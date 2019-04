Dha Yurt Bülteni- 14 (Yeniden)

Kaynak: DHA

Müdür yardımcısını, öğrencisi bıçaklayarak öldürdü (4)VALİ HÜSEYİN AKSOY: YAPILAN SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZKocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını söyleyerek, "Bugün saat 11.30 sıralarında Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu makam odasında saldırı sonucu ağır yaralanmıştır. Hemen hastaneye intikal ettirilmiş, yapılan bütün müdahalelere rağmen 13.15 sıralarında yaşamını kaybetmiştir. Öğretmenlerimiz geleceğimizi emanet edeceğimiz, çocuklarımızı yetiştiren mesai arkadaşlarımız. Büyük bir özveri içerisinde bu çalışmaları ortaya koyuyorlar. Onlara yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Asla hiçbir gerekçeyle izah edebileceğimiz bir durum olmadığını da ifade etmek istiyorum. Bu son derece bizi üzmüştür. Öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağolsun, halkımızın hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde İlçe Müftüsü Orhan Örnek tarafından dua edildi. Cenazenin İstanbul'a otopsi için gönderileceği, yarın okul önünde yapılacak törenin ardından Gebze Ahatlı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.YARIN TÜM OKULLAR TATİL EDİLDİGebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime 1 gün ara verileceğini duyurdu.Görüntü Dökümü---------İlçe milli eğitim müdürlüğü önünde toplanan öğretmenler-Vali Hüseyin Aksoy röp-AnonsHaber: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),====================SAFRANBOLU'NUN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI OLDUKarabük'te, Safranbolu Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakının adayı CHP'li Elif Köse(49), kazandı. İlçenin ilk ve tek kadın başkanı olan Elif Köse, "İnşallah bundan sonra da kadınlarımız siyaset içinde daha çok yer alır. Çünkü kadınların olduğu yerde siyasette de bir seviye geliyor" dedi.UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Osmanlı mimarisini yansıtan Safranbolu'nun belediye başkanlığını kazanan Elif Köse, caddede yürürken vatandaşların büyük sevgisiyle karşılaşıyor. Safranbolu'nun ilk kadın belediye başkanı olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Elif Köse, "Onurlu ve gururluyum. Safranbolu gibi çok özel bir ilçe de ilk kadın belediye başkanı olmak çok özel bir durum. Kadınları yüreklendiren bir olay oldu bu. Birçok genç kızımız hatta çocuk yaştakiler bile beni örnek aldığını söylüyor. Kadınların neler başarabileceğini, kadınların da yönetim seviyesinde görevleri gayet iyi bir şekilde yapabileceğinin ispatı olacak bu. Tabii bunun asıl devamı çok önemli. Devamında yapacağımız hizmetlerle de kadınların belediye başkanlığında yaşadıkları kente nasıl güzel dokunuşlarda bulunduğunu ispat etmiş olacağız." dedi.Mimar olmasının bir avantaj olduğunu ifade eden Elif Köse, "Yapılan anket sonuçlarında halkın görmek istediği meslek dalları arasında mimarlık ve mühendislik yüzde 67 oranıyla ilk sırada geliyor. Belediyenin de işlerinin çoğunluğu imarı ilgilendiren işler. Mimarlar herkesin bakıp da göremediklerini gören, farkındalıkları yüksek kişilerdir. Sanatsal ruhları daha gelişmiştir. Bu bağlamda da yaşadıkları kenti çok daha estetik, daha yaşanabilir kılmak adına avantajlı bir meslek grubu mimarlık." diye konuştu.'TRAFİĞE DÜZEN GETİRMEK İLK YAPACAĞIMIZ İŞ'Elif Köse tarihi ilçede trafikle ilgili sorunu çözeceklerini söyleyerek, şöyle konuştu:"Safranbolu'da yapılacak çok iş var ama önceliğimiz tabii ki şehir merkezimizde ve tarihi çarşı bölgemizde yaşanan trafik kaosunu düzene koymak. Trafik kaosundan bu şehri kurtarmak. Otopark problemimiz var. Büyük şehirler gibi ciddi sıkıntı yaşamaya başladık. Bunun önüne geçmek için öncelikle belirlediğimiz yerlerde oto parklarımızı yapmaya başlayacağız. Trafiğe bir düzen getirmek ilk yapacağımız işler arasında."KADINLARIN OLDUĞU YERDE SİYASETE SEVİYE GELİYORKadınların olduğu yerde siyasete seviye geldiğini ifade eden Köse, şöyle konuştu:"Ben bu seçimin sonucunda Safranbolu kazandı diyorum. İnşallah bundan sonra da kadınlarımız siyaset içinde daha çok yer alır. Çünkü kadınların olduğu yerde siyasette de bir seviye geliyor. Biz bunu burada MHP'li kadın rakibim Fatma Danışman ile herkese ispat etmiş olduk. Kadınların olduğu yerde siyasette de gerçekten seviyeli bir çalışma sergiledik. Bütün kadınlara sesleniyorum; daha cesaretli olsunlar, taşın altına ellerini koysunlar ve yaşadıkları şehre daha faydalı işler yapabilmek için yönetim kademelerinde de olmaktan çekinmesinler."Görüntü Dökümü------------Safranbolu'dan detay(drone görüntüsü)-Elif Köse caddede karşılaştığı vatandaşlarla sarılması, sohbet etmesi-Elif Köse röpSüre: (05.38) Boyutu: (625 MB.)Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU/Karabük,=================1 OY FARKLA SEÇİMİ KAZANDIAdana'nın Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 muhtar adayından biri olan İbrahim Uğurlu (38), mevcut muhtar Nevzat Garip'ten 1 fazla oy alarak seçimi kazandı.İlçede 4095 seçmeni bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde biri kadın 6 aday, muhtarlık için yarıştı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhuriyet Mahallesi'nde 3434 kişi oy kullandı.Oylardan 3216'sı geçerli sayıdı. Adaylardan İbrahim Uğurlu 891, Nevzat Garip 890, Kemal Yılmaz 683, Habibe Uçar 358, Başer Yiğenoğlu 303, Fazıl Tekayak ise 91 oy aldı. Adaylardan İbrahim Uğurlu, kendisine en yakın oyu alan rakibinden 1 fazla oy alarak muhtarlığı kazandı. Halı yıkama işi ile uğraşan İbrahim Uğurlu, kendisine oy verenlere teşekkür etti. Seçimde 890 oy alan muhtar Nevzat Garip'in ise sonuca itiraz edeceği öğrenildi.Görüntü Dökümü--------------------İbrahim Uğurlu'nun konuşmasıİbrahim Uğurlu'dan görüntü (soldan 2.)SÜRE: 37" BOYUT: 68 mbHaber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),======================DİYARBAKIR'DA SAĞANAK; TARLALAR SU ALTINDA KALDIDİYARBAKIR'da etkili olan sağanak yağış, su birikintilerine neden oldu. Arızalanan bazı araçlar yolda kalırken, üniversite köprüsünün altındaki tarlaları da su bastı. Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Fiskaya Mahallesi'ndeki üniversite köprüsünün üzeri ile bazı yollarda su birikintileri oluştu. Su birikintisinde güçlükle ilerleyen araçlardan bazıları arızalanıp yolda kaldı. Üniversite köprüsünün altında bulunan tarlaları da su bastı. Arızalanan araçlar, sahipleri tarafından itilerek su birikintilerinden çıkarılırken, tarla sahipleri de biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.Görüntü Dökümü:----------------------Üniversite Köprüsünden detaylarAraçların yolda kalması, ilerlemeye çalışmasıTarlalardan detaylarVatandaşlardan detaylarGenel ve detay görüntülerHaber-kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 287 MB===============================================FETÖ'CÜ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ VE AKADEMİSYEN SINIRDA YAKALANDIEdirne'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan FETÖ/PDY şüphelisi eski emniyet müdürü S.G. (45) ve eski akademisyen N.Ö. (50) ile organizatörlük yaptığı öne sürülen 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Edirne'ye gelerek, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığında oldukları belirlenen FETÖ/PDY şüphelilerinin yakalanması için operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, Malkara'dan Keşan yönüne giden O.U. (32) yönetimindeki 22 T 4156 ticari taksi ile bu araca öncülük yaptığını belirlediği S.K. (34) idaresindeki 07 EN 819 plakalı aracı takibe aldı. Takip edildiğini fark ederek aracıyla kaçmaya çalışan O.U. yönetimindeki ticari taksi, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Yayalagöne Mahallesi yakınlarında durduruldu. Araçta yapılan aramada organizatörlük şüphelileri O.U. ve İ.B. (44) ile 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan çeşitli mahkemelerde açık dosyaları bulunan eski akademisyen N.Ö. ve eski emniyet müdürü S.G. yakalanarak, gözaltına alındı. N.Ö. ve S.G.'nin yapılan üst aramalarında 6 flaş bellek, 3 tablet bilgisayar ve 2 bin 700 Euro nakit para ele geçirildi.Jandarma ekipleri, öncülük yapan aracı da Keşan yakınlarında durdurdu. Araçtaki organizatörlük şüphelileri S.K. ve D.O. (23) gözaltına alındı. Şüphelilerin yolda jandarma ve polise yakalanmamak için birbirleriyle 'yolda ışık var mı?' şeklinde şifreli mesajlar kullandıkları tespit edildi.FETÖ/PDY şüphelilerinden N.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sorguları tamamlanan S.G., O.U., İ.B., S.K. ve D.O. ise Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.Görüntü Dökümü-----------------------Jandarma araçlarının adliyeye gelişi-Şüphelilerin adliyeye girişleri-Adliye tabelası-DetaylarHaber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-=============================================HAKKARİ'DE, 'OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ' YÜRÜYÜŞÜHAKKARİ'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.Vali İdris Akbıyık, yürüyüşe katılarak, "Bizler her zaman onların yanındayız. Onları topluma kazandırmak için çaba sarf etmek bizim görevimiz" dedi. Cumhuriyet Caddesi'ndeki belediye binası önünden başlatılan yürüyüşe; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vali yardımcıları Mustafa Duruk ve Aziz Gölbaşı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Nuri Öztürk, kurum amirleri, otizmli çocuklar ile aileleri katıldı. Otizm konusunda toplumda farkındalık oluşturmanın amaçlandığı yürüyüş, çevre yolunda bulunan Gençlik Merkezi'nde sona erdi. Vali Akbıyık, yürüyüşün ardından Gençlik Merkezi'nde otizmli çocuklarla masa tenisi oynayıp, onların gösterilerini izledi. Otizmli çocuklarla her zaman beraber olduklarını belirten Akbıyık, "Hayatın içindeler. Bizler de her zaman onların yanındayız. Onları topluma kazandırmak için çaba sarf etmek bizim görevimiz" diye konuştu.Görüntü Dökümü-----------------------Yürüyüş-Yürüyüşten detaylar-Vali İdris Akbıyık'ın otizmli çocuklarla masa tenisi oynaması-Vali Akbıyık'ın konuşması-DetaylarHaber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -=========================BURSA'NIN CHP'Lİ ADAYI BOZBEY'DEN 'İTİRAZ' AÇIKLAMASICHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sorun tespit ettikleri sandıklarla ilgili ilçe seçim kurullarına itirazda bulunduklarını açıkladı.Bursa'da, AK Parti'nin adayı Alinur Aktaş'ın yüzde 49,62 oy oranıyla kazandığı yerel seçimin resmi olmayan sonucuna CHP'den itiraz geldi. CHP'nin adayı Mustafa Bozbey, sorun olduğu tespit edilen sandıklarla ilgili ilçe seçim kurullarına itirazda bulunduklarını söyledi. İtiraz sürecini yakından takip ettiklerini belirten Bozbey, şunları kaydetti:"Yaklaşık 3 ay süren seçim sürecinde dik durduk, sevgiyi ve hoşgörüyü dilimizden eksik etmedik. Bu süreçte halkımızın da desteğini gördük. 31 Mart günü de halkımız kararını sandığa yansıttı. Sonuca saygımız elbette sonsuz; ancak elimizdeki verilerin, bazı sandıklarda sorun olduğunu ortaya koyması üzerine arkadaşlarımızla birlikte ıslak imzalı tutanakların takibini, birleştirme tutanakları ile karşılaştırılmasını ve iptal edilen oyların yeniden incelemesini yaptık. İncelemeler sonucunda bazı sandıklarda sorun tespit ettik. Bu tespitlerimiz sonucunda da ilçe seçim kurullarına itirazda bulunduk. Bundan sonraki süreci de yakından takip edeceğiz. Gülümseyen bir Bursa umuduyla sandığa giden her vatandaşımızın oyu bize emanettir. Biz bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Sonuç ne olursa olsun, halkımızın iradesinin sandığa tam olarak yansıdığından emin olmak zorundayız."Haber: Tahsin AYDIN/BURSA, -