DHA YURT BÜLTENİ - 14

Komandolar, kurban kesilip, dualarla İdlib 'e gönderildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'e komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Suriye sınırının güvenliği için başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında birliklerden gönderilen komandolar ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Kurban kesilip dualar edildikten sonra komandolar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Bayezıd-i Bestami Hz. Türbesi'nde hatmi şerifler okunup, şehitlerin ruhlarına bağışlanarak, askerlerin başarısı için dualar yapıldı. Komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kurban kesilmesi

-Dua edilmesi

-Askerlerden görüntü

-Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu'nun konuşması

-Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un konuşması

-Askeri araçların ve phorsonel taşıyıcı araçların gidişi

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

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Yunan askerinden göçmenlere plastik mermili müdahale: 5 yaralı

EDİRNE'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, Yunanistan'a geçmek isteyen gruba Yunan askerlerinin plastik mermiyle müdahalesi sonucu 5 göçmen yaralandı. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yunanistan'a geçmek isteyen göçmen gruplarına Yunan askerlerinin sert müdahalesi sürüyor. İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, Yunanistan'a geçmek isteyen gruba Yunan askerleri, plastik mermiyle müdahale etti. Gruba müdahale sonucu 5 göçmen yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan bölgeye, İstanbul'dan çok sayıda takviye ambulansın gönderildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Acil servis önü

-Ambulansların gelişi

-Yaralıların indirilmesi

-Ayakkabısı olmadan yürüyen göçmen

-Acil servis önünde bekleyen ambulanslar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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HDP önündeki eylemde 182'nci gün; aile sayısı 109 oldu (3)

AİLE SAYISI 109 OLDU

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2015 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Eren Yalçın için Kocaeli'den gelen Fadime Aksu ile birlikte 109 oldu. HDP il binası önüne gelen Fadime Aksu, 5 yıldır gitmediği yer kalmadığını belirterek, "Yavrumu bulmaya geldim. İnşallah yavrumu bulup gideceğim. Çalmadığım kapı kalmadı. Her yere gittim. Bilen de söylemedi. Bilmeyen de söylemedi. Orta 3'ü bitirmişti. Sabah ekmeğe yolladım. Dönüş olmadı. Bakkala gittim sordum. Hiç görmediğini söyledi. Gidiş o gidiş. Ne bir haber ne bir telefon aldım. Çocuğumu yoldan çıkardılar. Niye kendi çocuklarını yollamıyorlar dağlara. Eren, oğlum senden hiç vazgeçmedim. Deden bile öldü. Haberin yok. 5 yıldır resminle yatıp kalkıyorum. Sesimi duyuyorsan gel kuzum. Diyarbakır'a geldim senin için. Ne olursun gelö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-HDP İl binası önünden detay

-Ailelerin oturma eyleminden detay

-Fadime Aksu'nun konuşması

-Oğlunun fotoğrafından detay

-Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Suriye'de 35 bin nüfuslu Sermin beldesi, hayalet kente döndü

SURİYE'nin İdlib kentine 5 kilometre mesafedeki 35 bin nüfuslu Sermin beldesi, rejimin düzenlediği hava saldırıları nedeniyle hayalet kente döndü. Belde halkı evlerini terk ederken, geride harabeye dönmüş hastane, cami ve evler kaldı.

İç savaşın devam ettiği Suriye'de rejimin hedefinde olan bölgelerde yaşayan binlerce kişi saldırılardan korunmak için güvenli bölgelere kaçmayı sürdürüyor. İdlib yakınlarında bulunan 35 bin nüfuslu Sermin beldesi ise rejim güçleri tarafından bombalanmaya devam ediyor. Rejimin geçen haftaki bombardımanında evlerin yanı sıra hastane ve cami de hedef alındı. 65 personelin çalıştığı hastanenin koridorlarında çok sayıda sağlık çalışanı hayatını kaybetti, tıbbi malzemeler ve ilaçlar kullanılmaz hale geldi.

24 SAATTE BOŞALTILDI

Sermin beldesi yoğun bombardımanın ardından 24 saat içerisinde boşaltıldı. Belde halkı evlerini terk ederek İdlib kent merkezi veya Türkiye sınırına göç etmek zorunda kaldı. Bazılarının evlerinin kapılarını bile kapatamadıkları görüldü.

'TÜRKİYE GELSİN, EVLERİMİZE DÖNELİM'

Sermin'den zorunlu göç edenlerden Beşşir Habbuş, uçakların yoğun bombardımanı nedeniyle evlerini terk ettiklerini belirterek, çadırlarda kaldıklarını söyledi. Tek umutlarının Türkiye olduğunu ifade eden Habbuş, Esad rejiminin zulmünün sona ermesinden başka dilekleri olmadığını vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bombalanan bölge

-Yıkılan evler

-Boş sokaklar

-Bombalanan hastane

-Mustafa Kanlı anons

-Beşir Habbuş ile Röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Mehmet Mucahit CEİLAN-SURİYE-DHA)

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Sokaktaki 5 bankı çalıp, kayıplara karıştılar

ISPARTA'da belediyenin halkın oturması için sokağa koyduğu 5 bank, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bir araca yüklenerek çalındı. Hırsızlık anı çevredeki iş yerlerinin kamerasına anbean yansıdı.

Yayla Mahallesi 1600 sokakta bulunan bankları dün saat 22.30 sıralarında hafif ticari araçla gelerek yerlerinden alıp, araca yükleyen 2 kişi daha sonra kayıplara karıştı. Sabah iş yerlerini açmak üzere sokağa gelen çevre esnafı bankları yerinde göremeyince önce belediyenin kaldırdığını düşünerek belediye yetkililerini aradı. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü konudan haberdar olmadıklarını açıklayınca bu kez iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen esnaf, bankların 2 kişi tarafından çalındığını tespit etti.

POLİSE HABER VERİLDİ

Sokakta bulunan 5 bankın çalındığını belirleyen esnaf Tamer Bilir, polise durumu bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayda kullanılan aracın plakasını tespit ederek, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'ALMIŞ, SONRA DA ÇEKİP GİTMİŞLER'

Sokakta yıllardır esnaflık yapan Kıbrıs Gazisi Tamer Bilir, "Sokağa gelen 2 kişi araçtan inip, sırayla kaldırımdaki bankları hiç çekinmeden teker teker almış, sonra da çekip gitmişler" diyerek, güvenlik kamerasından polislere olay anına ilişkin görüntüleri izletti.

'SABAH FARK ETTİK'

Yayla Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Başaran da "Sabah geldiğimizde bankların yerinde olmadığını fark ettik. Önce belediyenin bir çalışma yaptığını sandık, aradık ama böyle bir çalışma olmamış. Sonra esnaf arkadaşlarımız güvenlik kamera kayıtlarını incelediklerinde 2 kişinin bir araçla gelerek bankları alıp götürdüğünü tespit etmiş. Durumu polise ve belediye yetkililerine aktardık. Polis çalışma başlattı. İnşallah en kısa sürede bulunur. Çarşının göbeğinde böyle bir hadiseyi mümkün değil kabul etmiyoruz."

Diğer yandan hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bankların çalındığı sokakta polisin inceleme yapması

-Güvenlik kameralarından iş yeri sahibi Tamer Bilir'in anlatması

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-RÖP: Muhtar Mustafa Kemal Başaran

Haber-Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Eli çelik halatla direk arasına sıkışan çocuğu çevredekiler kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde telefon direğini sabitleyen çelik halatla oynarken elini sıkıştıran 8 yaşındaki M.E.S.'yi çevredeki vatandaşlar kurtardı. Hastaneye kaldırılan çocuğun ezilen sağ el parmakları tedaviye alındı.

Annesiyle birlikte, bugün saat 15.00 sıralarında pazardan dönen 8 yaşındaki M.E.S., Yedi Eylül Mahallesi, Kervan Yolu Sokak'ta telefon direğini sabitlemek için kullanılan çelik halatla oynarken elini sıkıştırdı. Bir anda acı içinde kalan çocuğun feryadına, çevredekiler koştu. Küçük M.E.S.'nin halat ile direk arasına sıkışan eli kurtarılırken, bir yandan da durum sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. M.S.E., kurtarırken, gözyaşı döken annesini de yine çevredekiler teselli etti. Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sıkışarak ezilen sağ el parmakları tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Direğin ve çelik halatın görüntüsü

-Kücük M.E.S.'nin ambulansa hastaneye kaldırılmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

BOLU'da, otomobilin çarptığı İsmail İlhan (42), ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gece Aşağısoku Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail İlhan, plakası öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu havaya savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. İlhan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan İsmail İlhan'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay anının görüntüsü

-Yayanın havaya savrulması

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Silifkeli öğrencilerden Mehmetçiğe destek

MERSİN'in Silifke ilçesindeki Atayurt Ortaokulu öğrencileri oluşturdukları 'Önce Vatan' kompozisyonuyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi. Öğrenciler, şehitler için bayrak açıp dua etti.

Okulun bahçesinde 180 öğrencinin yapmış olduğu anlamlı gösteri büyük takdir topladı. Öğrenciler, oluşturdukları zincirle 'Önce Vatan' yazarken, birlikte asker selamında durup, hep bir ağızdan 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' diyerek Bahar Kalkanı Harekatı'nı destekledi. Atayurt Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin Bahar Kalkanı Harekatı'na dikkat çekmek amacıyla çektiği klibi beğeni topladı. Atayurt Ortaokulu geçtiğimiz yıl 10 Kasım'da yine "Ata'ya saygı" adı altında bir klip çekmiş ve binlerce kişinin beğenisini kazanmıştı.

Görüntü Dökümü

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Öğrencilerden oluşan 'Önce vatan' kompozisyonu

Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafı

Öğrencilerin sloganları

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE,(Mersin),

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Hayme Ana Türbesi'nde Bahar Kalkanı'na dualı destek

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde bulunan Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana Türbesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için Fetih Suresi okunarak dua edildi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çarşamba Köyü Hayme Ana (Devlet Ana) Türbesi önünde Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için Fetih Suresi okundu. Kuruluşun ve doğuşun toprakları Domaniç'te gerçekleştirilen programda eller semaya Mehmetçik için açıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı programda konuşan İlçe Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, milletin askerinin yanında olduğunu ifade ederek, "Devlet olmanın, millet olmanın, birlik olmanın temellerinin atıldığı kuruluş ve doğuşun toprağı, Devlet Ana'nın gölgesinde bugün yine devletimizin, milletimizin, ordumuzun yanında olduğumuzu göstermek amacıyla hep birlikte burada dua ettik. Kuran-ı Kerim okuduk. Bir kez daha şehitlerimize rahmet diledik. Ailelerine sabır diledik. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet diledik. Şu anda içeride ve dışarıda tüm terör örgütleri ile mücadele eden muzaffer olması için dua ettiğimiz ordumuza, birlik ve beraberlik içerisinde Domaniç olarak yanında olduğumuzu gösterdik" dedi.

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, ise birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Türk milletine yapılan bu baskıları, haince planlanan saldırıları Allah'ın izni ile birlik ve beraberliğimiz ile nasıl ki Osmanlı İmparatorluğundan bu yana devletimiz bu badireleri atlattıysa yine birlik ve beraberlikle tüm planları yıkacağız" diye konuştu. Konuşmaların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için dualar edildi. Kaymakamlığın düzenlediği duada halkın yanı sıra öğrenciler de yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Öğrencilerin Türbe Ziyareti

-İlçe Müftülük Ekibi Kuranı Kerim ve Duası

-İlçe Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu'nun Konuşması

-Belediye Başkanı Sahvet Ertürk'ün Konuşması

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),