Dha Yurt Bülteni 15

20 Kasım 2018 Salı 17:17



20 Kasım 2018 Salı 17:17

DHA YURT BÜLTENİ 15AİHM, DEMİRTAŞ'IN SERBEST BIRAKILMASINA KARAR VERDİ (EK)DEMİRTAŞ'IN AVUKATLARI TAHLİYE İÇİN DİLEKÇE VERDİAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bugün görülen davada HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbes bırakılması yönünde aldığı karardan sonra, Demirtaş'ın 8 avukatının imzasıyla Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne, tahliye dilekçesi verildi.HDP Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklama ile yayınlanan ve avukatlar Mahsuni Karaman, Aygül Demirtaş Gökalp, Reyhan Yalçındağ, Ramazan Demir, Sertaç Buluttekin, Murat Arksak, Aydın Erdoğan imzalı tahliye dilekçesinde, "Müvekkil, 04.11.2016 tarihinde tutuklanmış, tutuklu olarak yargılandığı dosyası Mahkemenizde halen derdesttir. Müvekkilin tutukluluğunun hukuki temellerinin olmadığı, özgürlük ve güvenlik hakkının siyasi saik ve motivasyonlarla; İfade özgürlüğünün ve serbest seçim hakkının ihlal edildiği gerekçesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapmış olduğumuz başvuru, bugün itibariyle karara bağlanmıştır. AİHM, mezkur karar ile; Serbest Seçim Hakkı Yönünden; Selahattin Demirtaş'ın tutuklandığı 4 Kasım 2016 tarihinden görevinin sona erdiği 24 Haziran 2018 tarihine kadar geçen bir yıl yedi ay ve 20 günlük sürede bir milletvekili ve muhalefet partisi eş genel başkanı olarak siyasi faaliyetlerini ve meclis çalışmalarını yerine getirmesinin imkansız kılındığını, bu nedenle Sözleşme'ye Ek 1 Numaralı Protokol'ün 3. Maddesinde düzenlenen serbest seçim hakkının ihlal edildiğine, Mahkeme ayrıca, Demirtaş'ın bu kadar uzun süre tutuklu kalmasını meşrulaştıracak bir gerekçe de ortaya konamadığını vurgulamıştır. Bu nedenle, Demirtaş'ın 23 ay boyunca tutuklu kalmasını sağlayacak yeterli gerekçe sunulmadığı için, Sözleşme'nin 5. Maddesinin 3. Fıkrasının ihlal edildiğine karar vermiştir. Mahkeme, Demirtaş'ın siyasi nedenlerle tutuklandığına karar vererek, Türkiye'ye karşı bir davada ilk kez, Sözleşme'nin 18'inci Maddesinin ihlal edildiğine karar verdi" denildi.Referandum ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Demirtaş'ın, gerekçe gösterilmeden tutuk halinin devamına karar verildiği ifade edilen dilekçede şu görüşlere yer verildi:"Türkiye'nin de yargı yetkisini kabul ettiği uluslararası bir yargı mercii tarafından, müvekkilin kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verilmiş olması, bu ihlalin arkasındaki saik ve motivasyonun 'siyasi nitelikte' olduğuna vurgu yapmak suretiyle Sözleşme'nin 18. maddesinin de ihlal edildiğinin tespit edilmiş olması ve Sözleşme'nin 46'ıncı maddesindeki yükümlülüğe atıf yaparak bu ihlallerin gideriminin sağlanması kapsamında müvekkilin derhal serbest bırakılması gerekliliğine karar verilmiş olması nedeniyle; Mahkemenizin derhal tahliye kararı vererek bu ihlallere son vermesini saygılarımızla talep ederiz."AİHM, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde karar vererek, Türkiye'nin Demirtaş'a 10 bin euro manevi tazminat ve yargılama masraf ile harcamalar için de 15 bin euro olmak üzere toplam 25 bin euro ödemesine hükmetti.DHA-Genel - Türkiye-Diyarbakır/ Merkez - Mehmet TÜRK===================================================NÖBETTE ÖLÜ BULUNAN ASKER ÖDEMİŞ'TE TOPRAĞA VERİLDİAFYONKARAHİSAR'da vatani görevini yaptığı Orduevi'ndeki nöbet kulübesinde ölü bulunan er Mustafa Ç.'nin (Çınar) (20) cenazesi askeri törenle memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesinde toprağa verildi.Afyonkarahisar merkezindeki Orduevi'nde vatani görevini yapan er Mustafa Ç.'nin nizamiye girişinde nöbet tuttuğu kulübeden dün (Pazartesi) saat 18.30 sıralarında silah sesi duyuldu. Nizamiyedeki diğer askerler ses üzerine girdikleri kulübede Mustafa Ç.'yi başından vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Mustafa Ç., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, Mustafa Ç.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlattı. Mustafa Ç.'nin cenazesi bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde düzenlenen askeri törenin ardından memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesine uğurlandı. Mustafa Ç.'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri eskort eşliğinde Ödemiş'in kırsal Günlüce Mahallesi'ndeki baba evinin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Mustafa Ç.'nin tabutu araçtan indirilmeden hellalik alındı. Ardından boşanmış olmaları nedeniyle cenaze aynı mahalledeki ana evinin önüne getirilip, ayrıca burada da helallik alındı. Daha sonra Mustafa Ç. için öğlen Günlüce Merkez Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Ödemiş Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Umur Kılıç, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüsnü Korkmaz, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Mustafa Ç.'nin uzun yıllar önce boşandıkları öğrenilen annesi Ganime Ç. ile babası Yaşar Ç., 17 yaşındaki kız kardeşi İlayda Ç., siyasi partilerin temsilcileri ve kamu kurum ve kuruşlarının müdürleri ile askerler katıldı. Kılınan namazın ardından Mustafa Ç.'nin askerlerin omzunda taşınan tabutu Günlüce Mahalle Mezarlığı'na götürüp, gözyaşları içinde toprağa verildi. Uzun süre mezarın başından ayrılamayan baba Yaşar Çınar'a tabutun üzerindeki Türk bayrağı ile oğlunun çerçeveli fotoğrafı verildi. Anne Ganime Ç.'ye de ayrıca askerler tarafından bir Türk bayrağı verildi.Görüntü Dökümü------------------------:-Toprağa verilen Er Mustafa Ç.'nin (Çınar) fotoğrafı-Baba evinin önünde helallik alınmasından görüntü-Ana evinin önünde helalik alınmasından görüntüsü-Mustafa Ç.'nin tabutunun tören mangası eşliğinde camiye getirilmesinden görüntü-Cenaze namazından görüntü-Mustafa Ç.'nin toprağa verilmesinden görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir),=========================================================İmam baba, oğlunun cenaze namazını kıldırdıBALIKESİR'in Bandırma ilçesinde görev yapan imam Mustafa Kandemir, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren oğlu Safa'nın (27) cenaze namazını kıldırıp, cemaatten helallik istedi.Bandırma Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz Koruma Memuru olarak görev yapan ve 5 yıldır kanser tedavisi gören Safa Kandemir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kandemir'in cenazesi Paşakonak Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camii'ne getirildi. İmam baba Mustafa Kandemir, oğlu Safa'nın cenaze namazını kıldırdı ve cemaatten helallik istedi. Cenaze namazı öncesi duygu dolu bir konuşma yapan acılı baba, "Küçükken para isterdi, 'Ne yapacaksın' diye sorardım, 'Baba, siz camide yardım topluyorsunuz ya ben de kutuya para atacağım' derdi. Dün cüzdanına baktım 15 TL bile çıkmadı. Alacağı vardı, biliyorum, ama borcu var mıydı bilmiyorum, varsa lütfen gelip söylesin. İyi bir insandı. Ben evladımdan razı oldum, sizler de ondan razı olun. Haklarınızı helal edinö dedi. Bandırma'dan son yolculuğuna uğurlanan Safa Kandemir'in cenazesi, yarın Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verilecek.Görüntü dökümü:----------------------Babanın konuşması-Cenaze merasimiHaber/Kamera: Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir),243 MB - 3 dk 22 sn===================5'inci kattan kanepeye düşen kadın yaşama tutunduÇORUM'da eşiyle tartıştığı sırada 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki evinin penceresinden atlayan Semra B. (36) tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Semra B., "Eşimin elinden tuttuğunu ve beni yukarı çekmeye çalıştığını hatırlıyorum. Sonra hızla yere düştüm. Kanepe hayatımı kurtardı" dedi.Olay, Ulukavak Mahallesi'nde 6 katlı apartmanda geçen 30 Ekim gecesi meydana geldi. İddiaya göre Semra B., eşi Uğurcan B. (32) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Semra B., oturduğu evin yatak odası penceresini açarak atlamak istedi. Eşinin müdahalesine rağmen Semra B., 5'inci kattan kendisini boşluğa bıraktı. Semra B., bina önündeki bahçede bulunan kanepenin üzerine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan ilk müdahale sonrasında Semra B., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyat edilen Semra B., daha sonra Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi. Sağ kolu ve her iki ayağı kırılan Semra B., 16 gün sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu olarak Çorum'a geldi.Olay anını anlatan 2 çocuk annesi Semra B. "O gün eşimle tartıştık, bir anda cama yöneldim. Eşimin benim elimden ve elbisemden tutup, yukarı çekmeye çalıştığını hatırlıyorum. Aşağıda da insanlar vardı. Onları görüyordum, bir anda hızla aşağıya düştüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Ben aşağıdaki kanepenin üstüne düşmüşüm, yarım metre sağa düşsem direkt beton zemine düşecektim. Bu günüme şükür. Kanepe hayatımı kurtardı" dedi.'EŞİME BAKTIĞIM İÇİN ÇALIŞAMIYORUM'Eşi Ugurcan B., işsizlik ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunaldıklarını ve eşiyle tartıştıklarını söyleyerek "Keşke olmasaydı. Tartışırken eşim bir anda yatak odasının camına yöneldi. Pencereyi açıp kendisini boşluğu bırakmak üzereyken, önce 'Ne olur yapma' diye yalvardım. Hemen müdahale etmek istedim. Elinden ve elbisesinden tuttum. Uzun süre yukarı çekmeye çalıştım. Gücüm tükendi ve eşim hızla aşağıya düştü. Koşarak aşağıya indim. Kanepenin üzerine düşmüş ve acı içerisinde kıvranıyordu. Hemen 112 acil servis ekiplerini aradım. Eşim Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Ankara'ya sevk edildi. Şu an kolu ve ayakları kırık. Benim acil işe ve maddi desteğe ihtiyacım var. Önceden çalışıyordum ama eşimin bu durumundan sonra işten de ayrılmak zorunda kaldım. Benden başka eşimin başında duracak hiç kimsem olmadığı için ben durmak zorundayım. Hal böyle olunca da çalışamıyorum. Yardım istiyorum" dedi.Ulukavak Mahalle Muhtarı Hanifi Özdemir ise aileyi ziyaret ettiklerini ve gereken yardımların yapılması için çalışma başlattıklarını belirterek, "Ailenin maddi durumu iyi değil ve işe ihtiyacı var. Bu imkan sunulursa en azından önümüzdeki günlerde normal yaşantılarına dönebilirler" diye konuştu.Görüntü Dökümü:---------------------------Muhtar Hanefi Özdemir ile röportaj-Bina ve koltuktan detay(SÜRE: 3 Dk ) (BOYUT: 211 MB)Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,======================================Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralıKIRIKKALE'de çay ocağı işleten Deniz Kocaoğlu, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı Samet Şengül tarafından pompalı tüfek ile ayağından vurularak yaralandı.Olay, Yenidoğan Mahallesi 609 Sokak üzerinde yaşandı. Çay ocağı işleten Deniz Kocaoğlu ile Ertan Şengül ve babası Samet Şengül arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Samet Şengül, yanında bulunan pompalı av tüfeği ile Deniz Kocaoğlu'na ateş açtı. Açılan ateş sonucu Deniz Kocaoğlu, ayağından yaralandı. Yaralı Kocaoğlu, olay yerine gelen ambulans ise hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra Ertan Şengül ile babası Samet Şengül, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Yaralıdan görüntü-112 ekiplerinin müdahalesi-Yaralının ambulansa taşınması-DetayHaber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE,