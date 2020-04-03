DHA YURT BÜLTENİ - 14

Hastaneden kaçan koronavirüs hastası otelde yakalandı

ÇORUM'da koronavirüs testi pozitif çıkan Sabri D. (44) tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Polis ekipleri hastayı kaldığı otelde yakalayarak yeniden götürdüğü hastanede gözlem altına aldı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran Sabri D., koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine dün tedavi altına alındı. Sabri D. bugün hastaneden kaçtı. Görevlilerin bildirmesi üzerine polis ekipleri, Sabri D.'yi bulmak için çalışma başlattı. Bir otelde olduğu belirlenen Sabri D. özel kıyafetler giyen polis ekiplerince alınarak, yeniden götürüldüğü hastanede gözlem altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polis ekiplerinin otel önünde aldığı önlem

-Sağlık ekiplerinin hastaneden kaçan kişiyi ambulansa bindirmeleri

-Bazı vatandaşların bölgeden hızla uzaklaşması

-Detaylar

HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR/ÇORUM

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Düzce'de kaçak dezenfektan üreten imalathaneye baskın

DÜZCE'de, bir imalathaneye düzenlenen baskında kaçak üretilen 744 litre dezenfektan ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir imalathanede izin alınmadan dezenfektan üretimi yapıldığını tespit ederek baskın düzenledi. Baskında 744 litre kaçak üretilen dezenfektan, 1,5 ton dezenfektan yapımında kullanılan sıvı madde, 750 adet boş şişe, 46 rulo dezenfektan etiketi ele geçirildi. İş yeri sahibi M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis baskını görüntüleri

Kaçak üretilen ürünlerin görüntüsü ve detaylar

HABER : Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Malatya'da kaçak 15 bin bıçak ele geçirildi

MALATYA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak 15 bin 290 bıçak ile çok sayıda şemsiye ve çakmak ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde yurda kaçak sokulan ürünlerin satıldığını belirledi. Adrese baskın düzenleyen polis, kaçak 15 bin 290 bıçak ile 621 şemsiye ve bin 415 çakmak ele geçirdi. Kaçak ürünlere el koyan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ele geçirilen ürünler

Çok sayıda bıçaktan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Taha AYHAN- Kamera: MALATYA

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Mersin'de eczacılar toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak

MERSİN'de koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla sağlık çalışanlarının ardından eczacı ve eczane personelinden de toplu taşımada ücret alınmayacak.

Büyükşehir Belediyesi, eczacı ve eczane personeline de toplu taşıma hizmetini ücretsiz hale getirdi. Personel, Mersin Eczacı Odası'nın hazırlattığı ve üyelerine gönderdiği kartları göstererek, belediye bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tüm sağlık çalışanlarının toplu taşıma hizmetinden ücretsiz olarak yararlandığını, bunun yanında Aile Sağlığı Merkezi'ndeki tüm sağlık çalışanlarına, talep etmeleri halinde ulaşım için özel servis ve yemek hizmeti verildiğini belirtmişti. Bu kapsamda, sağlık çalışanlarının ardından görevlerine ara vermeden devam eden eczacı ve eczane personeli de Büyükşehir bünyesinde hizmet veren belediye otobüslerinden ücretiz olarak faydalanmaya başladı.

Mersin Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır, içinde bulunulan sürecin çok sıkıntılı olduğunu, salgınla karşı karşıya kalındığı için sağlık çalışanlarına çok fazla iş düştüğünün farkında olduklarını dile getirerek, "Eczacılar olarak elimizden gelenin fazlasını şu an yapıyoruz. Tabi bizim planlarımız sadece bugün için değil. Bundan sonraki günlere göre de plan yapmak zorundayız. Ona göre çalışmalarımıza devam ediyoruz. Salgınla ilgili mücadelede eczacılar ön planda. Biz de tüm meslektaşlarımızı düşünerek, gerekli koruyucu tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. Tabi moral ve motivasyon da çok önemli. O yüzden Başkan Seçer'in hayata geçirdiği gerek eczacı gerek eczane teknikerlerinin belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilmesi, bizler adına çok olumlu. Bu hizmetten faydalanabilmek için eczacılarımızın ve eczane teknikerlerimizin, onlar için özel olarak hazırlanmış olan kartları kullanmaları gerekiyor. Bu kartları otobüse binerken, yetkililere göstermeleri ücret ödememeleri için yeterlidir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye Başkanı Vahap Seçer konuşurken

-Eczaneden genel ve detay

-Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır konuşurken

Haber-Kamera: MERSİN,

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Antalyalı kadınlardan sağlık çalışanlarına maskeli destek

Antalya'da tamamı gönüllü üyelerden oluşan Yardım Gönüllüleri Eğitim ve Proje Derneği, koronavirüs ile 24 saat mücadele eden sağlıkçılar için koruyucu 3D maske hazırlıyor. Öncelikli olarak hastane acilleri ve çocuk sağlık merkezlerine gönderilen maskeler, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki hastanelere de ulaştırılıyor. Dernek, şu ana kadar 2 bin 850 adet maske dağıttı.

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarına Antalyalı kadınlar koruyucu 3D maske hazırlayarak destek oluyor. Farklı alanlarda yardım çalışmaları yapan Yardım Gönüllüleri Eğitim ve Proje Derneği yönetimi ve üyeleri, 24 saat boyunca 3D maske yapıp sağlıkçılara yetiştirmek için çalışıyor. Dernek binasının altında oluşturdukları depoda bir araya getirilen aparatlar, gönüllülerin evlerine gönderilerek yapımı sağlanıyor. Üyeler evlerinde yaptıkları gözlükleri Dernek Başkanı emekli hemşire Umut Aras'a göndererek dağıtıma çıkmasını sağlıyor. Bir aile 3- 4 saat içinde 100 tane yaparak derneğe ulaştırıyor.

LASTİK VE ASETATLA MONTAJ

Yapılan çalışmaların ücretsiz olduğunu anlatan Umut Aras, "Önceliğimiz hasta ile ilk karşılaşan bölüm olan hastane acilleri ve çocuk sağlık merkezleri. Bunun dışında Türkiye'nin farklı hastanelerinden de bize sosyal medya üzerinden ulaşılıyor. Antalya içine tutanakla, dışına ise kargo ile gönderiyoruz. Maskeleri niopran conta, lastik ve asetatla montajlıyoruz. Derneğimizin daimi üyesi 25 kişi sürekli maske üretiyor. Çalışmalarımız duyuldukça gönüllüler bize ulaştı ve yapmak istediklerini söyledi. Şu anda 40'ın üzerinde kadın ve ailesi sağlıkçılar için maske üretiyor. 4 bin 800 maske siparişi aldık. Bunun 2 bin 850'sini hastanelere ulaştırdık. Antalya'da 32 evde 3 bin 200 adet 3D maske üretimi devam ediyor" diye konuştu.

DERNEKTE VE EVDE MASKE YAPIYOR

Dernek gönüllüsü Hepgül Titiz, gündüzleri dernek binasında akşamları ise evinde kızıyla birlikte maske yaptığını anlattı. Sağlık çalışanlarının şartlarının zorluklarını bildiklerini anlatan Titiz, "Maskelerin korunmalarında bir nebze de olsa yardımcı oluyor olmasının mutluluğunu taşıyoruz" dedi.

KARGO PAKETİNE ANLAMLI MESAJ

Antalya içinde faaliyet gösteren hastanelere tutanakla elden teslim edilen maskeler, bir sağlıkçının gün içinde yüzünü her türlü damlacıktan korumak için tasarlanıyor. Yüzü tamamen örten plastik ön paneli sayesinde görüş açısının daralmadığı gözlük maskeler, sağlıkçılar tarafından yoğun şekilde kullanılıyor.

Farklı illerden kendilerine ulaşan sağlık çalışanlarına da kargo ile gönderilen maske paketlerinin içine 'Evde kal, nefes al Türkiye. Tüm sağlık çalışanları sizlerle minnettarız' yazıları konularak kargolanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Maske malzemelerinden deay görüntüler

Maskelerin yapımından detay görüntüler

Dernek başkanı Umut araz ile röp

Gönüllü Hepgül Titiz ile röp

Kargolanmış maskelrin kolilerinde ve adreslerinden detay görüntüle

Maskeleri teslim alamya gelen sağlık çalışanlarının görüntüleri

HABER: İbrahim LALELİ -KAMERA: Emrah GÜL/ Antalya

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Vatandaşlar evlerine çekildi, yaban keçileri parka indi

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmayınca, boşalan parklarda yaban keçilerinin gezdikleri görüldü.

Çemişgezek ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle 'Evde kal' çağrıları etkili oldu. Koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan yaban keçileri, insanların evlerine çekilmesini fırsat bilerek, ilçe merkezine indi. Keçiler, sürü halinde Gürsel Erol Parkı'nda görüntülendi.

Keçileri görüntüleyen ilçe sakinlerinden Ozan Yıldırım (35), yaban keçilerinin daha önce de ilçe merkezine geldiğini, ancak ilk kez sürü halinde görüldüklerini söyledi. Yıldırım, "Koronavirüs nedeniyle evden çıkmıyoruz. Pencereden dışarıya bakınca Gürsel Erol Parkı'nda onlarca dağ keçisini gördüm. Cep telefonu kamerasıyla kaydettim. Yaban keçileri parkta gezdikleri sırada evlerinin pencere ve balkonunda çıkan insanları fark ettikten sonra ayrıldılar. Akşam saatlerinde parka tekrar gelerek, çimen yiyerek beslendiler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaban keçileri

Yaban keçilerinin parkta gezmeleri

Yaban keçilerinin bölgede uzaklaşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Kırıkhan'da araçlar dezenfekte edildi

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde araçlara dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı çalışma başlattı. Ekipler, ilçedeki Topboğazı mevkiinde uygulama yaparak yoldan geçen sürücülerin araçlarına dezenfekte çalışması gerçekleştirilmesini sağladı. Seyir halindeki araçlar durdurulup virüs tehlikesine karşı bir bir dezenfekte edilirken, sürücülere ve yolculara da maske ve eldiven takılması, koltuklar arasında mesafe bırakılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Topboğazı mevkiinde araçlara yapılan dezenfekte çalışmalarından görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

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Bursa'da sosyal yardım paraları evlere teslim ediliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik nakdi yardım paraları, PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimlerinden oluşan ekipler tarafından vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor.

İçişleri Bakanlığı, dün yaptığı yazılı açıklama ile 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' kapsamında 2 milyon 111 bin haneye yapılacak 1000 TL'lik ödemenin PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kendi ikametlerinde yapılacağını duyurdu. İhtiyaç sahiplerine verilen 1000 TL'lik nakdi yardımların dağıtımına İnegöl'de başlandı. PTT şubeleri aracılığıyla dağıtımı yapılan nakdi yardımlardan yararlanmaya hak kazanan ilçe sakinlerine ödemeler, kurulan özel ekipler tarafından evlerinde teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin PTT'den paraları almalarından görüntü

-Ekiplerin maaşları sahiplerine teslim etmelerinden görüntü

-Parası teslim edilen vatandaşın açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

Kaynak: DHA