Dha Yurt Bülteni 15

KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜHAKKARI'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesindeki Ortaklar köyü yakınındaki Süngü Tepe üs bölgesinde dün meydana gelen patlamada şehit olan 4 askerden Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın (26) memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine ateş düştü.Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Süngü Tepe üs bölgesinde atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklanan patlama meydana geldi. Patlamada 4 asker şehit oldu, 20 askerde yaralandı. Şehitlerden Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde eskiden belde statüsünde olan Belkaya Mahallesi'ndeki baba evine ateş düştü. Acı haberi alan anne Rukiye Daş ve yakınları sinir krizi geçirdi.4 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞDaha önce çiftçilik yapan ve vatani görevinin ardından 5 yıllık uzman çavuş olan şehit Daş'ın, ağustos ayında Ayşe Kızıl ile nişanlandığı öğrenildi. Şehit Daş'ın babası Mahmut Daş'ın 9 yıl önce vefat ettiği öğrenildi. Şehit Daş'ın dün ağabeyi Turan Daş ile telefonla görüştü ve Ramazan Bayramı'nda yapacakları düğünü hakkında konuştukları belirtildi. 2 kardeş olan şehit Daş'ın, daha önce Suriye'ye yönelik yapılan 'Zeytin Dalı' ve 'Fırat Kalkanı' operasyonlarında görev yaptığı ve Hakkari'ye ağustos ayında atandığı öğrenildi. Şehit Daş'ın cenazesinin yarın Belkaya Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor. Şehit Daş'ın bir silah arkadaşı ise sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından Halil Daş'ın resminin altına Suriye'de birlikte görev yaptıklarını ve yeni nişanlandığını belirterek, "Allah rahmet eylesin, bizim mesleğimiz, böyle hayal kuramayız, plan yapamayız, her şeyimiç yarım kalır' yazılı mesaj paylaşması dikkat çekti.Görüntü Dökümü------------------Şehit evinin dışından detayGenel ve detayHaber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))================================80 BİN TL DEĞERİNDEKİ ALTINLARI YOLDA UNUTTUİZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Nimet Ener, evde çalınmasından korkup yanına aldığı, işitme engelli kızı Damla Yılancı'ya (36) ait 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını, kaybettiğini düşündüğü telefonunu aramak için yol kenarındaki bir duvarın üzerine koyup, orada unuttu. Yaklaşık 15 dakika sonra geri geldiğinde altınların koyduğu yerde olmadığını gören Ener, bulan kişilere seslenip, "O benim engelli kızımın birikimiydi. Bana emanet etmişti, Allah rızası için getirin" dedi.Cennetoğlu Mahallesi 5741/4 sokakta yaşayan, 3'ü işitme engelli 4 çocuğu olan Nimet Ener, komşusuna gitmek için 15 gün önce evden çıktı. Ener, kızı Damla Yılancı'ya ait olan ve saklaması için kendisine verdiği 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını da, evde çalınmasından korktuğu için yanına aldı. Ener, yolda yürüdüğü sırada kaybettiğini ya da evde unuttuğunu düşündüğü telefonunu, ceplerine bakıp, rahatça aramak için, altınları evinin yakınındaki yolda, bir duvarın üzerine koydu. Telefonunun cebinde olduğunu fark eden Ener, altınları koyduğu yerde unutup, yoluna devam etti. Komşusuna giden Ener, altınları unuttuğunu fark edince, hızlıca geri döndü. Ancak Ener, altınları koyduğu yerde bulamadı. Büyük üzüntü yaşayan Ener, durumu polise bildirdi. Ancak aradan geçen 15 güne rağmen, Ener'in altınları bulunamadı.'ALTINLARI GETİRİN'Altınları bulan kişilere seslenen Nimet Ener, "Benim 4 çocuğum var, 3'ü işitme engelli. Zor şartlarda yaşıyorlar ve o altınlar da, bir tekstil atölyesinde ütücülük yapan kızım Damla Yılancı'ya ait. O altınlar, kızımın senelerdir çalışıp, zorla kazandığı paralarla alındı. Her gün, böyle bir hatayı nasıl yaptım diye kahroluyorum. Hasta olmaktan korkuyorum. Burdan bulanlara sesleniyorum, Allah rızası için altınları getirin, kızıp darılmayacağım" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Nimet Ener ile röp.Nimet Ener'in ağlamasından görüntüDamla Yılancı'ya ait fotoğraflarGenel ve detay görüntüHaber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,===================================İZNİK'TE BULUNAN LAHİTTEN, İKİ GENERALİN MUMYALANMIŞ CESETLERİ ÇIKTIBURSA'nın İznik ilçesinde arkeolojik kazılar sırasında bulunan lahdin devasa kapağı, vinç yardımıyla açıldı. Lahitte asker giysili, mumyalanmış iki ceset bulundu. Cesetlerin, dönemin Roma generallerine ait olduğu belirtildi.İznik'te 3 yıl önce, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerindeki Kayaarkası mevkisinde bulunan zeytinlikte, defineciler tarafından üst kapağı kırılmış lahit bulundu. İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma dönemi olarak adlandırılan 3'üncü yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı. Daha sonra sürdürülen kazılarda 3 lahit daha bulundu. Bunun üzerine yaklaşık 10 dönüm zeytinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon 200 bin lira bedel ile kamulaştırıldı. Alan, '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alındı.Bu yıl 15 Ekim Pazartesi günü, Roma dönemine ait şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölge olan 'nekropol' olduğu düşünülen alanda devam eden arkeolojik kazılarda, 1 lahit daha bulundu. İznik Müze Müdürlüğü'nden 10 kişilik ekip, lahdin gün yüzüne çıkarılması için çalışma yaptı. 9 Eylül Üniversitesi başkanlığındaki kazı ekibi, lahdin üzerindeki mozaik tabakayı keserek çıkarma işlemini tamamladı. Lahdin, 6 metre uzunluğundaki devasa kapağı da Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen 4 kişilik heyetin gözetiminde, jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında, vinç yardımıyla açıldı.Lahitte, asker giysili mumyalanmış iki ceset ve bunlara ait kişisel eşyalar bulundu. Asker giysili iki kişinin dönemin Roma generalleri olduğu belirtildi. Açılan lahitte bulunanlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, medya mensuplarının yakın plan görüntü almaların izin verilmedi. Lahdin üzeri brandayla kapatılırken, bakanlık yetkilileri tarafından yapılacak incelemenin ardından bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.Görüntü dökümü:-Lahitin kapağının vinçle kaldırılarak açılması-Çevreden detaylarHaber/Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa),======================================CHP'Lİ ÖZEL'DEN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NA 'ZİYARET' TEPKİSİCHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Yazar Kadir Mısıroğlu'na ziyaretini eleştirdi. Özel, "Bugün saat tam 9'u 5 geçe hepimiz Atatürk'ün önünde saygıyla eğilirken, hepimiz telefonlarımızda, internette, gazete haberlerinde, Atatürk'ten nefret eden bu adamı ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı'nı gördük. Yunanı, Türk ordusuna tercih eden bir adamın yanına ziyarete giden kişinin, 1 dakika bile görevinde tutulmaması gerekiyor" dedi.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yazar Kadir Mısıroğlu'na ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde ziyareti değerlendiren Özel, "Bugün 10 Kasım. Bugün Atatürk'e saygıların sunulduğu, Atatürk'ün Anıtkabir'de ziyaret edildiği, meydanlarda Atatürk anıtlarının önüne çelenk konulduğu, Atatürk'ün anıldığı gün. Bugün ona herkes ziyarette bulunuyor. Ama bir kişi bugün farklı bir ziyaret yaptı. O kişi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başındaki Ali Erbaş bugün, fesli Deli Kadir'i ziyaret etti. Atatürk, dinimiz doğru öğrenilsin, iyi öğrenilsin, herkes tarafından öğrenilsin diye Diyanet İşlerini kurdu. Bu meczuplar, bu şarlatanlar insanları kandırmasın diye, bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdu. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başındaki kişi, bugün gitti Atatürk'ten nefret eden Mısıroğlu'nu ziyaret etti" dedi.CUMHURBAŞKANINA 'GÖREVDEN AL' ÇAĞRISICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Erbaş'ı bir önce görevden alması çağrısı yapan Özel, "Bu sabah, Anıtkabir'e giden Recep Tayyip Erdoğan'a soruyoruz. Sen Anıtkabir'e giderken, senin atadığın, senin arkasında durduğun adam Mısırlıoğlu'nu ziyaret ediyorsa, senin samimi davranışın Anıtkabir'deki davranış değil. Eğer bu adamı 1 dakika bile görevde tutarsan, dönüp de Atatürk'e karşı, saygı gösteriyormuş, onu anıyormuş gibi yapma" diye konuştu.'HARAM OLSUN'Ziyaretten duyduğu rahatsızlığı vurgulayan Özel, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sana söylüyoruz. Bizim vergilerimizle aldığın o maaşın her bir kuruşu haram zıkkım olsun. O parayı yemek, o parayla geçinmek, o parayla mutlu olmak sana nasip olmasın. Bugün saat tam 9'u 5 geçe hepimiz Atatürk'ün önünde saygıyla eğilirken, hepimiz telefonlarımızda, internette, gazete haberlerinde, Atatürk'ten nefret eden bu adamı ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı'nı gördük. Yunanı, Türk ordusuna tercih eden bir adamın yanına ziyarete giden kişinin 1 dakika bile görevinde tutulmaması gerekiyor. Eğer Recep Tayyip Erdoğan onu görevde tutmaya devam ederse, bugün gittiği ziyaretin, deftere yazdığı notların, bıraktığı çelengin hiçbir anlamı yoktur " dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel röp.Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,========================AĞABEYİNİ ÖLDÜREN KİŞİYİ KULAĞINDAN BIÇAKLADIZONGULDAK'ta 10 yıl önce ağabeyi Mehmet Ü.'yü öldürdüğü suçlamasıyla hüküm giyip, 2 yıl önce de tahliye olan Serkan C.'yi (36) kulağından bıçaklayan Nejdet Ü.(38), tutuklandı.Olay, dün öğle saatlerinde Gazipaşa Caddesi'ndeki valilik binasının önünde meydana geldi. Nejdet Ü., 10 yıl önce ağabeyi Mehmet Ü.'yü öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan ve bir süre önce de cezaevinden tahliye olan Serkan C.'yi takip etti. Nejdet Ü., valilik önünde yanında taşıdığı bıçakla Serkan C.'ye saldırdı. Serkan C.'yi kulağından bıçaklayan Nejdet Ü., valilikte görevli polis tarafından yakalandı. Kanlar içinde yere yığılan Serkan C., çağırılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerinin ardından Nejdet Ü. adliyeye sevk edildi. Nejdet Ü. polise verdiği ifadesinde, "Sahilde dolaşıyordum. Serkan C., ağabeyimi öldürmüştü. Görünce dayanamadım, kendimi kaybettim ve bıçakla saldırdım" dedi. Nejdet Ü., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.2 YIL ÖNCE TAHLİYE OLMUŞMehmet Ü.'nün ağabeyi Nejdet Ü., 28 Ocak 2008 tarihinde evinde tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından tutuklanan yakın arkadaşı Serkan C., yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Serkan C.'nin 2 yıl önce cezaevinden tahliye olduğu ve bir süre önce ikamet ettiği İstanbul'dan yakınlarını ziyaret etmek için kente geldiği belirtildi.Görüntü Dökümü-Bıçaklanan Serkan C.'nin kanlar içinde beklemesi-Sağlık ekiplerinin müdahalesi-Nejdet U.'nun gozaltına alınması-Adliyeye sevk edilmesiSüre: (2.16) Boyut: (254 MB)Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,=============================AĞRI'DA TRAKTÖR İLE KAMYONET ÇARPTIŞTI: 4 YARALIAğrı'da traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Erzurum yolu üzerinde 24 DZ 815 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki 04 AB 113 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Abdurrahman Yılmaz, traktörü kullanan Kuddüs Babatonguz ile beraber yanlarındaki 2 kişi yaralandı. Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :-Kaza görüntüsüHaber- Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,=======================================GELENEKSEL BAL YARIŞMASI'NDA DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİADANA'da 12. Uluslararası Tarım Fuarı kapsamında düzenlenen 8'inci Bal Yarışması'nda dereceye girenler ödüllendirildi.TÜYAP Kongre Merkezi'nde açılan 12'nci Tarım Fuarı kapsamında düzenlenen 8'inci Bal Yarışması'nda ödüller sahibini buldu. Yarışmanın ödül törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Ramazan Akyürek, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammed Ali Tekin, Adana Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Kılıçkaya, milletvekilleri ile üreticiler katıldı. 122 bal üreticisinin katıldığı yarışmada ziraat mühendislerinden oluşan jüri, yaptığı değerlendirme sonucu en iyi 5 balı seçti. Yarışmaya Kozan ilçesinden katılan Ahmet Coşar birinci oldu. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler ile çeyrek altın dağıtıldı.Protokolde yer alanlar TÜYAP Fuar Alanı'nda 250 firmanın katılımıyla devam eden 'Adana 12. Uluslararası Tarım Fuarı'nı gezerek, sergilenen son teknoloji ürünleri inceledi.Görüntü Dökümü-------------------------Etkinliğe katılanlardan genel ve detayYarışma sonuçlarının açıklanmasıMilletvekillerinin dereceye girenlere ödüllerini vermesiGenel görüntüSÜRE: 01'36" BOYUT: 178 MBHaber: Can ÇELİK-Kamera: Malik GÖDELİNER/ADANA,======================================