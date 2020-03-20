DHA YURT BÜLTENİ-14

Şehit Taş, koronavirüs tedbirlerinin alındığı törenle son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın (28) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tören alanı ile şehidin evi dezenfekte edildi, törene katılanlara maske dağıtıldı. Şehidin cenazesine, askerlerin dışında kimse yaklaştırılmadı.

Cenaze töreni öncesi Elbistan Belediyesi, şehidin evini, evin önündeki taziye çadırını ve tören alanını dezenfekte etti. Törene katılanlara İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından maske dağıtılıp, ellerine dezenfeksiyon ilacı döküldü. İl Müftüsü Celal Sürgeç, normal şartlarda namazlarda safların sık tutulduğunu, ancak koronavirüs nedeniyle bu namazda safların seyrek tutulması gerektiğini söyledi. Sürgeç, vatandaşlardan iki ellerini yana açarak saf tutmalarını ve törenden sonra da cenazeyi askerlerin taşımasına müsaade etmelerini istedi.

Şehit Oğuzhan Taş'ın cenazesi ilk olarak Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada alınan helalliğin ardından cenaze tören için Hocazade Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Celal Sürgeç helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı.

CENAZEYE ASKER DIŞINDA KİMSE YAKLAŞTIRILMADI

Baba Muhyi Taş, anne Selamet Taş ve şehidin kardeşlerinin güçlükle ayakta durduğu törende kılınan namazın ardından şehidin cenazesi, askerler tarafından omuzlara alındı. Görevliler tarafından oluşturulan bir koridorla cenazeyi askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi. Şehit Oğuzhan Taş, Hocazade Mezarlığı'ndaki şehitlikte defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tören alanının dezenfekte edilmesi

- Şehit evinin dezenfekte edilmesi

- Taziye çadırının dezenfekte edilmesi

- Törene katılanlara maske dağıtılması

- Ellere dezenfektan dökülmesi

- Maskeli tören mangası

- Müftünün cemaati uyarması

- Cemaatin safları genişletmesi

- Cenazenin getirilmesi

- Musalla taşına konulması

- Şehit babasına maske takılması

- Helallik alınması

- Cenaze namazının kılınması

- Cenazenin taşınması

- Şehidin sağlık fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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3 yaşındaki kızını karnına vurarak öldüren kadının komşuları şaşkın

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, kızı Şükran Nur İpek'i (3) karnına yumruk vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Meryem Doğan'ın (25), komşuları olayın şokunu yaşıyor. Kamşulardan Saim Malkoç, olaydan bir gün önce kadının sık sık çocuğunu balkona çıkarıp içeriye aldığını belirterek, "Bir tedirginlik vardı kadında sanki eşini veya başka birini bekliyormuş gibi. Korku gibi bişi vardı sanki o gün ama bilemeyiz" dedi.

Çerkezköy'de yaşayan Meryem Doğan, ilk eşinden olan kızı Şükran Nur İpek'i yaramazlık yaptığı gerekçesiyle, karnına şiddetli yumruklar vurarak darp etti. Minik kızda dövülmesinin ardından karın ağrısı başlayıp, kusma meydana geldi. Annesinin baygın halde bulduğu Şükran Nur İpek, götürüldüğü Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Doktorlar, yaptığı kontrolde, çocuğun iç kanamaya bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirleyerek, 'şüpheli ölüm' raporu düzenleyip, polise bildirildi. Rapor üzerine Meryem Doğan ile eşi A.D., gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Meryem Doğan ile A.D., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Meryem Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.D. ise serbest bırakıldı. Meryem Doğan'ın ifadesinde, yaramazlık yaptığı için kızının karnına 2- 3 kez şiddetli vurduğunu belirtip, "Kısa süre sonra kızımın karnı ağrımaya başladı ve ardından kustu. Kızımı hastaneye götürmedim ve tedavi amaçlı ağrı kesici verdim. Ertesi gün sabah saatlerinde ise benden su istedi, yerde baygın duruyordu. O zaman eşimle hastaneye götürdüm" dediği öğrenildi.

KOMŞULARI ŞAŞKIN

Fevzipaşa Mahallesi'nde olayı duyan Şükran Doğan'ın komşuları büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını dile getirdi. Doğan ailesinin yaşadığı binanın yanında kaportacılık yapan Saim Malkoç, olayı duyunca büyük bir şok geçirdiğini belirterek, "Bu insanlar iki yıl oldu buraya taşınalı. Burada hiç bir kötülüklerini ve yaramazlıklarını görmedik. Olaydan bir gün önce kadın çocuğu balkona çıkartıp içeriye alıyordu.

Bu iki sefer böyle oldu. Olayın nasıl olduğunu görmedim, polisler geldiğinde gördüm. Çocuğu görüyordum. Tabi biz burada annesiyle görüyorduk. Annesi balkona çıkartıyordu, komşuyuz neticesinde. Bakıyoruz acaba bir sıkıntımı var. Hastası mı var. O gün biraz şüpheliydi çocuğu 2-3 kere balkona sık sık çıkardı. Bir tedirginlik vardı kadında sanki eşini veya başka birini bekliyormuş gibi. Korku gibi bir şey vardı sanki o gün ama bilemeyiz. O günden sonra görmedim. Duyduğum zaman çok üzüldüm. Öyle bir şey yapmayacak bir çocuk ve aileydi. Şoke oldum" dedi.

'ÖYLE BİR AİLE DEĞİLLER'

Meryem Doğan ile aynı apartmanda oturan Ünal Altürk ise olayın şokunu yaşadığını ifade ederek, "Olayı akşam duydum. Komşuları aradım. Ben hastaneye gittim, bulamadım. Dün eve geldiğimde arabaları buradaydı. Sonra memleketlerine gittiklerini öğrendim. Burada kiracı olarak oturuyorlardı. Çocuğun yaramazlığı yoktu. Ben üst katta oturuyordum.v Öyle bir aile değillerdi. Bir kez aramama rağmen telefonlara cevap vermediler. Şuan şokta olduklarını duydum. Daireleri kapalı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Apartmandan görüntü

-Daireden görüntü

-Komşu Ünal Altürk ile röp.

-Komşu Saim Malkoç ile röp.

-Muhabir Mehmet Yirun Anons

-Detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN-Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

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Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde cuma namazı kılınmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazında camileri kapalı tutulmasını kararlaştırdı. Kayseri'de karardan haberi olmayan bazı vatandaşlar, cuma namazı kılmak için camilere gitti. Melikgazi ilçesindeki tarihi Hunat Camii'nde cuma namazı kılmak isteyenler, kapının kilitli olduğunu gördü. Kapıda bulunan, "Saygıdeğer halkımızın dikkatine; salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatle vakit namazları ve cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılın" yazısını gören vatandaşlar, caminin önünden ayrıldı.

Cuma namazı kılmak için camiye geldiğini belirten Cengiz Boran, "Camiye geldik kapı kapalıydı. Ben camilerin kapalı olduğundan emin değildim. Cuma namazını kılmak için geldim. Artık namazımızı evimizde kılacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, -

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Eskişehir'de Cuma namazı vaktinde koronavirüs önlemleri

ESKİŞEHİR'de korana virüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbir kapsamında camilerde Cuma namazı kılınmadı. Kent merkezindeki tarihi Reşadiye Camii'ne Cuma namazı için gelenler kapılara asılan 'koronavirüs' uyarılarını okuyup camiden ayrıldı. Bazı vatandaşların ise vakit namazını bireysel olarak camii bahçesinde kıldığı görüldü.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar doğrultusunda toplu halde namaz kılınmaması için Cuma namazı ve Kandil gecesi camilerin kapatılması kararı alı. Eskişehir kent merkezindeki tarihi Reşadiye Camii'nin kapılarına da alınan karar gereği camilerin kapalı olduğuna dair uyarı yazıları asıldı. Yazıda, "Korona virüsün yayılma riskine alınan tedbirler çerçevesinde Cuma gün ve Kandil gecesi camimiz kapalı olacaktır. Lütfen namazlarınızı evlerinizde kılınızö denildi.

CAMİ HOPARLÖRÜNDEN ANONSLAR YAPILDI

Öğlen namazı ezanının ardından cami hoparlörlerinde de "Aziz milletimizin dikkatine, ev veya işyerlerinde öğlen namazını kılıp, milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunmamız için dua edelim. Alınan tedbirlere uyalım, Allah bizleri, ülkemizi, milletimizi ve bütün insanlığı bu ve benzeri hastalık, musibetlerden korusunö anonsları ile vatandaşlara 'evlerinizde kalın' uyarıları yapıldı.

UYARILARI OKUYAN CAMİDEN AYRILDI

Salgının kalabalık ortamlarda yayılmasını önlemek amacıyla alınan karar doğrultusunda Cuma namazı için Reşadiye Camii'ne gelenler kapılardaki uyarıları okuyup camiden ayrıldı. Camiye namaz için gelen Mahmut Yılmaz (76), "Namaz için camiye geldim, dün açıktı. Cuma kılacak değilim zaten vakit namazını kılmak için geldim. Cemaatle kalabalık kılmak olmazö dedi. Bazı vatandaşların vakit namazını bireysel olarak aralarında mesafe bıraktıktan sonra kıldıkları görüldü.

SOKAKLARDA BOŞALDI

Eskişehir'de yetkililerin 'evinde kal' uyarılarına halkın büyük çoğunluğunu uyduğu görüldü. Kentte sokaklar boşalırken, toplu taşıma araçları olan tramvay ve halk otobüslerinin de seyahat edenlerinde maske taktığı gözlendi.

Görüntü Dökümü:

-Reşadiye Camii kapıları

-Kapılara asılan uyarı yazıları

-Camiye gelenlerle röp.

-Ezan okunması

-Cami hoparlöründen uyarı anonsları

-Cami kapısına gelenler

-Vakit namazı kılanlar

-Caminin genel görüntüsü

-Boş sokaklar

-Maskeyle gezenler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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Trabzon'da semt pazarlarında koronavirüs tedbirleri

TRABZON'da koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal alanlarda yoğunluk azalırken, vatandaşlar semt pazarından alışveriş yapmayı sürdürüyor. Pazarlarda esnaf ve vatandaşlar, eldiven, maske ve kolonya ile önlem alıyor.

Ortahisar ilçesi Yeşiltepe mahallesinde kurulan semt pazarında, Türkiye'de görülen koronavirüs salgınının ardından yoğunluk azaldı. Günün erken saatlerinde kurulan Yeşiltepe semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlar, eldiven ve maske kullanarak tedbir alıyor. Pazar esnafı ise koronavirüse karşı eldiven ve maske kullanmaya özen gösterirken, alışveriş yapanların ürünlere dokunmasını isteniyor. Kmi pazarcılar ise kolonya ile ellerini dezenfeklte ediyor.

'MASKE ÖRDÜM, PEÇETE KOYUYORUM'

Semt pazarında alışveriş yapan ve ördüğü maskeyle tedbir Makbule Süleyman, "İçine peçeteyi koyuyorum, zaman zaman değiştiriyorum. Bu bana daha uygun ve güzel geldi. Piyasada zaten maske de yok. Madem dışarı çıkmıyoruz diyerek evde meşgale olsun diye yaptım" dedi.

Pazar alışverişine çıkan İsmail Bülbül de koronavirüs salgınından korunmak aile olarak köylerine gideceklerini söyleyerek, "İşin ciddiyeti biraz daha kavranırsa daha hassas davranılacağını ve kalabalığın biraz daha azalacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Esnaflardan Sezai Aydın, koronavirüs korkusunun satışları etkilemediğini ve iyi olduğunu belirterek, salgınından korktuğunu ve çeşitli tedbirler alarak kendini koruduğunu söyledi. Pazarda patates satışı yapan Mustafa Mido, eldiven kullanarak satış yaptığını ve vatandaşların da eldiven kullandığını söyledi.

'GÖZÜNLE KARAR VERİP AL'

Alışverişe gelen vatandaşların ürünleri seçmesine izin vermediğini söyleyen esnaflardan Yaşar Aydın, "Bir kişinin ellediği malı, diğer kişiler ellediği zaman yayılma riski çoğalıyor. Gözünle karar verip al" sözleriyle alışveriş yapanları uyarıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Pazardan görüntüler

- Alışveriş yapan vatandaşlardan görüntüler

- Vatandaş röportajları

- Esnaf röportajları

- Detaylar

- GÖRÜNTÜ BOYUTU : 1.27 GB

HABER - KAMERA : Selay SAYKAL / TRABZON

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Camide koronavirüs önlemleri

KARABÜK'te, yaklaşık 20 kişi uyarıları dikkate almayarak cami avlusunda saf tutup namaz kıldı.

Karabük'te, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı cami ve mescitlerde namaza ara verilmesi kararına uyuldu. Okunan ezanın ardından, "Evvela iş yerlerinizde öğle namazını kılıp milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan kurtulmak için dua edelim. Allah bizleri ülkemizi, milletimizi ve tüm insanları bu ve benzeri hastalık musibetlerden korusun." diye anons yapıldı. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen kent merkezinde bulunan Köprübaşı Camii'nde ise bazı kişiler caminin avlusuna branda ve kartonları yere sererek saf tuttu. Yaklaşık 20 kişi caminin avlusunda namaz kıldı. Bazı kişiler ise avluda saf tutanların gerisinde namaz kıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ezan okunması

Camiden görüntü

Camide asılı olan yazıdan görüntü

Caminin avlusunda saf tutanlar, namaz kılanlardan görüntü

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Kaynak: DHA