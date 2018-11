Dha Yurt Bülteni 15

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:19



KOMUTAN 'TOMA'YI ÇALIŞTIRIN' DEDİ, İŞÇİLER EYLEMDEN VAZGEÇTİŞANLIURFA'da, Nakliyat İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle taşıt muayene istasyonundaki işlerine son verildiğini öne süren 11 kişi, basın açıklaması yapıp, grev için çadır kurmak istedi. Bunun hukuksuz olduğunu belirten jandarma komutanının "Eğer burada basın açıklaması yaparsanız müdahale ederim. Açıklama yapabilmeniz için bana yazılı emir getirin, gerekli izini vereyim. Müdahale için TOMA'yı çalıştırın" demesi üzerine işçiler, eylemden vazgeçti.Şanlıurfa- Mardin yolundaki taşıt muayene istasyonunda çalışırken, Nakliyat İş Sendikası'na üye oldukları için işlerine son verildiğini öne süren 11 kişi, grev kararı aldı. Nakliyat- İş Sendikası yöneticileri ve üyeleri, öğleden sonra 11 sendika üyesinin tazminatsız işten çıkarıldığı iddiası üzerine grev kararı aldıklarını belirtip, muayene istasyonu önünde basın açıklaması yaparak, çadır kuracaklarını duyurdu. İşçilerin grev yapmak için toplanacağı duyumunu alan jandarma, taşıt muayene istasyonu önünde zırhlı araç ve TOMA ile önlem aldı. Bir süre sonra basın açıklamasının yapılacağı alana gelen işçiler ile Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, görevlerine son verilen işçilerin işe tekrar alınması için basın açıklaması yapacağını söyledi. Alanda önlem alan jandarma, kalabalığa, basın açıklamasının Şanlıurfa Valiliği'nce belirlenen alanlar dışında yapılamayacağını söyledi. Buna tepki gösteren Küçükosmanoğlu ile işçilere, jandarma komutanı, izinsiz basın açıklaması yaptırmayacağını belirterek, şunları söyledi:"Şanlıurfa Valiliği'nce basın açıklaması yapılacak alanlar elimde bulunan resmi listede mevcuttur. Bunun dışındaki bölgede açıklama yapılmaz. Aksi takdirde müdahale edilecektir. Ben yetkili mercinin emrini yerine getirmekle yükümlüyüm. Eğer burada basın açıklaması yaparsanız şiddetle müdahale ederim. Açıklama yapabilmeniz için bana yazılı emir getirin, gerekli izni vereyim. Ben Şanlıurfa Valisi'nin verdiği emri uygularım. Fazla konuşmaya gerek yok, bana ıslak imzalı izni getir. Ben de gerekli izni vereyim" dedi.Jandarma komutanı, daha sonra güvenlik güçlerine, "Müdahale için TOMA'yı çalıştırın" talimatını verdi. Bu sırada komutanla tartışan Nakliyat-İş Sendikası Başkan Küçükosmanoğlu, "Biz işten çıkarılan işçilerin haklarını yasal olarak aramaya geldik. Bizim sizinle karşı karşıya gelmeye niyetimiz yoktur" diyerek, beraberindeki işçilerle bölgeden ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Taşıt muayene istasyonunda önlem alan jandarmaİşten çıkartılan işçiler istasyonun önünde toplanmasıNakliyat-İş Sendikası Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, ile komutanın konuşmalarıOlay yerinden uzaklaştırılan işçilerGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 362MB=====================================İSTANBUL'DA ÖLEN POLİS MEMURU KİLİS'TE TOPRAĞA VERİLDİİSTANBUL'da bariyerlere çarpan otomobilinde cansız bedeni bulunan ve başından vurularak, hayatını kaybettiği ortaya çıkan polis memuru Mehmet Fatih Nenemoğlu (36), memleketi Kilis'te toprağa verildi.Beylikdüzü Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru Fatih Nenemoğlu'nun kullandığı otomobil, dün D-100 Karayolu Kumburgaz Kavşağı'nda bariyerlere çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelerek, inceleme yapan polis memurları, meslektaşlarının tek kurşunla başından vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. İntihar ettiği değerlendirilen Nenemoğlu'nun cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak, memleketi Kilis'e getirildi. Polis memuru, Hacı Cümbüş Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Cenaze törenine katılanlarCenaze namazının kılınması-Tabutun taşınmasıPolis memurunun yakınlarıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 161 MB======================================DENİZLİ'DE EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ; PİLOT VE ÖĞRENCİSİ ARANIYOR (EK)** ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYORDenizli'de düşen keşif uçağından en son siyalin Denizli'nin Babadağ ile Aydın'ın Karacasu ilçesi arasındaki, geniş sarp dağlık alandan geldiği belirlendi. Bunun üzerine hem Denizli hem de Aydın yönünden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye, Jandarma, Dağ Arama Kurtarma (DAK) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Denizli ve Aydın ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Zorlu arazisi şartları ve yoğun sis nedeniyle güçlük yaşanırken, ekiplere bölgedeki çobanlar ve köylülerde arama kurtarma çalışmalarında destek verdi. 2 helikopterle sürekli bölge üzerinde uçarak, düşen uçağın tam yerini tespit etmeye çalıştı. Bölgedeki çobanlardan bazıların düşme gürültüsü duyduğunu söylemesi üzerine arama kurtarma çalışmaları bu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Ancak, sarp arazi nedeniyle araçların giremediği bölgede 3'er kişilik gruplara ayrılan ekipler, çemberi daraltarak çalışmalarını sürdürüyor.Pilot Hamdi Yılmaz'ın uçuş eğitimi verdiği öğrencisi Merve Altun'un Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olduğu, 2 yıldır da uçuş eğitimi aldığı öğrenildi.SON DÖNEMLERDEKİ EĞİTİM UÇUŞ KAZALARI30 Ekim 2018: Antalya'nın Manavgat ilçesi Karaöz mevkiinde Cessna 152 tipi TC-KIM kuyruk tescilli eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot Serkan Dilci ve Deniz Adalı yaşamını yitirdi.27 Haziran 2018: Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) ait TC-GUB kuyruk tescilli Cessna 172SP kuyruk tescilli eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot Mehmet Önal hayatını kaybetti.16 Şubat 2018: İzmir'deki Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan SF-260D tipi askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilotlar havacı Yüzbaşı Yunus Bal ile havacı Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan şehit oldu.31 Ekim 2017: Tekirdağ/Çorlu Havalimanı'nda eğitim uçuşu yapan AFA'ya ait TC-EOL tescilli tek motorlu uçak inişinde kontrolden çıkarak parçalandı. Kazada öğrenci Pilot Emre Durmazpınar yaralandı.24 Mart 2017: Samsun'un Çarşamba Havalimanı'ndan eğitim için havalanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (Uzaytem) ait Cessna 172 tipi tek motorlu uçak inişte kaza yaptı. Kazadan öğrenci Ecenaz Kalyoncu hafif yaralı olarak kurtuldu.1 Temmuz 2016: Türk Hava Kurumu Ayvalık Şube Başkanı Mustafa Doğrular ve İstanbul'dan eğitim için gelen Nuri Balsarı ile eğitim uçuşu için kalkarken düştü. TC-ABY tescilli Bellanca tipi tek motorlu uçakta bulunan Doğrular ve Balsarı olay yerinde hayatını kaybetti.17 Ağustos 2016: Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nden havalanan Tarkim Uçuş Okulu'na bağlı Tecnam P2006T tipi çift motorlu eğitim uçağı, Ergene İlçesi'ne bağlı Ahimehmet Köyü yakınlarında teknik rıza nedeniyle tarlaya düştü. Kaza eğitmen pilot Yusuf Akşahin ve öğrenci Alper Oran hayatını kaybetti.12 Şubat 2013: Türk Hava Kurumu'na ait Cessna 172 tipi tek motorlu eğitim uçağı Mersin'de düştü. Kazada pilot Murat Can yaşamını yitirdi.6 Ekim 2012: Türk Hava Kurumu'na ait TC-CBI tescilli Cessna 172S Selçuk Efes Havaalanı'ndan kalktıktan sonra Ödemiş yakınlarında düştü. Öğretmen Pilot Ahmet Can Damarsardı hayatını kaybetti. Pilot adayı Volkan Umudu yaralandı.29 Eylül 2012: İstanbul Havacılık Kulübü'ne ait eğitim uçağı Ankara'nın Çubuk ilçesinde düştü. Kazada pilotluk eğitimi alan 25 yaşındaki Anıl Tüccar hayatını kaybederken pilot yaralı kurtarıldı13 Ağustos 2012: Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi 2.5 mil açıklarında TC SAS kuyruk tescilli SR22 tipi tek motorlu pervaneli eğitim uçağı düştü. Uçağın kaptan pilotu Hikmet Aral ve öğrencisi Prestige Group Sinemaları'nın Kurucusu ve İşletme Sahibi Lisa Şener, hayatını kaybetti.29 Haziran 2011: Eskişehir'in İnönü ilçesindeki Türk Hava Kurumu Eğitim Merkezi'nde eğitim uçuşu sırasında planörün kaza yapması sonucu öğretmen pilot Metin Özbey ve öğretmen pilot adayı Semih Uzunlar yaşamını yitirdi.19 Kasım 2011: İzmir'in Selçuk İlçesi'nde Türk Hava Kurumu'na (THK) ait T- 67 tipi eğitim uçağı, Efes Antik Kenti girişinde bir bahçeye düştü. Kazada pilot Necmi Mızrak ile öğrenci pilot Ali Can Ergün hayatlarını kaybetti.4 Ocak 2011: İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağı Menemen ilçesine bağlı Görece köyü yakınlarında düştü.Kazadan 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,=========================================================MAÇTA KALP KRİZİ GEÇİREN AMATÖR FUTBOLCU TOPRAĞA VERİLDİEREĞLİ(Zonguldak), - ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde amatör maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Gülüç Belediyespor'un futbolcusu Miraç Bekdaş (28), gözyaşları arasında toprağa verildi.Zonguldak 1'inci Amatör Ligi Ereğli grubu takımlarından Gülüç Belediyespor'un futbolcusu Miraç Bekdaş, dün Alaplı İlçe Stadı'nda oynanan Eleşlerspor maçının 40'ıncı dakikasında fenalaştı. Maçta görevli sağlık ekibi olmadığı için önce soyunma odasına kaldırılan Bekdaş için sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu Bekdaş, kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Bekdaş'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak.Bugün, Ereğli ilçesinde bulunan Bozahane Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, kulüp yöneticileri, futbolcular ve yakınları katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken Bekdaş'ın yakınları, yakınları tarafından teskin edildi. Genç futbolcu, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.Görüntü Dökümü-Cenaze töreni-Miraç Bekdaş'ın yakınlarının taziyeleri kabul etmesi-Helallik alınması-Cenaze namazının kılınması-Cenazenin taşınmasıSüre: (3.16) Boyut: (603 MB)Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),=================================ZONGULDAK'TA 74 SANIKLI FETÖ DAVASINDA KARARZONGULDAK, - ZONGULDAK'ta 74 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında, 5 tutuklu sanığa 7 yıl 6'şar ay, tutuksuz 52 sanık hakkında ise 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 6 ay 22'şer gün arasında değişen hapis cezaları verildi. 14 sanığın beraat ettiği davada, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 3 sanığın dosyası ise ayrıldı.FETÖ/PDY'nin elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Zonguldak'ta dernek yöneticileri, iş insanları, kamu kurumlarında çalışan sanıkların da aralarında bulunduğu toplam 74 sanık hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık', 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 gün süren duruşmanın ardından karar açıklandı. Karar duruşmasına, 5 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.Mahkeme heyeti, 5 tutuklu sanığı 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu sanıklar, toplanan deliller, tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Tutuksuz 52 sanık ise 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 6 ay 22'şer gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Tutuksuz 14 sanığın ise üzerine atılı suçlardan beraatine karar verildi. Mahkeme heyeti, firari durumda olan terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen ve 2 sanığın dosyalarının ise ayrılmasına karar verdi.Görüntü Dökümü-Adliyeden detay-Adliyedeki cezaevi araçları-Polislerden detaySüre: (1.39) Boyut: (186 MB)Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,====================================DEDESİNDEN KALAN AHŞAP TEKNE MESLEĞİNİ YAŞATIYORSİNOP'ta oturan Mehmet Kuru (37), genç yaşta öğrendiği ahşap tekne yapımını 26 yıldır sürdürüyor. Dedesinden kalan mesleği devam ettiren Kuru, "Meslekte 3'üncü kuşağım.İşimizin tamamı ahşap ve el işçiliği. Kendi ülkemizin ağaçlarını, kendi bölgemizden alıp kullanıyoruz. Türkiye'nin her yerine tekne yapıyoruz" dedi.Kente ahşap, tekne ustası Mehmet Kuru, atölyesinde sipariş üzerine büyüklükleri 4 metreden 22 metreye kadar ulaşan tekneler imal ediyor. Dedesinden kalan mesleği yaşatmaya devam eden Kuru, çalışma azmiyle de çevresinde takdir topluyor. Genç yaşta öğrendiği tekne yapımında kendisini geliştiren ve 26 yıldır ahşap tekne imal eden Kuru, işini severek yapıyor. Kuru, tamamı el emeğiyle üretilen tekneleri ülkenin her yerine de sipariş ediyor.DEDEDEN KALAN MESLEĞİ SÜRDÜRÜYORAhşap tekne ustası Kuru, Karadeniz'de av yasağının sona ermesi ve yoğun palamut sezonunun yaşanmasından dolayı artan gemi satışlarının tekne yapım sektörünü canlandırdığını söyledi. Kuru, "Meslekte 3'üncü kuşağım. 11 yaşında bu işe girdim. Çırak olarak başladım. Sonra ilerleyerek kalfa, usta ve iş yeri sahibi oldum. 4 metre ile 22 metreye kadar ahşap tekne imal ediyoruz. Tamamı ahşap. Tamamı el işçiliği. Kendi ülkemizin ağaçlarını, kendi bölgemizden alıp kullanıyoruz. Türkiye'nin her yerine tekne yapıyoruz" dediGörüntü Dökümü:-Sinop gemi tersanesinden havadan görüntüler-Mehmet Kuru gemi imalatı çalışmaları-Mehmet Kuru açıklamaları-Sinop gemi tersanesinden havadan görüntüler-Detay(SÜRE: 4: 20 Dk) (BOYUT: 481 MB)Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,