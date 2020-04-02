DHA YURT BÜLTENİ-14

HATAY'DA FRENİ BOŞALAN TIR, ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPTI, YARALILAR VAR-1

HATAY'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarptıktan sonra durdu. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İlçedeki Deniz Er Eğitim Alayı karşısında polis noktasında bekleyen araçlara freni boşaldığı öne sürülen TIR çarptı. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen TIR'ın çarptığı 10'a yakın araçta çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN ( Hatay ),

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Besni'de çocuk parkının istinat duvarı çöktü

ADIYAMAN'IN Besni ilçesinde, sağanak yağmur nedeniyle çocuk parkının istinat duvarı çöktü.

Dün akşamdan bu yana devam eden sağanak yağmur nedeniyle, Erdemoğlu Mahallesinde bulunan İşitmenler Parkının çevre duvarı öğle saatlerinde aniden çöktü. Kimsenin olmadığı sırada çöken istinat duvarının enkazı belediye ekiplerince kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay Yeri

İşitmenler parkı

Yıkılan duvar

Yıkılan duvarda oluşan hasar

Taşların parka devrilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 248 MB

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Kırıkhan'da sosyal izolasyon çalışmaları devam ediyor

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekipleri PTT, bankalar ve bankamatiklerde sosyal mesafenin korunması amacıyla barikatlar ve dubalar ile önlem aldı.

İlçede koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında başlatılan sosyal izolasyon çalışmaları devam ediyor. Sosyal izoleyi sağlamak amacıyla Kırıkhan Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kırıkhan Belediyesi tarafından bir dizi tedbir alındı. İlçedeki Kanatlı Caddesi araç trafiğine kapatılarak, insan ve trafik yoğunluğunun azalması sağlandı. Polis ekipleri tarafından PTT, bankalar ve bankamatiklerde sosyal mesafenin korunması amacıyla barikatlar ve dubalar ile önlem alındı. Koronavirüs salgını riskinin en aza indirilmesi amacıyla sıra bekleyen vatandaşlar sık sık uyarıldı. Yetkililer tarafından koronavirüs tehlikesi bitinceye kadar çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-PTT ve bankamatiklerde sosyal izolasyon çalışmalarından görüntüler

SÜRE: 01'26" BOYUT: 161mb

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN,(Hatay),

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Karapınar'da yeni obruk oluştu

KONYA'nın Karapınar ilçesinde 1 metre çapında 3 metre derinliğinde toprağın göçmesiyle meydana gelen yeni obruk oluştu.

İrili-ufaklı 350 civarında obruğun bulunduğu Karapınar'da Averen mevkiindeki yeni bir obruk oluştu. Çobanlar tarafından bugün sabah saatlerinde fark edilen 1 metre çapında 3 metre derinliğinde obrukta yaklaşık 10 metre uzunluğunda da tünel andıran bir bölümün olduğu görüldü. Obduğun yerleşim yerine 100 metre mesafede olduğunu belirten bölge halkından Ertan Parlak, " Obruğu çobanlar görüp, bize haber verdi. 1 metre çapında ve 3 metre derinliğinde. Ancak altında tünel gibi bir bölüm var." dedi.

Görüntü Dökümü

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Obruktan detay

Röportaj

Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR/ KONYA

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Polis, tek tek durdurduğu araçtakilere neden dışarı çıktıklarını sordu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında polis şehir merkezinde yaptığı uygulamada tek tek durdurduğu araçta bulunanlara neden dışarı çıktıklarını sorarak, evlerine dönmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin en işlek noktalarından biri olan Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Polis, durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların ateşini ölçerek, ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Ekipler ayrıca sürücü ve yolculara koronavirüs salgını olduğunu hatırlatarak, neden dışarı çıktıklarını sordu. Polis, kontrollerin ardından araçtakileri evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Polis, şehre giriş noktalarındaki kontrollerinde 3 bin 181 aracı sorgulayarak, 5 bin 68 kişinin de ateşini ölçtü. Bazı sürücülere araçlarındaki çeşitli eksiklikler nedeniyle idari para cezası kesildi. Devriye ekipler ise anonslarla vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Ekipler özellikle şehir içi yolcu minibüslerinde sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin araçtakilerin ateşini ölçmesi

-Polisin minibüstekilere neden dışarı çıktıklarını sorması

-Minibüstekilerin polise verdiği cevaplar

-Durdurulan araçtakilere neden çıktıklarının sorulması

-Araçtakilerin cevapları

-Polisin araçtakileri eve dönmeleri konusunda uyarması

-Polisin ehliyet ruhsat kontrolü

-Uygulamada oluşan araç kuyruğu

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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Ordu'nun en işlek caddesine bariyerli önlem

ORDU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentin en işlek caddesi olan Süleyman Felek ve İsmet Paşa caddelerinde yaya yoğunluğunu azaltmak için bariyerli önlem alınarak, kontrollü giriş çıkış yapılmaya başlandı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, dün kentin en işlek caddesi olan Süleyman Felek ve İsmet Paşa caddelerinde denetim yaparak, sosyal mesafe konusunda vatandaşları ve görevlileri uyardı. Vatandaşların tüm çağrı ve çabalara rağmen halen kent merkezindeki caddelerde yoğun olarak gezmeleri üzerine, Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla bu kez yaya yoğunluğu olan iki caddeye bariyer konuldu. Polis, yayaların bir araya toplanmasını ve yoğunluk oluşmasını önlemek için caddeye giriş ve çıkışları kontrol altında tutarak, banka ve iş yerlerinde işi olmayanları, gezmek amacıyla caddeyi kullananları içeriye almadı. Caddeden geçen vatandaşların da cihazla ateşi ölçülürken, banka kuyruklarında sosyal mesafeye uyulması noktasında da sürekli uyarılar yapıldı.

'İL DIŞINDAN GELENLER BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR'

Vali Seddar Yavuz, il dışından kente gelen vatandaşların büyük risk oluşturduğuna dikkat çekerek, "Bu riski ortadan kaldırmak ve azaltmak için de ilave tedbirler alıyoruz. İl sınırlarımızda oluşturmuş olduğumuz kontrol noktalarında, güvenlik birimlerimiz ve sağlık personeli vasıtasıyla etkin denetimler yürütüyoruz. Bunun yanında her ilçe giriş ve çıkışlarında gerekli kontrol ve denetimleri yapıyoruz. Ayrıca, ilimiz genelindeki 774 mahalle muhtarımıza SMS yoluyla mesaj göndermek ve onları telefonla aramak suretiyle il dışından insanların gelmemeleri konusunda uyarılmalarını, eğer gelmişler ise 14 gün kuralına mutlaka uymalarını, belirlenen tedbirlere uymayanların kaymakamlıklara bildirilerek, gerekli cezai işleme tabi tutulmalarının sağlanmasını istedim. Koronavirüs vakası görülen, olası vaka olarak değerlendirilen yerleşim yerlerinde de tedbir amaçlı karantina kararı alıyoruz. Koronavirüs salgınının ilimizde yaygınlaşmaması için gereken tüm tedbir ve önlemler tavizsiz bir şekilde alınacak ve uygulanacaktırö dedi.

Vatandaşlar da valilik tarafından alınan kararın gayet olumlu olduğunu belirterek, benzer uygulamanın ilçe merkezlerinde de yapılmasını istedi.

Bankada işi olması nedeniyle ateşini ölçtürdükten sonra polis kontrol noktasından caddeye giren Hayri Demir, "Uygulama gerçekten çok güzel. Bu kurallara hepimizin uyması gerekiyor. Vali bey zaten dün caddeyi gezmişti, son manzarayı gördü. Bunun hemen ardından başlatılan uygulama güzel bir şeyö dedi.

Osman Şahin ise, uygulamanın sadece kent merkezinde yoğun olan caddede değil ilçeler geneline de yayılmasının oldukça fayda sağlayacağını belirterek, tedbirlerin elden bırakılmamasını istedi.

-Görüntü dökümü

-Caddeden bariyer görüntüsü

-Caddeden görüntü

-Polis kontrolünden görüntü

-Polis ateş ölçerken görüntü

-Vatandaşlarla röportaj

-Diğer detaylar

Süre: 2: 53 DK Boyut: 448 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

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Kocaeli'de kaçak maske imalathanelerine baskın

KOCAELİ'nin Darıca ve Çayırova ilçelerinde izinsiz maske üretimi yapan imalathanelere düzenlenen baskında 2 bin cerrahi maske ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü koronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik operasyonlarına devam ediyor. Darıca ve Çayırova ilçelerinde bulunan imalathanelere düzenlenen operasyonda izin alınmadan üretildiği ve stoklandığı tespit edilen 2 bin adet cerrahi maske, 6 bin adet cerrahi maske yapımında kullanılacak kesilmiş kumaş ile çok sayıda cerrahi maske yapılabilecek malzeme ele geçirildi. İmalathane sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polislerin imalathaneye girmesi

Polislerin imalathanede yaptıkları incelemeler

Maskeleren toplanması

İmalathaneden görüntüler

İZMİT (Kocaeli), -

Kaynak: DHA