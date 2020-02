DHA YURT BÜLTENİ - 14

Kütahya'ya şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz'ın (27) acı haberi, Kütahya'daki ailesine verildi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, askeri yetkililer ve sağlık ekipleri eşliğinde Yunus Emre Mahallesi Net Sokak'taki şehidin baba evine giderek, acı haberi verdi.

Haberi alan anne Hatice Yılmaz ile babası Hüseyin Yılmaz göz yaşlarına boğuldu. 3 kardeş olduğu öğrenilen şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, yakınları ve komşuları da başsağlığı için şehit evine gitti.

Yetkililer, şehit Muhammet Yılmaz'ın kimlik tespiti için dün aileden doku ve kan örneği alınarak Ankara'ya gönderildiğini belirtti.

Yunanistan, göçmenleri döverek Türkiye'ye gönderdi

YUNANİSTAN, Meriç Nehir üzerinden lastik botla ülkelerine geçen 2 Afganistanlı göçmeni darp ederek, zorla Türkiye'ye gönderdi.

Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı açıklamasının ardından Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatması üzerine buradan geçiş yapamayan göçmenler Meriç Nehri üzerinden bu ülkeye lastik botlarla geçiriyor. İstanbul'dan geldikleri Edirne'de sınırın sıfır noktasında bulunan Doyran köyünden lastik botla Meriç Nehri'ni geçtikten sonra Yunan askerleri tarafından yakalanan 2 Afganistanlı göçmen, darp edildiklerini söyledi. Yunan askerlerinin kendilerini darp ettikten sonra paralarını aldığını söyleyen göçmenler, üzerlerindeki kıyafetlerinin bazılarının alınıp zorla bota bindirilip Türkiye tarafına gönderildiklerini anlattı.

Birinin üzerinde pantolonu olmayan göçmenlerin diğerinin omzunda darp izleri görüldü. İki gündür yemek yemediklerini söyleyen göçmenlere, diğer göçmenler yanlarında bulunan kıyafetleri verdi.

HAVAYA ATEŞ AÇIYORLAR

Meriç Nehri üzerinden göçmenlerin Yunanistan tarafına geçmesi de sürüyor. Bir göçmen elindeki çantasıyla Meriç Nehri'nin sığ bölgesinden yürüyerek Yunanistan'a geçti. Botlarla geçenleri ise Yunan askerleri kovalarken, zaman zaman havaya uyarı ateşi açtıkları duyuldu. Askerlerin yakaladığı göçmenleri ağaçların arasında oturtup, başlarında bekledikleri görüldü.

Elazığ'da, 4.6 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sivrice ilçesi Kürkköy olarak saptadığı deprem, saat 15.29'da meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra, Elazığ kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ ve Malatya'da 41 kişi yaşamını yitirmişti.

Malatya'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı

MALATYA'da Suriye'nin İdlib kentinde bombalı saldırıda şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Soykan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla İdlib'deki saldırıyı protesto etti. Sağanak yağış altında konuşan Ortak Değerler Platformu sözcüsü Doç. Dr. Hüseyin Polat, saldırıyı kınayarak, "Bu hain ve kalleş saldırıda 33 kahraman Mehmetçiğimiz, kahraman kardeşimiz şehadet mertebesine yükselmiş, 32 kahramanımız ise yaralanmıştır. Bu kınalı koçlarımızın hayatlarını kaybetmeleri, fidanlarımızın kara toprağa düşmeleri ciğerlerimizi yakmış, yüreklerimizi parçalamıştır. Bu vesileyle şu hakikati bir daha açık bir şekilde gördük: Küfür tek millettir ve ayet-i kerimenin ifadesiyle 'Onlar hiçbir mümin hakkında ne bir yemin ne de antlaşma gözetirler. Doğru yoldan çıkıp, çizgiyi aşan kimselerdir.' Bütün uluslararası suç şebekelerini protesto ediyor ve vicdan sahibi herkesi bu zamanda işlenen bu insanlık dramına karşı sorumluluklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Sorumluluklarını yerine getirmeyenler, yarın insanlıklarından utanacaklar, çocuklarının yüzüne bile bakamayacaklardır. Mehmetçiğin Suriye'deki varlığını sorgulayanlar bu hakikati ve sonucunu iyi düşünmelidirlerö dedi.

Açıklamanın ardından şehitler ve ülke için dua eden kalabalık grup, meydanda saf tutarak şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

KARAMAN'da Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri, İdlib'de şehit düşen askerler için Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gıyabı cenaze töreni düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı törende platform başkanı Yunus Özdemir, "Gün birlik olma günü. Bugün burada bizler kahraman Türk ordusunun yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Bugün hep bir ağızdan burada ordumuzun muzaffer olabilmesi için dua ettik. Allah'ım bu birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Buradan şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı gazilerimize ise acil şifalar diliyoruzö dedi.

Konuşmanın ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Baraj gölünde kaybolan kişi bugün de bulunamadı

AYDIN'ın Çine ilçesinde, babasıyla gittiği Topçam Barajı'nda ortadan kaybolan Hulusi Aşçı (34) için yürütülen arama çalışmaları sürüyor. Bugün de suda dalgıçlar, karada jandarma ekipleri arama yaptı ancak olumlu bir sonuç alınamadı.

Çine ilçesinde yaşayan Fahri Aşçı, Karpuzlu ilçesi Ömerler Mahallesi'ndeki oğlu Hulusi Aşçı ile birlikte geçen perşembe günü saat 11.00 sıralarında, Topçam Baraj Gölü'ne gitti. Baba-oğul, burada bir süre sohbet etti. İddiaya göre Hulusi Aşçı babasına, 'Sen arabaya geç. Ben birazdan geleceğim' dedi. Ancak uzun süre dönmemesi üzerine merak eden Fahri Aşçı, oğlunu aramaya çıktı. Fahri Aşçı, baraj göleti kenarında oğlunun montunu buldu. Aramaya devam eden Fahri Aşçı, oğluna ulaşamayınca durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İntihar etmiş olabileceğinden şüphelenilen Hulusi Aşçı'nın bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Dalgıçlarla suda, jandarmalar tarafından ise karada arama çalışması başlatıldı. Dalgıçlar suda, jandarmalar ise karada bugün de arama yaptı. Ancak yapılan aramalardan bugün de bir sonuç alınamadı.

Ruhsatsız silah satışı yapan 4 kişi yakalandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, ruhsatsız silah satışı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze'de ruhsatsız silah satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda T.K., R.D., A.G. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ele geçirildi. T.K.'nın 23, R.D.'nin 5, A.G.'nin 5 ve S.A.'nın ise 4 ayrı suç kayıtları olduğu belirlenirken, 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kuyumcudan bilezik çaldı, o anlar kameraya yansıdı

AKSARAY'da kuyumcuya müşteri olarak gelen kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaklaşık 25 bin lira değerinde olan 2 adet bileziği alıp kaçtı. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 11.40 sıralarında Minarecik Mahallesi 552 Sokaktaki Ramazan A.'ya ait kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya müşteri olarak gelen 1 kişi, bilezik almak istediğini söyledi. Beğendiği 2 adet bileziği eline alan şüpheli, iş yeri sahibine fiyatını hesaplamasını istedi. Ramazan A., bileziğin fiyatını hesaplarda şüpheli de 2 adet bileziği alıp kaçtı. Ramazan A. da tezgahın üzerinden atlayıp peşinden koştu, ancak yakalayamadı. O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Polis, yaklaşık 25 bin liralık bilezikleri alıp kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Soruşturma sürüyor.

Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (3)

KAPANAN YOLDA MAHSUR KALDILAR

Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonra kapanan yolda kalan 8 araç, belediye ekiplerinin iş makineleriyle yolu açmasıyla yoluna devam edebildi. Ekiplere teşekkür eden vatandaşlar, yollarına devam etti. Yetkililer, sürücülerin kar yağışına karşı dikkatli olmalarını istedi.

72 yaşındaki Japon sanatçının eserleri İzmirlilerle buluştu

İZMİR'de, 'Japon Sakura Esintisi-İzmir Japon Kültür Haftası'nda, 28 Şubat-9 Mart arasında Japon film gösterimleri, Japonca konuşma yarışması, Kendo gösterisi, konser gibi birçok etkinlik gerçekleşiyor. Etkinlik kapsamında, 72 yaşındaki Japon sanatçı Kahoru Niibe Sancar'ın 'Kurbağa San'ın Maceraları' isimli illüstrasyon sergisi İzmir Sanat'ta ziyaretçilerle buluştu.

Japonya İstanbul Başkonsolosluğu, Japonya İzmir Kültürler Arası Dostluk Derneği (JİKAD) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 28 Şubat-9 Mart arasında 'İzmir'de Japon Sakura Esintisi İzmir Japon Kültür Haftası' düzenleniyor. İzmir Sanat'ta gerçekleşen etkinlik kapsamında, uzun yıllardır Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde yabancı uzman olarak çalışmış olan 72 yaşındaki Kahoru Niibe Sancar'ın 'Kurbağa San'ın Maceraları' isimli illüstrasyon sergisi ziyaretçilerle buluştu. 4 Mart tarihine kadar görülebilecek olan sergide, Sancar'ın küçüklüğünde kendisine Kurbağa San denmesinden esinlenerek yarattığı ve aynı zamanda kitaplaştırdığı illüstrasyon serisi bulunuyor. Aynı zamanda, etkinlik kapsamında hafta boyunca Hayao Miyazaki'den Hirokazu Koreda'ya birçok Japon yönetmenin filmleri gösterilmeye devam ediyor. Japon kültürünün Türkiye'de çok ilgi ve sevgi duyulan bir kültür olduğunu anlatan JİKAD Başkanı Arzu Yücel, "Son 7 yıldır renkli etkinliklerde İzmir Sanat'ta etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Kendi içimizden Japon arkadaşlarımızın eserlerini sergiliyoruz. Dernek üyesi arkadaşlarımızdan Kahoru Niibe Sancar, çocukluğundan beri kurbağaları çok seviyormuş, ona 'Kurbağa San7 derlermiş. Türkiye'de Ankara Üniversitesi'nde uzun yıllar okutman olarak çalışmış. Farklı bir bakış açısı var. Eserlerin altında açıklama yoktu, biz sonradan ekledik. Gelenlerden önce illüstrasyonlara bakmalarını, daha sonra da altlarındaki yazıları okumalarını istiyorum. Eserlerde hem Japon bakış açısı var, hem de biraz Türkleşmiş gibi. Sergi 4 Mart Salı gününe kadar ziyaretçi ağırlayacak. Japon el sanatına, yazı sanatına, yemeklerine ilgi arttı. Alsancak'ın ara sokaklarına ramenci'ler açıldı. Bu ilgiye paralel olarak etkinliğimize katılım da artıyor" dedi.

'İZMİR'DEKİ İNSANLAR JAPON KÜLTÜRÜNE ÇOK İLGİLİ'

Her yıl etkinliklere geldiğini söyleyen Müge Algan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl yine bir film festivali var. Gençleri Japonya kültürüne dair bilgilendirmek üzere güzel etkinlikler var. Ben her yıl hevesle şubat ayını bekliyorum açıkçası. Miyazaki'nin filmine geldim. Diğer animelerini izlemiştim ama Rüzgar Yükseliyor'u izlememiştim. Merakla bekliyorum" diye konuştu.

İstanbul Japonya Başkonsolosluğu Kültür Ateşeliği'nde çalışan Mina Mia Maguti, "Burada olmaktan çok mutluyum. İzmirlilerin tepkisi çok etkileyici. İzmir'deki insanlar Japon kültürüne çok ilgili. JİKAD'ın çalışmalarıyla gurur duyuyoruz. İşbirliği için çok teşekkür ederim" dedi.

