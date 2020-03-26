DHA YURT BÜLTENİ - 14

KKTC'den getirilen 143 Türk vatandaşı, İskenderun'da karantinaya alındı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Türkiye 'ye getirilen, aralarında öğrencilerin de olduğu 143 kişi, İskenderun Teknik Üniversitesi bünyesindeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 14 gün karantinaya alındı.

KKTC'den ülkeye getirilen, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 143 Türk vatandaşı, ilk olarak feribotla Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'na getirildi. Burada sağlık kontrolleri yapılan 143 kişi, kara yoluyla güvenlik önlemleri alınarak, 4 otobüsle yola çıkarıldı. Yaklaşık 6,5 saat süren yolculuğun ardından 143 kişi, İskenderun Teknik Üniversitesi bünyesindeki KYK yurduna getirilip, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacakları ayrı odalara yerleştirildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Otobüslerin gelişi

-Otobüsten inenler

-İnerken düşen bir vatandaşın etrafında toplanılması

-Otobüste bekleyenler ve yurda giriş yapanlar

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

=====================================

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 'Covid-19' tanı kitinin geliştirilmesi için çalışma başlattı

KONYA Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, 'Covid-19' tanı kitinin geliştirilmesi için 'Ar-Ge' çalışmaları başlattıklarını belirterek, "Covid-19 tanı kitinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarına başladık. İlk aşamada hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Hastalık Kontrol Merkezi (CDC-ABD) tarafından onaylanan tanı kitlerinin teknik doğrulamaları gerçekleştirilmektedir. Ardından hızlı ve kullan-at nitelikte olacak ve yine RT-PCR tabanlı kitlerin doğrulanmalarına başlanacak."dedi.

Konya Şeker tarafından 2013 yılında kurulan ve 2016 yılında eğitim-öğretime başlayan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, yeni tip koronavirüs olan 'Covid-19' tespitinde kullanılan tanı kitlerinin geliştirilmesi için çalışma başlattı. Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, çalışmaların üniversitesinin KİT-ARGEM laboratuvarlarında yapılacağını belirterek, şunları söyledi:

"Covid-19 tanı kitinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarına başlandı. İlk aşamada hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Hastalık Kontrol Merkezi (CDC-ABD) tarafından onaylanan tanı kitlerinin teknik doğrulamaları gerçekleştirilmektedir. Ardından hızlı ve kullan at nitelikte olacak ve yine RT-PCR tabanlı kitlerin doğrulanmalarına başlanacak. Bu amaçla sanayi işbirliklerine de başlanmış olup tüm paydaşlarımızla gerek altyapı gerek bilgi paylaşımı konularında ilişki içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu kapsamda bilgiyi ürüne dönüştüren üniversite sloganıyla kurulduğu günden bugüne akademik bilginin toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ürüne dönüştürülmesini ilke olarak benimseyen Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, KİT-ARGEM altyapısı ile dışa bağımlılığı azaltacak yerli ve milli ürün geliştirme çalışmalarına hızla devam etmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Üniversite ve laboratuvardan detay

Rektör röp.

Haber- Kamera: KONYA

========================

Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti

ESKİŞEHİR'de, Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan jandarma ekiplerinin ziyaret ettiği Tevhide Yalçın'ın (84), yazın bahçesinde yetişecek olan üzümleri yemeye davet ettiği anlar, sosyal medyada ilgi gördü. Çok mutlu olduğunu belirten Tevhide nine, "Ziyaretler beni çok mutlu etti, herkesi bahçemdeki üzümler olduğunda yemeye davet ediyorumö dedi.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasını sınırladı. Eskişehir Valiliği koordinesinde Mihalıççık Kaymakamlığı, evden çıkamayanlar için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturarak, ziyaretlere başladı. Mihalıççık Jandarma Komutanlığı'ndaki görevlilerin 500 nüfuslu ve büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin doğup kabrinin de bulunduğu Yunus Emre Mahallesi'nde ziyaret ettiği Tevhide Yalçın, herhangi bir ihtiyacı olmadığını söyleyerek, jandarmadan bahçesinde yetişecek üzümlerden yemelerini istedi. Sosyal medyada yer alan görüntüleri büyük ilgi gören Tevhide Yalçın, sağlık durumunun iyi olduğunu ve ziyaretlerin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

BAHÇESİNDE ÇAPA YAPIYOR

87 yaşındaki eşi Mehmet Yalçın ile bahçeli bir evde oturan Tevhide Yalçın, iki çocuğundan biri olan oğlunun kısa bir süre önce vefat ettiğini, kızı ile 5 torununun olduğunu ifade etti. Vaktinin büyük bir çoğunu bahçesiyle ilgilenerek geçirdiğini ve dışarıya çıkmadığını anlatan Tevhide Yalçın, "Şimdi yaşımızı sen 80'de. Vallahi bahçemiz var, buralarda oyalanıyoruz. Çok dışarı çıkmıyoruz. Çok gelen gidenimiz oluyor, ihtiyaçlarımızı soruyorlar. Ömrümüz varsa, yazın da buyurun gelin, inşallah üzümler de olur. Bir ihtiyacımız yok. Hepinizin sağlığını bekleriz. Sadece jandarma değil herkes gelsin. Şu bahçeye otursun, şunu isterim koparsın yesin ben daha çok memnun olurum. Burada pazar kuruluyor oraya bile gitmişliğim yoktur, yerini bilmem. Sağlığım iyi buraya gelip ziyaret edenler yeterö dedi.

'HER SENE SATARDIM, BU SENE DAĞITACAĞIM'

Eşi Mehmet Yalçın da herkes evlerine davet ederek, "Burada şimdi beraber oturuyoruz. Yasak kalkarsa çıkacağım biraz gezineceğim. Bacaklarım idare etmiyor, biraz yürümem gerekiyor. Şimdilik bahçede geziyorum. Jandarma geliyor sağ olsun, halimizi hatırımızı soruyor. Telefon ediyorlar, tüm ihtiyaçlarımızı getiriyorlar. Ölmez sağ olursak, zaten üzümlerimizi komşulara, gelenlere vereceğiz. Her sene satardım, bu sene satmayacağım, onlara yedireceğim. Hep çocuklara dağıtacağımö diye konuştu.

ÖRNEK OLDU

Tevhide Yalçın, ihtiyaçlarını sormaya gelen jandarma ekiplerine 'Üzümler olunca da gelin' yanıtını vererek, Anadolu insanının misafirperverliğini yeniden gözler önüne serdi. Tevhide nine, ilerlemiş yaşına rağmen iyi niyeti ile herkese örnek olurken, sosyal medyada izleyenleri de duygulandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Tevhide ve Mehmet Yalçın çifti

-Bahçedeki görüntüleri

-Tevhide nine ile röp.

-Mehmet Yalçın ile röp.

-Tevhide ninenin bahçesi

-Bahçede kürekle kazması

-El sallamaları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

================================

Bodrum'da dezenfekte seferberliği

BODRUM Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda gece gündüz demeden dezenfekte işlemi yapıyor.

Bodrum Belediyesi'nin koronavirüs salgınına karşı tedbir amaçlı başlattığı Acil Eylem Planı kapsamında, ilçe genelindeki banka şubeleri, ATM'ler, nöbetçi Noterler, PTT ve Aydem şubeleri günlük olarak dezenfekte ediliyor. Temasın yüksek olduğu yerlerde, virüs yayılma riskini en düşük seviyeye çekmeye çalışan ekipler, nöbetçi eczanelerdeki mesaisini akşam saatlerinde sürdürürken, gündüz ise sanayi siteleri, noterler, ATM'ler, ankesörlü telefonlar, semt pazarlarında dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Ekipler ayrıca, sokak hayvanlarının barındığı ve gönüllülerin sık sık mama ve diğer malzemeleri bırakmak için ziyaret ettiği Torba ve Turgutreis'teki barınaklar, çiftlikler ve veteriner kliniklerini dezenfekte ediyor. Öte yandan Bodrum Belediye Zabıta ekipleri, zor durumda kalan ve dışarı çıkması kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dezenfekte ekibinden genel

-Dezenfekte yapılan yerlerden genel, detay

Haber- Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

====================

Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi

ADANA'nın Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatası, sabıka kaydı bulunduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nca 31 Mart yerel seçiminde CHP'den Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçilen Kadir Aydar'ın 2 ayrı suçtan kesinleşmiş 20 ay hapis cezası bulunması nedeniyle seçilme yeterliliğini taşımadığına hükmedildi. Aydar'ın mazbatası, YSK tarafından iptal edildi. Kadir Aydar'ın yerine gelecek isim, Ceyhan Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimle belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Kadir Aydar'ın arşiv görüntüleri ve konuşmaları

Haber-Kamera: ADANA,

=============================

Emre Aşık'ın eşi cezaevi firarisiyle yakalandı

ESKİ futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık, Düzce'de yapılan yol kontrolü sırasında cezaevi firarisi bir kişi ile yakalandı. Yağmur Aşık ve yanındaki kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Cumayeri mevkisinde lüks bir aracın sürücüsüne 'dur' uyarısında bulundu. Sürücü ise aracını jandarma ekiplerinin üzerine sürerek, jandarma astsubaya çarptı. Jandarma astsubay çarpmanın etkisiyle elinden yaralanırken, jandarma ekipleri aracı takibe alarak durdurdu.

Otomobilde, uyuşturucu suçundan sabıkası bulunan ve açık cezaevinden firar ettiği öğrenilen Erdi Sungur ile eski futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yağmur Aşık adliyeye götürüldüğü sırada yüzünü kapatarak soruları yanıtsız bıraktı. 2 şüphelinin savcılık işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yağmur Aşık adliyeye çıkarılırken görüntü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

==============================

Eşi eve almayınca, gizlice içeri girip, kendisini balkona kilitledi

ANTALYA'da tartıştığı eşi Y.Z. tarafından eve alınmayan koca H.Z., gizlice içeri girip, kendisini balkona kilitledi. Gelen polisi görünce alt kat balkona inen, burada da etkisiz hale getirilen H.Z., eşine defalarca "Seni seviyorum" diye seslendı. Y.Z.'den ise, "Ben psikopat koca ile hayatını sürdürmek istemiyorum" yanıtını aldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2520 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Tartıştığı eşi Y.Z. tarafından eve alınmayan H.Z., kimse yokken gizlice ikinci kattaki daireye girip, kendisini balkona kilitledikten sonra yakınlarına intihar edeceğini belirten mesaj attı. Bunun üzerine Y.Z., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipleri gören H.Z., kendisini bir alt balkona bıraktı. Ekipler, H.Z.'yi etkisiz hale getirip, itfaiye merdiveniyle indirdi.

H.Z., eşine defalarca "Seni seviyorum" diye seslendi. Y.Z. ise "Ben psikopat koca ile hayatını sürdürmek istemiyorum" yanıtını aldı. Polise ayağında ayakkabısı olmadığını söyleyen H.Z., eşi Y.Z.'den getirmesini istedi. Eşinin bu talebini reddeden Y.Z, "Sana bir de ayakkabı mı getireceğim. Ayakkabısız git" dedi.

Polis tarafından getirilen ayakkabıyı giyen H.Z., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Yıldız Zort'un polislerin yanında kocasıyla konuşması

Koca Halil Zort'un eşine 'seni seviyorum' demesi, kadının ise tepki göstermesi

Polisin kadını evine göndermesi

İtfaiye ekibinin görüntüsü

Polisin Halil Zort'un ayakkabını getirmesi

Binanın dış plan görüntüsü

Polis araçlarının gidişi

HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI - Süleyman EKİN/ ANTALYA

Kaynak: DHA