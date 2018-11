Dha Yurt Bülteni 15

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:57



Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı (8)BAZI OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİEdirne'de etkili olan ve sel baskınlarına neden olan yağmur yağışı nedeniyle valilik kararıyla bazı okullarda eğitimlere 1 ve 3 gün eğitime ara verildi. Açıklamada, yoğun sağanak yağmur yağışlarından dolayı, ulaşımlarında ve okul binalarında sorun yaşanan okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Edirne'de 28, 29 ve 30 Kasım tarihleri arasında 3 gün eğitime ara verilen okullar şunlar:"Özel Edirne Sınav Temel Lisesi. Özel Edirne Bahçeşehir İlkokulu, Ortaotulu ve Fen Lisesi. Özel Filiz İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi, Özel Edirne Safir İlkokulu, Ortaokulu, Anadolu Lisesi, Özel Yaren Anaokulu.========================'Çingene Kız' mozaiğinin parçaları Gaziantep'teGAZİANTEP'ten 1960 yılında yurt dışına kaçırılan ve ABD'nin Şikago eyaletindeki Bowling Green Devlet Üniversitesi zemininde sergilenen 'Çingene Kız' mozaiğinin parçaları Gaziantep'e getirildi.1960'lı yıllarda Fırat Nehri kıyısında bulunan Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazılarla ortaya çıkan yurt dışına kaçırılan 12 parça mozaik Bowling Green Devlet Üniversitesi'nde cam panel içinde zemine döşenerek sergilenmeye başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle üniversite mozaik parçalarını iade etmeye karar verdi. 21 Kasım'da Türk yetkililere teslim edilen mozaikler, dün uçakla İstanbul'a getirildi. Atatürk Havalimanı'ndan tarifeli uçakla dün gece gönderilmesi planlanan mozaikler, Gaziantep'te etkili olan sis nedeniyle ertelendi. Mozaikler bugün 15.30'da Gaziantep'e ulaştı. Uçaktan sandıklar içerisinde indirilen mozaikleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk ile ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar karşıladı.Kent olarak büyük heyecan yaşadıklarını dile getiren Fatma Şahin, mozaiklerin getirilme sürecini anlatarak şunları söyledi:"Çok heyecanlı ve gururluyum. Çingene Kızı ailesine kavuşuyor. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, bize bu duyguyu yaşatan bütün bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu mozaiklerin getirilmesinin bir hikayesi var. 1998 yılında yetkililerin girişimi oldu. Sonra 2012 yılında ben bakanken konu bana intikal etti ben de o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanımıza ilettim durumu. O zamandan bu yana lobi çalışması yaptık. ABD'nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi rektörüne Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte Amerika gezimizde, 'Siz üniversitesiniz dünyaya örnek olun' dedik. Dünyanın en güzel eserinin, roma döneminin en güzel eserlerinin anavatanına dönmesine siz destek olun ki dünyaya bunun kanıtlanabileceğini gösterelim dedik ve teklifimizi kabul eden üniversite rektörüne ve yönetim kurula çok teşekkür ediyorum. Biz tabi bunun karşılığında üniversiteye bu mozaiklerin imitasyonunu yaparak teslim edeceğiz. Mozaikler inşallah bilimsel bir çalışma kapsamında kültür bakanlığımız personeliyle birlikte yerine yerleştireceğiz. 8 Aralık'ta Kültür Bakanı'nın katılımıyla tanıtımını yapacağız."Daha sonra uçağın kargo bölümünden paletlerle indirilen sandıklar polis eskortu eşliğinde, sergilenecekleri Zeugma Mozaik Müzesine götürüldü.Eserlerin Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD'nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında yaklaşık 5 ay önce protokol imzalanarak çalışmalara başlanmıştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Uçağın piste gelmesiKargo'nun indirilmesiFatma Şahin'in konuşmasıMozaik parçalarını bulunduğu sandıklarıSandıkların uçaktan indirilmesiGenel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 548 MB=================================MELİS, SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA İNTİHARIYLA İLGİLİ PAYLAŞIMLAR YAPMIŞSinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, alışveriş merkezinin 9'uncu kattaki penceresinden atlayarak yaşamına son veren lise 10'uncu sınıf öğrencisi Melis K. (15), gözyaşları arasında toprağa verildi. Melis'in sosyal medya hesaplarında sık sık ölümden ve intihardan bahsederek paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Merkez Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Melis K. okul çıkışı ilçe merkezindeki alışveriş merkezine gitti. İddialara göre binanın 9'uncu katına çıkan Melis, herkesin gözü önünde kendini pencereden boşluğa bıraktı. Bina girişine düşen Melis, olay yerinde yaşamını yitirdi.Bugün, Elmatepe Mahalle Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazında baba Rüstem K. güçlükle ayakta durdu. Cenaze namazına, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ereğli Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, ailenin yakınları, genç kızın intiharına tanık olan arkadaşları ve eğitim gördüğü okulun öğrencileri katıldı. Melis K. aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.Melis K.'nin sosyal medya hesabında 'Ve ben ölmek isteyen bir kız için çok bile yaşadım' paylaşımı yaptığı ve sık sık ölümden bahsettiği belirtiliyor.Görüntü Dökümü-Genç kızın öğrenci arkadaşları-Babanın taziyeleri kabul etmesi-Cenaze namazın kılınması-Cenazenin taşınmasıSüre: (2.06) Boyut : (389 MB)HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),===================================EWİNG SARKOMU HASTASI ECE, GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 5 yıl kemoterapi ve radyoterapi gördükten sonra sağlığına kavuşamadığı için sosyal medyada yayınladığı video ile gündeme gelen ve toplanan maddi yardımlarla alternatif tedavi aldığı Antalya'daki bir özel hastanede yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ece Küçükçelen, gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı.Fethiye'nin Taşyaka Mahallesi'nde oturan Ece Küçükçelen, 10 yaşındayken önce bacakları ve kollarında kuvvetli ağrı hissetti. Küçükçelen ailesi tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 3 kardeşi bulunan Küçükçelen'e, 4 yıl süreyle herhangi bir teşhis konulamadı. Ağrıların daha da artması ile el ve kollarını kullanmakta zorluk çekmeye başlayan Küçükçelen'e, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, kemiklerde çok nadir olarak görülen bir kanser türü olan 'Ewing Sarkomu' teşhisi konuldu. Kemoterapi ve radyoterapi tedavisine başlanılan Küçükçelen'in durumunda 4 yıl boyunca yapılan tedavilere rağmen gelişme olmadı. Bunun üzerine Küçükçelen, kemoterapi tedavisini bir yıl önce reddedip, sadece radyoterapi tedavisine devam etti. Yine durumda bir değişiklik olmazken 58 kilodan 38 kiloya kadar düştü.SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİBunun üzerine genç kız, Facebook sayfasından alternatif tedavi yöntemleri için yardım istedi. Küçükçelen'in Facebook sayfasından gözyaşları içinde yayınladığı videoda, "5 yıldır kanser hastalığını atlatmaya çalışıyorum. Kanser en çok kemiklerimde, tümör şeklinde görüldü. Cerrahi müdahale yapıldı. 18 kür kemoterapi tedavisi aldım ama işe yaramamaya başladı. Son 1 yıldır hiçbir tedavi alamıyorum. Birçok farklı tedavi yöntemi var ama bunu devlet karşılamıyor. 1 yıldır tedavi alamadığım için hastalığım çok fazla arttı. Şu an da akciğerimde, omurgalarımın çeşitli yerlerinde, kemiklerimde hastalık var. Bir an önce tedavi olmam lazım. Kemoterapi alamıyorum, 38 kiloya düştüm. Birçok politikacıdan alternatif tedavi için maddi yardım istedim ama hiçbiri sözlerini tutmadı. Sizden bana destek olmanızı istiyorum. Umarım bir an önce beklediğim destek gelir" dedi. Küçükçelen'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yardım için sosyal medyada birçok sayfa açılıp, imza kampanyası oluşturuldu.ALTERNATİF TEDAVİ GÖRÜYORDUTürkiye'nin dört bir yanından destek yağdı. Maddi desteğin bulunması ile Küçükçelen, Antalya'daki özel bir hastanede alternatif tedaviye alındı. Yaklaşık 2 ay boyunca tedavi gören Küçükçelen, doktorların müdahalesine rağmen dün (Salı) sabah yaşamını yitirdi. Küçükçelen için bugün öğlen, Fethiye Kocatepe Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Cenaze törenine İYİ Partili Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Küçükçelen'in babası Yıldıray Küçükçelen, annesi Güzin Küçükçelen, diğer yakınları ve sevenleri katıldı.ANNESİNİN AĞITLARI YÜREKLERİ DAĞLADICenazede Yıldıray Küçükçelen, kızının üzerine duvak serilen tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Küçükçelen'in bir süre omuzlarda taşınan tabutu cenaze aracına konulurken Güzin Küçükçelen'in "Gitme kızım, sen daha bebeksin. Seni nasıl koyacağız mezara? Gidemezsin" diyerek ağıtlar yakması yürekleri dağladı. Küçükçelen'in cenazesi Hallaç Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Ece Küçükçelen'in fotoğrafı-Yıldıray Küçükçelen'in kızının tabutuna sarılıp, ağlaması-Güzin Küçükçelen'in kızının ardından ağıt yakmasından görüntü-Cenaze namazının kılınmasından görüntü-Tabutun omuzlarda taşınmasından görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),===================================ALTINLARLA KAÇAN GELİN ADAYI, DOLANDIRICI ÇIKTIÇORUM'da evlilik aşamasında olduğu Gökhan U.'nun (23) düğün için aldığı altınlarla birlikte ortadan kaybolan gelin adayı N.Ö.'nün (23), evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteyle irtibatlı olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince, gerçek kimliği tespit edilen şüpheli kadın, ikametinde yapılan baskında bulunamadı. Soruşturma sürerken damat adayının annesi Hatice U., "Çok can yakmış bu kişilerin adalet önünde hesap verecekleri günü iple çekiyorum. Bu dünyada da ahrette de iki elim yakalarında olacak" dedi.Olay, geçen ay kent merkezindeki Devane Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan ve Hatice U. çifti, oğulları Gökhan U.'yu evlendirmek için harekete geçti. Aile, aracıların devreye girmesiyle oğullarını Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir genç kızla evlendirebileceklerini öğrendi. Bunun üzerine Doğubayazıt'ta verilen adrese genç kızı görmeye giden aileye, 'Oğlunuzla evlenecek kızımız bu, kendisi öksüz büyüdü' denilerek, N.Ö. gösterildi. Genç kızın ağabeyi olduğu belirtilen İbrahim Ö.'ye 15 bin lira, ayrıca aracılara da 10 bin lira para ödendikten sonra gelin adayı N.Ö., bir yakını ile birlikte Çorum'a getirildi.KAYIPLARA KARIŞTI, AİLE ŞİKAYETÇİ OLDUHasan ve Hatice U. çifti, oğullarının evlenebilmesi için gelinin ailesine süt parası, elbiseler, gelinlik ve takılar olmak üzere toplam 60 bin lira masraf yaptı. Düğün için 14 Ekim tarihi belirlenip davetiyeler basıldı. Düğün salonu rezervasyonu yapıldı. Hazırlıklar yapılırken, gelin adayı N.Ö., "Canım lahmacun çekiyor" diyerek damat adayı Gökhan U. ile çarşıya gitti. Gittikleri lokantada "Lavaboya gidiyorum, birazdan dönerim" diyerek masadan kalkan N.Ö., düğün için alınan üzerinde bulunan takılarla birlikte ortadan kayboldu. Yapılan aramalara rağmen genç kıza ulaşılamadı. Dolandırıldığını anlayan Gökhan U., polise giderek şikayetçi oldu.GELİN ADAYI, DOLANDIRICI ÇIKTIŞikayet üzerine, Çorum ve Ağrı'dan harekete geçen polis ekipleri, gelin adayı N.Ö.'nün Çorum başta olmak üzere çok sayıda kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı. Gerçek adının N.B. olduğu saptanan şüpheli kadının, irtibatlı olduğu çeteyle birlikte evlenme vaadiyle aileleri dolandırdığı belirlendi. Kayıplara karışan şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatan ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında bulunamayan N. B'nin sürekli adres değişikliği yaptığı öğrenildi. Ekiplerin, şüpheli kadın ve çeteyi çökertmek için başlattığı çalışmaların sürdüğü bildirildi.'BİRAN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUM'Dolandırılan damadın annesi Hatice U., şüpheli kadının ve çete üyelerinin biran önce yakalanıp adalet önünde hesap vereceği günü iple çektiğini söyledi. Anne Hatice U., "Başta o kadın ve diğer şebeke üyelerinin biran önce yakalanmasını istiyorum. Çok can yakmış bu kişilerin adalet önünde hesap verecekleri günü iple çekiyorum. Bu dünyada da ahrette de iki elim yakalarında olacak. Bu suç şebekelerinin biran önce alınmalarını istiyorum. Bunlar toplumda daha fazla yemek, daha fazla su dahi içmesinler" dedi.Görüntü Dökümü:------------------Damat'ın annesi Hatice U ile röportaj-Detaylar(SÜRE: .1.47 Dk ) (BOYUT: 27. 8 MB)Haber-Kamera: Serkan BARIŞ /ÇORUM,===============================