gözü şişti. Doktora 'Bakın çocuğun gözü şişiyor' dedim, 'Ödemdir' diyerek gitti. 10-15 dakika sonra çocuğun elleri ve diğer gözü de şişmeye başladı. Doktorun odasına koştum. Dedim 'Doktor hanım, çocuğun iki gözü de şişti'. 'Fotoğrafını çek gel bakalım' dedi. Ben de 'Gelip baksanız' dedim, 'Şu an gelemem' dedi. Çocuğun fotoğrafını çektim. Çocuğun akşam üzerine doğru ayakları şişti. Doktorlara 'Bu çocuğun bacakları şişti' dedim. Biri geliyor 'ödem' diyor, biri 'kilo aldı' diyor. Bu çocuk 3 gündür zaten hiçbir şey yemiyor. Çocuk o ara yemeği kesti. En ufacık bir şey yediği zaman kusuyordu. 'Çocuğa hortum takalım' dediler. Doktor eldivensiz bir şekilde çocuğa hortumu taktı. Çocuk rahatsız oldu hortumu bir süre sonra çıkardı."

'ÇOCUKTA TANSİYON YOK' DEMİŞLER

Tedavi sürecinde doktorların ilgisiz olduğunu, hemşirelerin ise yeterli bilgiye sahip olmadığını savunan Nejla Çetin, şöyle konuştu:

"Sevgi zaten çok kötüydü. Annemler geldiğinde bir anda çocuğun nabzının 193'e çıktığını gördük. Yaklaşık 1,5 saat boyunca doktor da gelerek çocuğun nabzını ölçmeye çalıştı sonra hemşire kan almaya başladı. Kan gelmiyor sonrasında 'Nabzı iğneyle alalım' dediler. İğneyi Sevgi'ye soktu. Sevgi'de kesinlikle bir tepki yoktu. Hiçbir tepki vermiyordu çocuğum. Gözleri yana kaydı, kafası yana düşüyordu. Hemşireye 'Bakın çocuk tepki vermiyor, bu çocukta bir şey var' dedim. Çocuğun yanağına vurdu, 'Sevgi, Sevgi bizi korkutma' dedi, ayıltmaya çalıştı. Sonra ben hemşireye 'Bu normal mi' dedim, 'Yok bir şey yok' dedi. Daha sonra tansiyon aleti geldi. Tansiyonu ölçmeye çalıştılar. Ben duymadım, annem duymuş, 'Çocukta tansiyon yok. Öbür odaya alalım' demişler. Bize çocuğu 'Öbür odaya aktarıyoruz' diyerek alıp götürdüler. Odaya girdiğimde odada asistan doktoru, hemşiresi, doktorlar hepsi odada; alet edevat yığılı şaşırdım bir anda, 'Ne oluyor' diye iyice paniklemeye başladım. Doktorun sadece 'Adrenalin verin' dediğini duydum. Arkalarından koştum. Yoğun bakıma indik. Yoğun bakım doktoru bizi çağırdı. Doktorun dediği, ciğerlerinin enfeksiyon kaptığı, enfeksiyonla çocuğun septik şoka girdiği. Şokun ne olduğunu sordum, organlarının iflas edip kalbinin durması olduğunu söyledi. Yukarıda iki sefer çocuğun kalbinin durduğunu söylediler. 'Ama bize stabil geldi' dedi. 'Durumu ciddi her şeye hazırlıklı olun' dediler."

'HEPSİNDEN ŞİKAYETÇİYİM'

Bu süreçten sonra çocuğunun yoğun bakıma alındığını, 3 gün sonra da yaşamını yitirdiğini gözyaşlarıyla anlatan Nejla Çetin, "Orada 22 gün geçirdim, 22 gün boyunca doktorlar, hiçbirinin ağzında maske yoktu. El dezenfekte yapmakla bu iş olmaz. O zaman bana dedikleri, 'Sevgi'nin bünyesi çok zayıf'. Sevgi'nin bünyesi zayıf olabilir ama siz o enfeksiyonu önceden fark etseydiniz, belki benim çocuğum tedavisini görür yukarıya çıkardı. Keşke ben o hastaneye hiç gitmeseydim. İşte biz bir akşam öğrendik sabahına bu hale geldik, götürdük çocuğu ama işte şu anda çocuğum yok. Hemşiresinden doktoruna, hepsinden şikayetçiyim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mezarlıkta aileden görüntü

Mezar detay görüntüsü

Anne Nejla Çetin röportaj

Sevgi Mina'nın görüntü sonuna eklenmiş fotosu

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Şaziye bıçakla yaralandı, üzerine düştüğü öne sürüldü

Kayseri'de Şaziye Nur E.'nin (18), bulaşık yıkarken, masadaki bıçağın üzerine düşmesi sonucu karnından yaralandığı öne sürüldü. Hastanede tedaviye alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Güzelyazı Sokak'ta meydana geldi. Şaziye Nur E., iddiaya göre, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada dengesini kaybederek, masadaki meyve bıçağının üzerine düştü. Karnından yaralanan genç kız için ailesi, eve sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlileri, Şaziye Nur'u ambulansla Şehir Hastanesi'nin acil servisine kaldırdı. Tedaviye alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Şaziye Nur E.'nin, polise verdiği ifadesinde, bulaşık yıkadığı sırada başının döndüğünü ve masada bulunan bıçağı görmeyerek, üzerine düştüğünü söylediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA

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Sapanca'da 'ormanlara sahip çıkalım' eylemi

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, teleferik projesiyle ilgili mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verirken, aylardır eylem yapanlar, ormanlara sahip çıkacaklarını yeniden seslendirdi.

Sapanca Belediyesi'nin teleferik projesi ihalesini, Bursa Teleferik A.Ş. kazanırken, Kırkpınar Hasanpaşa mevkiinden başlayarak, Mahmudiye İncebel mevkiinde sona erecek, 1500 metrelik teleferik projesi kapsamında, ormanda çalışmalar yapıldı. Bölge halkının tepkileri üzerine çalışmalar durduruldu. Sapanca halkının, Sakarya 2. İdare Mahkemesi'nde imar plan değişikliğinin iptali istemiyle açılan davada, projenin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

Aylardır teleferik projesine karşı gelerek eylemlerini sürdürenler bugün Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi'ndeki teleferik istasyonu mevkiinde toplandı. Alanda bulunan müzik grubu, 'Uyan Sapanca' adlı şarkıyı seslendirdi. Yapılan açıklamada, 5 aydır eylemlerini sürdürdüklerini, ormanlara sahip çıkılması yenilenerek, ormanların yok edilmemesi gerektiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Eylemden görüntüler

Şarkı söylenmesi

Açıklamalar ve konuşmalar

İstasyonun yapılacağı alandan görüntü

HABER-KAMERA: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya),