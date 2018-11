Dha Yurt Bülteni 15

24 Kasım 2018 Cumartesi 20:47



24 Kasım 2018 Cumartesi 20:47

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: HELİN ÖLDÜ, SÜRÜCÜ YARALIMALATYA'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı, yanında bulunan Helin Ede (19) öldü.Kaza, akşam saatlerinde Yavuzselim Mahallesi Karagöz Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 44 AAR 693 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan Helin Ede olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ve yanında bulunan Ede'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Helin Ede'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morguna konuldu. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Olay yeriYaralının çıkarılmasıYerde yatan yaralıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 91 MBHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)==============================TEHLİKELİ YOLCULUĞA GÖZALTIİZMİR'in Konak ilçesinde, üstü açık otomobiliyle yolda seyrettiği sırada dans eden ve görütülerin sosya medyada paylaşılmasıyla tepki çeken 2 kişiden biri olan Batuhan Y., gözaltına alındı.Konak tünelinde, üstü açık otomobiliyle seyrederken ellerini direksiyondan çeken ve açtıkları müzik eşliğinde dans eden 2 kişinin görüntüleri sosyal medyaya düşmüş, şahıslar büyük tepki çekmişti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden yola çıkarak 35 BTU 18 plakalı otomobilin sürücüsü Batuhan Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.Emniyetteki ifadesinde pişman olup, ders aldığını söylediği öğrenilen Batuhan Y., adliyeye sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:----------------------------------Batuhan Y.'nin adliyeye sevkinden görüntüHaber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,============================='LC WAİKİKİ AİLE BULUŞMALARI'NIN 7'NCİ DURAĞI ESKİŞEHİR OLDUHÜRRİYET Kitap ve LC Waikiki iş birliğiyle, yıl boyunca 12 kentte 12 uzman ile planlanan 'LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın 7'ncisi Eskişehir'de gerçekleştirildi.Türkiye'nin farklı kentlerinde anne-babalara çocuk yetiştirmenin sırlarının anlatıldığı 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' devam ediyor. Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt'un moderatörlüğündeki LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın 7'nci durağı Eskişehir oldu. Taşbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Hürriyet Kitap tarafından yayınlanan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi'nin uzmanlarından Uzman Diyetisyen Zeynep Köse Çapay ile LC Waikiki Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürü Sevda Malkoç, 'çocuklarda sağlıklı beslenme' üzerine açıklamalarda bulundu.Projeyle ilgili bilgi veren Ömür Kurt, çıkış noktalarının '200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi' olduğunu söyledi. Kurt, "Bir çocuk 6 yaşını bitirinceye dek geçen süre insanın hayatının temeli. Fakat biz bu hayatın temelini çok ciddiye almıyoruz ve ona her şeyi yediriyoruz. Onu kafamıza göre büyütüyoruz. Sonrasında o bina sağlam mı ilerliyor yoksa aksaklıklar mı oluyor çok bilemiyoruz. Bu nedenle uzamlarla konuşalım, onlar bize nasıl olması gerektiğini anlatsınlar, biz de bunu toplumuzla paylaşalım ki sağlıklı kuşaklar yetiştirebilelim düşüncesiyle yola çıktık" diye konuştu.Sevda Malkoç ise projede LC Wakiki Kurumsal İletişim ekibi ile Hürriyet Kitap ekibinin bir araya geldiğini belirterek, "Bu bizim için çok heyecanlı bir proje. Son 14 senedir pazar lideri olarak en iyi şekilde hizmet vermeye özen gösteriyoruz" dedi.Etkinlikte, Uzman Diyetisyen Zeynep Köse Çapay ise çocuklarda sağlıklı beslenme konusunda ebeveynlerin yapması gerekenlere dikkat çekti. Bebeklerde ek gıdaya geçiş, katı gıda beslenme dönemi için öneriler ve bebeklerde kilo problemine dair konularda anne babaların sorularını yanıtlayan Çapay, şunları kaydetti:"Sağlık deyince ne anlamalıyız? Sağlık dediğimizde bunu bütünsel olarak düşünmemiz gerekir. Yani sağlık hem bedensel hem ruhsal iyilik halidir aslında. Sağlıklı yaşam tabii ki bu iyilik halini yakalamanın bir amacıdır diyebiliriz. Sağlık yaşam dediğimiz aklımıza gelen 2-3 tane temel şey vardır. Bunlardan en önemlisi, en kapsamlısı aslında sağlıklı beslenmedir. Bununla beraber fiziksel aktivite, stres seviyesi, çevresel koşullar sağlıklı yaşam bütününü etkileyen bir şeydir. Sağlıklı yaşamın en büyük parçası olan beslenmeyi nasıl yapacağız? Veyahut da uzmanlar neler öneriyor? Her kafadan farklı bir ses mi çıkıyor? Burada en önemli şey insanın önce kendi bedenini tanımasıdır. Kendi vücudunuza iyi gelen besinleri uzman bir doktor, bir beslenme uzmanıyla beraber ortak bir kanıya vararak çözüm yoluna ulaşılabilinir. Anne karnında, anne eğer sağlıklı beslenmiyorsa veya yediklerine dikkat etmiyorsa bu, çocukta ilerleyen dönemlerde problemler yaratabiliyor."Söyleşi sonrasında katılımcılara, bir çiftin bebek yapmaya karar vermesinden çocuk 6 yaşını bitirinceye dek geçen süredeki bebek ve çocuk eğitimini kapsayan '200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi' armağan edildi.50 KİŞİYE 50 TL'LİK HEDİYE ÇEKİLC Waikiki'nin, Hürriyet Kitap ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' anne babalara çocuk yetiştirme konusunda eşsiz bilgiler vermeyi amaçlıyor. Çocuk sağlığının önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen bu etkinlik, her ay bir uzmanı Türkiye'nin bir şehrinde ücretsiz olarak halkla buluşturuyor. Türkiye, Çin ve Bangladeş olmak üzere 3 tam kapasiteli laboratuvarda, 4 bin 500'ü ekolojik olmak üzere günde ortalama 13 bin 500 test yapan LC Waikiki, çocuk sağlığı ve gelişimi konusunda da ebeveynlere destek veriyor. Bu doğrultuda daha önceki buluşmalarda olduğu gibi Eskişehir buluşmasında da katılımcılara ürün güvenliği ve sağlığı konusunda da bilgiler verilerek, 50 şanslı aileye LC Waikiki'den 50 TL'lik hediye çeki armağan edidi.12 ŞEHİR, 12 KONFERANSLC Waikiki, 'Aile Buluşmaları' ile 12 ayda 12 uzman ile 12 şehirde ebeveynlerle buluşacak. 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimi için önemli olan noktalara dikkat çekecek 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Denizli, Mardin, Gaziantep, Eskişehir, Trabzon, Kars, Adana, Nevşehir illerini kapsıyor. Buluşmalarda aileler, Ender Saraç, Tan Sağtürk, Üstün Dökmen, Başak Demiriz, Zeynep Köse Çapay, Ramazan Şimşek, Şirin Seçkin, Özgür Öner, Serap Duygulu, Dolunay Kadıoğlu, Yıldız Dilek Ertürk, Eyüp Sabri Ercan gibi alanında uzman isimlerle bir araya geliyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------------------------Ömür Kurt, Zeynep Köse Çapay ve Sevda Malkoç'tan detayÖmür Kurt'un konuşmasıSevda Malkoç'un konuşmasıDiyetisyen Zeynep Köse Çapay'ın konuşmasıBuluşmayı izleyenlerBoyut: 649.97 MBHaber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/DHA=================================AKHİSAR'DA DÜNYA ZEYTİN GÜNÜ KUTLANDITÜRKİYE'nin sofralık yeşil zeytin ve siyah zeytin üretiminin büyük bölümünün yapıldığı Manisa'nın Akhisar ilçesinde, bu yıl 8'inci kez Dünya Zeytin Günü kutlaması yapıldı. Etkinlikte konuşan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Afrin'den ülkeye sokulan zeytinyağının ürünün fiyatını düşürdüğünü söyledi. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade etti.Akhisar Ticaret Borsası'nın ev sahipliğindeki 8'inci kez Dünya Zeytin Günü kutlamaları, dün Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde düzenlenen 'zeytine minnet' yürüyüşüyle başladı. Akhisar Belediyesi Fuaye Salonu'nda zeytin ve zeytinyağıyla ilgili resim sergisi de açıldı. Kutlamaların bugünkü bölümü ise Akhisar-Sındırgı karayolu üzerindeki Taş Konak'ta yapıldı. Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Kaymakam Sabit Kaya, Garnizon Komutanı Hava Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı AK Partili Salih Hızlı, İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mete Demir, Akhisar İlçe Tarım Müdürü Ahmet Kılınç, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Akhisarlı zeytin üreticileri ve borsa üyeleri kutlamalara katıldı.Burada konuşma yapan Belediye Başkan Salih Hızlı, "Zeytinimizi dünya markası yapmak gibi bir iddiamız var. Bu iddiamızı gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah dünya markası olacağız. Bu iddialı laf ama bunu gerçekleştirecek güce sahibiz" dedi.AK PARTİLİ VEKİLDEN ELEŞTİRİLERE YANITGeçmişten bugüne zeytin ve zeytinyağı sektörünün geliştiğine dikkati çeken AK Parti Milletvekili Uğur Aydemir ise zeytin fiyatlarının üreticiyi memnun etmediği yönünde söylenti olduğunu, bazı milletvekillerinin Afrin'den gelen zeytin ve zeytinyağının fiyatları düşürdüğüne yönelik söylemlerde bulunduğunu belirtti. Aydemir, "Bu zeytin fiyatının bugünkü durumunu Afrin ile bağlamak abesle iştigaldir. Zeytin üreticileri ile adeta dalga geçmektir. Onları yanlış yönlere yönlendirmektir. Bunun bu şekilde olmaması gerektiğini, bilhassa milletvekilleri olarak, milletimize, üreticimize en doğru bilgileri vermek, onların duygularıyla oynamak gerektiğini düşünüyorum. Geçen hafta Tarım Bakanımız açıkladı. Afrin'den bugüne kadar gelen zeytinyağı 600 tondur. Bu da Türkiye'de üretilen zeytinyağının 200 bin ton olduğunu varsayarsak, yüzde 0,75 civarında bir orana tekabül etmektedir. Yani hakikaten bu fiyatların düşüklüğünü Afrin'den gelen zeytinyağına bağlayanlar önce kendileriyle dalga geçiyorlar ve gülünç duruma düşüyorlar. Fiyat düşüklüğü tamamen piyasa şartlarından kaynaklanıyor" diye konuştu.CHP'Lİ VEKİLİN İDDİASICHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise üreticinin mutsuz olduğunu belirterek, sofralık zeytine prim verilmesini, ayrıca zeytinyağı priminin artırılmasını istedi. Hasat başladığında zeytinyağı fiyatının 17 lira civarında olduğunu belirten Bakırlıoğlu, fiyatların birden bire düştüğünü, nedenini araştırdıklarında Afrin'den yurt dışına satmak kaydıyla Türkiye'ye zeytinyağı sokulduğu bilgisine ulaştıklarını kaydetti. Bakırlıoğlu, "Orası şu anda 12 milyon zeytin ağacının bulunduğu ciddi bir zeytin merkezi. Şu anda 180 zeytinyağı fabrikası çalışıyormuş. 50 bin ton zeytinyağının geleceği söyleniyordu. Tarım Bakanımız '5 bin ton getireceğiz' dedi. Şu ana kadar 600 ton geldiğini söyledi. Fakat bölgeden gelen haberler bu şekilde değil. Sanki daha fazla geleceğini hissediyoruz. Ama ne olursa olsun hasat zamanında mahsulün en bol olduğu zamanda zeytinyağının yurt dışına satmak kaydıyla dahi olsa ülkeye getirilmesi, zeytinyağı fiyatlarını ilk etapta 17 liradan 14 liraya düşürdü. Şu anda 12-13 lira" dedi. Açıklamasını sürdüren Bakırlıoğlu, "Uğur Aydemir vekilimiz, ısrarla bunun Afrin ile alakası olmadığını iddia ediyor. Hep beraber yağhanelere gidelim, tarlalara gidelim. Afrin'in etkisi var mı yok mu kendi gözlerimizle görelim. Stoklanması gerekiyorsa devlet bunu stoklasın. Hasat zamanı bitsin, mal azalsın daha sonra piyasaya soksun. Piyasanın bu şekilde dalgalanmasına müsaade etmemeli" ifadelerini kullandı.Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Ahlat ise zeytin tüketimini artırmaya yönelik çalışma yürüttüklerini kaydetti. Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa da ilçede 17 bin zeytin üreticisi olduğuna dikkat çekti.Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi tarafından birkaç ay önce yapılan açıklamaya göre, sofralık zeytinde, Türkiye tüketiminin yüzde 35'ine karşılık gelen oranda ürün, Manisa'da üretiliyor.Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ulusoy, coğrafi işarete değinerek, "Tüccar arkadaşlara seslenmek istiyorum. Tüm dünyada coğrafi işaretli ürünler daha güvenilir ve daha kaliteli olarak tanımlanıyor ve rağbet görüyor. Bizler de 5 yıl önce Akhisar Domat ve Akhisar Uslu zeytinimiz için coğrafi işaret aldık. Bu coğrafi işaretleri kullanarak ürününüze değer katın" dedi.Etkinlikler kapsamında, televizyonda program yapan Hande Berktan'ın yönettiği bir panel de düzenlendi. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Habertürk'ten Abdurrahman Yıldırım, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, İtalyan araştırmacı Marina Colonna, müzisyen, gezgin, radyo ve TV programcısı Ayhan Sicimoğlu, Yunanistan'dan gelen araştırmacı- yazar Agronomist Konstantinos Liris, beslenme uzmanı Selahattin Dönmez panelist olarak katıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------------------------Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı konuşmaAK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir konuşmaCHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu konuşmaAkhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Ahlat konuşmaAkhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ulusoy konuşmaAkhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa konuşmaEtkinliklerden çeşitli görüntüHaber- Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa),================================MARDİN BÜYÜKŞEHİR KADIN BASKETBOL TAKIMI EVİNDE KAZANDISelin Erdem: "Bizim için çok önemli bir maçtı"Nazlı Güler: "Mardin halkına teşekkür ederim"Tuğçe Kanat: "Umarım artık bir seri yakalayıp böyle devam ederiz"Türkiye Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi 9'uncu hafta maçında Mardin Büyükşehir Belediyespor sahasında Urla Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü 69-56 mağlup etti. Mardin Büyükşehir bu sonuçla 4'üncü galibiyetini alarak bir maç eksikle 10'uncu sıraya yükselirken 2'nci sıradaki yerini koruyan Urla Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ise ikinci mağlubiyetini aldı.İlk periyodu 13-6 üstün kapatan Mardin Büyükşehir Belediye, soyunma odasına 5 sayı farkla 29-24 üstün girdi. Maçtaki üstünlüğünü devam eden ev sahibi takım üçüncü çeyreği 48-45 önde bitirirken maçı da 69-56 kazandı.ERDEM: "BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTI"Mardin Büyükşehir Belediyespor Koçu Selin Erdem çok önemli bir maçta galip geldiklerini belirterek, "Bizim için çok önemli bir maçtı bu maç. Rakibimizin 7 tane galibiyeti vardı. Bizim de bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, hepsini kutluyorum. Sahada ciddi bir mücadele ortaya koydular. Bu şekilde devam edersek kazanamayacağımız maç yok inşallah. Her zaman, her gün aynı performansla kendimizi geliştireceğiz. Sezon çok uzun. Play-offlara katılarak istediğimiz en üst düzeyde bitirmeye çalışacağız. Mardin halkı kadın basketbolu çok seven bir halk aslında. Bugün bir sınav vardı, sınav olduğu için tribünler boş ama bizim burada full tribüne oynadığımız maçlar oldu. Mardin halkını her maça bekliyoruz" dedi.GÜLER: "MARDİN HALKINA TEŞEKKÜR EDERİM"Mardin Büyükşehir Belediyesporlu oyuncu Nazlı Güler taraftarlara teşekkür ederek, "Öncelikle buraya kadar gelip bizi destekleyen bütün Mardin halkına çok teşekkür ederim. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda bu maçı kazanacağımıza yürekten inanıyorduk. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.Mardin Büyükşehir Belediyesporlu Tuğçe Kanat ise "Öncelikle kazandığımız için tabii ki çok mutluyuz. Umarım artık bir seri yakalayıp böyle devam ederiz. Çünkü kötü maçlar kaybettik. Buradan da Mardin halkımıza çağrımız olsun, lütfen bütün maçlara gelin" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------------------------------Maçtan detaylarTaraftarlardan detaylarSelin Erdem'in açıklamalarıNazlı Güler'in açıklamalarıTuğçe Kanat'ın açıklamalarıHaber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN -