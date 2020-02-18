DHA YURT BÜLTENİ - 14

HDP önünde oturma eylemi yapan bir aile daha evladına kavuşacak

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Melik Aslan'ın 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Volkan (20), Irak'taki terör örgütü PKK barınaklarından kaçarak, Şırnak 'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Volkan, Diyarbakır'a getirilerek, ailesiyle buluşturulacak.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 86 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 168'nci gününe girdi. Erzurum'dan gelen Melik Aslan, 2014 yılında İstanbul'da ağabeyinin yanında çalışırken kaçırılan oğlu Volkan için eylemin 165'inci gününde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki eylemde yerini aldı. Aslan, oturma eylemini sürdürdüğü sırada oğlu Volkan'ın Irak'taki terör örgütü PKK barınaklarından kaçarak, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu haberini aldı. Güvenlik güçlerinin ikna çabalarıyla terör örgütü PKK'dan kaçıp, teslim olan Volkan, Diyarbakır'da ailesiyle buluşturulacak.

Volkan'ın teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp evlatlarına kavuşan aile sayısı 8'e çıktı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

============================

HDP'li vekilin aracında yakalanan şüpheli terör suçundan tutuklandı

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın aracında yakalanan terör şüphelisi Y.D.'nin, kentte gerçekleştirilen bir terör olayı ile ilgili aranan 3 şüpheliden biri olduğu ortaya çıktı. Y.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tuşba ilçesinde park halindeki aracı yakılan M.A., 2 Nisan Şehit Nihat Akbaş Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, terör örgütüne yakın bir internet sitesinde "Van'da ajanlık yapan bir kişinin aracı intikam birimlerimizce hedef alındı" yazılı paylaşımın yapıldığını belirledi. Bunun üzerine internet sitesinin kullanıcılarını incelemeye alan ekipler, kimliklerini belirledi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla polis ekipleri, 15 Aralık 2019'da araç sahibinin ifadesini alıp, fotoğraf teşhisi yaptırdı. Aracı yakılan M.A, terör şüphelisi Y.D.'yi ve S.K. ve M.S.T.'yi teşhis etti.

TEHDİT İÇERİKLİ MESAJLAR ÜZERİNE YAKALAMA KARARI

Araç sahibi M.A., 21 Ocak'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek, terör örgütü tarafından tehdit içerikli mesajlar almaya başladığını güvenlik güçlerine iletti. Yapılan şikayet üzerine Van 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, araç yakma olayıyla ilgili teşhis edilen 3 şüphelinin 'açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesi', 'sosyal medya ve arşiv araştırması yapılması', haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan işlem başlatarak, gözaltına alınabilmesi, ikametlerinde arama, el koyma yapılabilmesi için karar aldı.

HDP MİLLETVEKİLİNİN ARACINDA YAKALANDI

Ekiplerin yürüttüğü takip sonucu, Y.D.'nin, HDP Van Milletvekili Sarısaç'ın evinde saklandığı tespit edildi. 14 Şubat günü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla şüpheli Y.D., HDP Van Milletvekili Sarısaç'ın da bulunduğu araçta gözaltına alındı. Y.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu olay üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı da HDP Van Milletvekili Sarısaç hakkında, 'terör örgütüne yardım ve yataklık', Terörle Mücadele Kanunu 6'ncı maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Y.D'nin gözaltına alınma görüntüleri

Haber: VAN,

==============================

Bursa'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 kişi tutuklandı

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, büyük şehirlerde eylem hazırlığında olan PKK'lı 2 teröristi yakaladı. Polis, PKK'lıların verdikleri ifadeler doğrultusunda ormanlık alanda, 5,5 kilo patlayıcı ele geçirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 155 Polis İhbar hattına gelen bir ihbar üzerine 41 plakalı bir otomobili takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından otomobil, yaklaşık 10 gün önce merkez Nilüfer İlçesi Demirci Kavşağı'nda durduruldu. Otomobilde PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen H.D. ve F.K. gözaltına alındı.

Büyük şehirlerde eylem hazırlığında oldukları ortaya çıkan iki teröristin sorgulamalarında elde edilen bilgiler doğrultusunda polis, Çalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bombalı saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanmış 5,5 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi.

4'Ü DE TUTUKLANDI

Terörle Mücadele ekipleri teröristlere yardım ettikleri belirlenen N.E.'yi Antalya'da, B.K.'yi de Kocaeli'de düzenlediği operasyonlarla yakalayarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Polis ekiplerinin ormanlık alanda köpeklerle bomba araması

-Polis ekiplerinin toprağı kazması ve bombaları bulması

-Şüphelilerin yakalanma anı güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

===================================

Yolcu otobüsünde piyasa değeri 41 milyon olan 91 kilo eroin ele geçirildi

BİTLİS ve Adana polisinin ortaktalaşa düzenlediği operasyonda, yolcu otobüsünde, narkotik arama köpeği 'Irmak' ile yapılan aramada, piyasa değeri 41 milyon 400 bin TL olan 91 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle birlikte müşterek eroin operasyonu düzenledi. Operasyonda, içinde eroin olduğu belirlenen yolcu otobüsü takibe alındı. Otobüs, Bitlis'in Üçyol mevkiinde durdurularak, içinde arama yapıldı. Narkotik arama köpeği 'Irmak' ile yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmındaki özel bölmede piyasa değeri 41 milyon 400 bin TL olan 91 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ö., R.G., Z.A. ve L.I 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dedektör Köpeği Irmak'ın arama yapması

-Dedektör Köpeğin tepki vermesi

-Ekipleri otobüs bagajında arama yapmaları

-Otobüs bagajına gizlenmiş vaziyetteki uyuşturucunun çıkarılması

-Ekiplerin uyuşturucuyu göstermesi

-Detay görüntüler

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

==================================

Küle dönen TIR'ı söndürmeye çalışan 3 kişi yaralandı

MERSİN'de, TIR'da elektrik kontağından çıkan yangını söndürmeye çalışan sürücü ve 2 kişi, yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi yakınlarındaki nakliye garajında Erdoğan Gökçe'nin kullandığı TIR, birden alev aldı. Durumu itfaiyeye bildiren Gökçe ve 2 kişi, bu sırada TIR'ı saran alevlere yangın tüpleri ile müdahale etti. Bu sırada Gökçe ve iki kişi, alevlerin sıçramasıyla yaralandı. Gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatılırken, 3 yaralı da sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından çevrdedeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemede, yangının TIR'daki elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

TIR'ın yanma anı

Yükselen dumanlar

Ekiplerin müdahalesinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MERSİN;

====================================

Mankenler, podyumda Maraş İşi elbiselerle yürüdü

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından Maraş İşi defilesi düzenledi. Mankenler, Sim Sırma olarak da bilinen Maraş İşi elbiseleri giyerek podyumda tanıttı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yıldönümü nedeniyle gerçekleşen defile, KMTSO'nun fuaye salonunda yapıldı. Ünlü modacı Dilek Hanif'in onur konuğu olduğu defilenin açılış konuşmasını yapan KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın 13 bin yıllık bir medeniyet şehri olduğunu söyledi.

Hititlerden Asurlulara, Urartulardan Kimmerlere, İskitlerden Romalılara kadar Kahramanmaraş'ta yaşamış tüm uygarlıkların şehrin kültür mozaiğinin parçalarını oluşturduğunu ifade eden Zabun "Osmanlı saraylarına uzanan şöhretiyle şehrimizin adıyla anılan sim sırma, işte bu kültürün en güzel örneklerinden birisidir. ve artık, ele emeği göz nuru gizli kalmış bu hazineyi yeni bir trendle, modern kültürle harmanlayarak dünyanın beğenisine sunuyoruz. Kahramanmaraş'ın tekstildeki küresel marka gücünü sim sırmanın dokusuyla buluşturarak dünya modasına kazandırmayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Kahramanmaraş'ın el sanatlarında çok kıymetli değerlere sahip olduğunu belirterek bunların yaşatılıp tanıtılması gerektiğini söyledi. 12 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kahramanmaraş'a ağırladıklarını hatırlatan Güngör, "Cumhurbaşkanımıza takdim ettiğimiz iki hediyemizde de Maraş İşi ve kadınlarımızın el emeği göz nuru vardı. Kendilerini tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız son derece beğendi ve 'Bunları kargoya vermeyin, özel olarak gönderin. Ben bunları külliyede özel yerde sergileyeceğim' dedi, bu da bizim için onur verici" dedi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir'in de konuşmasının ardından Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü, Sevim Şirikçi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Maraş İşi ustaları ve çeyiz evleri tarafından tasarlanan Maraş İşi elbise, gelinlik, bindallı ve abalar Asil Çağıl'ın koreografisi ile mankenler tarafından podyumda tanıtıldı.

40 dakika süren defile, davetlilerden büyük alkış aldı. Defilenin sonunda KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun ile Meclis Başkanı Hanifi Öksüz, Asil Çağıl ve tasarımcılara plaket verdi. Gecenin anısına modacı Dilek Hanif'e de Maraş İşi Atatürk tablosu hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Serdar Zabun'un konuşması

-Hayrettin Güngör'ün konuşması

-Defile'den detay

-Asil Çağıl'a plaket verilmesi

-Dilek Hanif'e tablo hediye edilmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-