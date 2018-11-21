Dha Yurt Bülteni 15

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:00



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:00

========================================================GÜVERCİN VE SAHİBİNİN SEVGİSİ ŞAŞIRTIYORAKSARAY'da Mustafa Akkaya'nın beslediği güvercinle arasındaki bağ görenleri şaşırtıyor.Güvercin tutkunu olan Mustafa Akkaya, beslediği güvercinlerle yakından ilgileniyor. Güvercini öpüp, 'aşkım' diye hitap eden Akkaya, "Güvercinim ile aramda büyük bir dostluk oluştu. Güvercinimi kızım gibi seviyorum. Benim en büyük hobim güvencin beslemek.ö dedi.Görüntü Dökümü------------------------Mustafa Akkaya'nın güvercini sevmesiGüvercini öpmesiHaber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)============================================== - Babası