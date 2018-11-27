Dha Yurt Bülteni 15

27 Kasım 2018 Salı 17:36



27 Kasım 2018 Salı 17:36

DHA YURT BÜLTENİ 15Kazada yaşamını yitiren bisiklet tutkunu son yolcuğuna uğurlandıMANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bisikletlerine bir minibüsün arkadan çarpması sonucu eşi yaralanan kendisi ise yaşamını yitiren 41 yaşındaki Serhat Baydar, gözyaşları içinde toprağa verildi. Baydar'ı üyesi olduğu Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri, cenaze aracının arkasında bisikletleriyle konvoy oluşturarak son yolculuğuna uğurlandı.Önceki gün (Pazar) saat 18.00 sıralarında Muradiye Mahallesi yönüne giden Murat P. (47) yönetimindeki 45 J 1870 plakalı servis minibüsü, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde inşaat yüksek mühendisi olan iki çocuk babası Serhat Baydar ve eşi Hilal Baydar'ın bisikletlerine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Baydar Çifti, yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan Serhat Baydar'ı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne, Hilal Baydar'ı ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı. Serhat Baydar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan eşi Hilal Baydar'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazada yaşamını yitiren Serhat Baydar'ın Manisa Adli Tıp Morgu'ndan yakınları tarafından alınan cenazesi bugün önce İkinci Anafartalar Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde, gözyaşları sel oldu. Burada hellalik alınmasından sonra Baydar'ın cenazesi öğlen Hatuniye Camii'ne götürüldü.Burada düzenlenen cenaze törenine Baydar'ın yakınları, üyesi olduğu Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri ve iş arkadaşları katıldı.'YOL KENARINDA GEZİNTİYE ÇIKAMAYACAK MI?'Cenaze töreni öncesinde konuşan Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Yüksel Gemici, bisikletçi arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Manisa'da son günlerde bisiklet kazaları çok arttı. Bisikletçiler olarak artık Manisa'da sokağa çıkmaya korkar hale geldik. Yollarımız yetersiz, sürücülerimiz bilinçsiz. Bisikletliye saygı yok. Yani birisi eşini ve çocuğunu alıp yol kenarında gezintiye çıkamayacak mı?" dedi.Kılınan namazın ardından Baydar'ın bir süre omuzlarda taşınan tabutu cenaze aracına konulup, Kırtık Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi. Baydar'ın bisiklet formalarını giyip, kask ve dizlik takarak törene katılan arkadaşları da mezarlığa kadar pedal çevirerek cenaze aracı eşlik etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Serhat Baydar'ın eşiyle çekilmiş fotoğrafı-Cenaze namazından görüntü-Serhat Baydar'ın tabutunun omuzlar taşınarak venaze aracına konulması-Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Yüksel Gemici ile röp.Baydar'ı üyesi oduğu Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri, cenaze aracının arkasında bisikletleriyle konvoy oluşturarak son yolculuğuna uğurlamalarından görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,======================================Kumsalda yürürken kafatası ve kemikleri görünce şok oldularKARASU(Sakarya), - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kumsalda yürüyüş yaparken insan kafatası ve kemikleri görenler şok oldu. Polis, kemiklerin ve kafatasının olay yerine farklı bir yerden taşınmış olma ihtimali üzerinde dururken, araştırma başlattı.Bugün öğle saatlerinde, Karasu 32 Evler Mahallesi mevkiinde kumsalda yürüyen vatandaşlar, kumlar üzerinde insan kafatası ve insan kemikleri olduğunu görünce şaşkına döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, kemiklerin bulunduğu alanı güvenlik şeridi ile çevirerek inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, yaptığı incelemede kemiklerin ve kafatasının insana ait olduğunu tespit etti. Karasu İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Ersoy da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kemiklerin ve kafatasının olay yerine farklı bir yerden taşınmış olma ihtimali üzerinde duran polis, soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıHaber: Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya),======================================Karabük'te drift atan sürücüye cezaKARABÜK, - KARABÜK'te, bir fabrikanın giriş kapısı önünde otomobiliyle drift atan sürücü koşarak gelen güvenlik görevlilerinden kaçtı. Güvenlik kameralarından tespit edilen sürücüye 5010 TL para cezası verilirken, geçici süreyle ehliyetine el konuldu, otomobili de trafikten men edildi.Olay, akşam saatlerinde bir fabrikanın giriş kapısı önündeki alanda meydana geldi. Otomobiliyle drift yapan Ö.A., kendisine engel olmak için koşarak gelen fabrikanın güvenlik görevlilerinden kaçtı. Fabrikanın güvenlik kameralarından tespit edilen otomobil polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda otomobil bulundu. Sürücü Ö.A.'ya 5010 TL idari para cezası verilirken, 60 gün süreyle ehliyetine el konuldu, 60 gün süreyle de otomobili trafikten men edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Otomobil drift atması (Güvenlik kamerası görüntüsü)Süre: (01.46) Boyutu: (14 MB.)HABER: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,======================================Kazada yaşamını yitiren bisiklet tutkunu son yolcuğuna uğurlandıMANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bisikletlerine bir minibüsün arkadan çarpması sonucu eşi yaralanan kendisi ise yaşamını yitiren 41 yaşındaki Serhat Baydar, gözyaşları içinde toprağa verildi. Baydar'ı üyesi olduğu Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri, cenaze aracının arkasında bisikletleriyle konvoy oluşturarak son yolculuğuna uğurlandı.Pazar akşamı saat 18.00 sıralarında Muradiye Mahallesi yönüne giden Murat P. (47) yönetimindeki 45 J 1870 plakalı servis minibüsü, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde inşaat yüksek mühendisi olan iki çocuk babası Serhat Baydar ve eşi Hilal Baydar'ın bisikletlerine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Baydar Çifti, yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan Serhat Baydar'ı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne, Hilal Baydar'ı ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı. Serhat Baydar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan eşi Hilal Baydar'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazada yaşamını yitiren Serhat Baydar'ın Manisa Adli Tıp Morgu'ndan yakınları tarafından alınan cenazesi bugün önce İkinci Anafartalar Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde, gözyaşları sel oldu. Burada hellalik alınmasından sonra Baydar'ın cenazesi öğlen Hatuniye Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine Baydar'ın yakınları, üyesi olduğu Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri ve iş arkadaşları katıldı.'YOL KENARINDA GEZİNTİYE ÇIKAMAYACAK MI?'Cenaze töreni öncesinde konuşan Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Yüksel Gemici, bisikletçi arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Manisa'da son günlerde bisiklet kazaları çok arttı. Bisikletçiler olarak artık Manisa'da sokağa çıkmaya korkar hale geldik. Yollarımız yetersiz, sürücülerimiz bilinçsiz. Bisikletliye saygı yok. Yani birisi eşini ve çocuğunu alıp yol kenarında gezintiye çıkamayacak mı?" dedi.Kılınan namazın ardından Baydar'ın bir süre omuzlarda taşınan tabutu cenaze aracına konulup, Kırtık Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi. Baydar'ın bisiklet formalarını giyip, kask ve dizlik takarak törene katılan arkadaşları da mezarlığa kadar pedal çevirerek cenaze aracı eşlik etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Serhat Baydar'ın eşiyle çekilmiş fotoğrafı-Cenaze namazından görüntü-Serhat Baydar'ın tabutunun omuzlar taşınarak venaze aracına konulması-Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Yüksel Gemici ile röp.Baydar'ı üyesi oduğu Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri, cenaze aracının arkasında bisikletleriyle konvoy oluşturarak son yolculuğuna uğurlamalarından görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,======================================Kayıp tekel bayisi sahibi aracında ölü bulunduESKİŞEHİR, - ESKİŞEHİR'de, 2 gündür haber alınamayan tekel bayisi sahibi Mustafa Ulusoy (37), hafif ticari aracında ensesinden silahla vurularak öldürülmüş bulundu.Akarbaşı Mahallesi Seyitgazi Caddesi'ndeki tekel bayisinin sahibi Mustafa Ulusoy, 25 Kasım Pazar günü saat 22.00 sıralarında, 26 KE 113 plakalı hafif ticari aracıyla iş yerinden ayrıldı. Ulusoy'dan bu andan itibaren haber alamayan yakınları, polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Mustafa Ulusoy'un bulunması için arama çalışması başlatıldı. Yukarı Söğütönü Mahallesi Keskin köyü yolu üzerindeki tarlada, bugün saat 15.00 sıralarında, iddiaya göre, 26 KE 113 plakalı hafif ticari aracın şoför koltuğunda birinin hareketsiz yattığı görüldü. Mahalle sakini, şüphe üzerine jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, ensesinden silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek, olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı. Yapılan incelemeler sonucu cansız bedenin, 2 gün önce kaybolan Mustafa Ulusoy'a ait olduğu belirlendi. Acı haberi alarak, olay yerine gelen Ulusoy'un yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Ulusoy'un cansız bedeni, yapılan çalışmanın ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafa Ulusoy'u öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Jandarma ekipleri araçta inceleme yaparken,-Mustafa Ulusoy'un fotoğrafından çekilen görüntülerHaber-Kamera: ESKİŞEHİR/DHABoyut: 182,94 MB======================================Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 3 katlı bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.Altay Mahallesi Selçuk Sokak 46 numaradaki 3 katlı apartmanın çatısından, yaklaşık 12 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düşen yavru kedinin sesini duyanlar, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zemin katta oturan Fatih Ölçücü'nün tuvaletteki penceresinden, özel bir aparatla kediyi kurtardı. Ev sahibi Fatih Ölçücü, sağlık durumu iyi olan kedinin karnını sütle doyurdu. Fatih Ölçücü, yavru kediyi sahiplendi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:İtfaiyenin ev içinde kurtardığı kedi, kediyi besleyen Fatih ÖlçücüHaber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),======================================Manisa'da evden hırsızlığa 7 gözaltıMANİSA'daki evlerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 zanlı serbest bırakılırken, 4 kişi adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinden yapılan hırsızlıkların ardından, yapanların yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin kayıtları ve eşkal bilgileriyle araştırmalarını sürdüren polis, zanlıların R.S., M.N.A., F.O., B.Y., F.K., M.A.T. ve A.Ö. olduğunu tespit etti. Zanlıların bir otele geldiğini ve yer olmadığı için ayrıldığını öğrenen polis, yakalanmaları için önlem aldı. Resepsiyon görevlisi, şüphelileri arayıp otelde yer açıldığını söyleyen bir telefon görüşmesi yaptı. Otele gelen zanlılar, kıskıvrak yakalandı. Diyarbakır'dan Manisa'ya geldiği belirtilen şüphelilerden F.K., M.A.T. ve A.Ö., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Öte yandan zanlıların güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri de ortayla çıktı. Yunusemre ilçesinde bir yer evinin duvarından atlayan ve daha sonra etrafa bakarak ellerindeki poşetle olay yerinde hızla uzaklaşan zanlılardan 2'si kamera tarafından görüntülendi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Şüphelilerin Manisa Şehir Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirilmesiOlay anına ilişkin olduğu iddia edilen güvenlik kamera görüntüsüHaber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,===================Kapadokya'da temizlik kampanyasıZafer BARIŞ/NEVŞEHİR, - TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da temizlik kampanyası başlatıldı. Etkinlikte üniversite öğrencileri, onlarca poşet çöp toplandı.Nevşehir Müze Müdürlüğü, Kapadokya Üniversitesi ve Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) tarafından Kapadokya'nın temizliği için kampanya başlatıldı. Göreme Açık Hava Müzesi ve çevresinde sürdürülen temizlik çalışmalarına Müze Müdürü Murat Gülyaz, KAPTİD Başkanı Yakup Dinler ve üniversite öğrencileri katıldı. Kampanya kapsamında onlarca poşet çöp toplandı. Çöpler arasındaki döner koltuklar, yer ve mekan levhaları dikkat çekti.?KAPTİD Başkanı Dinler, Kapadokya'yı gelecek nesillere daha temiz aktarabilmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Dinler, "İlk olarak Göreme Açık Hava Müzesi'nde başlamak istedik. Çünkü burası Kapadokya'nın kalbi. Turistlerin en çok ziyaret ettiği yer ve en önemli ören yerimiz. Hem farkındalık oluşturmak, hem bize emanet edilen kültürel mirasını gelecek nesillere daha temiz aktarabilmek için çalışma başlattık. Kampanyaya Göreme Açık Hava Müzesi'nde başladık, ikinci aşamada Paşabağı'nı, daha sonra da belirleyeceğimiz yerleri temizleyeceğiz" dedi.Çevre kirliliğinin sadece bölgenin değil, tüm dünyanın genel bir sorunu olduğunu bildiren Dinler, "Atıkları çevreye, denize atıyoruz. Sanki kaybolacakmış gibi hareket ediyoruz. Çevre bunları kabul etmiyor. Bazı atıklar on binlerce yıl doğada kalıyor. İnsanlar daha bilinçli olmalı ve çevreyi temiz tutmak için çöplerini çöp kutularına atmalı" diye konuştu.Öğrencilerden Mustafa Coşkun ise "Ülkemizdeki tarihi eserlere, kültür varlıklarına, ecdat yadigarlarına özellikle yerli halkımız tarafından iyi bakılmaması biz kültür bekçilerinin içerisinde adeta bir kanayan yara. Tüm bu kirliliğin, bilinçsizliğin önüne geçmek ve bu farkındalığı tüm Türkiye'de uyandırabilmek için buradayız" dedi.Ecem Balkı isimli öğrenci de "İnsanlar yaşadığı çevreyi maalesef temiz tutmuyor. Biz de farkındalık olsun diye böyle bir proje geliştirdik. Daha temiz bir çevre için insanlarımız duyarlı olursa, inanıyorum ki gelecekteki çocuklara daha güzel bir çevre bırakabiliriz" diye konuştu.Görüntü Dökümü:------------------KAPTİD Başkanı Yakup Dinler'in açıklaması-Öğrencilerin açıklaması-Vadide temizlik çalışmalarından görüntü-DetayHaber-Kamera: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,152 MB============================Şofben kurbanı üniversiteli Alara, toprağa verildiBursa'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde girdiği duşta şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Alara Kocabaş (20), gözyaşları arasında toprağa verildi.Olay merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'ndeki apartmanda önceki gün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Duş almak için banyoya giren Akın Dilek çiftinin tek çocuğu Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Alara Kocabaş, tüpgazlı şofbenden sızan gaz nedeniyle yere yığıldı. Uzun süre banyodan çıkmayan Kocabaş'ı merak eden annesi Dilek Kocabaş (48), banyoya girdiğinde kızının yerde yattığını gördü. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Alara Kocabaş, Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamadı.Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden sonra Alara Kocabaş'ın cenazesi ailesi tarafından alındı. Hamitler Mezarlığı'nda bulunan camiide ikindi namazının ardından yapılan cenaze törenine genç kızın okul arkadaşları, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Baba Akın ve anne Dilek Kocabaş tabutun başında taziyeleri kabul etti. Genç kız, Hamitler Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Görüntü Dökümü;-----------------------Cenazeden detaylar-Helallik alınmasıDosya adı: 2711sofbendenzehirlenmeSüre: 2.33 dakika, Boyut: 286 MBHaber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,========================KAYIP TEKEL BAYİSİ SAHİBİ ARACINDA ÖLÜ BULUNDUESKİŞEHİR, - ESKİŞEHİR'de, 2 gündür haber alınamayan tekel bayisi sahibi Mustafa Ulusoy (37), hafif ticari aracında ensesinden silahla vurularak öldürülmüş bulundu.Akarbaşı Mahallesi Seyitgazi Caddesi'ndeki tekel bayisinin sahibi Mustafa Ulusoy, 25 Kasım Pazar günü saat 22.00 sıralarında, 26 KE 113 plakalı hafif ticari aracıyla iş yerinden ayrıldı. Ulusoy'dan bu andan itibaren haber alamayan yakınları, polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Mustafa Ulusoy'un bulunması için arama çalışması başlatıldı. Yukarı Söğütönü Mahallesi Keskin köyü yolu üzerindeki tarlada, bugün saat 15.00 sıralarında, iddiaya göre, 26 KE 113 plakalı hafif ticari aracın şoför koltuğunda birinin hareketsiz yattığı görüldü. Mahalle sakini, şüphe üzerine jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, ensesinden silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek, olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı. Yapılan incelemeler sonucu cansız bedenin, 2 gün önce kaybolan Mustafa Ulusoy'a ait olduğu belirlendi. Acı haberi alarak, olay yerine gelen Ulusoy'un yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Ulusoy'un cansız bedeni, yapılan çalışmanın ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafa Ulusoy'u öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.============================ŞANLIURFA'DA PKK OPERASYONU: 27 GÖZALTIŞANLIURFA'da, polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 27 kişi gözaltına alındı.Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan, terör örgütü PKK/KCK yapılanmasında yer aldığı belirtilen şüphelilerin kent merkezi ile ilçelerinde adreslerine polisler ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontörlünden geçirilerek ifade için Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş yıldönümünü bahane ederek eylem hazırlığı içerisinde oldukları kaydedildi.Görüntü Dökümü;----------------------Şubeden çıkan polis araçlarıOperasyona katılan zırhlı araçlarGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA32MB