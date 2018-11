Dha Yurt Bülteni 15

13 Kasım 2018 Salı 17:23



13 Kasım 2018 Salı 17:23

1)HAKKARİ'DE PKK'LI TERÖRİSTLERDEN FÜZE SALDIRISI: 3 İŞÇİ YARALANDIHAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, yol çalışması yapan sivil işçilere PKK'lı teröristlerce füzeli saldırıda bulunuldu. Saldırıda yaralanan 3 işçi, helikopterlerle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "13.11.2018 günü saat: 14.40 sıralarında İlimiz Çukurca İlçesi Güven Dağı Bölgesi'nde yol çalışması yapan sivil işçilerimize yönelik PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca uzak mesafeli füze atışı ile yapılan saldırı sonucu 3 sivil işçimiz yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar devam etmektedir" denildi.Görüntü Dökümü--------------------------------Helikopterin kışlaya inişi-Yaralıların helikopter ile getirilişi-Yaralıların ambulanslar ile Hakkari devlet hastanesine getirilişiDetaylarHAKKARİ/DHA==================================================2)MUBAŞİRE ATILAN KAFAYA TUTUKLAMABURSA Adliyesi'nde duruşma saatini bekleyen Muhammet Raşit Polat (20), babasının kendilerini bir an önce duruşmaya alması için konuştuğu mübaşir Bedir Yıldız'a (42) kafa attı. Saldırının ardından kaçan Muhammet Raşit Polat, polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildi. Polat, çıkarıldığı mahkemede 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, dün sabah saatlerinde Bursa Adliyesi'nde meydana geldi. Gürsu PTT'de sıra beklerken, kuyruktaki birine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 'hakaret' suçundan 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Muhammet Raşit Polat, babası Mahmut Polat (48) ile duruşma için adliyeye geldi. Duruşma saati geçince gencin babası, mübaşir Bedir Yıldız ile konuşmak üzere yanına gitti. Mahmut Polat mübaşire, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyleyip, duruşma için kendilerinin bir an önce salona alınmasını istedi. Bu sırada hareketlenen Muhammet Raşit Polat, birden araya girip, mübaşir Bedir Yıldız'a saldırdı. Yıldız'a kafa atan Muhammet Raşit Polat, olay yerinden kaçtı.Sağ elmacık kemiğinden yaralanan Yıldız, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldıralarak üç dikiş atıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi ekiplerince yakalanan Muhammet Raşit Polat 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Bursa 2'nci Sulh Ce7za Hakimliği'nde ifade veren Muhammet Raşit Polat'ın, "Mübaşir, babamın üzerine yürüyünce, müdahale edecek zannettim. İleri geri konuşunca araya girip kafa attımö dediği öğrenildi. Adliye çıkışında, polis nezaretinde cezaevine götürülen Polat, gazetecilerin sorusu üzerine "Ufak bir tartışma sonucunda sinirlenerek kafa attım. Pişmanımö dedi.Görüntü Dökümü:--------------------Sanığın adliyeden çıkarılması-Adlyeden genel görüntü-Mübaşirin hastaneye gidişi181 MB 1 dk 36 snHaber/kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,===========================================3)UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANI HİCABİ DURSUN'UN ACI GÜNÜUYUŞMAZLIK Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun'un yaşamını yitiren babası İdris Dursun, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toprağa verildi. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun'un, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturan 88 yaşındaki babası İdris Dursun yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Hicabi Dursun, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından İdris Dursun, Eski Mezarlıktaki aile kabristanında toprağa verildi.Görüntü Dökümü---------------------------Cenaze namazından görüntüCenazenin omuzlarda taşınmasıHicabi Dursun dua okurkenÇelenklerden görüntüHAABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), --======================================4)KÖPEKLERİ ZEHİRLEYİP, AHIRDAN 40 KOYUN ÇALDILARTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, tel örgülerini keserek girdikleri bahçedeki 2 köpeği zehirleyip telef ettikten sonra girdikleri ahırdan çıkardıkları 60 koyunu yürüterek meraya çıkardı. Hırsızlık şüphelileri, koyunlardan 40'ını araca yükleyerek kayıplara karışırken, araca sığmaması üzerine saldıkları 20 koyun kendiliğinden 500 metre uzaklıktaki ahıra geri döndü. Koyunların sesine uyanan ahır sahibi Neşat Özer(40), hırsızlık olayını fark ederek, durumu jandarmaya bildirdi.Olay, ilçeye bağlı kırsaldaki Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde, mahallede Neşat Özer'e ait eve gelen kimliği belirsiz kişiler, tel örgülerini keserek girdikleri bahçedeki 2 köpeği zehirli etle telef ettikten sonra girdikleri ahırdan 60 koyunu dışarı çıkardı. Şüpheliler, yaklaşık 500 metre uzakta bulunan ve plakası henüz belirlenemeyen araca 40 koyunu yüklerken, araca sığmadığı değerlendirilen 20 koyunu ise meraya saldı. Şüpheliler daha sonra araçla olay yerinden uzaklaştı.SALINAN KOYUNLAR GERİ DÖNÜNCE HIRSIZLIK OLAYI ANLAŞILDIBaşıboş 20 koyun bir süre sonra Neşat Özer'e ait ahıra geri döndü. Koyunların sesine uyanan ve hırsızlık olayını fark eden Özer, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ev, ahır ve çevresinde inceleme yaptı. Neşat Özer, hırsızlık olayından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Bahçedeki tel örgüyü kesip, ahırıma girmişler ve koyunlarımı çalmışlar. Köpeklerimi de zehirleyip telef etmişler. Ahırım içerisinde 60 tane koyunum vardı 60'ını da dışarı çıkarmışlar. 500 metre yürütüp meraya doğru götürmüşler. Koyunlardan 40 tanesini burada bir araca yüklemişler. Anlaşılan koyunları yükledikleri araç 40'tan fazla koyunu almayınca 20 tanesini meraya bırakmışlar. Meraya bırakılan koyunlardan 20 tanesi ise kendiliğinden eve geri gelmiş. Koyunlarımın piyasa değeri 70-80 bin lira. Gelir kaynağım olan hayvanlarımı çaldılar. Mağdurum, yetkililerden bunu yapanları bir an önce bulmalarını istiyorum" dedi.Mahalle Muhtarı Yılmaz Sarıkaya da, "Buradan 60 koyunu alıp meraya götürmüşler. 20'sini salmışlar. Diğerlerini kendi malları gibi bir araca yüklemişler. Diğer taraftaki kuzuları görmemişler. Görseler onları da alacaklarmış. Yazıktır, günahtır. İnsanlık dışı bir olay, bunlar insan olamaz" diye konuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü----------------------------Hayvanların yürütüldükleri yoldan ve meradan detay-Ahırdan detay-Koyunların sahibi Neşat Özer in konuşması-Mahalle muhtarı Yılmaz sarıkayanın konuşması-Telef olan köpeklerden ve ördeklerden detay-Ahırdan detay-Ev hanımının konuşması-Jandarma ekiplerinin evde ve merada çalışması-DetaylarHaber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-======================================