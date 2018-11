Dha Yurt Bülteni 15

09 Kasım 2018 Cuma 17:08



ANESTEZİ UZMANI SAHİL GÜVENLİK BOTUNDA, BAŞINI HALATA ÇARPIP, ÖLDÜADANA'nın Ceyhan ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli Anestezi Uzmanı Mustafa Bülent Can (44), denizde, Sahil Güvenlik botunun güvertesindeyken yanlarından geçtikleri geminin halatının başına çarpması sonucu yaralandı. Can, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Olay, dün gece Yumurtalık ilçesinde meydana geldi. Savcılığa, yasak bölgede kaçak balık avı yapıldığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekibi, bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik botu liman iskelesinde bağlı bulunan Sanko A.Ş.'ye ait çamur tarama gemisinin yanından geçerken, kaza meydana geldi. Sahil Güvenlik botunda bulunan Anestezi Uzmanı Mustafa Bülent Can, başını, çamur tarama gemisinin halatına çarptı.Ağır yaralanan Mustafa Bülent Can, görevliler tarafından kıyıya çıkarılarak çağrılan ambulansla görev yaptığı Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Can, burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.Mustafa Bülent Can için bugün, Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Can'ın sağlık görevlisi olan eşi Gönül Can ve mesai arkadaşları da törende gözyaşlarına boğuldu. Mustafa Bülent Can'ın cenazesi tören sonrası toprağa verilmek üzere Osmaniye'nin Düziçi ilçesine gönderildi.BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA DEVAM EDİYORCeyhan Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Bülent Can'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Yumurtalık ilçesinde 09.11.2018 günü saat 01.30 sıralarında yapılan kaçak balık avlanma ihbarı üzerine Sahil Güvenlik birimlerince, Sahil Güvenlik botu ile iki personel, yanlarında bulunan sivil şahıs Bülent Can ile olay yerine intikal ederken Sanko A.Ş.'ye ait liman iskelesinde 2 adet halatla bağlı bulunan çamur tarama gemisinin yanından geçerken, yanlarında bulunan sivil şahsın halatlara çarpması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiştir. Olayın meydana geldiği Yumurtalık ilçesi sınırları dahilinde olması nedeniyle Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olay yerinde ayrıntılı incelemelerde bulunulmuş olup, Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olay hakkında çok yönlü soruşturmaya devam edilmektedir."Görüntü Dökümü-------------------------Ceyhan Devlet Hastanesi Acil servisi önündeki hastane personelinin bekleyişiCenazenin morga taşınmasıEşi Gönül Can'ın fenalık geçirmesiSağlık personeli tarafından tekerlekli sandalye ile taşınmasıAcil önünden detayCeyhan Devlet Hastanesi önünde yapılan törenden görüntülerKalabalıktan detayDua okunmasıÖlen Mustafa Can'ın yakınları ve çalışma arkadaşlarının ağlamasıCenaze aracının gidişiBir yakınının ağlamasından detaySÜRE: 02'48" BOYUT: 178 MBHaber-Kamera: Ceyhun ÖZER- Ufuk AKTUĞ-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana),=========================EDREMİT'TE ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN OTOBÜS, MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 9 YARALIBALIKESİR'in Edremit ilçesinde ilkokul öğrencilerini bir etkinliğe götüren Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 9 öğrenci hafif yaralandı.Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Edremit ilçesi Babemli Kavşağı'nda meydana geldi. Salih Korkut Budaras İlkokulu'nun 44 öğrencisini Edremit Spor Salonu'ndaki spor yetenek taramasına götüren Mustafa Özer yönetimindeki, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 HA 639 plakalı otobüs, Cem Sağlam yönetimindeki 17 PN 720 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada belediye otobüsündeki 9 öğrenci hafif yaralandı. Büyük korku yaşayan öğrencileri öğretmenleri sakinleştirmeye çalıştı.Otobüsten indirilen yaralı öğrenciler, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Kaza yerinden görüntüler-Öğrencilerden görüntülerHaber-Kamera: Kadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),=================================ÇANAKKALE'DE 43 KAÇAK YAKALANDIÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 43 kaçak Afgan göçmen jandarma tarafından yakalandı.Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, edinilen istihbari bilgi üzerine Koyunevi köyü Sokakağzı koyuna operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 43 kaçak yakaladı.Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesi'ndeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaçak göçmenlerden görüntüHaber-Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale),==================================TURGUTLU'DA 1 GÜNDE 50 KİŞİDEN ORGAN BAĞIŞIMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle açılan stantta 1 günde 50 kişi organ bağışında bulundu.Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle Orta Park'ta organ bağışı standı açtı. 1 günde 50 kişi organlarını bağışladı. Etkinlikte yer alan Kaymakam Uğur Turan, "Organ bağışlamak insanlık görevidir" diyerek organlarını bağışladı. Stant açılışına katılan İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Nilgün Koçyiğit, Diş Hastanesi Başhekimi Dr. Güven Tahtacı, bir tıp merkezinin yönetim kurulu başkanı Dr. Mustafa Kemal Nas ve özel bir hastanenin başhekimi Dr. Emre Telciler de organlarını bağışladı.İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit, organ naklinin vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya beyin ölümü gerçekleşmiş kişiden alınan sağlam organın nakledilmesi işlemi olduğunu, 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük, akli dengesi yerinde olan ve önemli rahatsızlığı olmayan herkesin doku ve organlarını bağışlayabileceğini belirtti. Hasyiğit, organ bağışı yapacak kişilerin, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne, Devlet Hastanesi'ne, hafta içinde diğer yerlerde açılacak stantlara başvurabileceklerini bildirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit'in açıklamalarıOrgan bağışı standından genel görüntülerHaber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),=====================================MHP'NİN AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDUMHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Germencik Belediye Başkanı MHP'li Ümmet Akın'ın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayının Germencik Belediye Başkanı MHP'li Ümmet Akın olduğunu açıkladı. Parti binasında yapılan aday açıklamasına MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, İl Başkanı Burak Pehlivan, Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, İncirliova Belediye Başkanı MHP'li Gürşat Kale ile çok sayıda partili katıldı. Partililer salona sığmayınca, bina dışına konan hoparlör sistemiyle konuşmaları dinledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını ileterek başladığı konuşmasında "MHP Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayımız Ümmet Akın'dır. Kendisine çıktığı bu yolda başarılar diliyoruz. Gazamız mübarek olsun" dedi. Başkan Akın ise, "26 ay önce bu yola çıktık. Bu zaman içerisinde Aydın'ı karış karış gezdik. Sorunları yerinde gördük ve inceledik. Projelerimizi şimdiden hazırladık. Seçimi kazanacağız buradan söz veriyoruz. Aydın'a hizmet için geliyoruz" dedi.Konuşmaların ardından kalabalık, parti binası önünde toplandı. Mehteran takımı "Başkan Ümmet Akın" diye tezahüratta bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜKÜ:Ümmet Akın konuşmaDeniz Depboylu konuşymaMehterKabalığın sloganlarıGenel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,=====================================