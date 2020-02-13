DHA YURT BÜLTENİ - 14

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı (2)

OBÜS VE ASKER SEVKİYATI

Türkiye'deki çeşitli birliklerden askerleri taşıyan bir yolcu otobüsü Suriye sınırındaki Hatay 'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Bu sırada askerlerin kullanacağı çok sayıda ZPT, paletli vinç, mühimmat ile 4 tane fırtına obüsünden oluşan konvoy da bölgeye geldi. Bazı çocuklar, ellerinde Türk bayraklarıyla askerleri karşıladı. Sınırın sıfır noktasında yemek molası veren askerlerin daha sonra araçlarla Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait gözlem noktalarına takviye olarak sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Askeri araçların geçişi

Zırhlı araçların indirilmesi

Zırhlı araçlara makineli tüfeklerin takılması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/REYHANLI,(Hatay)

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Sivas Valiliği'nden tarihi kent meydanından kar klibi

SİVAS'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı kentte kartpostallık görüntüler oluştururken, Valiliğin tarihi kent meydanının kar altındaki görüntüleriyle hazırladığı ve sosyal medya hesabından paylaştığı kar klibi büyük ilgi gördü.

Kar yağışının ardından Sivas'ta Cumhuriyet, Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışıyla oluşan eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için Sivas Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekibi tarafından klip hazırlandı. Klipte 'Kar Yağar Kar Üstüne' türküsüne yer verildi. Valilik ve İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip büyük ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar klibi

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Kapıkule ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

EDİRNE'de polis ve gümrük muhafaza ekiplerinin Kapıkule Sınır Kapısı ve İstanbul'da düzenlediği operasyonlarda 160 kilo eroin ile 1 milyon 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini belirledi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da polis ve muhafaza ekipleri yaptıkları aramada 416 kilo ağırlığında 1 milyon 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu hapların bulunmasının ardından kapsamlı çalışma yapan polis ve gümrük muhafaza ekipleri, İstanbul'da bir depoda uyuşturucu maddelerin bulunduğunu tespit etti. Ekipler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin desteğiyle İstanbul'daki depoya düzenledikleri baskında 160 kilo eroin ele geçirip, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edirne'ye getirilen 11 şüpheli Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin araçtan indirilmeleri

Şüphelilerin hastaneye girişi

Şüphelilerden detaylar

Alınan güvenlik önlemleri

Şüphelilerin araçlara bindirilmeleri

Detaylar

Haber-Kamera: Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Polisin 'Neden kaçtın' sorusuna ehliyetsiz sürücüden 'Yüzüm yok' cevabı

ANTALYA'da, 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü E.Ş., polisin "Neden kaçıyorsun, canından daha mı önemli?" sorusuna, "Alkollüydüm. Ne söyleseniz haklısınız. Bir şey söylemeye yüzüm yok" karşılığını verdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan motorize 'Yunus' ekipleri, E.Ş. yönetimindeki 07 EIZ 95 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına rağmen kaçan sürücüyü, çok sayıda polis ekibi takibe başladı. Ara sokaktan Gazi Bulvarı'na çıkan sürücü E.Ş., kaçmayı sürdürdü. Bulvar üzerinde kamyonetle hızla E.Ş., 'Yunus' ekipleri tarafından durduruldu.

Sürücü E.Ş.'nin, Genel Bilgi Taraması'nda suç kaydına rastlanmazken, ehliyetsiz olduğu ve alkol kullandığı için kaçtığı ortaya çıktı. E.Ş., polisin "Neden kaçıyorsun, canından önemli mi?" sorusuna, "Alkollüydüm. Ne söyleseniz haklısınız. Bir şey söylemeye yüzüm yok" karşılığını verdi.

Gözaltına alınan E.Ş.'ye, 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'kent trafiğini tehlikeye sokmak'tan cezai işlem uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin araba içinde inceleme yapması

-Polisin şüpheliden bilgi alması

Araç içinde arama yapılması

-Ekiplerden genel görüntü

-Polisin şüpheli ile konuşması

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Kavgayı ayıran kişiyi öldürdü; 'Babam gibi severdim' dedi

ESKİŞEHİR şehirlerarası otobüs terminalinde, 3 kişi arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürülen Vahit Ayrım'ın (64) katil zanlısı olduğu iddiasıyla tutuklanan Ahmet Özkurt, ilk duruşmada, "Vahit amcayı babam gibi severdim. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Öldürmek gibi bir kastım yoktu. Bıçak, kavgayı ayırmak için araya giren Vahit Ayrım'a isabet etmişö dedi.

Olay, geçen Kasım ayında şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Üniversite öğrencileri Özgür D. (20) ve Yılmaz A. (20) ile otobüs firması görevlisi Ahmet Özkurt arasında sistem üzerinden bilet parasının iade edilmesi meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ahmet Özkurt elindeki bıçağı Özgür D. ve Yılmaz A.'ya savurdu. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen başka bir otobüs firması görevlisi Vahit Ayrım göğsünden bıçaklandı.

Ağır yaralanan Ayrım, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Vahit Ayrım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Özkurt ise olayda kullandığı bıçakla otogar polisi tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Tutuklanan Ahmet Özkurt hakkında Eskişehir 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın bugün görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Ahmet Özkurt ile öldürülen Vahit Ayrım'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Üniversite öğrencileri Özgür D.(20) ve Yılmaz A.(20) ise gelmedi.

Savunması sorulan Özkurt, öldürme kastının olmadığını, kavgayı ayırmak isteyen Vahit Ayrım'ın yanlışlıkla bıçaklandığını söyledi. Ayrım'ı 'babası gibi sevdiğini' anlatan Özkurt, şunları söyledi:

"Olay gecesi otogarda gece vardiyasında görevliydim. Yazıhaneye 2 genç geldi. Kredi kartı ile işlem yaptıklarını söylediler. Otobüs yolda arıza yapmıştı. Araç arızalı olduğu için aldıkları bileti iptal ettirmek istediler. Nakit ödeme yapmamı istediler. Nakit ödeme yapamayacağımızı söyledim. Önce kabul ettiler. Belge talep ettiler, belge veremeyiz dedim. Ukalalık yapmaya başladılar. Cep telefonlarıyla birilerini aramaya başladılar. Telefon ile görüşürken bana bakıyorlardı. İkisine de gidin uyarısında bulundum. Uzun boylu olan çantasını yere atıp, üzerime doğru koşmaya başladı. Panik ve korkuya kapıldım. Yazıhanedeki bıçağı yanıma alıp, onlara doğru ilerledim. Bıçağı rastgele salladım. Vahit amcayı babam gibi severdim. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Öldürmek gibi bir kastım yoktu. Bıçak, kavgayı ayırmak için araya giren Vahit Ayrım'a isabet etmiş. Bıçak darbesi aldığından haberim yoktu. Öldüğünü olaydan yarım saat sonra öğrendim ve şoka girdim. Üzerime doğru gelmeye başlayınca, darp edeceklerini hatta yanlarında bıçak olabileceğini düşündüm. Korkmuş ve panik içerisindeydim. Olayın böyle olmasını istemezdimö

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR,

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İslahiye'de karla mücadele devam ediyor

İSLAHİYE Belediyesi, kar yağışı nedeniyle sıkıntı yaşanan ve kapanma tehlikesi bulunan mahalle yollarında karla mücadele başlattı.

İlçede dün gece başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek yerlerde etkili oldu.Kar yağışı ile birlikte Amanos dağları ateklerinde bulunan Yağızlar, Tandır, Esenler, Kayabaşı, Hasanlök, Koccağız, Köklü, İdilli ile ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Burunsuzlar, Ortaklı, Çubuk, Alaca, Güngören, Çınarlı, Yeniceli, Bayraktepe gibi mahallelerde yolların kapanmasına neden oldu. İslahiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makinesiyle tüm yollarda çalışma başlattı. Karla mücadele çalışmalarını takip eden Belediye Başkanı Kemal Vural, "Bu yılın ilk karı. Karla beraber tüm mahalle yollarımızda çalışma başlattık. Kapalı mahalle yolumuz yok. Belediye olarak tüm tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile beraber kuzlama ve yol temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Kent merkezinde hastane gibi önemli hatlarımızda her hangi bir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımızda olası buzlanma ve rüzgar ile birlikte karbonmonoksit gazına karşı tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını tavsiye ediyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kent merkezi

- Çocukların kardan adam yapması

- Kar temizliği

Belediye Başkanı Kemal Vural ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP

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Gaziantep'te çocukların kar eğlencesi

GAZİANTEP'te etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi, beyaza büründü. Çocuklar, kar topu oynayıp, poşet ve tepsilerle kaydı.

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü kentte, kar yağışı etkili oldu. Tarihi kent meydanı, kısa sürede beyaza büründü. Çocuklar ise kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Sokaklara çıkan çocuklar, kar topu oynayıp, poşet ve tepsilerle kaydı. İş yerlerinin yollarını temizleyen esnaf da kardan adam yapıp, temizlikte kullandıkları fırça ve paspastan kol yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çocukların karda kayak yapması

Kar topu oynamaları

Kar yağışı

Kar manzaraları

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI - Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP

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TÜPRAŞ, İzmit'te kodlama sınıfı açtı

İZMİT, Şehit Alper Al Ortaokulu'nda TÜPRAŞ tarafından 'Enerjimiz Geleceğe: Kodluyorum, Modelliyorum, Üretiyorum' kapsamında robotik kodlama, 3 boyutlu modelleme, üretim-beceri sınıfı açtı.

İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Şehit Alper Al Ortaokulu'nda robotik kodlama sınıfı açılışına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Koç Holdinc CEO'su Levent Çakıroğlu, Şehit Alper Al'ın annesi Kezban ve babası Mehmet Al katıldı.

Törende konuşan Vali Hüseyin Aksoy, dünyadaki değişim ve teknolojiye uyum sağlamak için robotik kodlama sınıflarının öneminden bahsederek, "Her eğitim bölgesinde bir okulumuzu robotik sınıf oluşturmak suretiyle öğrencilerimizin yararlanabileceği konuma taşımak için bir planlama yaptık. Kocaeli genelinde 116 okulu öncelikli okul olarak belirledik. Her eğitim bölgesinde ana okulları, ilk okullar, orta okullar ve liselere bu sınıfları yapmak ve çocuklarımızı da bu okullarımıza götürerek bu sınıflardan yararlanmalarını, eğitim noktasında kendilerini geliştirebilecek fırsatları vermek için bir gayret içerisinde çalışmalara başladık" dedi.

'DÜNYAYA AYAK UYDURABİLEN NESİLLER YETİŞTİRECEĞİZ'

Projenin temel amacının değişen dünyaya ayak uydurabilen nesiller yetiştirebilmek olduğunu söyleyen TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu ise, "Milli Eğitim Bakanlığımızın işbirliğiyle başladığımız bu projede TÜPRAŞ olarak amacımız, herkesin teknolojiyle güçlenmesine katkı sağlamak. Çünkü geleceğin odağına teknoloji yatıyor. Teknolojik eğitimin erken dönemlerde verilmesi, ufku açık, çağın gerekliliklerini yerine getiren nesillerin yetişmesinde çok önemli rol oynuyor. Biz de bu projemizde, çocuklarımızın erken yaşta bilim, teknoloji ve inovasyonla tanışmasını, tasarım alanındaki becerilerini artırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

'AMACIMIZ, DEĞİŞİME ÖNCÜLÜK ETMEKTİR'

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "Dijital gelişmeler, sürekli değişimlerin yaşanmasına sebep oluyor. Bu değişim, 4'üncü sanayi devrimi olarak değerlendiriliyor. İnsan kaynağımız olmak üzere, ihtiyaç duyulan yatırımlar, zaman gerçekleştirilirse şirketlerimizin rekabet gücü artacaktır. Bizler, 2016 yılından bu yana büyük dijital dönüşüm programı uyguluyoruz. 600'den fazla projeyi hayata geçirdik. Amacımız değişime öncülük etmektir. Teknolojiye yatırım yapmak zorundayız" dedi.

Açılış törenin ardından robotik kodlama sınıfını ziyaret eden Vali Hüseyin Aksoy'a, öğrenciler tarafından yapılan Atatürk büstü hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Protokol konuşmaları

-Sınıfın gezilmesi

-Öğrenciler 3 boyutlu tasarım yapıyorlar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ/İZMİT