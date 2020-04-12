DHA YURT BÜLTENİ - 14

Baraj gölünde tekne battı: 18 yaşındaki Mustafa kayıp

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen Aslantaş Baraj Gölü'ne tekneyle açılan Mustafa Sarıdal (18), teknenin batması sonucu gölde kayboldu.

Olay, ilçeye bağlı Bahadırlı köyünde meydana geldi. Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına rağmen öğle saatlerinde gölde gezinti yapmak isteyen Mustafa Sarıdal ile 2 arkadaşı, tekneyle suya açıldı. İddiaya göre gezinti sırasında tekne su almaya başlayınca Mustafa Sarıdal, A.B. ve ismi açıklanmayan bir kişi suya atladı. Sarıdal'ın 2 arkadaşı gölden yüzerek çıkarken, kendisi kayboldu. A.B.'nin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin göldeki arama çalışmalarına çevredeki balıkçılar da destek veriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekiplerinin arama çalışmaları

Olay yerindeki vatandaşlar

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ, Osmaniye

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Sokağa çıkınca ceza yedi, basın mensuplarına 'ben de sizi çekeceğim' dedi

Bursa'da, sokağa çıkma yasağına uymayan ve zorla durdurdukları öne sürülen bir otomobile zorla binerek şehir merkezine gitmeye çalışan Doğan D. ve Murat U.'ya polis ekipleri tarafından 3 bin 182'şer lira para cezası kesildi. Hastaneye gitmek istediğini iddia ederek kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldıran Murat U.,"Çekin çekin. Ben de sizi çekeceğim. Benim de çekme hakkım var" dedi.

Olay, öğlen saatlerinde Ankara-İzmir karayolunda meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Acemler Kavşağı'nda uygulama yapan polis ekipleri plakası öğrenilemeyen, içerisinde 3 kişi olan bir otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsünün, araç içerisindekilerini tanımadığını, iki kişinin otomobili durdurarak zorla bindiğini söylemesi üzerine polis ekipleri şüpheli iki kişiyi otomobilden indirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan, maskesiz ve eldivensiz bir şekilde dışarıya çıkan iki kişinin Doğan D. (23) ve Murat U. (26) olduğunu tespit eden polis ekipleri, sokağa çıkma yasağına uymayan iki kişiye ayrı ayrı 3 bin 182 lira para cezası kesti.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

Sokağa çıkma yasağına uymayan Doğan D., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Bir süre hakaret ettikten sonra basın mensuplarına saldırmaya çalışan Doğan D., "Ben de sizi çekeceğim. Benim de çekme hakkım var. Ben de sizi çekeceğim" dedi. Gazetecilerin 'Sokağa çıkmak yasak değil mi, neden çıktın?" sorusuna ise hastaneye gitmek için çıktıklarını söyleyen 2 kişi, polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Saldırı anından görüntü

-Kontrol noktası detaylar

-Polis memurlarıyla Doğan .. konuşma detayları

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Belediye seyyar satıcıdan parayla satın aldığı ürünleri, ücretsiz dağıttı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan 9 seyyar satıcının sebze ve meyvelerini piyasa fiyatından satın alarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıttı.

İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bir açıklama yaparak günlük sattıkları sebze ve meyve ile geçimlerini sağlayan seyyar satıcıların bu süreçte zor durumda kalmaması için, "Bize ulaşsınlar ürünlerini piyasa fiyatından alalım, ihtiyaç sahiplerine de ücretsiz ulaştıralım" dedi.

Gürbüz'ün bu açıklamasını duyan 9 seyyar satıcı Elbistan Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Belediye, seyyar satıcılarla irtibata geçip tüm ürünlerini piyasa fiyatından satın aldı. Ekipler daha sonra, sebze ve meyveleri kendilerinde kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırdı.

'HER ZAMAN ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ'

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağından dolayı dışarı çıkamayan seyyar satıcıların günlük satışlarla evini geçindirdiğini belirterek, "Herkesin bildiği gibi sebze ve meyvelerin çoğu bu 2 günlük süreçte bozulacağından dolayı seyyar satıcılarımız mağdur olacaktı. Küçük esnafımızın ekonomik anlamda desteklenmesini önemsediğimiz için sosyal belediyecilik anlayışı ile bu ürünleri ücreti karşılığında alma kararı aldık. 9 seyyar satıcımız belediyemize müracaat etti ve hepsinin de ürünlerini piyasa fiyatından satın aldık. Aldığımız bu sebze ve meyveleri de dar gelirli ailelere ücretsiz ulaştırdık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ürünlerin seyyar satıcıdan alınması

Seyyar satıcının teşekkür etmesi

Ürünlerin ekipler tarafından taşınması

Vatandaşlara dağıtılması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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İslahiye'de iki günde 100 bin ekmek dağıtıldı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,sokağa çıkma yasağının ikinci gününde evlerinde çıkmayanlara Vefa Sosyal Grubu tarafından 100 bin ekmek dağıtıldı.

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Gaziantep'in İslahiye İlçesinde meydanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı. Vefa Sosyal Grubu tarafından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde evlerinde çıkmayan vatandaşların acil ihtiyaçlarının yanında ekmek dağıtımı da yaptı.

İslahiye'de 48 saatlik sokağa çıkma yasağında 15 araç, 56 kişilik ekiple ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde 100 bin ekmek dağıtımı yaptıklarını belirten görevliler, "Sokağa çıkma yasağıyla birlikte vatandaşlarımızın özellikle ekmek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda zaruri ihtiyaçları olan ilaç, su, süt gibi ihtiyaçları da yine karşılanıyor. İki gün içerisinde yaklaşık 100 bin ekmek dağıtımı yaptık" dedi.

Vatandaşlar da uygulamadan dolayı görevlilere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fırında ekmeklerin hazırlanması

Araçlara ekmek konulması

vefa sosyal grubu ekibi ile röp

Şehit,gazi ve engelli ailelerine ekmek teslimi

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

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Yasağın son günü Erzurum'da sessizlik sürüyor

ERZURUM'da koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde cadde ve sokaklar polislere kaldı. Polis ekipleri, Hilalkent semtinde araziye çıkarak termosla çay içen yasak ihlalcilerini uyararak evlerine gönderdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak valiliğine gönderilen genelge ile sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Büyükşehir kapsamındaki Erzurum'da da dün başlayan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 2003'de yapılan nüfus sayımında evlerine kapanan Erzurumlular, 17 yıl sonra uygulanan sokağa çıkma yasağına uydu. Jandarma ve polisin sıkı denetim yaptığı Erzurum'da yasağı ihlal ettiği belirlenen 50 kişiye idari para cezası uygulandı.

Erzurum'da yasağın ikinci günü cadde ve sokaklarda sadece sivil ve resmi kıyafetli polisler vardı. Fırın işletmecileri de cadde ve sokakları dolaşarak vatandaşların ekmek ihtiyacını karşıladı. Kent merkezinde görevliler dışında kimsenin dışarda olmazken, merkez Yakutiye İlçesi Hilalkent semtinde bazı vatandaşlar, yasağı ihlal etti. Hilalkent'te araziye çıkan ve termoslarla çay keyfi yaşayan vatandaşları, bölgeye giden polis ekipleri ikaz ederek evlerine gönderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Erzurum cadde ve sokaklarından görüntü

-Polislerin caddede gezmesi

-Erzurum yazısı

-Boş cadde ve sokaklardan detay

-Erzurum kalesi ve bölgeden görüntü

-Fotoğraf çekilen basın mensupları

-Sokak aralarında ekmek satan fırıncılar

-Fırıncıyla röp

-Hilalkent'te polisin vatandaşları araziden indirmesi

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Roman müzisyenlerde sokakta 9/8'lik moral konseri

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Roman müzisyenler koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayanlar için sokakta moral konseri verdi.

Keşan'da Romanlardan oluşan Çalgıcı Mektebi Grubu, Keşan Belediyesi'nin organizasyonunda Çamlıkent ve Belkoop mevkilerinde koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayanlar için moral konseri verdi. Konserler, belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı. Müzisyenler, evden çıkamayanlar için enstrümanlarıyla 9/8'lik Trakya havalarını seslendirdi. Evlerinde bulunanlarda balkonlara çıkıp, el çırparak ve dans ederek müzisyenlere eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Roman müzisyenlerin sokak konseri

-Balkona çıkıp el çırpan ve oynayanlar

-Boş sokaklar genel gör.

-Müzisyenlerin 'Evde kal' çağrısı

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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Yüreğir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

ADANA'da Yüreğir Belediyesi ekipleri, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarına ilçe genelinde mama bıraktı.

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 10 Nisan Cuma günü İçişleri Bakanlığınca 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından harekete geçen Yüreğir Belediyesi ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşların beslenmesi için ilçede belirli bölgelere yem ve mama bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zabıta ekiplerinin hayvanlara yem bırakması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: ADANA,

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Paskalya Bayramı'nı evde tek başına kutladı

MARDİN'in Derik ilçesinde Ermeni asıllı Zekeriya Sabuncu (63), Hristiyanların bugün kutladığı Paskalya Bayramı'nı koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'daki ailesinden uzakta evinde tek başına kutladı.

39 yıl önce yaşadığı Mardin'in Derik ilçesinden İstanbul'a göç eden Zekeriya Sabuncu, 7 yıl önce ata mesleği sabun üretimini sürdürmek, yıkılmaya yüz tutmuş bağ ve bahçelerine bakmak için ailesini İstanbul'da bırakıp, memleketi Derik'e döndü. Sabuncu, her sene Paskalya Bayramı'ndan 1 gün önce 370 yıllık Surp Kevork Ermeni Kilisesi'ne uğrar, çan çalar, mum yakıp dua ettikten sonra İstanbul'daki ailesinin yanına giderek bayramlarını kutlardı.

Ancak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın seyahat kısıtlaması kararıyla Sabuncu ailesinin yanına gidemedi. Kilisede kutlamayı düşündüğü Paskalya Bayramı'nı sokağa çıkma yasağından dolayı evinde tek başına kutladığını anlatan Zekeriya Sabuncu, "Ben tek başıma yaşamaktayım, her sene Paskalya Bayramı'nın bir gün öncesinde kilisemize gider, çanımızı çalıyor, mum yakıp dualar ediyordum ve sonra İstanbul'a ailemin yanına gidip bayramımızı kutluyordum. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle önlem kapsamında seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma yasağı oldu. Bu sene kısmet olmadı ailemin yanında bayramı kutlayayım. Tek başıma evimde, çan çalıp, mum yakıp, dualar ederek ve oturup bayramımı kutluyorum. Beni sevenler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle yanıma gelemiyorlar ama beni yalnız bırakmayıp telefonlarla bayramımı kutluyorlar" dedi.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas ile Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Osmanoğlu da Zekeriya Sabuncu'yu arayarak tüm Ermeni vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutladı. Kafkas, belediye ekipleriyle tek başına yaşayan Sabuncu'ya çikolata, kolonya ve 1 koli erzak gönderdi.