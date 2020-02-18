DHA YURT BÜLTENİ - 14

Villada uyuşturucu üreten 3 sanığa, 60'ar yıla kadar hapis istemi

KONYA'da villa inşaatının bodrum katını 10 milyon lira harcayarak dönüştürdükleri uyuşturucu imalathanesinde esrar üretirken yakalanıp, tutuklanan 3 şüpheli hakkında 60'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde yapımı devam eden bir villada uyuşturucu üretimi yapıldığı ve bu uyuşturucunun yurt dışına pazarlandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine şüphelileri takibe alan ekipler, geçen yıl haziran ayında villaya baskın düzenledi. Polis, hiçbir oda bulunmayan, çevresinde ise çok sayıda köpek bulunan villada detaylı arama yaptı. Ekipler, zemindeki tahta kapağı kaldırdığında aşağıda odalar olduğunu fark etti. Polis, villada bulduğu uzaktan kumandalı asansör sistemiyle aşağıya indiğinde uyuşturucu imalathanesiyle karşılaştı.

İmalathanede yapılan aramalarda 65 kilo kubar esrar, 5 kilo toz esrar ile Türkiye'de ilk kez ele geçirildiği belirtilen ve piyasa değerinin 1,2 milyon lira olduğu değerlendirilen genetiği değiştirilmiş hibrit esrar (lemon haze) bulundu. Villada ayrıca 10 ruhsatsız yivli tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi. 'Şüphelilerin 10 milyon lira harcayarak uyuşturucu imalathanesine dönüştürdükleri villaya olası polis baskınına karşı, birbirleriyle telsizle irtibat kurdukları da tespit edildi.

Polis, olayla ilgili kuyumculuk ve inşaat işleriyle uğraşan villa sahibi Yasin Küçük (30) ile Bahadır Akı (26) ve Rahmi Öcal'ı (40) gözaltına aldı.

KOKU VERMEYEN POŞETLERLE YURT DIŞINA GÖNDERMİŞLER

Şüphelilerin imalathanede ürettikleri esrarı, kendi makineleriyle özel üretilmiş, dışarıya koku vermeyen vakumlu poşetlere koyup kargoyla yurt dışına gönderdikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca uyuşturucunun dikkat çekmemesi için poşetlerin üzerine 'ağaç kabuğu' yazdırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin sürekli olarak yurt dışına çıktıkları, imalathanedeki malzemeleri de yurt dışından temin ettikleri saptandı.

SÜS HAVUZLU ÖNLEM

Şüphelilerin villanın bahçesine, imalathanede çalıştıkları sırada yukarıya ses gitmemesi için süs havuzu yaptırdıkları öğrenildi. Villa, polisin incelemesinin ardından mühürlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasin Küçük, Bahadır Akı ve Rahmi Öcal, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

60 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Şüphliler hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde imalatı yapmak' suçundan 40'ar yıldan 60'ar yıla kadar hapis cezası istendi. Şüphelilerin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

Villadan detaylar

İmalathaneden detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA

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Hafize, şikayetini geri alıp, sığınma evinden kendisini öldüren eşine dönmüş

ESKİŞEHİR'de, kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada eşi Ferhat Fidan (26) tarafından bıçaklanarak öldürülen Hafize Fidan'ın (35) şiddet gördüğü gerekçesiyle 5 ay önce polise başvurup, kadın sığınma evine yerleştirildiği, ancak daha sonra şikayetinden vazgeçip, tekrar evine döndüğü ortaya çıktı.

Odunpazarı ilçesi, Erenköy Mahallesi'nde yaşayan ve ilk evliliğinden 1 oğlu bulunan ev kadını Hafize Fidan, 16 Şubat günü kıskançlık nedeniyle bir kargo şirketinde çalışan eşi Ferhat Fidan ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ferhat Fidan, 3 yıllık eşini bıçakla yaraladı. Hafize Fidan, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'ne yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Ferhat Fidan, tutuklandı.

Hafize Fidan'ın cenazesi, dün memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesi Belenyaka Mahallesi'ndeki Ilgın Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gözü yaşlı anne Meliha Külcü, kızı Hafize Fidan'ın 3 yıl önce Ferhat Fidan ile ikinci evliliğini yaptığını belirtip, "Alaşehir'de yaşıyorlardı. Ancak, evliliklerinin ikinci ayında Ferhat, kızıma şiddet uygulamaya başladı. Bunun üzerine eşinin tehditleri üzerine kızım Eskişehir'e taşınmayı kabul etti. Şu an 16 yaşında olan torunumuz Arda S.'yi ise bizim yanımıza bıraktı. Eskişehir'e taşınmalarının ardından Ferhat, kızımla bizleri görüştürmedi. Kızımdan sadece bir komşusu aracılığıyla haber alabiliyorduk" dedi.

Anne Külcü, Eskişehir'deki komşusundan, kızı Hafize'nin 5 ay önce eşinden şiddet gördüğü için polise şikayetçi olduğunu öğrendiklerini de belirtip, "Daha sonra kızım kadın sığınma evine yerleştirilmiş. Ancak, eşi kendisine burada da bir şekilde ulaşıp, yalvarıp, eve dönmeye ikna etmiş. Bunun üzerine kızım da kabul edip, evine dönmüş. Ancak, değişen bir şey olmadı, eşi şiddete devam etti. Bunun üzerine eşinden boşanıp, yanımıza gelmesini istedik. Büyük ihtimalle kızım kendisinden ayrılmayı istediği için ve kıskançlık nedeniyle aralarında kavga çıktı. Kızım ondan kurtulamadan genç yaşta kara toprağa girdi" diye konuştu.

Ömer Külcü de ablasının kaybetmenin acısını yaşadığını belirtip, "Evlendiklerinde, ablam ile eniştemin arası çok iyiydi. Ancak, ne olduysa sonradan bozuldu. İşler bu aşamaya kadar geldi. Acımız büyük" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hafize Fidan'ın fotoğrafı

-Hafize Fidan'ın annesi Meliha Külcü ile röp.

-Hafize Fidan'ın kardeşi Ömer külcü ile röp.

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 45'inci gün

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 45'inci günde de sürdürüldü. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Uzunçayır Baraj Gölü'nde görüş uzaklığı sıfır olduğu için dün olduğu gibi bugün de su altı dalışı gerçekleştiremedi. Botlarla yine baraj gölü yüzeyinde ve kıyıda arama çalışması yapıldı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

SU ALTI ARAMA ÇALIŞMASI BUGÜN DE YAPILAMADI

Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 45'inci günde de sürdürüldü. Arama çalışmalarına AFAD görevlileri, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK Timi ile Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nden ekipler katıldı. JAK Timi ve polis su altı arama- kurtarma ekipleri, Uzunçayır Baraj Gölü'nde görüş uzaklığı sıfır olduğu için dün olduğu gibi su altı dalışı gerçekleştiremedi. Bunun üzerine yine botlarla baraj gölü yüzeyinde ve kıyıda arama çalışması yapıldı. Bugünkü arama çalışmalarında da Gülistan Doku'dan ize rastlanılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uzançayır Baraj Gölü

Arama çalışmaları

Genel ve detay görüntüler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Adıyaman'da tekstil fabrikasında yangın

ADIYAMAN'da, tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangından yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi.

Yangın, öğleden sonra Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasının havalandırma bölümünde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürdü. Yaralananın olmadığı yangında fabrikada hasar meydana gelirken, ekipler çıkış sebebini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

İtfaiye ekipleri

Dumanların yükselmesi

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN

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Vatandaşından 21 bin dolar gasbeden 5 Suriyeli yakalandı

ANTALYA'da berberlik yapan Suriye uyruklu H.A.'nın, içinde 21 bin dolar olan çantasını gasbeden 2 Suriyeli ile onlara yardım eden 3 vatandaşı, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, 'yağma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Olay, 27 Ocak günü saat 20.30 sıralarında, Avni Tolunay Mahallesi 4524 Sokak üzerinde meydana geldi. Şafak Mahallesi'nde berberlik yapan Suriyeli H.A., içinde 21 bin dolar olan çantayla birlikte elektrikli bisikletine binerek, evine doğru yola çıktı. H.A., mahalleye geldiği sırada, sokakta motosiklet üzerinde 2 kişinin beklediğini gördü. Bu kişilerden biri, H.A.'ya Arapça "Neden bana ters ters baktın?" diyerek, üzerine yürüdü. Bu sırada motosikletin yanında duran diğer kişi, H.A.'nın boynuna çapraz asılı, içinde 21 bin dolar bulunan çantayı çekip, aldı. Saldırganlar, yüzüne biber gazı sıktıkları H.A.'yı etkisiz hale getirdikten sonra motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Olay sonrası polise giden H.A., şikayetçi oldu. İfadesinde, 2015 yılında Suriye'deki iç savaştan dolayı Türkiye'ye geldiğini belirten H.A., berber dükkanı işlettiğini, aynı zamanda vatandaşlarının ailelerine göndermek istediği parayı banka aracılığıyla kendisinin gönderdiğini, bunun karşılığında gönderen kişilerden para aldığını söyledi. Olay günü de kendisine ve dayısına ait 21 bin doları çantaya koyduğunu anlatan H.A., saldırganların yakalanmasını istedi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırganları belirlemek için yaklaşık 110 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Ekipler, olayın şüphelileri oldukları tespit edilen Suriyeli D.E.L.H. ve E.A. ile onlara yardımcı olan vatandaşları M.A., M.A. ve M.E.L.H.'yi bugün operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldığı yerlerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği ile suçta kullanılmak üzere temin edilen 2 araç plakası ele geçirildi. Poliste ifadeleri alınan 5 Suriyeli, 'yağma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şüphelilerin şubeden çıkışı

Polis aracına bindirilmesi

Emniyet dış plan

HABER -KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,

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Parmaklarını kaybetmesine rağmen üretmekten vazgeçmedi

BOLU'da, 25 yıl önce geçirdiği iş kazası nedeniyle sol elindeki 3 parmağını kaybeden Mehmet Aktulan (76), ilerleyen yaşına rağmen marangozluk mesleğine devam edip, ailesini geçindiriyor. Aktulan kendi evinin altına kurduğu atölyede ürettiği kaşık, sehpa gibi ahşap ürünlerini pazarlarda satıyor.

Dörtdivan'ın Yavaş köyünde dünyaya gelen Mehmet Aktulan, yokluk içinde 2 göz odalı bir evde büyüdü. Aktulan, zorlukla geçen çocukluk hayatının ardından askere gidip geldikten sonra 15 yıl boyunca Ankara'ya gidip inşaatlarda çalıştı. Kazancından memnun olmayan Aktulan, köyüne geri döndü. Ancak köyünde iş olmayınca Bolu merkeze yerleşip,1980'li yıllarda Dodurga Mahallesi'ndeki evinin altına küçük bir marangoz atölyesi açtı. Yalnızca bir makineyle mesleğine başlayan Aktulan, 25 yıl önce iş kazası geçirerek sol elindeki 3 parmağını kaybetti. Aktulan buna rağmen üretmekten vazgeçmedi. 5 çocuk babası Aktulan, 40 yıldan bu yana ürettiği ürünlerini pazarda satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

PLASTİK ÇIKINCA AHŞABA İLGİ AZALDI

Mesleğine ahşap kapı ve pencere yaparak başladığını anlatan Mehmet Aktulan, zamanla plastiğin çıkmasıyla ahşaba ilginin azaldığını ifade ederek, "Eskiden çok iyiydi işlerimiz. Gece yarılarına kadar çalışırdım. Makineden çıkan talaşları samanlık gibi atölyenin arkasına yığardım. O günler bitti. Ben de artık bittim yaşım ilerledi. Ben gezmeyi sevmiyorum. Kahvehane bilmem. Namazımı kılar işlerimi yaparım. Yaptıklarımı pazara gidip satıyorum. Burayı bilenler de buraya gelip alıyor. Satışlarım iyi şu anda. Yaptığımı satıyorum hemen. Bu işe atölyelerde çıraklık falan yaparak başlamadım. 'Ben bu işi yaparım' dedim. 'Kendime güveniyorum' dedim. Yaptım, başardım bugünlere kadar geldim." dedi.

'ELİMİ KİME UZATSAM TUTAR, İYİ BİR ÜN BIRAKTIM MEMLEKETTE'

25 sene önce geçirdiği iş kazası sonucu sol elindeki 3 parmağını kaybettiğini hatırlatan Aktulan, "Elimi keseli 25 sene oldu. Doktor 'Seni malulen emekli yapayım, sen elini kaybettin' dedi. Ben de malulen emekli olmak istemedim. İş yeri kendimin, işçilerim var. Ben de onların başında durup yaptıracağımı söyledim. Elim sarılı şekilde işçilerle ilgilendim. İnşaatlara gidip başlarında durdum. Birkaç sene öyle idare ettim. Ondan sonra yine aynı şekilde elimi kullanmaya başladım. Hala daha çalışıyorum. Kazadan sonra 1 sene falan sıkıntım oldu ama aksamadı. Herkes beni sever. Elimi kime uzatsam tutar. Değerim vardır. Bu dünyada iyi bir ün bıraktım memlekette. Hayatımı tamamen bu işten kazandım" diye konuştu.

'ÇOCUKLUĞUM ZORLUKLARLA GEÇTİ'

Mehmet Aktulan, mesleği sayesinde ailesini rahat ettirdiğini ifade ederek, "Ankara'ya inşaatlara gidip gelirken, yazın çalışıp kışın yiyorduk. Yol paramı rahmetli babamdan alıyordum. Böyle bunun sonu ne olacak? dedim. Bu işi artık bırakıp, marangozluğa başladım. Kendi başıma başladım. Bu sene de çalışırım ondan sonra köyde yaşayacağım. Köye ev yaptım oraya taşınacağım. Traktör de aldım. Yazları köye gidiyorum. 2 senedir de ekip biçiyorum. Allah nasip etti hacca da gittim, geldim. Şu dünyada şunu yapamadım, bunu edemedim diyecek bir şeyim kalmadı. Ne istediysem yaptım. Allah da her şeyi nasip etti. Bir şeye de merakım kalmadı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çay içerken görüntü

-Çalışırken görüntüler

-Atölyeden görüntüler

-Röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Telefonu bırakıp kitap okuyana, okuduğu kitap hediye

BURSA'da İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği Kitap Günleri Fuarının okuma bölümünde, telefonunu görevlilere teslim ederek 45 dakika kitap okuyanlara okudukları kitap hediye ediliyor.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İnegöl Belediyesi Kitap Günleri Fuarı tüm hızıyla sürüyor. 13 Şubat'ta açılan ve 23 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek fuarda 124 yayınevi, 100 yazar ve 1 milyonu aşkın kitap İnegöllülerle buluştu. Yazar buluşmaları, söyleşiler ve imza günlerinin de yer aldığı fuarda, farklı etkinliklere de imza atılıyor.

Teknolojinin gelişimiyle özellikle yeni neslin teknoloji bağımlılığı artarken, İnegöl Belediyesi bu duruma dikkat çekmek için "Telefona 45 Dakika Araö etkinliği düzenledi. Fuar alanında oluşturulan kitap okuma bölümünde telefonunu görevlilere teslim ederek 45 dakika kitap okuyanlara, okudukları kitap hediye ediliyor. 4'ncü Kitap Günleri Fuarının en çok dikkat çeken etkinliklerinden biri olan Telefona 45 Dakika Ara etkinliği ile telefon ve sosyal medya bağımlılığına vurgu yapılıyor. Aynı zamanda okumaya özendirilip daha fazla kitap okunmasına teşvik ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kitap okumadan detaylar

-Başkan Taban'ın açıklamaları

-Etkinlikten detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),