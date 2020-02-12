DHA YURT BÜLTENİ - 14

Suriye sınırına komando sevkiyatı (2) (DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE)

ÇOK NAMLULU ROKET ATARLAR SEVK EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay 'ın Reyhanlı ilçesine, aralarında çok namlulu roket atarların (ÇNRA) da bulunduğu askeri araç ve teçhizat sevkiyatı yapıldı. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden ilçeye ulaşan araç konvoyu jandarmanın güvenlik önlemi eşliğinde birliklerine hareket etti.

Görüntü Dökümü

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Askeri araçların geçişi

Drone görüntüleri

Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Şanlıurfa'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı

ŞANLIURFA'dan yola çıkan 15 araçlık askeri konvoy, şehrin içerisinden geçerek Gaziantep istikametine gitti. Zırhlı askeri araçların Hatay sınırındaki birliklere konuşlandırılacağı öğrenildi.

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan, tank, taşıyan 15 araçlık konvoy, Gaziantep istikametine doğru ilerledi. Trafik polisi ve jandarma eskortluğunda ilerleyen zırhlı askeri araçların Hatay-İdlib sınırındaki birliklere konuşlandırılacağı kaydedildi. Öte yandan bölgeden Suriye'de konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne personel ve zırhlı araç takviyesinin devam edeceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kent merkezinden ilerleyen konvoy

Tank yüklü TIR'ların geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK -ŞANLIURFA - DHA)

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Konya'da rüşvetle suçlanan 2 trafik polisi açığı alındı

KONYA'da ceza yazmama karşılığında minibüs şoförlerinden rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 polis memuru ile rüşvet verdiği öne sürülen 8 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, 2 polis memurunun açığa alındığı ve idari soruşturma için mütfettiş talep edildiği öğrenildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü, geçen yıl ekim ayında Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 2 polis memurunun minibüs şoförlerinden ceza yazmama karşılığında rüşvet aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda, polis memurları N.D. ve M.K.'nin, Fatih Işıklar hattında çalışan minibüs şoförlerinden rüşvet aldığı belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takip ile, hattaki bazı minübüs şoförlerin her ay aralarında 4 -5 bin lira toplayıp bir mareke bıraktıkları, 2 polis memurunun marketten alışveriş yaptığı saptandı. Şoförlerin polislere bazı dönemlerde de özel hediyeler aldığı tespit edildi.

2 polis memuru ile rüşvet verdiği öne sürülen 8 kişi, geçen hafta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, 2 polis memuru açığa alındı. Polis memurları hakkında yapılacak idari soruşturma için müfettiş talep edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Emniyet Müdürlüğü binası dışından detay

Haber- Kamera: KONYA

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Antalya'da 'Patara Yılı' sevinci (3)

'MARKAMIZ DAHA DA ARTTI, DEĞERLENDİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi Patara Yılı ilan etmesi, bölgedeki vatandaşları heyecanlandırdı. Patara Mahallesi Muhtarı Arif Otlu, "Biz zaten markaydık. Markamız daha da arttı, değerlendi. Bunun için mutluyuz, gurur duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Patara'nın bir dünya markası olduğuna ve daha da gelişeceğine inanıyoruz" dedi.

Patara Mahallesi sakinlerinden Kadriye Çörüt, "2020 yılı Patara Yılı ilan edildi. Köyümüz buna seçildiği için mutluyuz. İnşallah turist sayımız ve gelirimiz artacak" derken, kardeşi Ayten Çörüt de "Bu yıl Patara Yılı ilan edildi. Mutluyuz. Daha çok turist geleceği için huzurluyuz" diye konuştu.

'İNANILMAZ DERECEDE MUTLU OLDUM'

32 yıldır Patara kazılarında görev alan ve halen Patara Kazıları Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Havva İşkan Işık da kararı mutlulukla karşıladıklarını söyledi. Prof. Dr. Işık, şöyle dedi:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından Patara'mızın 2020 yılı için seçilmiş olduğunu hep birlikte ekibimle izledim. İnanılmaz derecede mutlu oldum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza ve Sayın Antalya Valimize şükranlarımı arz ediyorum. Bizleri çok onurlandırdılar. Bize çok onurlu bir görev verilmiş oldu. Müteşekkirim kendilerine. Ülkemize ve Antalya'mıza hayırlı, uğurlu olsun inşallah bu karar. Bizi de Allah mahcup etmesin. 32 yıldan bu yana burada çalışıyoruz. Bundan sonra da daha büyük bir şevkle çalışmaya devam edeceğiz. İşimiz zor, biliyoruz bunu. Özellikle batı Antalya'nın kültürel turizmi açısından, gelişimi açısından çok önemli bir karar olduğunu düşünüyorum."

'TANINIRLIĞI YÜKSEK OLAN BİR KENT'

2020'nin Patara Yılı ilan edilmesinin Patara ören yerine çok büyük hareketlilik getireceğini vurgulayan Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Bunların başında restorasyon, çevre düzenlemesi ve kazı çalışmalarımız geliyor. Bunun dışında kültürel ve sanatsal aktiviteler olacak. 2020'nin Patara Yılı ilan edilmesi aynı zamanda uluslararası tanıtımı da birlikte getiriyor. Patara zaten tüm dünyada pozitif tanınırlığı yüksek olan bir kent. Bununla birleşince biz batı Antalya'ya çok büyük bir turizm ivmesi bekliyoruz. Umarım yöremizin ekonomisine, bu coğrafyanın çok güzel ve sevgi dolu insanlarına Patara Yılı çok önemli ekonomik gelir sağlar ve umarım ülkemizin çok ayrıcalıklı yerine bir katkı daha sağlamış olur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-RÖP 1: Arif Otlu (Patara Mahalle Muhtarı)

-RÖP 2: Kadriye Çörüt (vatandaş)

-RÖP 3: Ayten Çörüt (vatandaş)

-RÖP 4: Havva İşkan Işık

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),

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KKTC 3'ncü Cumhurbaşkanı Eroğlu Mersin'de

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin'e geldi.

Yenişehir Belediyesinin 'Yenişehir Söyleşileri' kapsamında, kentte davet ettiği, KKTC 3'ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, programı kapsamında ilk olarak Tarsus ilçesini ziyaret etti. Burada, Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Müftü Ali Can, Belediye Başkan Yardımcıları Av.Ünzile Kuru, Abdulkerim Özkul, Müze Müdürü Doğukan Alper, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Rasim Yuvarlakoğlu tarafından karşılandı. İlk olarak Hz. Danyal'ın kabrinin bulunduğu camiyi daha sonra sırasıyla Kubat Paşa Medresesi, Ulu Cami ve Kırkkaşık Bedesteni'ni ziyaret eden Eroğlu, gezdiği tarihi yerler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Eroğlu, Kırkkaşık Bedesteninde kendisine ikram edilen, Tarsus'a özgü içeceklerden olan Kaynar'ın tadına baktı.

Tarsus Şelalesini ziyaret eden Eroğlu, Şelale Hasbahçe'de onuruna verilen öğle yemeğinde Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru tarafından kendisine takdim edilen 'Kleopatra' temalı tabloyu kabul etti.

Eroğlu, daha sonra KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve beraberindekiler ile birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti. Vali Su tarafından sahil valilik binası önünde karşılanan Eroğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından makama geçti.

Eroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada devlet görevinde olmanın hem mutluluk hem de biraz zor olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Özellikle sorumlu mevkilerde olup sorumluluklarını yerine getirmek hem beceri ister hem sabır ister. Dolayısıyla valimize başarılar diliyorum. İnşallah Mersin halkı, değerli valimizden çok yararlar görecektir, çok faydalar sağlayacaktır. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Vali Su da Eroğlu'nu Mersin'de misafir etmekten büyük bir onur duyduklarını söyledi.

Ziyaret, Eroğlu ve Su'nun birbirlerine karşılıklı hediye takdiminin ardından basına kapalı olarak devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Derviş Eroğlu'nun araçtan inmesi

-Eroğlu ve beraberindekilerin gezmesi

-Eroğlu'nun kaynar içmesi

-Hediye verilmesi

-Valilikte oturması

-Eroğlu'nun valilikteki konuşması

-Eroğlu Vali Ali İhsan Su'ya hediye verirken

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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İsveçli bebek Alicia'nın tedavisi, Akdeniz Üniversitesi'nde yapılacak (2)

İSVEÇLİ ANNE VE BABA MUTLU

Ida Svarvarefelt, Alicia'nın dün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirildiğini belirterek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Ida Svarvarefelt, Alicia'nın doktoruyla görüştüklerini de kaydederek, buradaki hastanede olmaktan mutlu olduklarını kaydetti. Baba Ted Nyquist de kendilerine destek verenlere teşekkür ettiğini ve Antalya'daki hastanede olmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Anne ve babadan görüntü

Anne ve babanın konuşması

AÜ Hastanesi dış plan

Haber: Erol AKKIR- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Ördükleri oyalı yazmaları Elazığlı depremzede annelere ulaştıracaklar

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Şehit Muhammed Said Çelik ilkokulu öğretmen ve velilerinin Elazığlı anneler için başlattığı 'gönülden gönüle oya köprüsü' projesi ile hazırlanan oyalı yazmalar depremzede annelere ulaştırılacak.

Reyhanlı'da Şehit Muhammed Said Çelik İlkokulu müdürü Gökmen Çiçek ve öğretmenlerin ev sahipliğinde tüm Hatay'ın ilçelerindeki ilkokulların da katılımı ile başlatılan 'gönülden gönüle oya köprüsü' projesinde öğretmenler ve veliler tarafından yüzlerce oyalı yazma hazırlandı.

Şehit Muhammed Said Çelik İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte hazırlanan oyalı yazmalar katılımcılara tanıtıldı.

DEPREMZEDE ANNEDEN ETKİLENMİŞLER

Projede görev alan okul öğretmenlerinden Duygu Tokdemir, Elazığ'daki depremde enkaz altından çıkarılan annenin, ekiplere yazmasının başında olup olmadığını sormasından etkilendiklerini, projeyi de bu olaydan sonra harekete geçirdiklerini söyledi. Öğretmen Tokdemir, "O annemizin, içerisinde bulunduğu o anda yazmasını istemesi bizleri çok duygulandırdı, insanlık adına harekete geçirdi. Bizde öğretmen ve velilerimizle projemizi başlattık. 3/A sınıfı annelerimizle birlikte el emeği göz nuru hazırladığımız oyalı yazmalarımızı Elazığ depremindeki annelerimize ulaştırarak onların acılarını paylaşacağız ve bir nebze de olsa yaralarına merhem olacağızö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Gönülden gönüle oya köprüsü afişi

-Hazırlayan veliler

-Oyalı yazmalar

-Oyalar işlenirken

-Öğretmen Duygu Tokdemir'in konuşması

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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Ağrı'da okullar yarın tatil

AĞRI'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada Ağrı il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle:

"İlimizde etkili olan kar yağışı ve soğuklara bağlı yollarda oluşabilmek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için il genelinde 13 Şubat 2020 Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de bu tarihte idari izinli sayılacaktır."

Haber: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,