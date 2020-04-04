DHA YURT BÜLTENİ - 14

Hasta taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı

TOKAT'ın Turhal ilçesinden şehir merkezine hasta nakili yapan ambulans devrildi. Kazada, ambulanstaki hasta ve sağlık görevlilerinden oluşan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tokat-Turhal karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Turhal Sağlık Müdürlüğüne ait, Ali Genç idaresindeki 60 BD 272 plakalı hasta nakil ambulansı, kalp krizi geçiren Sebahattin Oltulu'yu (71), Tokat kent merkezindeki hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Tokat-Turhal karayolu Çerci köyü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan ambulans kenardaki elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada ambulans sürücüsü Ali Genç ile, içerisindeki hasta Sebahattin Oltulu ve sağlık görevlileri Beyhan Akyazı ile Ali Meral yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Ambulansın görüntüsü

-Yaralılara müdahele edilmesi

-Hastaneye götürülmeleri

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Yurt dışından getirilen 103 kişi Sakarya'da karantinaya alındı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen aralarında öğrenci ile TIR sürücülerinin bulunduğu 103 kişi Sakarya'da yurtta karantina altına alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hava ve kara sınırlarının kapatılmasının ardından Türkiye'ye gelemeyen öğrenci ve TIR sürücüleri Ukrayna'dan deniz yoluyla Türkiye'ye getirildi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Karasu Limanına yanaşan gemiden inen 103 kişi, sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından araçlarla Serdivan ilçesine getirildi. 13 TIR sürücüsü Serdivan ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'na, 90 öğrenci ise Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Rahime Sultan Öğrenci Yurdu'na getirildi. Tek kişilik odalara yerleştirilen 103 kişi 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araçların gelişi

AFAD ve polis ekiplerinin çantaları indirmesi

Öğrencilerin yurda girmesi

Detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA,

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Korkuteli'de sıkı koronavirüs denetimleri

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında, polis ve jandarma ekipleri tarafından ilçeye giriş ve çıkış noktalarında kontroller aralıksız sürdürüldü. İzinsiz giriş çıkış yapmak isteyenler geri döndürülürken, yapılan kontrollerde ateşi yüksek çıkan bir sürücü ise hastaneye gönderildi.

4 ilin geçiş güzergahında bulunan Korkuteli'de, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uygulama noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürdü. 31 kente giriş ve çıkışların yasaklanmasına yönelik uygulama kapsamında, yasağın başlamasından önce yola çıkanlar ve valilik seyahat izin belgeleri olan araçlar yapılan kontrollerden sonra geçişlerine izin verilirken, genelgede belirtilen şartları taşıyan lojistik firmalarına ait tırların da yapılan kontrollerle transit olarak şehirden geçişlerine izin verildi. Hiçbir izin belgesi olmadan şehirden çıkmak ve girmek isteyen araçlar ise kontrol noktasından geri çevrildi.

ATEŞİ OLAN SÜRÜCÜ HASTANEYE GÖNDERİLDİ

Polis ve jandarma ekipleri durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolculara da koronavirüs tedbirlerine uyulması için tavsiyelerde bulunurken, sosyal mesafe konusunda uyardı. Ekipler ilçeye giriş- çıkış yapan tüm araçları da durdurarak ateş ölçerle kontrol yaptı. Ateş ölçerle yapılan denetimde yüksek ateşi olduğu görülen bir sürücü, koronavirüs taşıdığı şüphesiyle hastaneye yönlendirildi. Polis ekiplerinin çağırdığı sağlık ekipleri, ismi açıklanmayan sürücüyü Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekiplerinin ateş ölçmesi

İl dışından gelen araçların kontrolleri

Kontrol sırasında ateşi yüksek çıkan sürücünün hastaneye götürülmesi

Detaylar

HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ,

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Toprakkale HEM'den maske desteği

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından, tek kullanımlık maske üretimine başlanıldı.Hedeflerinin 30 bin maske üretimi olduğunu belirten HEM Müdür Yardımcısı Ali Bekirçavuşoğlu, yapımı tamamlanan 2 bin maskenin Devlet Hastanesine teslim edildiğini söyledi.

Yeni Korona virüs (Covid-19) salgını sonrası en büyük ihtiyaçlardan biri haline gelen ve fiyatları son günlerde oldukça artan tek kullanımlık maske için, Toprakkale İlçe Halk Eğitim Merkezi harekete geçti. Maske üretimine destek vermek isteyen HEM'de ilk etapta 10 bin maske üretilerek devlet hastanesi ve belediyeye teslim edilecek. Müdürlük, hedeflenen 30 bin tek kullanımlık maskeyi üreterek, vatandaşların maskeye ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Toprakkale HEM Müdür Yardımcısı Ali Bekirçavuşoğlu, ilçe belediyelerinin katkılarıyla müdürlük bünyesinde tek kullanımlık maske üretimine başladıklarını belirterek amaçlarının korona virüsle mücadelede fiyatları astronomik şekilde artan maske üretimine katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Ali Bekirçavuşoğlu, "Krona virüs salgını sebebiyle maske önemli bir ihtiyaç oldu. Bu bağlamda talep arttıkça ürün bulmak zorlanırken, bulunan ürünlerin fiyatlarının da yüksek olması sebebiyle büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Biz HEM olarak, halkımızın, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın, özellikle devlet hastanemizin ve sağlık çalışanlarımızın bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla böyle bir işe başladık. Projemize Toprakkale Belediyemiz kumaş ve bez alımı gibi hammadde alımlarıyla desteklemektedir. İlk etapta 10 bin adet üretim hedefimiz, ama bunu 30 bine çıkartma düşüncemiz de var. Yapılan maskelerin bir kısmı Osmaniye Devlet Hastanemize, geri kalanları ise halkımıza dağıtılmak üzere belediyemize teslim edeceğiz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Maskelerin dikiminin yapılması

Maske üretimi yapan kursiyerlerden genel detay

Maskelere lastiklerinin dikimi

Maske üzerindeki ipleri kesen kadın kursiyerler

Üretilen maskelerin buharlı ütüyle düzeltilmesi

HEM Müdür Yardımcısı Ali Bekirçavuşoğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Niğde'de karantinadaki Mehmet Güven'e 4'üncü yaş sürprizi

NİĞDE'de karantinaya alınan Mehmet Güven Duman'ın 4 yaş günü, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürülüğü'nün sürprizi ile kutlandı.

KKTC'den Türkiye'ye ailesiyle birlikte getirilerek Niğde Ömer Halisdemir Üniverstesi kampüsünde KYK yurdunda karantinaya alınan Mehmet Güven Duman, 4'üncü yaşına girdi. Güven için doğum günü kutlaması hazırlandı. Özel kıyafet giyen Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Mehmet Güven'in kaldığı odaya pasta götürdü. Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Mehmet Güven'e oyuncak araba da hediye edildi.

Karantinanın kendi ve ailelerinin sağlığı için çok yerinde bir karar olduğunu söyleyen anne Yeliz Duman, çocuğunun doğum gününü kutlayamadığı için çok üzüldüğünü söyleyerek kutlamada emeği geçenlere teşekkür etti. Duman, "Doğum gününü kutlayamadığımız için üzülmüştüm çok teşekkür ederim herkese. Bu karantina konusu çok yerinde bir karar hem bizim sağlığımız hem ailelerimizin sağlığı için yerinde bir karar" dedi.

Görüntü dökümü

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-Görevlilerce pastanın getirilmesi

-Pastaki mumun üflenmesi

-Hediyenin verilmesi

-Annenin açıklaması

-Yurtta kalanlardan detay

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Kozan'da köylüler traktörlerle ilçeyi dezenfekte etti

ADANA'da, çevre köylerde bulunan 50 çiftçi, traktör ve basınçlı ilaçlama makinesiyle ilçe genelinde dezenfekte çalışması yaptı.

Kozan ilçesinde, sosyal medya üzerinden yapılan çağrıyla koronavirüsle ilgili dezenfekte calışmasına destek veren köylüler, Kozan İsmet Atlı Şehir Stadyumu önünde toplandı. Çiftçiler, Adana Büyükşehir belediyesi ve Kozan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle ilçe genelinde tüm cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. 50 çiftçi, Hasan Basri Demirci Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı üzerinden Hastane Kavşağı Türk Büyükleri Meydanı'ndan mahallelere kadar tüm cadde ve sokakları dezenfektan ilacı ile ilaçladı.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı, uygulamaya destek veren tüm çiftçilere teşekkür etti. Kozanlı esnaf Serdal Şahin ise "Böyle bir uygulamayı başlatan ve devam ettiren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

Sosyal medyadan çağrıdan bulunan Murat Mercan "Sosyal medyadan böyle bir duyuruda bulunduk, sağ olsun duyarlı çiftçi ağabeylerim kardeşlerim destek verdi hepsinden Allah razı olsun, inşallah bir an önce bu koronavirüs denilen illetten kurtuluruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Traktörle meydanda toplanan köylülerden görüntü

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı'nın konuşması

Sosyal medyadan çağrıdan bulunan Murat Mercan'ın konuşması

Traktörlerin geçişi

Dzenfekte calışmalarından genel ve detaylar

Köylüler ve esnaf ile röp.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),

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Tekirdağ'da toplu taşıma araçlarına binenlere maske dağıtılıyor

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında giriş-çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasında bulunana Tekirdağ'da toplu ulaşım araçlarına binenlerin ateşleri ölçülüp, maske dağıtılıyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında giriş-çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasında bulunan Tekirdağ'da da önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Toplu taşım araçların maskesi bulunmayan vatandaşlarına izin verilmezken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarıya çıkmalarına izin verilmiyor.

Kentte toplu taşıma araçlarına binen vatandaşlara ateş ölçümü yapılarak, araç sürücüleri tarafından maske dağıtılıyor. Araçlara binenlere ise çekilen sosyal mesafe şeritlerine uymaları isteniyor. Vatandaşlar, toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmesinin yerinde bir uygulama olduğunu söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yazılı yaptığı açıklamada, korona virüs (Covıt-19) ile mücadele kapsamında tüm önlemleri aldıklarını belirterek, vatandaşların alınan önlemlere uymalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tekirdağ ve Çorlu ilçesinden otobüs durakları

-Otobüse binen maskeli yolcular

-Maskesiz binenlerin uyarılıp maske verilmesi

-Yolcular ile röportajlar

-Otobüs sürücünün yolcuya maske vermesi

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Manisa'ya giriş çıkışlarda sıkı koronavirüs tedbiri

KORONAVİRÜS salgınının önüne geçebilmek amacıyla 31 ile giriş- çıkışların yasaklanmasının ardından bu kentlerden Manisa'da da gece başlayan denetimler sürüyor. Gıda ve hijyen ürünleri taşıyan TIR ve kamyonlar gibi zorunlu görevlerde bulunanlara izin verilirken, izin dışında kalan diğer araçlar geri gönderildi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün saat 24.00'dan itibaren, 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurmasının ardından, İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine ilgili genelgeyi gönderdi. Giriş ve çıkışların yasak olduğu birçok il gibi, Manisa'ya da denetimler başladı. Süreyya Tabiat Parkı mevkisinde yapılan uygulamada araç kuyrukları oluştu. Sadece gıda ve hijyen ürünleri taşıyan TIR ve kamyonlar ile zorunlu görevlerde bulunan bazı kişilerin araçlarının geçişlerine izin verildi. Eldiven ve maske gibi kişisel önlemlerini alan ekipler, araçlardaki maske takmayan sürücü ve yolculara uyarılarda bulundu. İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, denetimleri sahada takip etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Araç kuyruğundan görüntü

Polis ekiplerinin denetlemesinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

Kaynak: DHA