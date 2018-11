Dha Yurt Bülteni 15

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:49



OĞLUNUN ŞEHİT HABERİNİ ALINCA BAYILDIİSTANBUL'un Sancaktepe 'de düşen askeri helikopterde şehit olan 4 askeri personelden Kara Pilot Albay Gökselin Aytural Şaylan'ın (45) annesi Şermin Şaylan(82), oğlunun şehit olduğu haberini alınca baygınlık geçirdi. Tekirdağ 'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'ndeki yazlık evinde kalan Şermin Şaylan'ı, Mardin 'de görev yapan polis oğlu arayıp, ağabeyi Kara Pilot Albay Gökselin Aytural Şaylan'ın İstanbul 'daki helikopter kazasında şehit olduğunu söyledi. Acı haberi alan Şermin Şaylan, baygınlık geçirdi. Yakınlarının ihbarıyla gelen ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan şehit annesi Şerman Şaylan, tedavi altına alındı. Acil serviste Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, Malkara 95'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Murat Tatlı, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok , şehit annesi Şermin Şaylan'ı ziyaret ederek başsağlığı diledi. Anne Şaylan, acil serviste oğlunun kendisini bir gün bile üzmediğini ifade ederek, "Oğlum beni çok severdi, bir gün bile üzmedi. Şehit olan askerlerimizin ardından çok üzülürdüm. Benimde başıma geleceğini hiç aklıma getirmemiştim. Oğlum cennete gitti" dedi.Şarköy Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Şermin Şaylan, yakınlarıyla birlikte ambulansa konularak İstanbul'a gönderildi. İstanbul Sancaktepe'de UH-1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Gökselin Aytural Şaylan'ın, Kartal Devlet Hastanesi 'nde doktor olan Alev Şaylan ile 15 yıllık evli olduğu ve 10 yaşında bir çocukları olduğu belirtildi.Görüntü Dökümü:-Şarköy Devlet Hastanesi Polis ve Jandarma araçlarıAcil servis girişi ve ambulans-Şermin Şaylan'ın tekerlekli sandalye ile çıkışı-Yakın detayı-Ambulansa konulması-Şaylan'ın yakınları-Ambulansın gidişi-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY(Tekirdağ),-=================ANNESİNİ, 5 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜKONYA'da yüzde 80 oranında bipolar bozukluğu raporu bulunduğu ileri sürülen Ömer Tokgöz (54), annesi Ayşe Tokgöz (78), vücudunun 5 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Tokgöz, cinayetin ardından üst komşularına çıkıp, "Annemi bıçakladım."dedi.Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokaktaki bir apartmanın giriş katındaki evde meydana geldi. Annesi Ayşe Tokgöz ile birlikte yaşayan bekar Ömer Tokgöz, belirlenemeyen nedenle evde oturma odasında annesine bıçakla saldırdı. Vücudunun 5 yerinden bıçaklanan Ayşe Tokgöz, kanlar içinde yere yığıldı. Ömer Tokgöz de, üst komşularına çıkıp, "Annemi bıçakladım"dedi. Bunun üzerine komşuları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Ayşe Tokgöz, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ömer Tokgöz de polis tarafından gözaltına alındı. Tokgöz'ün, yüzde 80 oranında bipolar bozuluğu raporu bulunduğu ileri sürüldü.Soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü------------------------Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmesiOlay yerinde evin dışından detayPolis ve çevredekilerden detayHaber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA ))=================================================ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE ÇALINAN OTOMOBİLİ BULUNDUŞANLIURFA'da, öğretmen Enes Çilenti'nin 24 Kasım Öğretmen Günü evinin önünden çalınan otomobili bugün terk edilmiş olarak bulundu. Atakent Mahallesi 'nde oturan öğretmen Enes Çilenti'ye ait park halindeki 34 NCA 25 plakalı otomobil, 24 Kasım günü kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Öğretmenler Günü'nde park halindeki otomobilini yerinde bulamayan Enes Çilenti, avukatı Sezai Canbek ile birlikte polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Çalışma başlatan polis, Çilenti'nin otomobilini bugün Suruç yolunda terk edilmiş olarak buldu. Yakıtı bittiği için terk edildiği belirlenen otomobil üzerinde parmak izi incelemesi yapan polis, aracı yedek anahtarla çaldığı saptanan S.D.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Öğretmenler Günü'ne kötü bir sürprizle uyanan ancak bugün otomobilinin bulunmasıyla mutlu olan öğretmen Enes Çilenti, aracı bulan polislere teşekkür etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Arabası çalınan ÖğretmenÖğretmen Enes Çilenti röportajAvukat Sezai Canbek röportajAsayiş Şube Müdürlüğünün bahçesiBulunan arabada polis ekiplerinin inceleme yapması- Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 239 MB=====================================ÇATIDAN GİRDİKLERİ MARKETTEN 300 BİN LİRA ÇALDILARŞANLIURFA'da, 4 kişi çatıdan indikleri ve demir korkuluklarını sökerek girdikleri marketteki 16 poşet içerisinde bulunan 300 bin lirayı çaldı.Olay, dün gece Paşabağı Mahallesi'nde bulunan Şanlıurfa Ticaret Merkezi içersinde toptan fiyatına perakende satışı yapan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, otomobille bölgeye gelen kimliği belirsiz 4 kişi, başka bir işyerinin çatısına çıkarak, marketin kasasının bulunduğu bölüme indi. Pencerenin demir korkuluklarını söken hırsızlar, içeri girip yerde duran 16 poşet içindeki 300 bin lirayı çaldı. Hırsızlardan ikisi paraları çalarken iki kişi ise çevreyi gözetledi. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerin ardından polise başvuran market sahibi Mehmet Aişeoğlu, hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.Güvenlik kameralarını inceleyip, parmak izi araştırması yapan polis, 4 şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Markette çalışan işçilerGüvenlik kamerasıHırsızların kasadaki paraları çalmasıİş yeri sahibi Mehmet Aişeoğlu röportajGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 277 MB=================================ALMAN HASTA BAKICININ ÖLDÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KADININ MARDİN'DEKİ MEZARI AÇILDIALMANYA'da hasta bakıcılığı yaparken, işlediği cinayetler nedeniyle ömür boyu hapse çarptırılan Niels Högel'in (41) öldürdüğü iddia edilen Seyro Duran'ın Mardin'deki mezarı, savcılık kararıyla açıldı. Kadının Midyat ilçesindeki mezarından incelenmek üzere örnekler alındı. Almanya 'da hasta bakıcılığı yapan Niels Högel, işlediği 5 cinayet nedeniyle 2015 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Högel, 27 Ağustos 2017'de, karşısına çıkarıldığı mahkeme heyetine, 84 hastayı daha kalp krizine yol açabilecek ilaçla öldürdüğünü itiraf etti. Niels Högel'in, kalp krizine yol açabilecek ilaç enjekte ettiği yoğun bakımdaki hastaları kurtarmaya çalışarak, arkadaşlarının yanında 'kahraman' olarak görünmeye çalıştığını söylemesi üzerine soruşturma genişletildi. Yapılan araştırmada, cinayete kurban gidenlerden 5'inin Türk olduğu belirlendi. Almanya'da, 2005'te rahatsızlanınca götürüldüğü, Niels Högel'in de çalıştığı hastanede yaşamını yitiren, 5 çocuk annesi Seyro Duran'ın (69) ölümü de şüpheli bulundu. Bunun üzerine Almanya'da yaşayan Kemal Duran, annesinin memleketi Mardin'deki mezarının açılması ve inceleme yapılması için Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı 'na başvurdu. Başsavcılık tarafından kadının Midyat'taki mezarının açılmasına karar verildi. Seyro Duran'ın Gülgöze Mahallesi yakınlarında bulunan Harbube Ezidi Mezarlığı'ndaki kabri bugün açıldı. Uzman ekipler, cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri ile Almanya'dan gelen Kemal Duran gözetiminde açılan mezardan numune aldı. Seyro Duran'ın kemiklerinden alınan örnekler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.'ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUZ'Seyro Duran'ın oğlu Kemal Duran, 2005 yılında rahatsızlanan annesinin hastaneye yatırıldıktan 2- 3 saat sonra öldüğünü belirterek, "Almanya'da annem hastalanmıştı. Onu her hasta gibi hastaneye götürmüştük. Bizim orada olduğumuz bir vakitte maalesef 2- 3 saat sonra annemin vefat ettiği söylendi bize. O an yapabileceğimiz bir şey yoktu. Bizim isteğimiz devletin bu işi araştırması ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Devletin hakkımızı aramasını ve yanına bırakmamasını istiyoruz. Biz hakkımızı arıyoruz. Devlet ne yapacağını bizden daha iyi biliyor. Annemi hastaneye götürmüştüm ve ölmüştü. Normal bir ölüm gibi biliyorduk; fakat bir gün Alman polisi beni çağırdı ve bu durumu bize anlattı. O dönem biz de avukat tuttuk. Avukatım bu olayı araştırdı. Ortaya çıktı ki bu işi o yapmış. O da hastanede çalışan bir hemşireydi, bütün hemşirelerin üstündeydi. Ben annemi 2005 yılında hastaneye götürmüştüm. Bu olayın ortaya çıkması ise 2009'da bize söylendi. Benimle beraber 4 kardeşiz. Annem vefat ettiğinde 69 yaşındaydı. Annemin mezarının açılmamasını istiyorduk ama Almanya Savcılığı kabul etmedi. Biz de bugün annemin mezarını açmak için geldik" dedi.Görüntü DökümüMezarlık girişiKazılan mezarın uzak çekimiMezar üzerindeki taşların toplanmasıSavcılık görevlilerinin mezarlıkta çalışmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), -