DHA YURT BÜLTENİ - 14

Teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde, oturma eylemi yapan ailelerden etkilenerek, Suriye uyruklu terörist F.M. ile birlikte önceki gün terör örgütü PKK'nın barınaklarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan Ö.Ç., ailesiyle buluşturuldu.

Batman'da 5 yıl önce PKK'ya katılan Ö.Ç., Suriye uyruklu F.M. ile birlikte HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden etkilenerek, örgütün barınaklarından kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. İfadeleri alınan Ö.Ç. ve F.M. etkin pişmanlık yasasından faydalanmayı talep etti.

Batman Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemi tamamlanan Ö.Ç., ailesiyle buluşturuldu.

5 yıl sonra evlatlarına kavuşan anne-baba, duygusal anlar yaşadı. Aile, oğullarıyla uzun süre hasret giderdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

BATMAN,

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Rize'de, 'koronavirüs' şüphesi belgesini paylaşan sağlık çalışanına soruşturma

RİZE'de, iş için gittiği Tayland dönüşü boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan ve tetkikler sonucu mevsimsel grip olduğu belirlenen hastaya ait bilgi ve belgeleri sosyal medya hesabından paylaşan sağlık personeli hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Rize ve Trabzon'dan bir grup, iş için Tayland'a gitti. İsmi açıklanmayan gruptaki kişi, ülkeden dönüşünde, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tayland'dan geldiği belirten hasta, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. Rize'deki tedavisinin ardından Trabzon'daki Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastadan alınan kan örnekleri, araştırmaya gönderildi. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarı'nda incelenen numunelerde hastanın koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu belirlendi. Hasta ile ilgili bilgi ve belgeler ise sosyal medyada paylaşıldı. Rize Sağlık Müdürlüğü'nce hastaya ait bilgi ve belgeleri sosyal medyadan paylaşan sağlık personeli hakkında idari soruşturma başlatıldı.

DEVLET HASTANESİNDEN GÖRÜNTÜLERLE

Arzu ERBAŞ/RİZE,

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HDP önündeki eylemde 171'inci gün (2)

AİLE SAYISI 89 OLDU

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti yapan aile sayısı, 171'inci gününde, 5 yıl önce kaçırılan oğulları Mehmet (24) için Sur ilçesinden gelen Sultan-Mustafa Karahan çifti ile 89 oldu.

Oğlunun 5 yıl önce dağa kaçırıldığını anlatan baba Mustafa Karahan, "Nereye götürmüşlerse çocuğumu getirsinler. Çocuğumu istiyorum. Çocuğum gelene kadar mücadelemi yaparım. Çocuğum operatör olarak çalışıyordu Kars'ta. O zaman Diyarbakır'a yanımıza gelip, 1 hafta kaldı.

'Oğlum gitme, senin parana ihtiyacım yok, gitme' dedim. 'Çalışmaya alışmışım duramam' dedi, gitti. O günden bu yana çocuğum yok. Kıbrıs gazisiyim. Oğlum gel. Fırsat bulduğun zaman gel. İsterlerse seni öldürsünler, gel. Senin cenazeni görsek bile bize kafi. Durma orada" dedi.

Anne Sultan Karahan da "Oğlumu bıraksınlar. Benim oğluma ihtiyacım var. Ameliyat olmuşum. Hastayım. Ben oğlumu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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HDP İl binası önü

Ailelerin oturma eyleminden görüntü

Mustafa Karahan'ın konuşması

Sultan Karahan'ın konuşması

Oğlunun fotoğrafından detay

Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Fırat Çakıroğlu Ege'de anıldı

EGE Üniversitesi (EÜ) Kampüsü'nde, 5 yıl önce çıkan olaylarda bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Üniversite Sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölüm yıl dönümünde üniversitede öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla anıldı.

Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi, bıçaklanarak öldürülen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Üniversite Sorumlusu Fırat Çakıroğlu için ölüm yıldönümünde anma etkinliği hazırladı. Çakıroğlu, Ege Üniversitesi kampüsünde çeşitli etkinliklerle anıldı. Edebiyat Fakültesi önünde, öğrencilerin yoğun katılımıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Nuri Bilgin Konferans Salonu önünde ise, Çakıroğlu için fotoğraf sergisi açıldı. Ayrıca 1nolu yemekhane karşısında tavuklu pilav ve lokma hayrı yapıldı. Öğrenciler, 'Atatürk ve Bayrak için Ege'de Birlik Var' adlı yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Çakıroğlu'nun annesi Özlem Çakıroğlu da katıldı.

KARANFİL BIRAKILDI

Yürüyüş sonunda öğrenciler, Çakıroğlu için yere karanfil bıraktı. Anne Özlem Çakıroğlu, katılımcılara teşekkür ederek, "Çok gururluyum, inşallah daha nice Fırat'lar yetişir. Bunu görüyorum zaten. Mekanını cennet olduğuna inanıyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi. Çakıroğlu için dua edilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Özlem Çakıroğlu konuşma

Sergi, lokma hayrı ve kan bağışı ile yürüyüşten görüntü

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR

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Pazarcı cinayetinde 3 sanık için müebbet istendi

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, pazarda çorap satan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Hür'ü (34) tabancayla öldürdüğü iddia edilen Bahattin M. ve Ömer V. ile sanıklara yardımcı olmakla suçlanan Bahattin M.'nin eşi F.M.'nin ömür boyu hapsi istendi.

Olay, geçen yıl 31 Ekim'de, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki semt pazarında, saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Pazarlarda seyyar şekilde çorap satan 2 çocuk babası Mehmet Hür, akşam saatlerinde sergisini topladı. Satmak için getirdiği çorapları motosikletine yükleyen Hür, başında kapüşonlu bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla Hür'e 6 kez ateş eden saldırgan olay yerinden kaçtı. Mehmet Hür yaşamını yitirirken, polis cinayet zanlısının peşine düştü. Soruşturma sonunda olayın şüphelileri Bahattin M., eşi F.M. ve Ömer V. yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Bahattin M. ve Ömer V., 'tasarlayarak öldürme', 'tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçlarından tutuklandı. F.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, cinayetin para karşılığı işlendiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Şüpheli Bahattin M., eşi F.M. ile ilişki yaşadığını öğrendiği maktul Mehmet Hür'ün peşine düştü. Eşinden maktulün pazarda çorap sattığını öğrenen Bahattin M., cinayet planı yaptı. Ev ve işyeri kirasını ödemekte zorlanan, çocuklarını okutmakta güçlük çeken ve ayrıca işleri kötü giden memleketlisi Ömer V. ile bir araya gelen Bahattin M., miktarı öğrenilemeyen para karşılığında Ömer V.'den Mehmet Hür'ün öldürülmesini istedi. Ömer V., bu teklifi kabul ederken, Bahattin M. de eşi ile birlikte pazarda Mehmet Hür'ü aramaya başladı. F.M., Düdenbaşı Mahallesi'ndeki pazarda gördüğü Mehmet Hür'ü eşi Bahattin M.'ye gösterdi. Bahattin M., eşini eve bıraktıktan sonra Ömer V.'ye haber verdi. Pazar yerine gelen Ömer V., takip ettiği maktulü pazardan ayrılmak üzereyken tabanca ile kurşun yağmuruna tuttu. Mehmet Hür olay yerinde yaşamını yitirirken, Ömer V. kaçtı."

SAVCI 3 SANIK İÇİN MÜEBBET İSTEDİ

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu Bahattin M. ve Ömer V., öldürülen Hür'ün yakınları ile taraf avukatları katıldı. Savcı esas hakkındaki mütalaasında, Ömer V.'nin, fikir birliği yaptığı diğer sanık Bahattin M.'nin azmettirmesi ile maktul Mehmet Hür'ü kasten öldürmek suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Bahattin M.'nin de diğer sanık Ömer V.'yi azmettirmek, eşi F.M.'nin de yardım etme suçlarını işlediğini belirten savcı, iki sanık için de ömür boyu hapis cezası talep etti.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Üzerine atılı suçlamaları ve mütalaayı kabul etmeyen Bahattin M., tanımadığı bir insanın ölümünden sorumlu tutulduğunu belirtti. Varsayıma dayalı bir iddianame ve mütalaa ile yargılandığını aktaran Bahattin M., "Ben kesinlikle Ömer V.'ye herhangi bir talimat vermedim. Kimseye de maddi veya manevi çıkar sağlamadım. Ortada azmettirmekle ilgili bir kanıt yoktur. Ben bu olayda masumum, mağdurum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Babamı kaybettim, cenazesine gidemedim. Eşimin psikolojisi bozuktur. Eşime de üzülüyorum ama elimden bir şey gelmiyor" dedi.

'GELİN KATİLİ BİRLİKTE BULALIM'

Ömer V. ise tezgah ve kumpaslar sonucunda kasten öldürme suçuyla yargılandığını öne sürerek, "Avukatlardan biri kardeşim. Diğerleri de arkadaşları. Hiç biri ücret almadan beni savunuyor. Çünkü suçsuzluğuma inanıyorlar. Burada en çok mağdur olan kişi benim. Gelin katili birlikte bulalım. Ne olur size yalvarıyorum. Allah rızası için fail ben değilim. 12 aydır boşu boşuna cezaevindeyim. Medya beni 'kiralık katil' diye yazıyor. Yazık, günah değil mi? Birileri beni harcadı. Tekrar ediyorum. Ben kimseyi öldürmedim. Bana da yazık, günah" diye konuştu.

Mahkeme bir tanığın dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

HABER: ANTALYA

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Girdiği evden elektronik eşya çalan şüpheli tutuklandı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, girdiği evden elektronik eşyalar ile bir miktar para çalan Ertan Turcan (27), tutuklandı.

Hırsızlık olayı geçen Cumartesi günü Gemlik İlçesi Yeni Mahalle Moda Sokak'taki bir evde yaşandı. Ertan Turcan, girdiği evden bir miktar para ile elektronik eşyaları alıp, kaçtı.

İhbar üzerine araştırma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ertan Turcan'ı dün gözaltına aldı. 'Uyuşturucu ticareti' ve 'adam yaralamak' suçlarından poliste kaydı bulunduğu, 'hırsızlık' suçundan da denetimli serbestliğe tabi tutulduğu ortaya çıkan Turcan, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hırsızlık şüphelisinin adliyeye sevki

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),

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El açması kol böreği ile UNESCO somut olmayan miraslar listesine adaylık başvurusu yapacak

BURSA'da ünlü börekçi Hasan Acar, el açması kol böreği ile UNESCO somut olmayan miraslar listesine adaylık başvurusu yapacağını açıkladı. Konu ile ilgili basın açıklaması yapan İkizler Börek sahibi Hasan Acar, "Baklavamıza sahip çıkamadık. 'Yunanlılar baklava bizim' dedi. İnşallah böreğimize sahip olacağız" dedi.

Daha önce dünyanın en uzun kol böreğini yaparak Guiness rekoru kıran Bursa firması İkizler Börek, şimdi de el açması kol böreğini UNESCO somut olmayan miraslar listesine girmesi için kolları sıvadı. Nisan ayında düzenlenecek börek festivalinin ardından UNESCO'ya resmi başvuru yapılacak. Türkiye'nin baklava gibi bir çok değerini tescillemediği için dünyaya kendi değeri olarak tanıtamadığını ifade eden İkizler Börek sahibi Hasan Acar, kol böreğinin UNESCO somut olmayan miraslar listesine adaylığıyla Türk milletine özgü bir yiyecek olarak tanınacağını söyledi.

UNESCO somut olmayan miraslar listesine el açması böreğini Bursa'dan sokmak istediklerini ifade eden Acar, "Şimdiye kadar Türkiye'den 17 tane listeye dahil olan ürün var. Böreğimizi 18. olarak listeye sokmak istiyoruz. Baklavamıza sahip çıkamadık. 'Yunanlılar baklava bizim' dedi. İnşallah böreğimize sahip olacağız. Çalışmamızı başlattık. 1,5 yıldır UNESCO Derneği ve İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü ile çalışıyoruz. Nisan ayının ilk haftasında festival havasında güzel bir şölen yapmak istiyoruz. Tophane'den Kozahan'a kadar kortej yürüyüşü yapacağız. Kozahan'da börekler açıp dağıtacağız. Festival havasında bunu gerçekleştirip dosyamızı resmi olarak sunacağız. 2. Murat döneminde saraylarda sünnetlerde börek yapıp dağıtıldığını biliyoruz. Binlerce yıldır börek bizim topraklarımızda yapılıyor. Umarım UNESCO'ya kazandırmış oluruz" dedi.

Türkiye'den 18 tane kültürel mirasın UNESCO'da yer aldığını belirten Bursa Unesco Derneği Başkanı İlker Özaslan da, "Türkiye'nin somut miras listesinde 78 tane aday adayı var. Bursa'dan da İznik ilçesi bu listede yer alıyor. Türkiye'den UNESCO'da somut olmayan kültürel listede 17 miras ve 111 aday var. Biz de 112'nci adayımız olan böreği listeye sokmak istiyoruz. Bursa kol böreği tarihinin saraydan gelmesi ve el emeği olmasının çok büyük anlamı var. Bunu başarırsak kentimize katkısı büyük olacak" diye konuştu.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da böreğin böyle bir şekilde tescillenmesinin büyük anlam ifade ettiğini belirterek İkizler Börek sahibi Hasan Acar'a bir plaket takdim etti.

Bu arada günün anlam ve önemine atıfta bulunmak için açılan böreklerden de UNESCO yazıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Hasan Usta börek açarken

-UNESCO yazılı börekten görüntüler

-Toplantıdan görüntüler

-Hasan Acar açıklama

-Bursa Unesco Derneği Başkanı İlker Özaslan açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Elazığ'daki duyarlılığa teşekkür etmek için Ankara'ya yürüyor

ELAZIĞ depreminde ablasını kaybeden Emrah Kaplan(48), başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet erkanı ve Türk halkına teşekkür etmek için Kocaeli'den Ankara'ya yürüyüş başlattı.

İzmit'te yaşayan tersane işçisi Emrah Kaplan, Elazığ depremi sırasında Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Apartmanı'nda ablası Türkan Kaplan'ı kaybetti. Depremden 66 saat sonra enkaz altından çıkarılan ablasının cenazesini defneden Emrah Kaplan, Kocaeli'ye döndükten sonra Elazığ'da yaşadıklarını unutamadı.

'DEVLET SEFERBER OLDU'

Devletin tüm kademeleriyle Elazığ'a yardım etmek için seferber olduğunu ve yardım kamyonlarının yolları kapattığını söyleyen Kaplan, yaşanan bu seferberliğin oluşmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzere tüm devlet erkanı ve Türk halkına teşekkür etmek için yürüyüş başlattı. Kocaeli'den Ankara'ya yürüyeceğini söyleyen Emrah Kaplan, yolculuğunun yaklaşık 20 gün sürmesini beklediğini söyledi.

Yola çıkış sebeplerini anlatan Emrah Kaplan, "Bu fikir depremden dolayı gelişti. Elazığ'daki depremde 41 vatandaşımızı kaybettik. Oradaki 41'inci cenaze de benimdi. Ablamın evi yıkıldı. Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı'nda oturuyordu. Orada bir hafta kaldım. Oradayken dikkatimi çeken şu oldu. Devletin zirvesini gördüm orada. Devletin çalışmasını, yardımları gördüm. Yardım konvoylarından dolayı şehir tıkandı. Gerek devletimiz, gerekse Türk milleti birlikte büyük bir başarı ile Elazığ'a sahip çıktılar. Bunun yanında İçişleri Bakanı'mız 1 aydan beri Elazığ'da, oraya adeta yatağını sermiş. Orada insanlarla ilgileniyor. Sokak sokak, cadde cadde, köy köy geziyor. Onun yanında Çevre ve Şehircilik Bakanımız da orada.

'DUYARSIZ KALAMAZDIM'

Yapılan çalışmalar karşısında duyarsız kalamadığını söyleyen Kaplan, "Hep birlikte oradaki insanlara ellerinden geldiğince yardım etmeye çalışıyorlar. Ben de bunu görünce duygulandım ve bir teşekkür etme ihtiyacı hissettim. Duyarsız kalamazdım. Böyle bir fikir aklıma geldi. Ben buradan Ankara'ya kadar yürüyeceğim. Yolda yorulduğum yerde dinleneceğim, acıktığım yerde yemek yiyeceğim. Mutlaka uyuyacağım. Sadece gündüzleri yürümeyi düşünüyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Emrah Kaplan'ın yürürken görüntüleri

Dinlenirken görüntüleri

Emrah Kaplan ile röp.

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),