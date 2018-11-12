Dha Yurt Bülteni-15

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:20



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:20

DİKİLİ'DE GÖÇMEN TEKNESİ BATTI: 4 ÖLÜ, 6 KAYIP (ek)1)KAÇAK GÖÇMENİN KURTARILMA ANI KAMERALARA BÖYLE YANSIDIGörüntü Dökümü-----------------------Bir kaçak göçmenin kurtarılma anı görüntü(Haber- Kamera: DİKİLİ=================================================2)EVİNDE YAŞAMINI YİTİREN UZMAN ÇAVUŞA SON GÖREVTEKİRDAĞ'da görev yaparken evinde geçirdiği rahatsızlık nedeni ile hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Hoş (24), memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığına görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Hoş, ilçeye bağlı İlyas Mahallesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Uzman Çavuş Hoş'un cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi. Uzman Çavuş Hoş için Ulu Cami'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kaymakamı Yüksel Ünal, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Kılıç, İl Alay Komutan Yardımcısı Albay Erdem Ersoy, Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Burak Demirtaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde Hoş'un annesi Rukiye Hoş (52), baba Yaşar Duran Hoş (55), ağabeyi Yusuf Hoş ve kız kardeşi Fatma Hoş, sinir krizi geçirirdi.Anne Rukiye Hoş, oğlunun tabutunun arkasında, 'Gitme oğlum' diyerek gözyaşları dökerken, kız kardeşi Fatma Hoş, ağabeyinin tabutunu öpmesi törene katılanları duygulandırdı. Uzman Çavuş Hoş, kılınan cenaze namazının ardından Tarsus Şehir Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.Görüntü Dökümü------------------------------------Ölen Uzman Çavuş'un tabut önündeki fotoğrafı-Ulu Camiye asılan dev Türk bayrağı-Tabut başında nöbet tutan askerler-Jandarma Genel Komutanlığı çelengi-Ölen askerin anne, baba, ağabey ve kız kardeşinden görüntü-Bir komutanın yakasında asılı olan fotoğraf-Belediye Başkanı Şevket Can'ın anne Rukiye Hoş'a başsağlığı dilemesi-Anne Rukiye Hoş'un oğlunun tabutu başında ağlayarak Türk Bayrağına sarılı tabutu öpmesi'Bayraklara sarıldın be oğul' demesi-Baba Yaşar Duran Hoş'un oğlunun tabutu önündeki fotoğrafı öpmesi-Protokolün aileye başsağlığı dilemesi-Cenaze törenine katılan askeri erkan-Cenazeye katılanlardan görüntü-Saygı duruşu-Özgeçmişin okunması-Helallik istenmesi-Cenaze namazı-Tabutun askerler tarafından taşınması-Ölen Uzman Çavuş Mustafa Hoş'un kızkardeşi Fatma'nın ağabeyinin fotoğrafına dokunması-Anne Rukiye Hoş'un oğlunun tabutuna bakması-Tabutun cenaze aracına konulması(SÜRE: 5.51) (BOYUT: 357 MB)Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),================================================3)DAMADIN KATLETTİĞİ 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİKAHRAMANMARAŞ'ta Ramazan Akpınar'ın (27) av tüfeği ile öldürdüğü eşi Sibel Akpınar (24) ile Sibel Akpınar'ın babası Ali Çiftçi (58) ve annesi Pakize Çiftçi (56) gözyaşları arasında toprağa verildi.Hastane morgunda otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Sibel Akpınar, babası Ali Çiftçi ve annesi Pakize Çiftçi'nin cenazeleri öldürüldükleri Oruç Reis Mahallesi'ndeki evin önüne getirildi. Cenazelerin gelmesiyle yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.3 kişinin cenazesi daha sonra evin yanındaki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürüldü. Cenaze namazlarının sırasıyla kılınmasının ardından Sibel Akpınar, babası Ali Çiftçi ve annesi Pakize Çiftçi, Avşar Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.Görüntü Dökümü------------------------------------Cenaze aracının gelişiCenazelerin indirilmesiYakınlarının ağıt yakmasıCenazelerin camiye götürülmesiGenel ve detay görüntüler(Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 438 MB=============================================4)FRENİ BOŞALAN VİNÇ, 10 ARACA ÇARPTIGAZİANTEP'te, park halindeyken freninin boşalması sonucu hareket eden vinç, 10 araca çarparak, durabildi. Araçları hasar görenler, vinç firmasından şikayetçi oldu.Kaza, öğle saatlerinde, Karacaahmet Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Orhan Tuncer, kullandığı vinci rampada park ederek, araçtan indi. Tuncer'in ayrılmasından kısa süre sonra freninin boşalmasıyla hareket eden vinç, sitede park halindeki 10 araca çarptıktan sonra refüje çıkarak, durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araç sahiplerinin ihbarıyla gelen polis, inceleme yaparak, hasar tespitinde bulundu. Kazada araçları hasar görenler, büyük çapta maddi zararları olduğunu belirterek, vinç firmasından şikayetçi oldu.Görüntü Dökümü------------------------------------Olay yeriHasar gören araçlarAraçlara çarpan vinçGenel ve detay görüntüler(Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 159 MB=====================================================5)BİR KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIBursa'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobille bir hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.Kaza, Mahmudiye Mahallesi Suyolu Caddesi'nde meydana geldi. Serkan Halat (38) idaresindeki 16 NN 293 plakalı özel otomobil, Ümit İlker Güneytepe (41) yönetimindeki16 NBR 36 plakalı otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle savrulan Serkan Halat'ın kullandığı araç, park halindeki 16 ACS 924 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Kaza sonucunda sürücü Serkan Halat yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, yaralının yardımına koşarken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptı. Müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntü dökümü;-----------------------------Güvenlik kamerası görüntüleri-Yaralıya ilk müdahale-Yaralının ambulansa bindirilmesiBoyut: 153 MB, Süre: 1.22 dakikaHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),========================================================6)ÇORUM'DA SÜRÜCÜ KÖPEKLERİ EZDİ, KAÇTIÇORUM'un Mecitözü ilçesinde kimliği belirsiz sürücü otomobili ile köpek ve yavrusunu ezdi, olay yerinden kaçtı.Olay, ilçe merkezinde bir alış veriş merkezinin önünde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü alış veriş yaptıktan sonra otomobiline bindi. Sürücü hızla gaza basıp anayola çıkmak isterken köpek ve yavrusunu ezdi. Sürücü olay yerinden uzaklaşırken yavru köpek telef oldu, annesi de yaralandı. Çevrede toplanan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntü dökümü;----------------------------Olay anı güvenlik kamerası görüntüleriHaber: Yusuf ÇINAR ÇORUM DHA========================================================