Dha Yurt Bülteni 15

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:11



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:11

DHA YURT BÜLTENİ 15Şehit Kaymakam Safitürk davasının gerekçeli kararında dikkat çeken detaylarMARDİN'in Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırıya ilişkin davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezası verilen Kaymakamlık eski Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu'nun devlete ait gizli evrakları PKK'lı teröristlere gönderdiği bilgisi, mahkemenin gerekçeli kararında yer aldı. Kararda, el yazısı notunun, kendisine ait olduğu yapılan laboratuvar testi sonucu ortaya çıkan Mesutoğlu'nun, Derik'e komşu olan Diyarbakır'ın Çınar ilçesine giderek kırsal alanda buluştuğu teröristlerden, olayda kullanılan el yapımı patlayıcı ve kumandayı teslim aldığı belirtildi.Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu saldırıya ilişkin Mardin'de 22 Ekim'deki karar duruşmasında, Kaymakamlık eski Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu'na, 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek' ve 'Patlayıcı madde bulundurmak' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Kaymakamlık eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Erdaş'a ise 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunu'nun 12. maddesine muhalefet' suçundan 1 yıl, Ahmet Deniz ve Fikret Deniz'e ise aynı suçtan 5 yıl hapis cezası ile 20 bin lira para cezası verildi. Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, şehit Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davanın gerekçeli kararını açıkladı. Terör örgütü PKK ele başlarının, belediyelere atanan kayyumlara yönelik eylem talimatı verdiği belirtilen gerekçeli kararda, Muhammed Fatih Safitürk'e yönelik bombalı saldırının terör örgütü PKK içerisindeki, 'Diyarbakır grubu' tarafından planlandığına yer verildi.PATLAYICIYI DİYARBAKIR KIRSALINDA TESLİM ALMIŞSaldırı sonrası tutuklanan ve 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezası verilen Kaymakamlık eski Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu'nun, Derik'ten Çınar ilçesine giderek kırsal alanda buluştuğu PKK'lı teröristlerden olayda kullanılan el yapımı patlayıcı ve kumandayı teslim aldığı belirtilen kararda, saldırıda kullanılan patlayıcının uzaktan kumandalı ve basınç etkili bomba olduğunun tespit edildiğine yer verilerek, "Mardin Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nün ekspertiz raporuna göre ele geçirilen bu cihazın 12 farklı alıcıyı kontrol edebildiği, 2 bin metreye kadar menzili olduğu, aynı bina içerisinde 4 odalık mesafe var iken verici kumandanın alıcı devreyi kumanda edebildiğine dair tespit yapılmıştır. Terör örgütü PKK tarafından son 10 yıl içerisinde gerçekleştirilen bombalı saldırı eylemleriyle ilgili yapılan araştırmada benzer şekilde oluşturulmuş el yapımı patlayıcıların ve bu patlayıcıları kumanda etmek için bu olayda kullanılan şekilde uzaktan kumandalı ateşleme sistemlerinin benzerlik gösterdiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.EL YAZIZI, ELE VERDİBingöl'de 2 yıl önce PKK sığınağına düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen teröristin ve sığınaklara yapılan operasyon sonrası ele geçirilen materyallerin incelenmesi üzerine çıkan yazıda Mesutoğlu'nun, Kaymakamlığa ait gizli evrakları PKK'lı teröristlere gönderdiğine dikkat çekilen kararda, Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlüğü'nün incelemesi sonucu hazırlanan raporda, yazının Mesutoğlu'na ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. Notta şu ifadeler yer almıştı:"Heval Numan'a! Ben Bitlis Valiliğinden Derik Kaymakamlığına şef olarak atandım. Konum itibarıyla hemen hemen tüm gizli evraklar elimin altından geçmekte. Hevale Sofi ile gönderdiğim hafıza kartında çok önemli olduğunu düşündüğüm gizli evraklar var. İçinde bulunduğumuz bu dönemde bu tarz bilgilerin partimiz için çok önemli olacağı kanaatindeyim. Bu yeni dönemde çalışmalarımın, istihbarat bilgilerinin temini noktasında olması daha faydalı olacaktır. Gizli evrak olsun ya da olmasın bir ay sonra yeniden gelip çalışmalarımda yol haritası belirlemek adına sizinle görüşmek istiyorum. Başarılar... 12/03/2016 Seyda H. Numan'a."İKİ KARDEŞİ PKK SAFLARINDAKararda ayrıca Kaymakam Safitürk'ün, terör örgütünün sözde 'Diyarbakır Eyalet Komutanlığı'nın emri ile katledildiği kaydedildi. Mardin yerine Diyarbakır tarafından bu emrin verilmesi de tutuklu Yazı İşleri Müdürü Tahsin Erdaş'in yeğeni olan ve kendisi gibi Kaymakamlıkta çalışan Şerif Mesutoğlu'nun dağda olan kardeşleri üzerinden yürütüldüğü ifade edildi. Mesutoğlu'nun, iki kardeşinin PKK'nın dağ kadrosundan olduğu ve kardeşlerden Ozan Çelik'in de iki yıl önce Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi kırsal kesiminde bomba yüklü bir traktör ile son anda fark edildiği ve güvenlik güçlerinde etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. Bunun için de Mesutoğlu ve ailesinin, biri öldürülen iki kardeşlerinin de dağda olmalarından dolayı soyadlarını değiştirdiği ortaya çıkmıştı.Kararda Mesutoğlu'nun, terör örgütü PKK'nın kayyumlara saldırı talimatından sonra, eylemi tasarlayarak el yapımı bomba kullanmak suretiyle Safitürk'e yönelik saldırı gerçekleştirdiği değerlendirildi. Sanık Mesutoğlu'na verilen hapis cezasının gerekçeli kararında, "Safitürk'ün bombalı saldırı sonucu öldürülmesi, şoförü Mustafa Dinçer'in yaralanması, olayda kullanılan patlayıcı maddenin ele geçirilmesi ve bulundurulmasının vahim nitelikte saldırı olarak kabul edilmesinin tartışmasız olması nedeniyle sanık Mesutoğlu'nun cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.Kararda ayrıca diğer sanıkların, üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair mahkumiyetlerine karar verilmesine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı kabul edilerek, dava konusu suçlardan beraatlarına karar verildiği kaydedildi.====================Midibüsün, bisikletli sürücüye çarptığı kaza kameralardaEDİRNE'de yolcu midibüsünün, aniden önüne çıkan bisikletle çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza, gece saatlerinde Çavuşbey Mahallesi'nde meydana geldi. T.T., yönetimindeki 22 M 007 plakalı midibüs, aniden çıkan bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken, ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, yaralanan bisiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.Polis, gözaltına aldığı midibüs sürücüsü T.T., ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Midibüsün bisiklete çarpma anıBisiklet sürücüsü yere savrulmasıKalabalığın toplanmasıSağlık ekiplerinin müdahalesiAmbulansa konulmasıMidibüsten detayHaber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,===================Drift yaparken mobeseye yakalanan sürücüye cezaÇORUM'da mobese kameralarından, caddede otomobiliyle drift yaptığı belirlenen sürücüye, 5 bin 10 TL trafik cezası kesildi.Kentte bir sürücünün otomobiliyle sanayi sitesi girişinde bulunan dönel kavşakta drift yaptığı belirlendi. Mobese kameralarına yansıyan olayın ardından, adı açıklanmayan sürücüye 5 bin 10 TL para cezası uygulandı. Ayrıca aracın 60 gün trafikten men edildiği, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konulduğu belirtildi.Görüntü Dökümü:--------------------Drift yapan araçtan MOBESE görüntüsü(SÜRE: 30 sn )BOYUT: 33.3 MB)Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,======================================Domates üreticisini Kuzey Irak pazarı ayakta tuttuANTALYA Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Nevzat Akcan, bu yıl Kuzey Irak pazarına yapılan ihracat sayesinde domates üreticisinin ayakta durduğunu söyledi. Akcan, "Domates Irak'a gönderilmeseydi 1 TL ile 1,50 TL arasında olurdu, ama bu defa da üretici batardı" dedi.Türkiye'nin yaş sebze ve meyve deposu Antalya'da hal sezonunun açılmasıyla birlikte üreticiler ve komisyoncularda hareketlilik başladı. Antalya Toptancı Hali'nde günlük açıklanan fiyat listesine göre domatesin kilogramı 3 TL'den, sivri biber 2,80 TL'den, kıl sivri biber 3,60 TL'den, patlıcan 2 TL'den, kabak 2 TL'den alıcı buluyor.Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Nevzat Akcan, haldeki fiyatları değerlendirdi. Fiyatların normal olduğunu ifade eden Akcan, domatese dikkati çekti. Akcan, geçen yıl 1 kilogram dahi satamadıkları Kuzey Irak pazarına, bu yıl büyük ölçüde ürün ihraç ettiklerini söyledi. Kuzey Irak pazarına ihracın hem üretici, hem de tüccarı ayakta tuttuğunu ifade eden Akcan, "İhraç, üretici için resmen serum oldu. Domatesi ayakta tutan Kuzey Irak pazarı oldu. Irak'a gönderilmeseydi domates 1 TL ile 1,50 TL arasında olurdu, ama bu defa da üretici batardı" dedi.PAZAR ESNAFI DOMATES SATAMIYORAntalya'nın büyük kapalı semt pazarlarından birinde 10 yıldır pazarcılık yapan Medeni Tüzün, genel durumun hiç iyi olmadığını söyledi. Domatesi halden 3 TL'ye aldığını, 50 kuruş karla satamadığını ifade eden Tüzün, "Esnafın 1'e alıp, 5'e sattığı söylemi doğru değil. Domatesi 2,70 TL'ye alıp 3,50'TL'ye satınca kimse almıyor, 3 TL'ye satınca da biz kazanamıyoruz. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Sabahtan beri 3 kilo satabildim" dedi.7 yıldır pazarcılık yapan Güven Süzen ise pazarda bu yıl domates satamadığını söyledi. Toptancı halinden 2,70 TL'ye aldığı domatesi 3 TL'ye satamadığını anlatan Süzen, akşam saatlerinde sırf tezgahı boşaltmak adına halden aldıkları fiyatın da altına inerek ürünleri sattıklarını söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Pazar tezgahlarından ve esnaftan detay görüntülerDomateslerden detay görüntüRöp 1: Medeni Tüzün (Esnaf)Röp 2: Güven Süzen (Esnaf)Röp 3: Nevzat Akcan (Sebze ve meyve komisyoncular Der. Bşk.)367 MB// 3.19 sn HDHaber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,======================================Dijital bağımlılığa zombi mizanseniyle dikkat çektilerAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde dijital bağımlılık konusunun tartışıldığı '1. Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi' yapıldı. Kongrede bir grup öğrenci, dijital bağımlılığa dikkat çekmek için katılımcılar arasında 'dijital zombi' mizanseni yaparak dolaştı.Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği'nin iş birliğiyle, Kuşadası'nda '1. Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi' düzenlendi. Sosyolog, psikolog, hukukçu ve sağlıkçı 50 akademisyen, kongreye konuşmacı olarak katıldı. Bir otelin salonunda 3 gün sürecek kongreyi, 1200 eğitimci izleyecek. Uzmanlar 3 gün sürecek kongrede, 'sanal iletişim hukuku', 'eğitim ve dijital etkileşim', 'sanal ortam ve aile', 'dijital temasın tıbbi etkileri', 'iş yaşamı ve dijital dünya', 'bağımlılık belirtiler ve evreleri' gibi birçok konuda 50 sözlü sunum yapacak. Kongre sürecinde, 7 farklı ülkeden uzmanlar telekonferansla kongreye katılarak sunum yapacak. Kongrede bir grup öğrenci, dijital bağımlılığa dikkat çekmek için katılımcılar arasında, 'dijital zombi' mizanseni yaparak dolaştı.'BOŞANMALAR DAHİL, TOPLUMSAL ÇÖZÜLMENİN EN ÖNEMLİ NEDENİ DİJİTAL BAĞIMLILIK'Kongrenin düzenleme kurulu başkanı Doç. Dr. Tuncay Dilci, sosyal sorumluluk bağlamında yaklaşık 150 bin kişiyi incelediklerini belirterek, "Dijital bağımlılığı eğitsel ve pedagojik bir sorun olarak değerlendiriyorum. Bu sorun toplumumuzun düşünce yapısını, biyokültürel yapısını tehdit eder hale geldi. Tehlike giderek artmaya başladı. Boşanmalar dahil, toplumsal çözülmenin en önemli nedeni dijital nesnelerle olan ilişkiler" dedi. Çocukların dijitali bildiğini ancak teknolojiyi bilmediğini söyleyen Dilci, "Araştırmalar çocukların bilgisayarı farklı bir yönüyle bildiğini ve kullandığını gösteriyor. Elindeki cep telefonu veya bilgisayarda sosyal medya, kumar veya oyun sitelerine giriyor. Başka türlü arkadaşlık ve iletişim için kullanıyor. Aslında çocuklar teknolojiyi bilmiyor. Bugün birçok ülke doğru kullanım için okullara ders içerikleri koyuyor" dedi. Ayrıca, her şeye rağmen dijital aletlerin çocuğun elinden aniden alınmasının başka travmalara neden olacağının altını çizdi.'CEP TELEFONLARINDAKİ BAKTERİ SAYISI TUVALET KAPILARINDAKİ BAKTERİ SAYISINDAN 18 KAT FAZLA'Doç. Dr. Tuncay Dilci, sosyal medya ve dijital alanda algı operasyonları, subliminal mesajlar verildiğini de söyledi. Japonya'nın dijital bağımlılık sorununa karşı önlem almaya başladığını da belirtti.Cep telefonlarındaki bakteri sayısının tuvalet kapılarındaki bakteri sayısından 18 kat daha fazla olduğuna da dikkat çeken Dilci, "Cep telefonları gerçek amacı dışında kullanıldığında yaşamımızı kısıtlıyor, bizi esir alıyor. Yürürken, çalışırken, spor merkezinde bizi kısıtlıyor. Duştayken telefon kullananların oranı yüzde 12. İbadet yerlerinde yüzde 19. Ne yazık ki en fazla da araç kullanırken bakılıyor. İnsanların kendine zaman ayırması gerekiyor. Telefonunu akşam saatlerinde ailesine, kendisine zaman ayırmak için kapatması gerekiyor. Cep telefonu yastığınızdan 90 santimetre yakınında uyuyorsanız, beyin tümörü olma şansınız yüzde 90. Oburca bize dayatılan kapitalist sistemin tüketim alışkanlıkları dijital ortamda tercihlerimizi belirliyor" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:- Kongre salonundan görüntüDoç. Dilci'nin konuşmasından görüntüDijital zombi öğrencilerden görüntüDijital zombi gençlerin dijital bağımlısı olduklarını söylemeleriHaber- Kamera: LATİF SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın),======================================Festivale mandalinalı davetMERSİN'de Akdeniz Belediyesi, 'Uluslararası Mersin Narenciye Festivali' kapsamında, ilkokul öğrencilerine kilolarca mandalina dağıtarak etkinliklere davet etti.Bu yıl 17-18 Kasım 2018 tarihleri arasında 6'ıncısı düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nin hazırlıkları renkli görüntülere sahne oluyor. Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan Hürriyet, İstiklal, Fatih, Hatice Uluğ ve Saadettin Bey ilköğretim okullarında okuyan yüzlerce öğrenciye kasalar dolusu mandalina dağıtıldı.Turgutreis Mahallesi'nde bulunan Saadettin Bey İlkokulu'nda okuyan çocuklar için düzenlenen dağıtma katılan Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, burada öğrencilerin yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılandı. Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Başkan Pamuk, vücudun vitamin alması ve hastalıklara karşı dirençli olması için, başta narenciye olmak üzere bol bol meyve tüketmelerini öğütledi. Minik öğrencilere seslenerek, aileleriyle birlikte hafta sonu düzenlenecek narenciye festivaline de katılmaya davet eden Başkan Pamuk, ardından çocukların sıralarına oturup kendi elleriyle soyduğu mandalinaları onlara ikram etti.Burada kısa bir açıklama yapan Başkan Pamuk, "Vitamin deposu olan portakal, limon, mandalina ve greyfurt gibi narenciye ürünleri, özellikle sağlığımızın korunması açısından çok yararlı ürünlerdir. Bu nedenle başta çocuklarımız olmak üzere, bütün insanlarımıza narenciye ürünlerini sevdirmeliyiz. Nitekim narenciye, Mersin'in önemli bir katma değeridir. Festival; narenciye üreticilerimizin geleceği ve ekonomik kalkınmaları açısından da büyük bir anlam taşıyor. Uluslar arası niteliğe sahip festivalimizin, gerek narenciye ürünlerimizin tanıtımı, gerekse de tüketimine büyük bir katkı sunacağına inanıyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kentimizin tanıtımına büyük katkı sunacağını inandığımız festivalin düzenlenmesinde emeği geçen bütün paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Belediye Başkanı Muhittin Pamuk okula gelirken-Okulun tabelası-Başkan Pamuk okula girerken-Sınıfa girerken-Başkan Pamuk öğrencilerle konuşurken-Pamuk'un öğrencilerle konuşması-Pamuk, öğrencilere mandalina dağıtırken-Öğrencilerle birlikte mandalina yerken-Sınıftan genel ve detay-Okul önünde toplanan öğrenciler mandalinaları gösterirkenHaber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,(BOYUT: 215 MB) (SÜRE: 1,47 DK)======================================Memurlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mektupİZMİR'de Kamu-Sen üyesi sendikalar, kamu çalışanlarının maaş artış oranlarının, yeni ekonomik programda belirlenen hedeflere göre revize edilmesini istedi. Konak'ta açıklama yapan memurlar, daha sonra taleplerini içeren mektupları, postaneden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdi. Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi İrfan Toksoy, bugün artık memur ve emeklilerin alışveriş yapamaz, en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak hale geldiklerini öne sürdü.Konak eski Sümerbank önünde toplanan yaklaşık 100 memur, geçim konusunda sorun yaşandığını belirterek, eylem yaptı. Türkiye Kamu-Sen üyesi memurlar, taleplerini içeren kağıtları balonlara bağladı. Daha sonra bu balonları uçuran memurlar, geçinmekte zorlandıklarını açıkladı. Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi İrfan Toksoy, yaptığı açıklamada, yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle enflasyon oranında artışların olduğunu, memur ve emeklilerin maaşlarının reel olarak değer kaybettiğini söyledi. Alım gücünün düştüğünü belirten İrfan Toksoy, kamu görevlileri ile emeklilerin maaşlarının enflasyon karşısında bir yılda yüzde 10,4 değer kaybına uğradığını açıkladı. Toksoy, "Yılın ilk on ayı itibari ile hesaplandığında, kamu görevlilerinin alım gücünün yüzde 9,5 düştüğü ortaya çıkmakta. Geçtiğimiz yıl 5 bin 336 TL olan bir kişilik ailenin aylık zorunlu harcama tutarı, bu yıl tam 854 TL artış göstererek 6 bin 191 TL'ye ulaşmışken, 2 bin 977 TL olan ortalama memur maaşı, 441,65 TL zamlanarak 3 bin 419 TL olmuştur. Enflasyon farkı ödemesi de yapılmasına rağmen, maaşlardaki erime ve alım gücündeki kayıp devam etmiş ve ortalama bir memurun alım gücü, bir yıl içinde aylık 413 TL azalmıştır" dedi.'MEMUR MAAŞLARI EN AZ YÜZDE 7 ERİYECEK'Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda 2018 yılı sonu enflasyon hedefinin yüzde 20,8, 2019 yıl sonu hedefinin ise yüzde 15,9 olarak belirlendiğini anımsatan İrfan Toksoy, kamu görevlilerine 2018 yılının tamamı için enflasyon farkı dahil yüzde 13 maaş zammı yapıldığını, 2019 yılı içinse yüzde 9,2'lik bir artışın olduğunu kaydetti. Toksoy, "Memur maaşları resmi rakamlara göre bu yıl en az yüzde 7,8 eriyecek. 2019 yılında hedeflenen enflasyona ulaşılsa da, maaşlarda yüzde 6,7'lik bir reel düşüş yaşanacak" diye konuştu. İrfan Toksoy, 2019 yılı için memur ve emekli maaşlarına yapılması planlanan maaş zamlarının, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'nda yeni hedefe göre revize edilmesini istedi. Toksoy, memurların taleplerinin dikkate alınmaması halinde, bir takım eylemler yaparak seslerini duyurmaya çalışacaklarını da söyledi. Açıklamanın ardından Konak'ta bulunan PTT'ye giden memurlar, taleplerini içeren mektupları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a posta yoluyla gönderdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Memurlardan görüntü-Balon ve pankartlardan görüntü-Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi İrfan Toksoy'un açıklaması-Genel ve detay görüntü-Haber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,