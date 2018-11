Dha Yurt Bülteni 15

15 Kasım 2018 Perşembe 15:02



DHA YURT BÜLTENİ 15Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Cezaları 5 kat arttıracağız (2)EGE ÜNİVERSİTESİ'NE DESTEK SÖZÜÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile görüştü. Bakan Kurum ile Rektör Prof. Dr. Budak, bir süre basına kapalı olarak görüştü. Daha sonra açıklama yapan Bakan Kurum, üniversitelerin bilimi ve ülkenin milli değerlerini gelecek nesillere aktaranlar olduğunu kaydetti. Teknoloji ve bilimin ülkelerin refah seviyelerini artırdığını kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi:"Ege Üniversitesi'nin dünya üniversitesi olma yolundaki çalışmalarının bakanlık olarak destekçisiyiz. Bu projede üniversitenin bilim, kültür ve sanat faaliyetlerini arttırabilmek adına bir protokol yapacağız. Burada hazineye ait atıl arazilerde projeler hayata geçireceğiz. Hastaneleri, amfileri yenileyeceğiz. Hocalarımızın daha iyi eğitim verebilmesi adına ne gerekiyorsa yapacağız. Bu sayede üniversitenin, dünya üniversitesi olma yolunda alt yapısını hazırlamış olacağız. Biz, gelişmişlik seviyesi olarak dünyanın en büyük 190 ekonomisi arasına girmek istiyorsak, bilgiyi yurt dışına göndermememiz gerekiyor. Gezi olayları ile başladık 15 Temmuz'da milletimiz bir oldu iktidarımıza her noktada güvendi. Biz de bu nedenle protokolü bir çok önemsiyoruz. Bu protokol çerçevesinde üniversitenin ihtiyaçlarını giderecek inşaat çalışmalarına başlayacağız. Master plan çerçevesinde etaplar halinde inşaat çalışmaları başlayacak."Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da tıpta, akademik performansta üniversitenin Türkiye birincisi olduğunu, Avrupa'dan da hastaların geldiğini belirterek, üniversitenin alt yapı ve fiziki koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Protokolün, gelecek günlerde imzalanması planlanıyor.KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SİGORTA UYGULAMASIÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Üniversitesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kentsel dönüşümde sigorta uygulamasına dair konuşan Kurum, Meclis'e sunulan tasarıda, kentsel dönüşümü yapacak firmalara hem mali hem de teknik yeterlilik kriterleri getirdiklerini söyledi. Bu işi yapacak firmaların, bakanlığın belirleyeceği teknik yeterlilik kriterlerine uymaları gerektiğini aktaran Bakan Kurum, "Aynı zamanda bu işi yapabileceklerini gösterecek bir tamamlama sigortası veya bakanlığın belirleyeceği teminatları sağlaması gerekiyor. Bu düzenleme ile 2030 yılına kadar dönüştürülmesi gereken yaklaşık 7,5 milyon konutumuz var. Halihazırda 5.5 milyon konutumuz var. Bu konutların dönüşümünde vatandaşların mağduriyetinin önüne geçmeyi istiyoruz. Çünkü kentsel dönüşüm, inşaat sektörü açısından önümüzdeki süreçte çok ciddi potansiyeli olan bir konu. Burada da vatandaşımızın mağdur olmaması için hem teknik hem de mali yeterlilik getiriyoruz. Bu yeterlilikleri sağlayan firmalar, kentsel dönüşümde iş yapabilecekler" dedi. Bu tasarının Meclis'ten geçtiği zaman teknik ve mali kriterleri belirleyeceklerini vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:"2019 yılı ilk aylarında başlatmayı hedefliyoruz. Teklifte müteahhitlerin sınıflandırılması da var. Müteahhitler de yapabilecekleri iş kapasitesine göre hem teknik hem de mali anlamda sınıflandırılacaklar. 10 bin metrekare inşaat yapmış bir firma, yine 10 bin metrekare bir kentsel dönüşüm yapabilecek. Daha önce 10 bin yaptıysa ya da hiçbir kentsel dönüşüm projesi yapmadıysa, bu projeler dahil olmayacaklar."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Ege Üniversitesi'ni ziyareti-Bakan Kurum'un açıklaması-Genel ve detay görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA======================================Muharrem İnce: 259 bin üyenin önüne sandık konulmalıCHP eski İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un hayatını kaybeden eşi Seren Anadol için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Anadol'u yalnız bırakmayan CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, olası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için konuştu. İnce, parti üyelerinin, ismi başkanlık için geçen kişileri oylaması gerektiğini söyledi.CHP'nin önde gelen siyasetçilerinden eski İzmir milletvekili Kemal Anadol'un eşi Seren Anadol (76) organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Seren Anadol için Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kemal Anadol, taziyeleri oğlu Devrim Anadol ile kızı Özge Alpaslan ile birlikte kabul etti. Kemal Anadol'u acılı gününde, CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile çok sayıda siyasi yalnız bırakmadı. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu da cenaze namazına katılan isimlerden oldu. Öğle vakti Seren Anadol için cenaze namazı kılındı. Seren Anadol'un cenazesi Foça'da toprağa verildi.MUHARREM İNCE'DEN İSTANBUL AÇIKLAMASI GELDİCenazeden sonra ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Muharrem İnce, açıklama yaptı. Adaylık için oylama yapılmasını isteyen Muharrem İnce, şöyle dedi:"Benim söylemim net. Bir kez daha söylüyorum. Hiç kimse kurtarıcı değildir. Önümüzdeki yerel seçimler, demokrasi mücadelesinin önemli ayağını oluşturacak. Galip çıkarsak kaybettiklerimizin bir kısmını geri alırız ya da almaya başlarız. Yerel seçimler demokrasi mücadelesi için çok önemli. Benim teklifim sandık konulsun. Ön seçim değil, eğilim yoklaması da olur. 39 ilçeye bir sandık konur. Üyeler gider ilçe merkezinde oyunu kullanırlar. Adı geçen isimler rakibimiz değil. Arkadaşımız, dostumuz, partilimiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için müracaat olmaz zaten. Öyle tartışmalar var ya, kimse müracaat etmedi diye. AKP'den, Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsak 259 bin üyenin önüne sandığı koyarız. Onların dedikleri olur. Bunun dışında bir yere aday değilim" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Cenaze töreninden görüntü.Katılanlardan görüntü.Namazdan görüntü.Muharrem İnce'nin açıklamalarından görüntü.Taylan YILDIRIM - Melis KARAKUZULU/ İZMİR=======================Diyarbakır'da şüpheli otomobil, fünyeyle patlatıldıAhmet ÜN/DİYARBAKIR, - DİYARBAKIR- Silvan karayolunda park edilen şüpheli otomobil, güvenlik güçlerince fünye yerleştirilerek kontrollü şekilde patlatıldı.Diyarbakır- Silvan karayolunun 6'ncı kilometresinde, bugün öğleden sonra yol kenarına park edilen otomobili gören sürücüler, şüphelenip polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisler, karayolunu ulaşıma kapatıp güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çağırdığı bomba imha uzmanları, inceleme yaptıkları otomobili, fünye yerleştirip, kontrollü şekilde patlattı. Otomobildeki inceleme sürerken, yol yeniden ulaşıma açıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Ulaşıma kapatılan karayoluGüvenlik güçleriGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet ÜN-DİYARBAKIR-DHA70 MB======================Belediye Başkanı, sokakta yorganla dolaşan gençleri ziyaret ettiSİVAS Belediye Başkanı Sami Aydın, soğuğa dikkat çekmek için caddelerde yorganla dolaşan gençleri evinde ziyaret ederek çaylarını içti.Sokakta yorgana sarılarak dolaşan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşınca ülke gündemine oturan üniversite öğrencileri Osman İnci(19), Onur Cihan(20), Furkan Hatipoğlu'nu(20) ve onları görüntüleyen İbrahim Enes Yalçın'ı(21) Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın evlerinde ziyaret etti. Ziyarette gençlere tost makinesi, su ısıtıcısı ve televizyon da hediye eden Başkan Aydın öğrencilere başarılar diledi. Öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini ifade eden Aydın "Öğrencilik meşakkatlidir, sıkıntılıdır. Öğrencinin zengini fakiri olmaz hepsi garibandır. Emin olun ben kendi öğrenciliğimi hatırlıyorum sizi görünce. Öğrenciliğimde 2 evde kaldım emin olun burayla kıyaslanamaz, baraka gibiydi. Ne olursa olsun öğrenci her zaman her türlü desteğe, katkıya ihtiyaç duyar. Biz Sivas halkı olarak öğrenci dendiği zaman her aile elinden gelen ne varsa destek olur. Bu anlamda Sivas huzurlu bir şehir. Güzel bir şehir biz sizlerin gerçekten memleketiniz için aileniz için en iyi şekilde yetişmenizi, donanımlı birer bireyler olarak yetişmenizi arzu ederiz. Bu konuda her zaman sizlerle beraberiz ne ihtiyacınız olursa imkanımız ölçüsünde yardımcı oluruz. Sizin her biriniz benim kendi evladımsınız. Sizin bir ağabeyiniz, amcanız olarak sorunlarınız, sıkıntılarınız olursa sizinle beraberiz. Bu işi bilerek mi yaptınız, bilmeden mi yaptınız bilmiyorum ama o gün öyle yorgana sarılıp gitmeniz çok ilgi çekti" dedi.Yorgana sarılarak dolaşan öğrencilerden Furkan Hatipoğlu, evini taşırken üşüdüklerini ve eğlence amaçlı böyle bir şey yaptıklarını ifade ederek "Evimi taşıdık, arkadaşlar geldi sağolsunlar. Malzemeleri taşımak için araç kiralayamadık. Çarşıdan gidelim dedik, arkadaş da fikir sundu yaptık. Milletin tepkisini merak etmek için sosyal medyaya fotoğraflarımızı gönderdik, sonra yayıldı. Vatandaşlar yolda bizimle fotoğraf çektirdi. Üşümeyi biraz abarttık. Taşımak kolay olsun diye yaptık biraz da. Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedik" dedi.Osman İnci (19) ise Sivas'ın çok soğuk bir şehir olduğunu ve soğuğu yansıtmak için bunu yaptıklarını sözlerine ekledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Belediye Başkanının ev ziyareti-Gençler ile sohbet etmesi ve hediye vermesi-Konuşmalar-Genel detaylarHaber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,=================İpek Tanrıyar'a sahnede sürpriz evlilik teklifiBİLECİK,- BİLECİK Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen 'Olgun Portakal' oyununun sonunda, oyuncu İpek Tanrıyar'a sevgilisi Murat Evler evlilik teklifinde bulundu.Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 13'üncü Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen 'Olgun Portakal' adlı tiyatro oyununun sonunda, elinde çiçekle sahneye çıkıp, diz çöken Murat Evler, seyircilerin önünde sevgilisi İpek Tanrıyar'a kendi yazdığı şiirindeki "Seninle Amazon'larda el ele dolaşmak, Nil Nehri'nde güneşin batışını seyretmek, tehlikelerine ve engellerine aldırmadan her türlü macerayı yaşamak istiyorum. Ama her şeyin ötesinde akıp giden bir şey var, zaman; zaman akıp gitmeden de asıl neyi istediğimi anlıyorum. Ne zaman nerede ve nasıl olursa olsun seninle olmak istiyorum. Benimle evlenir misin aşkım?" dizelerini okuyarak evlenme teklif etti.'BEKLİYORDUM ZATEN'Aldığı teklif karşısında duygulanan İpek Tanrıyar, evlilik teklifini beklediğini ancak nerede ve ne zaman yapılacağını bilmediğini söyledi. Tanrıyar, "Sevgili Murat çok güzel bir sürpriz yaptı. Bekliyordum zaten ama nerede ve nasıl olacağını bilmiyordum. Bilecik Tiyatro Festivali'nde Olgun Portakal isimli oyunun sahnesinde oldu. Bütün ekip arkadaşlarımın haberi varmış ama ben sürprizlere çabuk uyanırım. Hiç benden kaçmaz yani. Bu sefer gerçekten vurdular ve gol attılar. Bilecik, Osmanlı Devletinin kurulduğu yer. Böyle özel bir yerde biz de yuva kurmaya adım attık ve 'evet' dedik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bilecik benim hayatımda artık unutulmayacak" diye konuştu.Evlilik teklifinde bulunan sevgilisi Murat Evler ise, "Nihayetinde bu evlilik teklifini yapanlardan birisi olduğum için ben de çok mutluyum. Ayrıca arkadaşlarımızın son derece nazik davranmaları ve bu güzelliği birlikte organize etmemizde yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum. Tekrar Bilecik'e, Belediye Başkanımız Nihat Can'a ve bütün belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Murat Evler'in İpek Tanrıyar'a evlilik teklif ederken seyirciler tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerHaber-Kamera: BİLECİK/DHABoyut: 155,56 MBSüre: 2 dakika 33 saniye======================================Kurtulmuş'tan Suudi Arabistan'a Kaşıkçı cinayeti hatırlatmasıAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini aydınlatması gerektiğini belirtedek, "Milyonlarca Müslüman eğer, 'Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda dünyaca meşhur bir adam içeriye girdi ama çıkamadı. Uluslararası bir konsoloslukta bir insanın başına bu gelebiliyorsa acaba Suudi Arabistan'a gidersem başıma ne gelir?' diye düşünmeye başlarsa ki bunu düşünmek bile istemiyoruz. Ama o zaman haccın da emniyeti tartışılır hale gelir" dedi.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından bir kır bahçesinde düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları ile biraraya geldi. Toplantıya AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz ve Rıza Posacı ve AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen de katıldı. Konuşmasına yeryüzünün en güzel yerlerinden biri olan Aydın'ı çok önemsediklerini belirterek başlayan Kurtulmuş, Aydın'a hastane yapılması, Aydın-Denizli Karayolu ile Çıldır Havalimanı'nın hizmete açılması için çalışmalar yapacaklarını ve bunların takipçisi olacaklarını söyledi.Kurtulmuş, toplantıda Türkiye ve dünyadaki gündeme ilişkin konulara da değindi. Konuşmasında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda ortadan kaybolduğunu hatırlatan Kurtulmuş, "Hac emniyeti, haccın şartlarından birisidir. Yani, haccın emniyeti yoksa haccın da farz olması düşer. Milyonlarca Müslüman eğer, 'Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda dünyaca meşhur bir adam içeriye girdi ama çıkamadı. Uluslararası bir konsoloslukta bir insanın başına bu gelebiliyorsa acaba Suudi Arabistan'a gidersem başıma ne gelir?' diye düşünmeye başlarsa ki bunu düşünmek bile istemiyoruz. Ama o zaman haccın da emniyeti tartışılır hale gelir. Bu açıdan Suudi Arabistan'ın bu cinayeti aydınlatmasını ve Mekke ve Medine'nin bu sıfatını da kendilerine hatırlatmak isteriz" dedi.'JEOTERMAL AYDIN İÇİN ÖNEMLİ'Konuşmasında Aydın'da yaşanan jeotermal enerji konusuna da değinen Kurtulmuş, şöyle dedi:"Günlerdir spekülasyonlara vesile olan, maalesef yanlış anlatılan ve yanlış anlaşılan bir konudur jeotermal. Aydın'ın muazzam bir jeotermal kapasitesi olduğunu biliyoruz. Aydın, bazı yerlerde 230 dereceye kadar çıkan büyük bir ısıya sahip olan bir su kaynağına sahiptir. Bu jeotermal kaynağın özellikle günümüz dünyasında yenilenebilir enerji olduğunu hepimiz biliyoruz. Çevreye uyumlu ve doğayı tahrip etmeyecek bir jeotermal kaynağına sahip olmak Aydın ve çevresi için çok önemli bir imkandır ve bir fırsattır. Özellikle büyük bir turizm potansiyeli açısından iyi kullanılması gerekiyor. Bu jeotermal kaynağının Aydın için bir zenginlik olduğunun farkında olmamız gerekiyor. Buradaki jeotermal kaynaklar, asla çevreye zarar verebilecek şekilde kullanılamaz ve kullanılmasına da biz izin vermeyiz."'ŞU ANDA DENGELEME SÜRESİNDEYİZ'AK Partili Kurtulmuş konuşmasının ardından Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün ile Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birlik Başkanı Selahattin Çetindoğan'dan sıkıntıları dinleyip, soruları yanıtladı. Yıllardan beri sanatkarlarların büyük güç kaybetttiğine dikkat çeken Algün'ün "Son yaşanan ekonomik krizin ardından sanatkarların ayakta kalabilmeleri için bir tedbir alınacık mı? Eğer böyle bir karar alınırsa çok sevineceğiz" demesi üzerine Kurtulmuş, şunları söyledi:"Türkiye ekonomisinin genel dengelerinden kaynaklanan bir durum değil. Bazı operasyonlar sonucu kur ve faizin oynaması dış kaynaklı baskı ve saldırıdır. Çok şükür bunu bir şekilde telafi ettik ve şu anda da dengeleme süresindeyiz. Yaşadığımız bu durumu iyileştirecek ve düzeltecek bir noktaya geleceğiz. Bu süreçte en çok üzerinde durduğumuz husus tezgahı dağıttırmamaktır. Bu Türk ekonomik dalgalanmalarda eğer tezgah kapanırsa fabrikalar kapanırsa, üretim durur ve azalırsa bunun bedeli çok ağır olur. Bunun farkında olduğumuz için tezgahı dağıttırmamak için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getiriyoruz. Türkiye geriye gidiş olmadı gayet iyi bir şekilde iyi bir yol alıyor."'BELEDİYELER ESNAFLIK YAPMAYI BIRAKSIN'Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birlik Başkanı Selahattin Çetindoğan'ın "Büyükşehir belediyeleri esnaflık yapmayı bıraksınlar. Biz zor kanaat geçinen sanatkarlar zor durumdayız. Aydın Büyükşehir Belediyesi bakkallık yapıyor, marketçilik yapıyor, minibüsçülük yapıyor, fırıncılık yapıyor, lokanta ve benzeri her şeyi çalıştırıyor. Birlik başkanı olarak çarşıya çıktığımda esnafım benim kolumu tutarak sorduğunda, cevap verecek hiçbir şey bulamıyorum. Sizden ricamız Büyükşehir Yasası'nda bu husus mutlak ve mutlak değiştirilmeli. Cumhurbaşkanımız ile bir toplantıda görüşmüştük ancak bu güne kadar hiçbir şey yapılmadı. Küçük esnaf ve sanatkara sahip çıkmasını istiyoruz" diyerek sıkıntısını dile getirdi.Bunun üzerine ise Kurtulmuş, "Çok doğru söylüyorsunuz. Belediyeler, halka hizmet etmeye çalışsın. Belediyeler kendi işini yapsın siz esnaflarda kendi işinizi yapın" diye karşılık verdi.Toplantının ardından Kurtulmuş, beraberindekilerle esnafları ziyaret etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması-Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün ile Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birlik Başkanı Selahattin Çetindoğan'ın sıkıntılarını dile getirmeleri-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,======================================Zift yüklü tanker devrildi, vatandaş ihbarı Van Gölü'nü kirlenmekten kurtardıBehçet DALMAZ/VAN, - VAN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, devrilen zift yüklü tankerin Van Gölü'ne boşaldığı ihbarı üzerine harekete geçerek, ziftin göle dağılmasının önüne geçti.Batman'dan Van'a gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 AJ 262 plakalı zift yüklü tanker, gece Edremit ilçesi çimento fabrikası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, tankerden dökülen zift Van Gölü'ne doğru akmaya başladı. Çevreden geçen duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı 10 kişilik ekip, hemen çalışmalara başlayarak ziftin göle dağılmasını önledi.Olayla ilgili konuşan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Selçuk Doğru, titiz bir çalışma neticesinde olayın önüne geçtiklerini belirterek, ihbarı yapan vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.Doğru, "Gece geç saatlerde Batman'dan ilimize zift taşıyan tanker maalesef Van Gölü sahiline yakın bir noktada kaza yapmış. Vatandaşlarımız tarafından, devrilen tankerden dökülen ziftin göle doğru aktığı ihbarı ile olay yerine ekiplerimizi sevk ettik. Ekiplerimiz süratle harekete geçerek ziftin göle dağılmasının önledi. Birçok özelliğiyle ülkemiz için önemli yere sahip olan Van Gölümüz, her birimizin sorumlulukları arasındadır. Bu sebeple, sahil temizlik ekiplerimizin göl temizliği ile ilgili çalışmalarının devam edeceğini ifade etmek istiyor, duyarlı vatandaşımıza da teşekkür ediyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İşçilerin Gölü kıyısındaki çalışmaları-Yapılan çalışmalardan detaylar======================================Çömlek ustası, 82 yaşında mesleği gelecek nesillere taşımak için torna başındaBALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, 1980 yılında plastik ve cam ürünlerin artması sonrası gelir elde edemediğini için toprak çömlekçilik tezgahını kapatan Yalçın Akkayalı (82), sosyal girişim projesiyle mesleğini gelecek nesillere aktarmak için yeniden tornasını döndürmeye başladı. Açılan meslek edindirme kursunda kadınlara eğitim veren Akkayalı, mesleğinin yaşamasını istiyor.Sındırgı'da Bilge Nesil Gençlik Bilişim Sanat ve Turizm Derneği'nin girişimi, Avrupa Birliği ve Avustralya Büyükelçiliği'nin desteği ile oluşturulan proje kapsamında 1980 yılında toprak çömlekçilik mesleğini bırakarak işyerini kapatan Yalçın Akkayalı, 38 yıl sonra yeniden torna başına geçti. Akkayalı şimdi ilçede hayatta kalan son ustası olarak toprak çömlekçilik mesleğini kadınlara öğretiyor. 38 yıl önce plastik ve cam eşyaların artmasıyla toprak çömlek, bardak, testi, tabak gibi ürünlerin satışının azalması ile mesleği bıraktığını söyleyen Akkayalı, şimdi yeniden tornasını döndürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Toprak çömlek sanatının şimdilerde hediyelik eşyalara artan ilgi nedeniyle yeniden rağbet görmeye başladığını belirten Akkayalı, mesleğini gelecek nesillere aktarmak istiyor.'NAYLONLAR ÇIKMAYA BAŞLAYINCA BİZİM MESLEK ÖLDÜ'Toprak çömlekçiliği işini 5-6 yaşlarında dedesinin yanında öğrenmeye başladığını söyleyen Yalçın Akkayalı, babasının ve amcasının da bu işi yaptığını belirtti. Dede mesleği olan işini 38 yıl önce para kazandırmadığı için bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Akkayalı, "Mesleğimi dedemden öğrendim. Dedem Konyalı benim. Bu meslek için buraya gelip yerleşmişler. 40 yıla yakın mesleğime ara verdim. Ara vermek zorunda kaldık. Naylonlar çıkmaya başlayınca bizim meslek öldü. Hiçbir itibar yoktu yaptığımız işe. Seramik işi filan hiç anılmıyordu. Daha sonradan seramik ve çömlek işi moda olmaya başladı. Bir aileyi geçindirmeyecek şekilde öldü işimiz. Bu genç arkadaşlarımız burayı açtılar. Beni buldular, ben de yardımcı oluyorum. Allah razı olsun bu gençlerden beni yeniden tornama kavuşturdularö dedi.'ÇAMURDA DOĞDUĞUMUZDAN YENİDEN İŞE BAŞLADIK'Bilge Nesil Gençlik Bilişim Sanat ve Turizm Derneği'nin başlattı proje ile mesleğe dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Akkayalı, "Biz çamurda doğduğumuzdan teklif gelince hemen geldim. Gençler beni yeniden tazeledi. Bir kız, bir erkek öğretmen çocuğum var. Onlar da çocukken yapıyorlardı bu işi ama artık kendi meslekleriyle uğraşıyorlar. Bu mesleği gençlere de tavsiye ediyorum. Çocuk oyuncağı gibi. Eğlenceli ve zevkli. Çamur ile oynuyorsun. Mühim olan tornada yapabilmekö diye konuştu.İLK ÇIRAĞI BİR KADIN OLDUAkkayalı'nın yetiştirdiği ilk çırağı olan Nefise Kadıoğlu (44) ise kaybolmaya yüz tutmuş bir mesleği öğrenmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Sındırgı'da atölyenin kurulmasıyla meslekle tanıştığını belirten Kadıoğlu, "Yalçın ustamın sayesinde ben de bu mesleği öğreniyorum. Bu mesleğin canlanmasını isterim. Gençlerin bu tür mesleklere çok da ilgi göstermediği bu dönemde onlara örnek olmak isterim. Çamur insanı dinlendiriyor ve stresini atmasını sağlıyor. İnsanın ortaya bir şey koyması çok güzel bir şey. Yaptığı ürünü görmesi, onu satışa sunulması mutluluk veriyor. Bir kadın olarak bu mesleği yapan ender kişilerden biriyim. Bu da beni mutlu ediyorö dedi.'İNSANI TERAPİ EDEN BİR SANAT'Proje Koordinatörü olan Muhammet Asil Çetin, projeyi Bilge Nesil Gençlik Bilişim Sanat ve Turizm Derneği olarak Avustralya Büyükelçiliği'nin desteği ile başlattıklarını söyledi. Toprak sanatının unutulmaya yüz tutmuş bir sanat olduğunu belirten Çetin, şunları söyledi:"Aslında Yağcıbedir kültürü halısında da olduğu gibi tamamen doğadan beslenen bir kültürdür. Bu toprakların insanları halısında ipini koyun yününden, boyasını bitki kökünden üretiyorsa kabını, da doğal topraklardan üretiyormuş. Biz de gençler olarak bu sanat yaşatmak ve geleceğe daha sağlam aktarmak amacıyla bu projeyi kurduk. Toprak sanatı insanı üç boyutlu düşünmeye sevk eden, insanı terapi eden bir sanat. Birbirinden güzel kullanışlı ve dekoratif ürünler üretiyoruz. İnsanlar bu sanata çok ilgili. Sındırgı ilçe belediyemizin tahsis ettiği binada Balıkesir'in turizm destinasyonunda önemli bir merkez olduk. Atölyemizde ürettiğimiz ürünleri marketimizde satışa sunarak bu kültürü ve projeyi sürdürüyoruz.öGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜDernek binasından ve yapılan ürünlerden görüntüler.Toprak sanatı ustası Yalçın Akkayalı'dan çalışma görüntüleriYaşlın Akkayalı ile röportajÇalışmalardan görüntülerSanatı öğrenen Nefise Kadıoğlu ile röportajAtölyeden görüntülerProje Koordinatörü Muhammet Asil Çetin ile röportajAtölye ve yapılan eşyalardan görüntülerHaber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,1.11